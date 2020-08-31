"Слуга народу" Радуцький: Не бачу передумов для запровадження надзвичайного стану в зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації і нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що поки не бачить передумов для запровадження надзвичайного стану в зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні.

Про це сказав Радуцький перед погоджувальною радою Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки я особисто таких передумов не бачу", - сказав він.

За його словами, проведення виборів у "червоних" зонах є обґрунтованим, бо Національна поліція зможе виконати карантинні вимоги і забезпечити соціальне дистанціювання і носіння масок на виборчих дільницях.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо в країні не буде введено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені і в "червоній" зоні поширення коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у всіх регіонах України, - РНБО