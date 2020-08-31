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Те, що справу "Роттердам+" закриють, стало ясно, коли Зеленський підписав меморандум з МВФ з такою ж формулою для визначення ціни газу, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Те, що справу

Підтверджувати корупційність "Роттердам+" рівнозначно винести вирок підписантам "Амстердам+", перш за все президенту.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Я здивований, що дехто з вас здивований закриттям справи "Роттердам+". Мені все стало зрозумілим ще 2 червня – коли президент Зеленський підписав меморандум з Міжнародним валютним фондом. В якому пообіцяв використовувати таку ж формулу (ціна голландського хабу TTF + доставка в Україну) для визначення ціни газу. Ось дослівна цитата з розділу "Реформа енергетичного сектору":

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"Газові тарифи. Станом на 1 січня 2020 року відповідно до постанови Уряду №867 ми лібералізували газові тарифи для населення. На решту поточного опалювального сезону оптова ціна газу, який НАК "Нафтогаз" постачає відповідно до спеціальних зобов’язань відповідатиме рівням імпортного паритету, та для кожного місяця визначатиметься як середнє значення спот цін природного газу на добу вперед на хабі TTF на період з 1го по 22ий день місяця, плюс вартість транспортування та ввезення в Україну"".

Тобто Кабмін ввів, а президент Зеленський власним підписом гарантував дію газової формули "Амстердам+". При цьому формули ще більш жорсткої, адже якщо "Роттердам+" розповсюджувався лише на промисловість та непобутових споживачів, то "Амстердам+" стосувався кожного з нас.

Нагадаю, що попередні експертизи не підтверджували нанесення збитків державі. Останньою надією НАБУ був експертний центр СБУ. Але підтверджувати корупційність "Роттердам+" рівнозначно винести вирок підписантам "Амстердам+", насамперед президенту. Уявити, що на таке наважиться голова СБУ практично неможливо.

Цікаво - президент врешті решт зрозуміє на який "шпагат" його посадили панове Герус з Ковалів - славетні ідеологи енергетичних реформ команди Зе?!", - заявив Кучеренко.

Те, що справу Роттердам+ закриють, стало ясно, коли Зеленський підписав меморандум з МВФ з такою ж формулою для визначення ціни газу, - нардеп Батьківщини Кучеренко 01
.

Автор: 

газ (10410) Зеленський Володимир (23705) Кучеренко Олексій (79) Роттердам+ (297)


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Топ коментарі
+27
То, что дело "Роттердам+" закроют, стало ясно, когда Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой для определения цены газа, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 2945
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31.08.2020 11:19
+16
Ойц! Але як же ж? Підлога країни мешкала за рискою зубожіння, а бариги та свинарчуки через той роттердам відмивали велетенські бабці, їхні жінки та доньки витрачали цитрини баксів, щоб упадати за собою... пиляй елітні провина та скроні - в ті годинники, коли простим людям не було що є і пити? бо треба було платити за газ в сурмах?
Але здобули новий державний будуй... і знову?
зрадонька...
зрадна...
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31.08.2020 11:24
+16
Зеленского избрали идиоты которым вложили в голову что у сложных вопросов есть простые решения. И и теперь єти идиоты ожидавшие волшебной манны небесной очень растроены не получив обещаного
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31.08.2020 11:33
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Международные
золотовалютные резервы Украины в течении декабря 2019 года выросли на
рекордные $3,37 млрд, достигнув рекордного за последние 7 лет значения.
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
За весь 2019 год международные резервы выросли с $20,82 млрд до $25,3 млрд, то есть на $4,48 млрд.
«Такой
объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка
($23 млрд в эквиваленте, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019
год), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от
вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года», -
сообщили в Нацбанке.
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31.08.2020 11:52 Відповісти
за счёт чего увеличились резервы, если производство вот уже год, как падает ?

тебе такой простейший вопрос в голову не приходил ?
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31.08.2020 12:57 Відповісти
это вопросы к нацбанку, да и производство только в этом году начало падать
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31.08.2020 16:06 Відповісти
сентябрь 2019 - падение на 1,1 %
октябрь 2019 - падение на 5 %
ноябрь 2019 года - падение на 7,5 %

Тебя в подвале держат и не разрешают в интернет заходить, кроме написания комментов ?

