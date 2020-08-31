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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у всіх регіонах України, - РНБО

Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у всіх регіонах України, - РНБО

Кількість хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в усіх областях України.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України 31 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 зафіксовано в Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Чернівецькій (158), Львівській (154) областях.

У Львівській, Одеській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в м.Києві кількість активних випадків хвороби зросла більш ніж на 100.

У 10 із 24 областей не зафіксовано нових випадків одужання від COVID-19, а в 12 із 24 областей - нових випадків смерті.

Кількість хворих на коронавірус перевищує 5 тисяч у м.Києві, Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях, а нижче 100 - лише в Кіровоградській області.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 45 нових випадків захворювання на COVID-19 і 2 випадки смерті, зараз в області хворіє 1132 людини (на 43 більше);

- у Волинській області 54 людини захворіли, 2 померли, 16 видужали, зараз хворіє 1475 (на 36 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 43 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання немає, зараз хворіє 1102 особи (на 43 більше);

- у Донецькій області 2 людини захворіли, зараз хворіє 526 (на 2 більше);

- у Житомирській області 89 осіб захворіли, випадків смерті та одужання немає, хворіє 1378 осіб (на 89 більше);

- у Закарпатській області 60 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 34 - одужання, зараз хворіє 3930 осіб (на 23 більше за добу);

- у Запорізькій області 38 осіб захворіли, 21 видужала, зараз хворіє 653 (на 17 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 165 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 90 - одужання, зараз хворіють 5624 особи (на 74 більше);

- у Києві 277 нових випадків захворювання, 6 осіб померли і 22 одужали, зараз хворіє 8823 людини (на 249 більше за добу);

- у Київській області 89 осіб захворіли і 1 видужала, зараз хворіє 1960 (на 88 більше);

- у Кіровоградській області 4 людини захворіли, випадків смерті та одужання немає, зараз хворіє 78 (на 4 більше);

- у Луганській області 3 людини захворіли, 1 видужала, хворіє 126 осіб (на 2 більше);

- у Львівській області підтверджено 154 нові випадки захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 40 випадків одужання, зараз хворіють 9766 осіб (на 109 більше за добу);

- у Миколаївській області 83 нові випадки захворювання та 2 випадки смерті, зараз хворіє 643 особи (на 81 більше);

- в Одеській області 189 нових випадків захворювання, видужалих і померлих не було, зараз хворіє 5394 людини;

- у Полтавській області 19 осіб захворіли, 1 одужала, зараз хворіє 269 (на 18 більше);

- у Рівненській області 84 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 13 - одужання, зараз хворіє 2516 осіб (на 70 більше за добу);

- у Сумській області 14 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 783 особи (на 13 більше);

- у Тернопільській області 149 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 48 - одужання, зараз хворіють 2894 особи (на 99 більше);

- у Харківській області 187 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 39 осіб одужали, зараз хворіють 5611 осіб (на 147 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 4 людини захворіли, 1 померла, хворіють 115 (на 3 більше);

- у Хмельницькій області 79 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 15 - одужання, зараз хворіє 1073 особи (на 62 більше за добу);

- у Черкаській області 35 осіб захворіли, випадків смерті та одужання немає, хворіє 571 особа (на 35 більше);

- у Чернівецькій області 158 нових випадків захворювання, 2 людини померли і 38 одужали, зараз хворіє 3794 особи (на 118 більше за добу);

- у Чернігівській області 117 нових випадків захворювання, зараз хворіє 1308 осіб (на 117 осіб більше).

