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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран пропонує провести з 18 по 21 жовтня другий тур переговорів щодо збитого літака МАУ, - посол Мораді

Іран пропонує провести з 18 по 21 жовтня другий тур переговорів щодо збитого літака МАУ, - посол Мораді

Іран запропонував Україні провести в період з 18 по 21 жовтня в Тегерані другий тур переговорів про компенсації за збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752.

Про це Укрінформу повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з досягнутою домовленістю, наступний тур перемовин відбудеться в жовтні в Тегерані. Іранська сторона кілька днів тому (інтерв'ю записувалося 20 серпня, - ред.) вручила ноту Посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин... Наразі ми очікуємо відповіді української сторони щодо пропонованого періоду", - сказав дипломат.

За його словами, у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.

Мораді позитивно оцінив перший тур перемовин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зчитування чорних скриньок підтвердило, що літак МАУ був справним, - Єнін

"На моє переконання, їхні результати навіть перевищили наші очікування. Тому відносно другого туру переговорів я також є оптимістом і впевнений, що завдяки добрій волі сторін ми досягнемо дуже хороших результатів", - зазначив посол Ірану.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Читайте також: Заява про невиплату МАУ компенсації за збитий літак не є офіційною позицією Ірану, - Кулеба

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

11 серпня голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані заявив, що Іран не буде виплачувати МАУ компенсацію за збитий у січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований у європейських страхових компаніях. Однак пізніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що голова центральної страхової організації Ірану не уповноважений робити такі заяви.

Автор: 

Іран (2014) компенсації (689) перемовини (2857) літак (2899)


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а расчёт иранского ПВО вёл переговоры с экипажем сбитого украинского самолета?!.. нет?!..
ну тогда просто молча приезжайте с деньгами для семей убитых вами людей..
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31.08.2020 10:49 Відповісти
Так они не против, переговоры нужны для определения суммы в которую оценивается жизнь в стране.
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31.08.2020 11:48 Відповісти
Зажали бабла иранцы, сбили и не хотят отвичать денюжчкой, правильно церковь в средние века делала, что Христовы походы устраивала...
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31.08.2020 10:50 Відповісти
Наверное уже нет настоящих христиан для походов
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31.08.2020 11:49 Відповісти
Просто победа за победой в международных отношениях от ЗЕбилов.
"По моему убеждению, их результаты даже превзошли наши ожидания." - отметил посол Ирана.Источник: https://censor.net/ru/n3216695

Интересно на какие такие договоры пошла ЗЕленая плесень , что убийца прыгает от счастья???
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31.08.2020 11:11 Відповісти
 
 