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Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков

Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу, першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр повідомив на церемонії вшанування пам'яті загиблих в 2015 році нацгвардійців під будівлею Верховної Ради.

"Жоден наш солдат не повинен гинути через безглузді політичні спекуляції. Тому заява представника України в ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокаційною і не відповідає національним інтересам. Пам'ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдатів", - заявив Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна. ВIДЕО

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

Зазначимо, що четверо військовослужбовців вч 3027 НГУ І. Дебрін, Д. Сластніков, О. Костін, Б. Дацюк загинула 31 серпня 2015 року внаслідок терористичного акту - вибуху ручної гранати, який стався під час масових заворушень, які спровокували різні політичні сили після прийняття парламентом в першому читанні змін до Конституції України в частині децентралізації. Вони визначали "особливості місцевого самоврядування" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) амністія (195) Фокін Вітольд (98) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+71
Не, это не маразм. Это четкая установка от зеклована...
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31.08.2020 11:07
+50
почему "провокаторы" представляют Украину в ТКГ ????????????????
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31.08.2020 11:05
+43
Це не старечий маразм, це його переконання.
І саме його, с такими переконаннями призначили Зеленський та Єрмак.
А не Ірину Довгань або вдову Володимира Рибака, наприклад, які змушені були тікати від руzzкого миру всього шість років тому.
А совєтська стата шкапа Фокін виїхав звідти 50 років тому.