- в Черниговской области 117 новых случаев заболевания, сейчас болеет 1 308 человек (на 117 человек).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2278) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
бидлота "пагуляла"на свята без масок... поручкалась.. забухала з горла з однієї пляшки - от і маємо+10тис хворих і з них буде 400трупів +1000інвалідів
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31.08.2020 10:54
+2
У меня 1 вопрос. В Беллоруссии никто не борется с вирусом карантинами и ноль проблем, у нас эпическая борьба карантинами и запретами и вирус бьет рекорды. Может борцы с вирусом не на своем месте?
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31.08.2020 10:23
+2
Коли ж тебе вже вакцинують?
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31.08.2020 11:00
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У меня 1 вопрос. В Беллоруссии никто не борется с вирусом карантинами и ноль проблем, у нас эпическая борьба карантинами и запретами и вирус бьет рекорды. Может борцы с вирусом не на своем месте?
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31.08.2020 10:23 Відповісти
Ваш вопрос в пустоту. Бабки капают а быдло молчит и терпит. Где проблема?
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31.08.2020 10:25 Відповісти
откуда инфа что никто не борется ?
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31.08.2020 11:01 Відповісти
Карантина в Белоруссии не было и нет. И там нет гор трупов. Даже ослу ясно, что вирус - кормушка врачей, которые приписывают его кому не лень
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31.08.2020 11:03 Відповісти
Тобто ти вважаєш що Карантин" це єдиний спосіб "лікування" та запобігання розповсюдження COVID-19 ?
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31.08.2020 11:08 Відповісти
так ти ідійот НЕМА ЛІКІВ ПРОТИ ковід19 ЗОВСІМ НЕМА Так що лікують супутні прояви та ускладнення а не ковід19. Єдиний спосіб ЗАПОБІГТИ захворюванн ЗАРАЗ - КАРАНТИН та ПРОФІКАТИЧНІ ЗАХОДИ
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31.08.2020 11:26 Відповісти
Давай подивимося статистику. В абсолютних величинах звичайно в Україні, в порівнянні з Білорусю повна "дупа". Але давай порівняємо цифри кулькість хворих, та кількість померлих на 1 млн. проживаючих. Хворих. 2775 -Україна, 7587 - Білорусь.. Померлих 59 Україна, 72- Білорусь. Така статистика.
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31.08.2020 11:16 Відповісти
в Україні по ОФІЦІЙНІЙ статистиці на 1 млн хворих 2775 а смертей від ковід на 1млн 59
в Білорусі по"ОФІЦІЙНІЙ"статистиці на 1 млн хворих 7587 а смертей від ковід на 1млн 72..

для фашистській Білорусі як для фашистській фєдєрастії такі статистичні цифри ТРЕБА МНОЖИТИ НА ТРИ
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31.08.2020 11:35 Відповісти
множ не множ.. але й так видно, що в Болорусі стан гірший.
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31.08.2020 11:43 Відповісти
А у "Степашки" полная и всеобъемлющая "лепота".
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31.08.2020 10:28 Відповісти
Сегодня маску не одел ты! А завтра Родину предашь! Интересно, школы готовы к началу нового учебного года?
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31.08.2020 10:31 Відповісти
Я представяю сколько будет по статистике когда на улице будет минус 1 градус.... 40 миллионов Пандемистов от Короны...
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31.08.2020 10:33 Відповісти
Последний день лета бьет Мировые рекорды....уря таварысчи
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31.08.2020 10:35 Відповісти
бидлота "пагуляла"на свята без масок... поручкалась.. забухала з горла з однієї пляшки - от і маємо+10тис хворих і з них буде 400трупів +1000інвалідів
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31.08.2020 10:54 Відповісти
Коли ж тебе вже вакцинують?
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31.08.2020 11:00 Відповісти
А що ти будеш робити з ожирінням яким хворієш, коли захворієш на Covid-19?
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31.08.2020 11:05 Відповісти
Нічого, в мне його нема.
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31.08.2020 11:25 Відповісти
наступного дня після того як тобі пришиють мєркаву до того місця де відрізали
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31.08.2020 11:21 Відповісти
Мєркава проросійська - методичку обнови мокшандську. Та не забудь облизати ширіньку своїх кураторів проросійських.
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31.08.2020 11:27 Відповісти
птн пнх
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31.08.2020 11:36 Відповісти
окупанти сіоністи та окупанти фашисти пукіна="мишибратья" у них навіть і "ідеології" схожі.. У сіоністів "єфрєйській нарот" яким вони вважають десятки народів з УСІХ РАС бо у них спільна релігія!! а у фашистів пукіна="ґусцкій нарот" що скадається з усіх тих хто вміє язиком ляпати ОТ ТОМУ і скавчать ХОРОМ
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31.08.2020 11:54 Відповісти
Твой путин-***** , в нас не пишуть пукін.
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31.08.2020 11:56 Відповісти
"в нас" - це в Расєї? Меркава - щось ти вже спалилась не одноразово. Швидше міняй акаунт.
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31.08.2020 11:58 Відповісти
ти теж іди
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31.08.2020 11:58 Відповісти
Разворошила осиное ослиное кубло зелёных троллей ))
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31.08.2020 12:26 Відповісти
На поїсти клянчать побирухи, мов шавки.
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31.08.2020 12:31 Відповісти
Чудо. В диванного експерта та не має ожиріння.. це чудо!
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31.08.2020 11:27 Відповісти
Вона за їжу працює у расєї та пише немов би вона патріотка...
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31.08.2020 11:30 Відповісти
ага.. така вона і Є
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31.08.2020 11:59 Відповісти
Зомбаки воспряли духом
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31.08.2020 12:15 Відповісти
И поэтому открывают школы, чтобы заработать на масках. Выторг прежде всего.
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31.08.2020 14:07 Відповісти
 
 