УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8749 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 475 115

Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна. ВIДЕО

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що Україна навряд чи зможе йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цілковита амністія є військовим злочином, і в жодній державі світу це не підлягає амністії. Це - реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом", - сказав Разумков журналістам у понеділок у Києві, коментуючи заступника голови Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України Вітольда Фокіна про можливу цілковиту амністію учасників військових формувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези

Автор: 

амністія (195) Фокін Вітольд (98) Донбас (22354) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
Полная амнистия... это забудьте о сбитом Боинге...о Крыме и Донбассе...и 14 000 погибших побратимов....Гопник КГБшный вас даже в ЖО...поцелует от счастья и Снятия Санкций США и ЕС с Мавзолейного дерьма....
Стадо кремлевское ....Кравчуки Фокины Медведчуки...хрен вам...
показати весь коментар
31.08.2020 10:09
+38
Разумков хитрая сволочь.... сидит тихо как мышь в норе...а только когда явно видит что осел в очередной раз обосрался начинает делать заявы о том что он типа не согласен....
показати весь коментар
31.08.2020 10:08
+31
Полная амнистия террористов "Л/ДНР" является преступлением, - Разумков - Цензор.НЕТ 516
показати весь коментар
31.08.2020 10:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Следующая встреча должна быть посвящена проведению выборов, поэтому нам самим нужно определиться в этом вопросе.

Если в вопросе безопасности действительно есть прогресс, то в политических я не вижу почвы для компромиссов, потому что Москва демонстрирует свое нежелание идти на какие-либо компромиссы", -
сказал член ТКГ Гармаш
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
показати весь коментар
31.08.2020 11:39 Відповісти
Бывших рыгов не бывает, вот Разумков, типичный рыг, подождите он ещё и про язык начнет старую песню выть, к выборам ближе.
показати весь коментар
31.08.2020 11:41 Відповісти
По словам журналиста, Россия "показывает свое желание разговаривать с Украиной только на языке ультиматумов и при этом пытается использовать переговорный процесс для субъективизации своих квазигосударственных марионеточных образований".
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
показати весь коментар
31.08.2020 11:41 Відповісти
"В таких условиях перед руководством Украины стоит сложный выбор: либо принимать условия игры Москвы ради самой возможности проведения саммита, идти на уступки и фактически принимать ее концепцию гражданской войны в Украине;
либо рисковать проведением встречи "четверки", но добиваться разговора на равных и безопасного для себя мира", - отметил Гармаш.

Он считает, что "в первом случае Москва может дать мир, но это будет "русский мир".

"Во втором нас ждет конфронтация на фронте и, возможно, потеря поддержки Франции и Германии.
Зато мы сможем сохранить самоуважение", - объяснил Гармаш.

https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
показати весь коментар
31.08.2020 11:44 Відповісти
Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна - Цензор.НЕТ 274
показати весь коментар
31.08.2020 11:53 Відповісти
Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна - Цензор.НЕТ 9531
показати весь коментар
31.08.2020 12:14 Відповісти
Против старых пердунов и маразматиков Крвчука и Фокина нужно возбудить уголовное дело по статье "Державна зрада" и назначить в отношении их судебно-психиатрическую экспертизу. Я уверен, что экспертиза придет к заключению, что они не дееспособны по причине старческого слабоумия и не отдавали отчет в своих действиях и высказываниях. Поэтому уголовному наказанию они не подлежат, а нуждаются в лечении в психиатрической
больнице специального типа. Такая, кстати, есть в Днепропетровской области.
показати весь коментар
31.08.2020 12:24 Відповісти
Кравчук стал шизофреником,когда стал партийным работником в союзные времена.На один и тот же факт у него зачастую диаметрально-противоположные смысловые высказывания были и остаются.Он типичный совковый приспособленец.А вот Фокин просто совковый мерзавец,который всегда готовый идти по трупам.И это выбор Зеленского и ко....Думай Те
показати весь коментар
31.08.2020 14:22 Відповісти
А верховный уклонист, так не считает.
показати весь коментар
31.08.2020 12:46 Відповісти
Тільки влада українських патріотів може навести лад в Україні. Олігархи і їх прихвостні, які нині правлять нашою державою, мають бути за гратами чи ліквідовані як клас.
показати весь коментар
31.08.2020 13:43 Відповісти
АМНИСТИЯ
Сергей Ирза
Придумал Путин вам амнистию… -
Пред тем, спросил бы у меня,
Забыли вы простую истину,
Что значит, Родина, семья!
Что значит, дружба и Отчизна,
Присяга воинская, честь…
Вы жертвы лже-патриотизма,
Где вместо совести лишь спесь!
Взамен достоинства гордыня,
Где вместо правды клевета…
Рискнул кто дружбой нашей ныне -
Над ней надгробная плита!
06/10/2015
показати весь коментар
31.08.2020 13:45 Відповісти
Я критично ставлюсь до будь-якої фрази, коли йдеться про позицію Кравчука чи позицію Фокіна.
Я б не став це списувати на фантазію старих компартійних лідерів - це позиція *********** Зе ,
, це позиція Офісу президента.
Це президент призначав ці кандидатури до контактної групи, знаючи їх позицію по багатьох питаннях щодо врегулювань питань щодо російсько-української війни й глава держави несе за це повну відповідальність.
Тобто, говорячи про вибори на окупованих територіях, говорячи про повну амністію, спекулюючи на темі амністії, тому що відповідні законодавчі акти були прийняті - це позиція Офісу президента, крапка !
Всіх потрібно судити за зраду !
показати весь коментар
31.08.2020 13:47 Відповісти
Неужели, так ты все же есть? Я думал, что ты уже... Где ж ты был раньше?
показати весь коментар
31.08.2020 16:48 Відповісти
уууу, зрада.
показати весь коментар
31.08.2020 22:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 