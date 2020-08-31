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"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас

Член комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко допускає проведення зустрічі з заступником глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу, першим прем'єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним у зв'язку з заявами останнього про Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам перед погоджувальною радою Верховної Ради в понеділок.

"Коли до Верховної Ради надходять листи, Рада якимось чином на них реагує ... Ми спілкувалися кілька годин з Леонідом Макаровичем (Кравчуком, главою української делегації в ТКГ. - Ред.) за зачиненими дверима, дуже багато зрозуміли про цей процес, краще відчули один одного", - сказав він.

На уточнювальне запитання, чи будуть проводитися відповідні консультації з Фокіним, Корнієнко допустив можливість такої зустрічі.

"Ми з Фокіним ще не спілкувалися ... можливо, плануємо", - додав депутат.

Також читайте: Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна. ВIДЕО

Серед іншого, Корнієнко наголосив, що умов для безпеки для проведення виборів в окремих районів Донецької та Луганської областей поки немає.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Автор: 

амністія (195) Фокін Вітольд (98) Донбас (22354) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+38
з Фокіним повинен зустрічатися слідчий та прокурор. Причому в СІЗО, а не вотетаусьо
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31.08.2020 11:48
+24
Со скотом фокиным уже следователь должен был встретится...еще вчера....
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31.08.2020 11:48
+16
Фокин говорящая голова зеклована.и все речи этой головы написаны зекоМандой...
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31.08.2020 11:58
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з Фокіним повинен зустрічатися слідчий та прокурор. Причому в СІЗО, а не вотетаусьо
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31.08.2020 11:48 Відповісти
Фокин говорящая голова зеклована.и все речи этой головы написаны зекоМандой...
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31.08.2020 11:58 Відповісти
ой горе то какое а Фокин того типа став бувшим.. завтра лафетные гонки....
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31.08.2020 12:59 Відповісти
АЛКАШ корниенко за бухлом может встретится со старым маразматиком ФОКиным
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31.08.2020 12:53 Відповісти
Шо ти, падлюко, дурня клеїш?
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31.08.2020 13:40 Відповісти
Та ні друже, слідчий за посаду все продасть. Вустами фокина говорить блаЗень, або ті кого він беззаперечно слухає. Тому прийшов час гуртуватися, та захищати наші здобутки.
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31.08.2020 13:41 Відповісти
Со скотом фокиным уже следователь должен был встретится...еще вчера....
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31.08.2020 11:48 Відповісти
Віталій Портніков -ЩЕ 4 серпня- "Кравчук собирается подставить Фокина."
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31.08.2020 13:34 Відповісти
А ещё лучше- вот эти:
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 1979
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31.08.2020 13:50 Відповісти
Пусть пердуны старые в ОРДЛО поедут,не останавливайте.Может хоть там(на подвале)-мозги прочистят.
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31.08.2020 11:49 Відповісти
А шо Фокин? Это попугай. Говорящая голова. Он там что, от себя языком молотит? Поторяет то, чему его научили. Иди сразу Зелю допрашивать.
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31.08.2020 11:50 Відповісти
И сразу, при встрече
"Слуга народа" Корниенко допускает проведение встречи с Фокиным в связи с его заявлениями по Донбассу - Цензор.НЕТ 6657
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31.08.2020 11:50 Відповісти
Тільки хотів його попросити зробити це на зустрічі ...
А тут така візуалізація
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31.08.2020 14:13 Відповісти
самое лучшее решение проблемы донбасса - забить на него куй....
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31.08.2020 11:51 Відповісти
два ряда колючки и минные поля очень быстро решат эту проблему, мне эти кормильцы пох как и весь даунбасовский черяк.
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31.08.2020 11:57 Відповісти
Все ти знаєш і розумієш звідки втер дме. Лицемір.
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31.08.2020 11:53 Відповісти
Какой примитивный разводняк. "Злой и добрый полицейский". Счас "слуги" на людях фокина нагнут и бараны заблеют, какие "слуги" патриоты и шо бубачка зашибись.
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31.08.2020 11:53 Відповісти
С этим уродом нужно встретиться прокурору .
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31.08.2020 11:54 Відповісти
Венедиктовій? ( в залі- гомеричний сміх).
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31.08.2020 12:11 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 8729
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31.08.2020 14:24 Відповісти
дивіться, шлюхи урода, якщо ви не проясните конкретної позиції щодо заяв факіна, то це буде розглядатися як підтримка цих старих пердунів.
І тоді буде вам люстрація на люстрах ..
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31.08.2020 11:54 Відповісти
баба-да, баба-да. було б добре, якби ви зустрілися в сізо!
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31.08.2020 12:06 Відповісти
Яка нафіг зустріч???
Санитарів, та клізму, літрів на десять...
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31.08.2020 12:08 Відповісти
Його святий Петро біля воріт дожидає, слідчий не встигне, не на патріота ж справу заводити.
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31.08.2020 12:08 Відповісти
Выгоните его нахрен обратно на пенсию да и сами идите следом!
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31.08.2020 12:11 Відповісти
Фокин должен сидеть в тюрьме за предательство, а не "зустрічі з ним проводити".
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31.08.2020 12:11 Відповісти
Это коллаборанты, которые хотят развалить нашу страну! Вздернуть мразей!!!
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31.08.2020 12:22 Відповісти
Фока и Крава-мажте лоб зе-зе-зеленкой.
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31.08.2020 12:25 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 5284
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31.08.2020 12:54 Відповісти
Какие встречи, какие консультации? Уволить провокатора и привлечь его к ответственности. И Кравчука тоже, чтобы знал с кем водиться.
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31.08.2020 13:14 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 2467
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31.08.2020 13:26 Відповісти
ТУ МАЧ загралися ