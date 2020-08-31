Іран пропонує провести з 18 по 21 жовтня другий тур переговорів щодо збитого літака МАУ, - посол Мораді
Іран запропонував Україні провести в період з 18 по 21 жовтня в Тегерані другий тур переговорів про компенсації за збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752.
Про це Укрінформу повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з досягнутою домовленістю, наступний тур перемовин відбудеться в жовтні в Тегерані. Іранська сторона кілька днів тому (інтерв'ю записувалося 20 серпня, - ред.) вручила ноту Посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин... Наразі ми очікуємо відповіді української сторони щодо пропонованого періоду", - сказав дипломат.
За його словами, у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.
Мораді позитивно оцінив перший тур перемовин.
"На моє переконання, їхні результати навіть перевищили наші очікування. Тому відносно другого туру переговорів я також є оптимістом і впевнений, що завдяки добрій волі сторін ми досягнемо дуже хороших результатів", - зазначив посол Ірану.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
11 серпня голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані заявив, що Іран не буде виплачувати МАУ компенсацію за збитий у січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований у європейських страхових компаніях. Однак пізніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що голова центральної страхової організації Ірану не уповноважений робити такі заяви.
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ну тогда просто молча приезжайте с деньгами для семей убитых вами людей..
"По моему убеждению, их результаты даже превзошли наши ожидания." - отметил посол Ирана.Источник: https://censor.net/ru/n3216695
Интересно на какие такие договоры пошла ЗЕленая плесень , что убийца прыгает от счастья???