Так хто з них справжній представник Донбасу і хто має представляти Донбас в Мінську?
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31.08.2020 11:08
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Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков - Цензор.НЕТ 7047
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31.08.2020 11:26 Відповісти
...и...????
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31.08.2020 11:27 Відповісти
ну и??? (согласен с Вами)
кроме бе-бе-бе будут еще какие-то резкие и четкие действия????
например, за шкирку фокина и ...домой... - опять в нафталин !!!
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31.08.2020 13:27 Відповісти
Так я не пойму - зачем в ТКГэтот пида провокатор?
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31.08.2020 11:27 Відповісти
Провокационным ,🤔🙄😏 Да это предательство интересов Украины , Фокин и Кравчук в очередной раз предают страну им не впервые 😡😡😡
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31.08.2020 11:27 Відповісти
Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков - Цензор.НЕТ 9666
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31.08.2020 11:28 Відповісти
Бачили очі ЩО назначали?
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31.08.2020 11:28 Відповісти
Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков - Цензор.НЕТ 3715
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31.08.2020 11:30 Відповісти
ТИПИЧНЫЙ ЗИЦ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ по Остапу Бендеру
И судить не успеют, бо уйдёт на тот свет
Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков - Цензор.НЕТ 2252
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31.08.2020 11:34 Відповісти
Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков - Цензор.НЕТ 3781
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31.08.2020 11:39 Відповісти
Он ещё за распроданное Черноморское пароходство не ответил
ГДЕ ВСЕ УКРАИНСКИЕ СУДА ?????
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31.08.2020 11:40 Відповісти
розпродано все по суденцю - баба Вєра Ульянченко не дасть збрехати, її чоловічок пристарався
лишилося два буксири і 1000 душ персоналу в адмінбудівлі (а мо', й будівлю вже продали)...
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31.08.2020 13:07 Відповісти
куди поділи найбільший у світі комерційний флот і як його моряки рятували Грузію, можна почитати тут - http://www.fiol.pub/books/112
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31.08.2020 13:13 Відповісти
Какая на фиг провокация? Это серьёзное преступление, подпадающее под статью 111 УК Украины. Фокин должен быть взят под стражу и судим.
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31.08.2020 11:39 Відповісти
О Всесвіте!!!!!
Які тупі антиукраїнські гниди біля керма української Держави!
І нема кому вичистить їх із Землі української!!!
І вичистить методами НКВС, інакше всі оці Фокіни,Кравчуки, Медведчуки, Пальчевські, Рабиновичі, Кацмани, Червоненки,Зелебенські,..............роздерибанять Україну як Винниченко і команда в 1918-1919 роках!!!
От цікаво, хто перший в Україні кине заклик скротити Армію ну хоча б на 25%!?
Один уже закликав "перестати стрілять"!!!!
О Небо, який дурний народ, що голосує за такий жидокацапський гній!
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31.08.2020 11:40 Відповісти
Пане Рюкзаков, це Ваш Фокін, це Ваш Кравчук, це Ваш Єрмак і Ваш Ківа, чи ні? Це ваша разом створена шобла для здачі інтересів України.
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31.08.2020 11:43 Відповісти
"Це позиція Володимира Зеленського, це позиція Офісу президента. Це президент призначав ці кандидатури до контактної групи, знаючи їх позицію по багатьох питаннях щодо врегулювань питань щодо російсько-української війни й глава держави несе за це повну відповідальність", - голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
https://www.youtube.com/watch?v=3phKk4cP4zc&feature=emb_logo
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31.08.2020 11:44 Відповісти
Типа патриота Аваков включил,посмотрим как будет отстранены Фокин и Кравчук,клоун всё прекрасно знал и понимал,списывать на старость и перенести ответственность на двух маразматиков не прокатит вина чисто на Зе так как он их сам назначил
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31.08.2020 11:45 Відповісти
Во-во. Где уголовные дела на засранцев? Осуждает он...
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31.08.2020 11:50 Відповісти
А почему Ермак, не допущенный к Гостайне, функции которого считать скрепки и заправлять принтнры бумагой в ОП, решает важные и порой тайные вопросы внешней политики государства?
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31.08.2020 11:46 Відповісти
Наши деды - русские победы
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31.08.2020 11:47 Відповісти
забавно что людям, посоветовавшим зеле ходить на фронте в бронике, бегом слепили обвинение. А господам предлагающим подарить кацапам Украинский Донбасс Украина еще и платит зарплату.
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31.08.2020 11:49 Відповісти
Господин Аваков, проснуться изволили? Только обнаружили цели Ермака, Зеленского и всей "команды"? Только поняли, что и вы в компании предателей Украины?
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31.08.2020 11:52 Відповісти
Ну... Ееее... Понімаєтє лі... )))
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31.08.2020 12:13 Відповісти
Так на хрена такой старец-представитель? Какой козел его туда назначил?
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31.08.2020 12:08 Відповісти
Зевіслюк Фокіна туди назначив , так як озвучити таку фуйню , самому бздошно !
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31.08.2020 13:30 Відповісти
В этом можно согласиться с Аваковым, несмотря на то, что я сдетствазанего.
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31.08.2020 12:09 Відповісти
Державний апарат повинен якось реагувати чи ні? Схоже, що в Україні державну політику може генерувати будь-хто по своєму бажанню. А що в Порошенка всі позапихали язики в дупу? Все влаштовує? І по Кравчуку і по цьому старому дурневі?
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31.08.2020 12:10 Відповісти
Бог з ним, з Порошенком. Ви задайте це питання діючому президенту.
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31.08.2020 12:19 Відповісти
В Порошенка вчора звинуватили фокіна в держзраді і вимагають виключити його зі складу ткг.За новинами слідкуйте.
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31.08.2020 12:43 Відповісти
все стараются отмазаться от заявлений старого маразматика и сепара, типа с самого начала были не в курсе кто он
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31.08.2020 12:26 Відповісти
Не всі, а слуги кремля під керівництвом клоуна...
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01.09.2020 01:48 Відповісти
Вернее слуги быдло-жидо-олигархов!!!
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01.09.2020 08:10 Відповісти
А чего еще можно ждать от бывших коммунистов (и почему бывших)? И вообще, уважаемые украинцы, ждем суда по высшему руководству страны... Там уже на предательстве и сдаче национальных интересов такие сроки себе понатягивали... Хотя... С нашими судами - это я погорячился...
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31.08.2020 12:29 Відповісти
Этот старый пердун и маразматик Фокин государственный преступник, предатель и подлежит уголовной ответстванности.
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31.08.2020 12:30 Відповісти
КОМУНЯК КОЛИШНІХ НЕ ІСНУЄ. КРАВЧУК+ФОКІН - ДУЕТ НАПІВ ЗІТЛІЛИХ ЗОМБІ, ЩО СЛУЖИТЬ КРЕМЛЮ, ЯК І ЗЕ-ПРЕЗИДЕНТ.
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31.08.2020 12:37 Відповісти
"Заявление Фокина о полной амнистии участников НВФ и особом статусе всего Донбасса является провокационным, - Аваков" - Фокин не боится делать провакационные заявления потому, что у нас нет органов которые могут его за это наказать.
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31.08.2020 12:39 Відповісти
А справу на Фокіна і Кравчука порушили? Вони закликають змінити наш устрій, якого немає в Конституції. Чи даунбасятам можна?
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31.08.2020 12:51 Відповісти
Що сталося - Аваков повертається в ряди патріотів чи вибори? Чи на Вовці вже стільки компромату висить шо "пораваліть?"
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31.08.2020 13:01 Відповісти
Фокін і Кравчук не старі дурні, це досвідчені колаборанти які виконують конкретні завдання.
І вони досягнуть свого якщо нічого не змінитися.
Це українці дурні бо не бачать далі власного носа.
І якщо ворогом сьогодні і далі буде Порох, а не Московія і колаборанти, «заплатять» ВСІ !!
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31.08.2020 13:26 Відповісти
Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
Шановні панянки і пани!
Надо что-то срочно предпринимать. Украина находится на пороге антисемитских волнений. Из-за антиукраинских заявлений политических пенсионеров Кравчука и Фокина «о необходимости всеобщей амнистии донбасским «повстанцам» и избрании представителей «Гиви» и «Мотороллы» в Раду», в народе начинается ропот и волнения.
Из Одессы сообщили, что в конце улицы Балковской, возле «Горбатого» железнодорожного моста на заборе уже появились антисемитские призывы. «Бей @@@@@, спасай Украину!». Это нехорошо!
Евреи, живущие в рассеянии, после распятия Христа и сгоревшего Иерусалимского Храма, всегда боятся мятежа народных масс. Это у них в генах заложено. Вы бывали когда-нибудь в еврейской квартире? Кроме нескольких секретных дорогих замков и стальных засовов, на ночь, потомки Авраама, закрывают входную бронированную дверь ещё на швабру. Иудеи запрещают упоминать в комментариях, что президент Украины является «евреем». По их мнению, это «махровый антисемитизим».
Украина - христианская страна и в ней нет места антисемитизму.
В Библии повествуется о человеке, который готовил акцию по истреблению Божьего народа. Впоследствии он был повешен. (Есф.7:10). Бесспорно, Израиль завет с Богом нарушил, но Вседержитель продолжает оставаться с ним в завете, даже тогда, когда хасиды нарушают Первую заповедь «Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
Слушай, Израиль: Господь - Бог наш, Господь один!
Барух шем квод малхуто лэолам ваэд.
Благословенно славное имя царства Его во веки веков!»
и ездят в Умань на поклонение праху цадика. «Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь» (Иер.31:32). Нельзя давать определение Израильскому народу, как самых наихудших грешников. Всё человечество восстало против Бога.
Горе тем обитателям земли, которые глумятся над Божьим народом. Впоследствии, они расплачиваются своими первенцами. Библейский пример - десятая египетская казнь. Израильские дети и их родители находились в Завете с Богом и Ангел - губитель не причинил им никакого вреда.
Наступит благословенное время когда на дом Давида и на жителей Иерусалима Господь изольёт «дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10).
Проповедуя благую весть в синагогах, апостол Павел отдавал предпочтение «во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим.1:16).
Мы не должны молчать, наблюдая антисемитизм и необходимо возвысить голос в защиту избранного Божьего народа потому, что «спасение от Иудеев». (Иоан.4:22).
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31.08.2020 15:53 Відповісти
Очень интересное исследование по сложной и глубокой религиозной проблеме. Респект, ув.Игорю Боголюбову.
Откуда такие глубокие систематические познания в сложнейшей теме, где такие знания приобретаются?
Завидую Вам уважительной белой завистью. По этой теме читал только лишь одну серьёзную фундаментальную работу "Христос и первое христианское поколение".
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31.08.2020 18:48 Відповісти
Шановний пан Антон! Дякую за комплимент. В еврейских Писаниях Торе Первая Заповедь требует от Божьего народа поклоняться ТОЛЬКО Адонаю. Ездить "за благословением" в Умань на могилу покойного - грех
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31.08.2020 20:21 Відповісти
Очень ясное и точное замечание о Первой Заповеди, уважаемый Игорь:
в общем-то, типичные правоверные иудеи считают этих уманских хасидов еретической сектой. И это вполне обоснованное суждение с точки зрения Торы.