Кстати, ОВГЗ выпускает не Нацбанк, а Министерство финансов.

Ты хоть в чём-то разбираешься ?
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31.08.2020 16:15 Відповісти
Беня тоже так считает. Может он и прав.
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31.08.2020 11:54 Відповісти
ну ты и осёл! или сраный провокатор, что, в принципе, тоже означает, что ты - осёл!
МВФ пытается скорректировать локальную экономику так, чтобы ей АПРИОРИ не нужны были кредиты! вот только местная власть, как правило, сранные популисты, которые не хотят исполнять пожелания МВФ на 100%, поэтому последние и дают кредиты на поддержку штанов
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31.08.2020 12:01 Відповісти
Те, що справу "Роттердам+" закриють, стало ясно, коли Зеленський підписав меморандум з МВФ з такою ж формулою для визначення ціни газу, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 3363
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31.08.2020 11:45 Відповісти
теперь, вовочка должен наградить орденом за эту аферу и рината, и конечно же петичку...
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31.08.2020 11:56 Відповісти
Праклятый МВФ !
Вот он, звериный оскал мирового капитала!
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31.08.2020 11:58 Відповісти
За формули Ротердам+ , ціна вугілля була нижчою ніж без цієї формули , то про які збитки взагалі йде мова .!? Збитки йдуть ЗАРАЗ, від того що формулу ліквідували , і ціна вугілля зросла !!
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31.08.2020 11:58 Відповісти
Что бы уголь стал дешевле и его стало больше-надо просто престать его сжигать.Фсё же просто.
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31.08.2020 12:16 Відповісти
Вы вообще о чем? Уголь и электричество в большей части ахметовское. Сам себе он может нарисовать любую цену на уголь м рассказывать что работает у убыток.
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31.08.2020 12:40 Відповісти
А чего вы хотели лохи? Вот вам же в падлу разобраться в сути вопроса, у каждого всегда готов ответ на любой вопрос , и потому през у нас клоун, и потому живете по большей части в говне и просвета нет. Вот если бы кацапстан пошел на реализацию своего газа на границе с Украиной, то цена рассчитывалась бы как Ямал +, т.е. цена на месте добычи и стоимость транспортировки до нашей границы. А так как кремль этого не хочет, та нам приходится ориентироваться на цены на Европейских хабах, потому и получается Роттердам +. Вот почему уголь так считают, отдельный вопрос, хотя везут его из ЛДНР, но он вроде как расейский, и нет уже торговли на крови, и все харашооо. Благо вся эта шняга подешевела, и цены в Европе зачастую ниже чем в раше, но нашему народишке главное повопить про зраду, а научится чему то, то нет, нехай лошадь думает, у нее голова большая...
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31.08.2020 12:10 Відповісти
А може по іншому й не має бути! Є закони ринку й ці закони керують світом, щоб там не розповідали популісти.
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31.08.2020 13:45 Відповісти
На поэтории

Уехал цирк шатры снимая
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
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31.08.2020 14:13 Відповісти
Значит, Зеленский пришел к власти на ТОТАЛЬНОМ ВРАНЬЕ?!
Перевибори президента!
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31.08.2020 14:16 Відповісти
да потому что мвф херни не будет советовать в отличии от этого комсомольца
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31.08.2020 19:12 Відповісти
вообще ничего общего
ротердам - украинский уголёк по ротердамсим ценам.
выгодополучатели - гудок и ICU (сывочолый, гонтарева, пасенюк).
амстердам+ - российский газ через "словацких" посредников.
бенефициары в нафтогазе и вокруг сидят.
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31.08.2020 23:35 Відповісти
Харьковская Батькивщина полностью слилась под Кернеса, люди Кернеса сидят в территориальных комиссиях "представляя" Батькивщину. Видно Юля ваще без денег сидит что попродавала свои места в комиссиях
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02.09.2020 21:47 Відповісти
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