Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна. ВIДЕО
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що Україна навряд чи зможе йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цілковита амністія є військовим злочином, і в жодній державі світу це не підлягає амністії. Це - реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом", - сказав Разумков журналістам у понеділок у Києві, коментуючи заступника голови Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України Вітольда Фокіна про можливу цілковиту амністію учасників військових формувань.
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+39 Senator S #201477
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Если в вопросе безопасности действительно есть прогресс, то в политических я не вижу почвы для компромиссов, потому что Москва демонстрирует свое нежелание идти на какие-либо компромиссы", -
сказал член ТКГ Гармаш
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
либо рисковать проведением встречи "четверки", но добиваться разговора на равных и безопасного для себя мира", - отметил Гармаш.
Он считает, что "в первом случае Москва может дать мир, но это будет "русский мир".
"Во втором нас ждет конфронтация на фронте и, возможно, потеря поддержки Франции и Германии.
Зато мы сможем сохранить самоуважение", - объяснил Гармаш.
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
больнице специального типа. Такая, кстати, есть в Днепропетровской области.
Сергей Ирза
Придумал Путин вам амнистию… -
Пред тем, спросил бы у меня,
Забыли вы простую истину,
Что значит, Родина, семья!
Что значит, дружба и Отчизна,
Присяга воинская, честь…
Вы жертвы лже-патриотизма,
Где вместо совести лишь спесь!
Взамен достоинства гордыня,
Где вместо правды клевета…
Рискнул кто дружбой нашей ныне -
Над ней надгробная плита!
06/10/2015
Я б не став це списувати на фантазію старих компартійних лідерів - це позиція *********** Зе ,
, це позиція Офісу президента.
Це президент призначав ці кандидатури до контактної групи, знаючи їх позицію по багатьох питаннях щодо врегулювань питань щодо російсько-української війни й глава держави несе за це повну відповідальність.
Тобто, говорячи про вибори на окупованих територіях, говорячи про повну амністію, спекулюючи на темі амністії, тому що відповідні законодавчі акти були прийняті - це позиція Офісу президента, крапка !
Всіх потрібно судити за зраду !