Интересуюсь спросить: где и каким образом приобрели столь глубокие познания в таком сложном религиозном вопросе ?
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31.08.2020 22:52 Відповісти
Да,Зеленский еврей,но он позорит еврейский народ.Для меня он выродок еврейского народа. .Сомневаюсь,что он способен стать частью украинской нации,которая начала формироваться с 2005 года.А национальность здесь не причём.В цевилизованном обществе нет места антисемитизму.Но невежество нашего президента привело,что в Украине на пару антисемитов прибавилось.Благословенно славное имя царство Его во веки веков!Любите жизнь,которую вам даровали наши родители .Вседержитель не только с Израилем,а со всеми народами нашей планеты Земля.Не надо быть лукавыми с Богом! И тогда для антисемитизма не будет почвы его возникновения.
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31.08.2020 21:10 Відповісти
Сабаков как мы знаем"мощный министр,но мы так же знаем,что его нос тот ещё флюгер,который всегда держится по ветру,так что либо шмаркля и их уже ******,либо кРАВЧУКВИТОЛЬДфОКИН уже не в ТКГ,но лучше конечно первое!!!
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31.08.2020 13:29 Відповісти
Та ні гнида, за Кузьменко, Дугар та «Рифмайстра» ти відповіси. Не корчи з себе патріота. Ти чорт, запроданець, за посаду та можливості, все готовий продати.
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31.08.2020 13:31 Відповісти
Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков - Цензор.НЕТ 8464
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31.08.2020 13:33 Відповісти
не просто так Христос изгонял легионы злых бесов из одержимых бесами людей и приказывал им войти в свиней:

