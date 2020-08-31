Нас не влаштовують кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я на 2021 рік, - "слуга народу" Радуцький
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив про недостатність коштів, які Міністерство фінансів України пропонує на охорону здоров'я в державному бюджеті на 2021 рік.
Про це він сказав він сказав журналістам перед погоджувальною радою Верховної Ради 31 серпня, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже увійшли у "військові дії" з Мінфіном, адже ті кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я, нас не влаштовують", - сказав він.
За його словами, галузь має фінансуватися в розмірі 6% ВВП.
"Але 6% ВВП, я розумію, що цього швидше за все не дуже реально, бо у нас є падіння економіки, але у нас є закон про державні фінансові гарантії в охороні здоров'я, і там чітко прописано 5% ВВП, і наш комітет і партія боротимемося за те, щоб Мінфін виконав закон", - підкреслив Радуцький.
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Тех, у кого уже кончились деньги от проданных перед пандемией почти 1000 тонн масок из госрезерва?
Якщо так і надалі триватиме, то стратить чоловік спокій, сон і гарний апетит. Ми втратимо його, і ця втрата буде надзвичайно тяжкою!
Им видать так понравилось пилять "фонд борьбы с Ковидом" в ручном режиме, на то, на что им захочется кроме медицины, что уже сразу планируют провернуть такой же финт в 2021, но уже исправив "ошибку" и сделав его в разы больше