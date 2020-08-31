Верховна Рада внесе зміни до календарного плану через місцеві вибори, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент внесе зміни в свій календарний план у зв'язку з майбутніми місцевими виборів.

Про це заявив Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту 31 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу його розгляне комітет, а Верховна Рада планує розгляд на четвер - зміна календарного плану роботи Верховної Ради. Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язані з проведенням місцевих виборів", - зазначив Разумков.

За його словами, це питання розглянуть у четвер, 3 вересня.

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