бесноватая кремлёвская свинья Симоньян явно "приняла" в себя, в свою утробу пару легионов бесов, изгнанных Христом из несчастного жителя села Гергесин.
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31.08.2020 18:54 Відповісти
на кое что придется закрыть глаза
в противном случае нужно будет посадить всех
/кто учил детей кто лечил людей кто работал в полиции
,,, заслуги во всех разные ,,,
''у кого очень большие тех в привлечь остальных амнистия ,,
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31.08.2020 13:47 Відповісти
Влада має бути засуджена за зраду Україні.
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31.08.2020 13:51 Відповісти
18.08.20
Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ, - указ https://censor.net/ru/n3214393

Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков - Цензор.НЕТ 7687
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31.08.2020 13:59 Відповісти
Ну вот,видите,как всё просто, один проходимец зарабатывает очки на высказываниях другого,такого проходимца!

То,что Зеленский,назначил двух этих старых пидаров,прошу прощения,но из песни слов не выбросишь,в делегацию Украины,говорит о его умственной неполноценности и ущербности.
Он сам уже не понимает,что творит,конец его президентства будет страшным,и не только для него,но и для всей Украины,но,народ Украины заслуживает такого конца.
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31.08.2020 13:56 Відповісти
какого конца?
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31.08.2020 14:10 Відповісти
Этих старых пидаров фокина и кравчука на ПМЖ в лугандон что бы не воняли сдесь .уже один был типа сцывохи...
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31.08.2020 14:04 Відповісти
Точно, здесь уже воняют жиды)))) Так что всё занято!!!
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01.09.2020 08:57 Відповісти
"и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция Источник: https://censor.net/ru/n3216700

