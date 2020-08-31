"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас
Член комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко допускає проведення зустрічі з заступником глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу, першим прем'єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним у зв'язку з заявами останнього про Донбас.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам перед погоджувальною радою Верховної Ради в понеділок.
"Коли до Верховної Ради надходять листи, Рада якимось чином на них реагує ... Ми спілкувалися кілька годин з Леонідом Макаровичем (Кравчуком, главою української делегації в ТКГ. - Ред.) за зачиненими дверима, дуже багато зрозуміли про цей процес, краще відчули один одного", - сказав він.
На уточнювальне запитання, чи будуть проводитися відповідні консультації з Фокіним, Корнієнко допустив можливість такої зустрічі.
"Ми з Фокіним ще не спілкувалися ... можливо, плануємо", - додав депутат.
Серед іншого, Корнієнко наголосив, що умов для безпеки для проведення виборів в окремих районів Донецької та Луганської областей поки немає.
Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".
У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.
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А тут така візуалізація
І тоді буде вам люстрація на люстрах ..
Санитарів, та клізму, літрів на десять...
ГДЕ ВСЕ УКРАИНСКИЕ СУДА?
фокин посягнул на территориальную целостность Украини.
15 лет старику светит и кравчуку также, за соучастие.