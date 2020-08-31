Іран пропонує провести з 18 по 21 жовтня другий тур переговорів щодо збитого літака МАУ, - посол Мораді

Іран запропонував Україні провести в період з 18 по 21 жовтня в Тегерані другий тур переговорів про компенсації за збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752.

Про це Укрінформу повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з досягнутою домовленістю, наступний тур перемовин відбудеться в жовтні в Тегерані. Іранська сторона кілька днів тому (інтерв'ю записувалося 20 серпня, - ред.) вручила ноту Посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин... Наразі ми очікуємо відповіді української сторони щодо пропонованого періоду", - сказав дипломат.

За його словами, у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.

Мораді позитивно оцінив перший тур перемовин.

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"На моє переконання, їхні результати навіть перевищили наші очікування. Тому відносно другого туру переговорів я також є оптимістом і впевнений, що завдяки добрій волі сторін ми досягнемо дуже хороших результатів", - зазначив посол Ірану.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

11 серпня голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані заявив, що Іран не буде виплачувати МАУ компенсацію за збитий у січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований у європейських страхових компаніях. Однак пізніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що голова центральної страхової організації Ірану не уповноважений робити такі заяви.