А за такі слова - в тюрягу!
І вже !!!
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31.08.2020 14:07 Відповісти
как накажут фокина за провокацию?
тут посягание на территориальную целостность Украини - 15 лет фокину светит.
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31.08.2020 14:12 Відповісти
Я б звернувся до СБУ з заявою по 111-й, але чудово розумію, що то є марна втрата часу.
Але скінчиться це тім, що цих фокіних буде просто знищено. Разом з авакянами.
ГОДІ ГРАТИСЯ З ВОГНЕМ.
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31.08.2020 14:12 Відповісти
да он просто озвучил оманский договорняк зе-вавки.
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31.08.2020 15:15 Відповісти
Август 2014 года был для Донбасса одним из самых страшных месяцев с самого 8 сентября 1943 года.
В том страшном августе погибло только по официальным данным 23 маленьких Ангела.
7 августа Виктория Береговая, 14 лет
7 августа Настя Подлипская, 11 месяцев
7 августа Марина Леднева, 6 лет
13 августа Дима Орлов, 16 лет
13 августа Даниил Протасов 5 лет
13 августа Аня Костенко, 2 года
13 августа Даниил Терещенко, 5 лет
15 августа Дарья Барилова, 7 лет
16 августа Артур Бабенко, 15 лет
16 августа Сережа Пивень, 6 лет
18 августа Игорь Гайворонский, 11 лет
18 августа Валерия Суглобова, 12 лет
20 августа Женя Орехов, 7 лет
23 августа Кристина Коваленко, 11 лет
23 августа Александра Коваленко, 4 года
23 августа Миша Дедюк, 16 лет
24 августа Даниил Луценко, 5 лет
24 августа София Мартынюк, 4 года
24 августа Даниил Белых, 15 лет
24 августа Виталий Чулков, 17 лет
26 августа Владик Токарчук, 17 лет
28 августа Даша Попкова, 13 лет
29 августа Кирилл Сидорюк, 13 лет

ОНИ НИКОГДА НЕ УСЛЫШАТ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК!
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31.08.2020 15:17 Відповісти
Сабаков - патриот???
НЕ смешно ли????
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31.08.2020 15:42 Відповісти
Авакова на должность главы МВД назначил твёрдый и последовательный патриот П.Порошенко и держал его на этом посту все 5 лет каденции, все годы войны. Значит, столь ненавистный вам Акваков всё-таки патриот и сильный управленец.
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31.08.2020 18:59 Відповісти
ну дак если представитель там гонит пургу, то гоните его в шею... можно ещё дать копняка шоб на верняка уже летел в нужном направлении какие проблемы?
дать по жопе ещё тому кто его поставил туда.
это же позор. я понимаю там мужики во дворе на лавочке могут делать такие заявления. и то.... не долго бо по хлебалу получат рано или поздно.
а тут уполномоченный представитель такое несёт.
капец понабирали дебилов во власть. как они туда попадают? пора давно уже сделать какие то тесты на умственные способности, на наличие интеллекта (не путать с образованностью. высшее образование это пшик. чистая профанация. медведей учат на мотоцикле кататься. понабирали тупеней, дали корочки и всё... может править, законы принимать).
а то шо не власть то легофрены или имбицилы...
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31.08.2020 15:53 Відповісти
Позвольте, вы кого в "очистку" назначили?!
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31.08.2020 15:54 Відповісти
Убрали ***** Сивоху, это чмо поставили, урод зеленский...
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31.08.2020 16:10 Відповісти
Аваков Чорт ! 👹
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31.08.2020 16:36 Відповісти
Заявление Фокина не является провокационным. Оно является политическим, поскольку это в данном случае, официальное лицо, уполномоченное президентом, а также является предательским, ренегатским и требующим призвания Фокина к ответственности. Хорошо бы дедушку в качестве исправительных работ на передовую, хотя бы на месяцок-другой, может по-другому запоет, если выживет?
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31.08.2020 16:45 Відповісти
Турчинов же вчера заявил: призвать Фокина и Кравчука к уголовной ответственности! Выполняйте!
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31.08.2020 19:16 Відповісти
Ну так сам квакваков рюкзакович же ш именно этого и хотел: чтобы его бизнес-партнёр каламой побыстрее возобновил бизнес с хйлом и рашкой **********...
А тут вдруг от своих слов и действий отрекается...
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31.08.2020 17:39 Відповісти
Авакову респект за то что не смолчал по поводу блеяния старого коммуняцкого козла!
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31.08.2020 17:47 Відповісти
Респект будет, когда старого козла арестуют без залога и начнут расследование по 111-й. Пока что это очередная болтовня в стиле гейропейской озабоченности.
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31.08.2020 23:54 Відповісти
это статья 111. гос измена! и это статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Арестуйте его! Выполняйте законодательство!
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31.08.2020 18:02 Відповісти
вся ваша влада провакаційна
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31.08.2020 18:18 Відповісти
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление заместителя главы украинской делегации во Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований провокационным и не соответствующим национальным интересам.Источник: https://censor.net/ru/n3216700

