Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу, першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр повідомив на церемонії вшанування пам'яті загиблих в 2015 році нацгвардійців під будівлею Верховної Ради.

"Жоден наш солдат не повинен гинути через безглузді політичні спекуляції. Тому заява представника України в ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокаційною і не відповідає національним інтересам. Пам'ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдатів", - заявив Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна. ВIДЕО

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

Зазначимо, що четверо військовослужбовців вч 3027 НГУ І. Дебрін, Д. Сластніков, О. Костін, Б. Дацюк загинула 31 серпня 2015 року внаслідок терористичного акту - вибуху ручної гранати, який стався під час масових заворушень, які спровокували різні політичні сили після прийняття парламентом в першому читанні змін до Конституції України в частині децентралізації. Вони визначали "особливості місцевого самоврядування" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.