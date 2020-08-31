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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Радуцький: Не бачу передумов для запровадження надзвичайного стану в зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації і нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що поки не бачить передумов для запровадження надзвичайного стану в зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні.

Про це сказав Радуцький перед погоджувальною радою Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки я особисто таких передумов не бачу", - сказав він.

За його словами, проведення виборів у "червоних" зонах є обґрунтованим, бо Національна поліція зможе виконати карантинні вимоги і забезпечити соціальне дистанціювання і носіння масок на виборчих дільницях.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо в країні не буде введено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені і в "червоній" зоні поширення коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у всіх регіонах України, - РНБО

Автор: 

карантин (18172) НС (108) Слуга народу (2811) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
точно введуть, готують громадську думку. Навибирали покидьків
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31.08.2020 10:58
+6
ПралЬнА. Спочатку розпродати засоби захисту, а вже потім вводити. Як минулого разу.
Карантин, карантином, а гроші вперед.
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31.08.2020 11:00
+6
Еще не все маски значит продал
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31.08.2020 11:01
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Значит, собираются вводить...
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31.08.2020 10:56 Відповісти
Та по любому гады. Что введут чп, что не введут. Зебилы
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31.08.2020 11:03 Відповісти
видимо мало евреев заболевает у НАС и не померлы есче.... представляю заболела бы мама Рыма... о на 3 года всеобщий концлагерь бы ввел Бубочка...
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31.08.2020 12:58 Відповісти
точно введуть, готують громадську думку. Навибирали покидьків
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31.08.2020 10:58 Відповісти
Нет ни думки не грамадкости есть привычка к дрессировке. Влада убивает всякий интерес к думке. Зато подогревает эту грамадкость как жабу в котелке постепенно чтоб не выскочила. А когда припечет окажется без сил и в стойле.
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31.08.2020 12:41 Відповісти
ПралЬнА. Спочатку розпродати засоби захисту, а вже потім вводити. Як минулого разу.
Карантин, карантином, а гроші вперед.
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31.08.2020 11:00 Відповісти
Еще не все маски значит продал
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31.08.2020 11:01 Відповісти
было 200-300 по стране = карантин, все остановили, пипец и ужас нагнетали.
стало 2000+ = нет предпосылок, все ок.
странная логика
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31.08.2020 11:08 Відповісти
Вводить незаконые требования' красные зоны и прочий бред это прямой путь на нары. Без решений Рады это узурпация власти, а долг каждого отстоять закон порядок и конституцию Влада которая нарушает закон сама становится не законной,а перетворяется в акуппантов. Геть колонизаторов.
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31.08.2020 11:14 Відповісти
Кто єто будет делать? 99 процентов быдла молча натянули намордники и не плачут.
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31.08.2020 11:22 Відповісти
идет подготовка...
гдето в средине октября,ближе к выборам скажут "ну ладно,нате вам ваше чрезвычайное положение"...так сказать,ао просьбе трудящихся
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31.08.2020 11:14 Відповісти
х-ло лысое опять всплыло
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31.08.2020 11:15 Відповісти
Шота народ совсем не радуцкий таким заявлениям. Всё, что льют в уши людям зелебобики, уже не воспринимается, как информация. Зап#здЕлись.
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31.08.2020 11:46 Відповісти
Меня только одного раздражает как еврей радуцкий волнуется за здоровья украинцев ?
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31.08.2020 11:58 Відповісти
очень похоже на то, что эта мразота опять собирается провернуть какую-то аферу, как было с масками, когда он и АраХламидия вывезли все маски за бугор. Предполагаю, что теперь они возьмутся за ИВЛ, ведь их (4700 по всей Украине), как сказало какое-то ЧМО, более, чем достаточно.
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31.08.2020 12:09 Відповісти
Ага, если введете, то будете в итоге сосать одно место.
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31.08.2020 12:30 Відповісти
нажаль, але треба вводити жорсткі міри поки ще не піздно, поки ще заповненість лікарнь не понад 100%...
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31.08.2020 12:35 Відповісти
 
 