Первый премьер-министр Украины, а ныне заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин отреагировал на критику своих заявлений о https://zn.ua/POLITICS/vyskazyvanija-fokina-javljaetsja-provokatsiej-kotoraja-pozvolit-peresech-krasnuju-liniju-po-donbassa-kak-khochet-putin-hritsenko.html предоставлении особого статуса всему Донбассу .
Так, в интервью https://www.5.ua/suspilstvo/fokin-prokomentuvav-skandalne-interviu-reaktsiieiu-na-svoi-slova-zadovolenyi-222876.html «5 каналу» он заявил, что «реакцией на слова доволен», но отмечает, что цитировал только положение Минских договоренностей.
Также Фокин считает, что представители власти критикуют его, поскольку имеют связь с «предшественниками». И добавил, что это означает, что «в провластных структурах есть засланные казачки».
Засланные Казачки
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31.08.2020 19:20 Відповісти
И ты поверил?А если свои мозги включить и подумать.
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31.08.2020 21:26 Відповісти
Ті, хто памятають Фокіна ще у часи початку відновлення Української державності, знають,скільки антиукраїнського антидержавного Лайна робив цей...не знаю як назвати. Його вже тоді спровадили на пенсію, бо воно стояло ПОПЕРЕК нашій країні. Невже Кравчука знову поперло в радянщину і дружбу з Упирями з півночі ? Леонід Макарович,ви як Філарет...стали РАКОМ чи НЕБОРАКОМ ? Літній МАРАЗМ чи спека ....
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31.08.2020 19:32 Відповісти
Арсен Борисович ! Самі бачите, куди завела "політика" Зеленського !? Тепер треба віддавати всю територію сходу і півдня України ...в ЛАПИ Путіна. Значить ті,що загинули за Україну і її землю...все це даремно? Значить нам тепер до кінця життя жити без спокійного ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ? Це що, бандити тепер будуть нам тут усім права качати ? А ми за це їм будемо цілувати замизгані нашою кровію та їхнім лайном...БЕРЦІ ЛИЗАТИ ? Ви скажіть Зелоенському, що терпіння НЕ ВІЧНЕ ?
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31.08.2020 19:38 Відповісти
Вы явно ошиблись адресатом. Арсен Борисович очень ушлый политик.Он всегда работал на договорняках .Причём с любой властью.На сегодняшний день для него Зеленский очень хороший человек,2 месяца тому он об этом сам озвучил.Причём без признака услужливости. Помню его выступление на одном из первых майданах в Харькове ещё при янике.когда корабль регионов начал тонуть.и позже когда беркутня после Майдана в Киеве начала разбегаться.Они ведь тоже люди,их надо устроить,бывшим регионалам что-то пообещать.Для меня не удивительно,что кива,геращенко,нацкорпус Белецкого и пр. оказались под его крылом.Где они псевдопатриоты? на подобные выступленияы фокиных,дерьмаковых и им аналогичные.
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31.08.2020 22:01 Відповісти
Это же просто чудесно, когда менты комментируют сказанное переговорщиками, кондитеры становятся президентами, отбитые боксеры - мерами, певцы - депутатами...
Может, все беды оттого что люди просто занимаются не своими делами? И тот же Непотопляемый Аваков вместо расследования преступлений или финансовых схем занимается политиканством?
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31.08.2020 19:38 Відповісти
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбаных республик, а перед этим всех амнистировали.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживших в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров днр+лнр.
и т.д.
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31.08.2020 21:01 Відповісти
Капец! Такое количество зк восстановит не только Донбасс но и уложит брусчатку по всем дорогам Украины
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31.08.2020 22:57 Відповісти
Тимчасово окуповані військами Російської Федерації частини території України - оце і є особливий статус окупованих частин території Донецької, Луганської та Кримської областей.

Я за те, щоб саме такий особливий статус був встановлений офіційно в Україні для окупованих територій.

