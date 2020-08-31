Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна. ВIДЕО

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що Україна навряд чи зможе йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цілковита амністія є військовим злочином, і в жодній державі світу це не підлягає амністії. Це - реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом", - сказав Разумков журналістам у понеділок у Києві, коментуючи заступника голови Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України Вітольда Фокіна про можливу цілковиту амністію учасників військових формувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези