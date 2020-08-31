Обшуки в окупованому Криму: російські силовики затримали чотирьох кримських татар і відвезли їх в УФСБ
Сьогодні, 31 серпня, в окупованому Криму силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Чотирьох із них затримали і везуть у будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook.
"Усіх чотирьох кримських татар затримали і везуть у будівлю УФСБ у Сімферополі", - йдеться в повідомленні.
Затримано:
- Нижньогірський район, с. Розливи. Айдер Кадиров (1986 рік народження), (кореспондент "Кримської солідарності", кореспондент видання Грани.ру).
- місто Судак. Рідван Умеров (1991 рік народження), (активіст, муедзин у мечеті).
- Судацький район, селище Сонячна Долина. Айдер Аблякімов (1990 рік народження), (активіст).
- смт Радянський. Енвер Топчі (1991 рік народження).
Юридичний захист здійснюватимуть:
Айдер Кадиров - адвокат Ладін Олексій
Енвер Топчі - адвокат Авамілева Еміне
Айдер Аблякімов - адвокат Шабанова Сафіє
Рідван Умеров - адвокат Марлен Халіков
Нагадаємо, раніше Представництво президента в АР Крим прокоментувало обшуки у кримських татар, назвавши це черговим злочином окупаційної влади.
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Татары и др им там нах не сдались.... Тем более воды не хватает солдатиков и технику обслуживать.
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