Тому що такий статус одразу розставить по своїх місцях багато різних запитань, наприклад, в міжнародній дипломатії, обмеження (наприклад, виборчих) прав людей, які перебувають постійно чи тимчасово на окупованих територіях, особливості регулювання питань втрати та відновлення громадянства України для таких людей, які стали заручниками загарбників на окупованих територіях і тому вирішили отримати громадянство РФ, але не відмовились від громадянства України... і т.д..

Будь-який інший особливий статус окупованих територій чи, тим більше, навіть цілих областей має смисл тільки для Росії - це бажання Росії, бо це чергові кроки, які наближують і полегшують для Росії юридичну формалізацію фактичного стану, а саме - приєднання цих територій до Росії.
Але це бажання злочинного путінського режиму, який протиправно захопив владу в Росії і протиправно загарбав частину територій України.
Для України ж будь-який інший особливий статус окупованих територій (окрім офіційної констатації факту, що ці території тимчасово окуповані РФ) не має ніякого смислу і тому, вочевидь, Україні і не потрібний ніякий інший варіант особливого статусу цих окупованих територій.

До речі, назва ОРДЛО - це брехня, оскільки навіть "Окупованими Районами Донецької та Луганської Областей" ці окуповані території не є, оскільки їхні межі не збігаються з межами районів, отже, до цих територій входять не цілі райони, а тільки частини районів. Відповідно, називати їх навіть "Окуповані Райони ..." - це означає брехати.
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01.09.2020 01:11 Відповісти
Амністія має смисл тільки якщо її дати людям, які добровільно відмовляться продовжувати воювати проти України, тобто не тільки припинять вчиняти злочини нині і визнають, що вони були не праві, коли вчиняли різні злочини, але і пообіцяють не вчиняти нових злочинів у майбутньому, здадуть зброю відповідним органам влади України і здадуться самі, тобто тим, які добровільно повернуться у правове поле України. За це Україні є смисл не карати таких людей.

Немає ніякого смислу давати амністію тим, хто продовжує вчиняти злочини або має намір вчиняти нові злочини у майбутньому, а також тим, хто відмовляється добровільно повернутися у правове поле України. Адже ці люди такими їхніми діями продовжують намагатися зруйнувати систему права України, тобто, продовжують намагатися воювати проти України і продовжують намагатися знищити Україну.

При цьому очевидно, що ніякий особливий статус, який би давав якимось людям (і тим більше, злочинцям) якісь додаткові права порівняно з іншими людьми, не має смислу для України.
Навпаки, єдино можливий особливий статус - "тимчасово окуповані військами Російської Федерації частини територій України (Донецької, Луганської та Кримської областей)", який офіційно мала би проголосити Україна, - це такий особливий статус, який дозволяє Україні не давати додаткові права, а навпаки логічно і зрозуміло обмежувати існуючі права людей та призупиняти зобов'язання суб'єктів України на цих окупованих територіях (оскільки вони офіційно будуть визнані окупованими, то будуть відповідати умовам відповідних міжнародних стандартів і конвенцій, зокрема, про те, що відповідальність лежить на країні-агресорі, тобто, на окупантах).
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01.09.2020 01:12 Відповісти
Влучний комент:
Solo
"Украинцы, вас разводят. По принципу - "купи козу, продай козу". Через Фокина вбросили совсем уж дичайшие предложения по Донбассу, а теперь выходит Ермак, такой весь из себя "патриот", и начинает нести пургу про "красные линии", то есть "не, не, не, какой, нафиг, весь Донбасс, мы введем особый статус только для ОРДЛО"! Вы, типа, должны вздохнуть с облегчением на старый и неприемлемый, выписанный в Москве "особый статус Донбасса", предполагающий де-факто федерализацию Украины. То же самое и с амнистией - "те кто, совершил воинские преступления амнистированы не будут"! Прекрасно, ермаки выберут сотню - другую ордловских орков, которые уже давно живут в России, и торжественно заявят, что им никакой амнистии не будет, а вот всем остальным, без разбору - будет.
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны."
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01.09.2020 03:59 Відповісти
Надо учитывать, что Зеленский не президент, а пустышка, посаженная олигархами для "мебели". Поначалу, около года, президентом был Богдан, а сейчас - Ермак !!!
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01.09.2020 07:59 Відповісти
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