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Нас не влаштовують кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я на 2021 рік, - "слуга народу" Радуцький

Нас не влаштовують кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я на 2021 рік, -

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив про недостатність коштів, які Міністерство фінансів України пропонує на охорону здоров'я в державному бюджеті на 2021 рік.

Про це він сказав він сказав журналістам перед погоджувальною радою Верховної Ради 31 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже увійшли у "військові дії" з Мінфіном, адже ті кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я, нас не влаштовують", - сказав він.

За його словами, галузь має фінансуватися в розмірі 6% ВВП.

"Але 6% ВВП, я розумію, що цього швидше за все не дуже реально, бо у нас є падіння економіки, але у нас є закон про державні фінансові гарантії в охороні здоров'я, і ​​там чітко прописано 5% ВВП, і наш комітет і партія боротимемося за те, щоб Мінфін виконав закон", - підкреслив Радуцький.

Також читайте: "Слуга народу" Радуцький: Не бачу передумов для запровадження надзвичайного стану в зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні

Автор: 

бюджет (2986) охорона здоров’я (292) Мінфін (3630) Радуцький Михайло (284)


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Топ коментарі
+8
Нас не устраивают средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение на 2021 год, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1976
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31.08.2020 11:29
+8
Що, "кРадуцький", "пилять" нема чого?
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31.08.2020 11:30
+8
"Нас" это кого именно?!
Тех, у кого уже кончились деньги от проданных перед пандемией почти 1000 тонн масок из госрезерва?
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31.08.2020 11:36
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пошли эту ссылку медбрату Радуцкому!
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31.08.2020 11:37 Відповісти
Чому цей один ще не сидить?
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31.08.2020 11:29 Відповісти
Бо в нього баночка з аналізами зє наркімана.
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31.08.2020 11:30 Відповісти
А який сидить?
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31.08.2020 11:31 Відповісти
А як же весна?
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31.08.2020 11:39 Відповісти
Весной они уже тикать будут....
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31.08.2020 11:50 Відповісти
Нас не устраивают средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение на 2021 год, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1976
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31.08.2020 11:29 Відповісти
крадуцкому мало масок.... больше нечего пилить?
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31.08.2020 11:30 Відповісти
Що, "кРадуцький", "пилять" нема чого?
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31.08.2020 11:30 Відповісти
Не хватает денег? Бери кредит, Миша.
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31.08.2020 11:31 Відповісти
Под 1%. В день.
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31.08.2020 11:39 Відповісти
Платная медицина как-то живёт без подачек из бюджета. Так що припини скиглити!
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31.08.2020 11:33 Відповісти
Кого это нас массажист?Какое отношение ,ты имеешь к медицине? Или решили ,опять пополнить гос.резерв ,что бы маски и респираторы опять крысы сожрали?
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31.08.2020 11:34 Відповісти
"Нас" это кого именно?!
Тех, у кого уже кончились деньги от проданных перед пандемией почти 1000 тонн масок из госрезерва?
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31.08.2020 11:36 Відповісти
Не вистачає? Ну тоді ще нємножєчко шей, Міша, ти ж єврей!
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31.08.2020 11:37 Відповісти
"Если прибарахлиться, то внукам не хватит", - пояснил Радуцкий.
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31.08.2020 11:38 Відповісти
Все таки какие магические эти 5%. Овощ ввел 5% налог с оборота, эти требуют 5% от ВВП . Наверное 5% - это так чтобы и сп#здить можно было и лохторат чтобы не сильно возмущался.
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31.08.2020 11:41 Відповісти
А тебя, Радуцкий, на Гиляку . ВОР
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31.08.2020 11:42 Відповісти
кгадуцький - хуцпата мразота
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31.08.2020 11:45 Відповісти
лысая гнида продала все маски и опять деньги закончились, почку продай гнида.
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31.08.2020 11:48 Відповісти
Не бережёт себя Крадуцкий, всё о народе думает, всё о людях переживает
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31.08.2020 12:01 Відповісти
Біднятко, геть чисто!
Якщо так і надалі триватиме, то стратить чоловік спокій, сон і гарний апетит. Ми втратимо його, і ця втрата буде надзвичайно тяжкою!
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31.08.2020 13:34 Відповісти
Клиника БАРИС требует больше денег!
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31.08.2020 12:03 Відповісти
Нас не влаштовують кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я на 2021 рік, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8696Зебилы слили почти миллиард долларов на задолженности. Примерно по такой схеме Беня крал деньги в Приватбанке, выдавались кредиты без обеспечения, которые отдавать никто не собирался, списывали их и записывали в долг банка перед НБУ, но Беня и им не собирался платить. Нас не влаштовують кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я на 2021 рік, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 409
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31.08.2020 12:19 Відповісти
Вот интересно, какова доля списанньіх кредитов простьім гражданам, думаю что таки есть, но стремится к "0"
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31.08.2020 12:26 Відповісти
В позапрошлом году рейтинг мединститутов составлял 3-е место среди абитуриентов,потов влезла супер целитель Уляна Супрун и рейтинг рухнул в прошлом году сразу на 7 -е место.Еще в апреле я сказал всем знакомым медикам что в этом году мединститутов в десятке вообще не будет,и к сожалению оказался прав.В наш полтавский вообще недоборы даже первичные заявки не перекрывали необходимое количество мест. Здесь правда сработал еще короновирус и поднятие учебы от 27-до 32 тысяч в год.Правда все другие университеты в этом году безбожно задрали расценки вверх.
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31.08.2020 12:41 Відповісти
...патаму что своровать будет слишком заметно!
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31.08.2020 13:28 Відповісти
Хай би пан кРадуцький троха вгамував апетит. Бо від надмірного апетиту часом дупа злипається.
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31.08.2020 13:31 Відповісти
Ясный хрен недостаточно.
Им видать так понравилось пилять "фонд борьбы с Ковидом" в ручном режиме, на то, на что им захочется кроме медицины, что уже сразу планируют провернуть такой же финт в 2021, но уже исправив "ошибку" и сделав его в разы больше
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31.08.2020 15:27 Відповісти
 
 