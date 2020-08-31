Те, що справу "Роттердам+" закриють, стало ясно, коли Зеленський підписав меморандум з МВФ з такою ж формулою для визначення ціни газу, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Підтверджувати корупційність "Роттердам+" рівнозначно винести вирок підписантам "Амстердам+", перш за все президенту.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Я здивований, що дехто з вас здивований закриттям справи "Роттердам+". Мені все стало зрозумілим ще 2 червня – коли президент Зеленський підписав меморандум з Міжнародним валютним фондом. В якому пообіцяв використовувати таку ж формулу (ціна голландського хабу TTF + доставка в Україну) для визначення ціни газу. Ось дослівна цитата з розділу "Реформа енергетичного сектору":

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"Газові тарифи. Станом на 1 січня 2020 року відповідно до постанови Уряду №867 ми лібералізували газові тарифи для населення. На решту поточного опалювального сезону оптова ціна газу, який НАК "Нафтогаз" постачає відповідно до спеціальних зобов’язань відповідатиме рівням імпортного паритету, та для кожного місяця визначатиметься як середнє значення спот цін природного газу на добу вперед на хабі TTF на період з 1го по 22ий день місяця, плюс вартість транспортування та ввезення в Україну"".

Тобто Кабмін ввів, а президент Зеленський власним підписом гарантував дію газової формули "Амстердам+". При цьому формули ще більш жорсткої, адже якщо "Роттердам+" розповсюджувався лише на промисловість та непобутових споживачів, то "Амстердам+" стосувався кожного з нас.

Нагадаю, що попередні експертизи не підтверджували нанесення збитків державі. Останньою надією НАБУ був експертний центр СБУ. Але підтверджувати корупційність "Роттердам+" рівнозначно винести вирок підписантам "Амстердам+", насамперед президенту. Уявити, що на таке наважиться голова СБУ практично неможливо.

Цікаво - президент врешті решт зрозуміє на який "шпагат" його посадили панове Герус з Ковалів - славетні ідеологи енергетичних реформ команди Зе?!", - заявив Кучеренко.



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