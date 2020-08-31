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Обшуки в окупованому Криму: російські силовики затримали чотирьох кримських татар і відвезли їх в УФСБ

Обшуки в окупованому Криму: російські силовики затримали чотирьох кримських татар і відвезли їх в УФСБ

Сьогодні, 31 серпня, в окупованому Криму силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Чотирьох із них затримали і везуть у будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook.

"Усіх чотирьох кримських татар затримали і везуть у будівлю УФСБ у Сімферополі", - йдеться в повідомленні.

Затримано:

- Нижньогірський район, с. Розливи. Айдер Кадиров (1986 рік народження), (кореспондент "Кримської солідарності", кореспондент видання Грани.ру).
- місто Судак. Рідван Умеров (1991 рік народження), (активіст, муедзин у мечеті).
- Судацький район, селище Сонячна Долина. Айдер Аблякімов (1990 рік народження), (активіст).
- смт Радянський. Енвер Топчі (1991 рік народження).

Читайте: В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар. ФОТОрепортаж

Юридичний захист здійснюватимуть:

Айдер Кадиров - адвокат Ладін Олексій
Енвер Топчі - адвокат Авамілева Еміне
Айдер Аблякімов - адвокат Шабанова Сафіє
Рідван Умеров - адвокат Марлен Халіков

Нагадаємо, раніше Представництво президента в АР Крим прокоментувало обшуки у кримських татар, назвавши це черговим злочином окупаційної влади.

Обшуки в окупованому Криму: російські силовики затримали чотирьох кримських татар і відвезли їх в УФСБ 01

Автор: 

обшук (1970) ФСБ (1449) кримські татари (2004)


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Еще в 15м 16 м годах было ясно что рашка делает из Крыма военную базу со щитом из мирн жителей!!!
Татары и др им там нах не сдались.... Тем более воды не хватает солдатиков и технику обслуживать.
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31.08.2020 10:59 Відповісти
Не успели уйти в партизанский отряд, нужно было это делать раньше. Так по четыре человека будут выдёргивать и коренного населения не останется
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31.08.2020 11:01 Відповісти
Не гаваришь паруски - ВИНОВЕН !
Читал Шевченко - ВИНОВЕН!
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31.08.2020 11:10 Відповісти
Сегодня рано утром, 31 августа 2020 года, в Нижнегорском, Судакском и Советском районах Крыма проходят обыски в домах крымских татар. В Нижнегорском районе обыск проходит в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова (34 года). В доме на момент обыска находятся жена и четверо детей, младшему из которых 2,5 месяца. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков. После проведения незаконного обыска Айдера Кадырова забрали в УФСБ Симферополя. В поселке Солнечная Долина Судакского района проходит обыск в доме Айдера ********** (30 лет). Отец малолетнего ребенка, работает сотрудником "МЧС". В Советском районе обыск проходит в доме Энвера Топчи (29 лет). Женат, отец двух несовершеннолетних детей. В городе Судак, в доме активиста Умерова Ридвана Казимовича (29 лет). Женат, отец троих несовершеннолетних детей. Возле дома сейчас находятся три машины, среди которых автозак, в котором находятся сотрудники ОМОНа", - говорится в сообщении. -- украинцы 7-й год как кровь проливают , а татари себе спокойно прахаются и размножаются , а Бог не фраер . Он высоко и все видит
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31.08.2020 11:39 Відповісти
 
 