УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8750 відвідувачів онлайн
Новини
716 3

Верховна Рада внесе зміни до календарного плану через місцеві вибори, - Разумков

Верховна Рада внесе зміни до календарного плану через місцеві вибори, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент внесе зміни в свій календарний план у зв'язку з майбутніми місцевими виборів.

Про це заявив Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту 31 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу його розгляне комітет, а Верховна Рада планує розгляд на четвер - зміна календарного плану роботи Верховної Ради. Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язані з проведенням місцевих виборів", - зазначив Разумков.

За його словами, це питання розглянуть у четвер, 3 вересня.

Також читайте: На сьогодні в Раду не вносили жодних ініціатив щодо зміни постанови про місцеві вибори, - Разумков

Автор: 

ВР (14943) місцеві вибори (1366) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От у мене питання: а ці ідіоти, коли на початку року складали той календарний план, не знали, що в кінці жовтня будуть місцеві вибори???
Чи вони не збирались їх проводити?
показати весь коментар
31.08.2020 11:41 Відповісти
А до этого какой то созыв менял календарный план под местные выборы???
показати весь коментар
31.08.2020 11:44 Відповісти
суть діалогу з зеленими.

Верховна Рада внесе зміни до календарного плану через місцеві вибори, - Разумков - Цензор.НЕТ 4925
показати весь коментар
31.08.2020 11:46 Відповісти
 
 