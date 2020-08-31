Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у всіх регіонах України, - РНБО

Кількість хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в усіх областях України.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України 31 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 зафіксовано в Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Чернівецькій (158), Львівській (154) областях.

У Львівській, Одеській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в м.Києві кількість активних випадків хвороби зросла більш ніж на 100.

У 10 із 24 областей не зафіксовано нових випадків одужання від COVID-19, а в 12 із 24 областей - нових випадків смерті.

Кількість хворих на коронавірус перевищує 5 тисяч у м.Києві, Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях, а нижче 100 - лише в Кіровоградській області.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 45 нових випадків захворювання на COVID-19 і 2 випадки смерті, зараз в області хворіє 1132 людини (на 43 більше);

- у Волинській області 54 людини захворіли, 2 померли, 16 видужали, зараз хворіє 1475 (на 36 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 43 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання немає, зараз хворіє 1102 особи (на 43 більше);

- у Донецькій області 2 людини захворіли, зараз хворіє 526 (на 2 більше);

- у Житомирській області 89 осіб захворіли, випадків смерті та одужання немає, хворіє 1378 осіб (на 89 більше);

- у Закарпатській області 60 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 34 - одужання, зараз хворіє 3930 осіб (на 23 більше за добу);

- у Запорізькій області 38 осіб захворіли, 21 видужала, зараз хворіє 653 (на 17 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 165 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 90 - одужання, зараз хворіють 5624 особи (на 74 більше);

- у Києві 277 нових випадків захворювання, 6 осіб померли і 22 одужали, зараз хворіє 8823 людини (на 249 більше за добу);

- у Київській області 89 осіб захворіли і 1 видужала, зараз хворіє 1960 (на 88 більше);

- у Кіровоградській області 4 людини захворіли, випадків смерті та одужання немає, зараз хворіє 78 (на 4 більше);

- у Луганській області 3 людини захворіли, 1 видужала, хворіє 126 осіб (на 2 більше);

- у Львівській області підтверджено 154 нові випадки захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 40 випадків одужання, зараз хворіють 9766 осіб (на 109 більше за добу);

- у Миколаївській області 83 нові випадки захворювання та 2 випадки смерті, зараз хворіє 643 особи (на 81 більше);

- в Одеській області 189 нових випадків захворювання, видужалих і померлих не було, зараз хворіє 5394 людини;

- у Полтавській області 19 осіб захворіли, 1 одужала, зараз хворіє 269 (на 18 більше);

- у Рівненській області 84 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 13 - одужання, зараз хворіє 2516 осіб (на 70 більше за добу);

- у Сумській області 14 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 783 особи (на 13 більше);

- у Тернопільській області 149 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 48 - одужання, зараз хворіють 2894 особи (на 99 більше);

- у Харківській області 187 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 39 осіб одужали, зараз хворіють 5611 осіб (на 147 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 4 людини захворіли, 1 померла, хворіють 115 (на 3 більше);

- у Хмельницькій області 79 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 15 - одужання, зараз хворіє 1073 особи (на 62 більше за добу);

- у Черкаській області 35 осіб захворіли, випадків смерті та одужання немає, хворіє 571 особа (на 35 більше);

- у Чернівецькій області 158 нових випадків захворювання, 2 людини померли і 38 одужали, зараз хворіє 3794 особи (на 118 більше за добу);

- у Чернігівській області 117 нових випадків захворювання, зараз хворіє 1308 осіб (на 117 осіб більше).

- в Черниговской области 117 новых случаев заболевания, сейчас болеет 1 308 человек (на 117 человек).

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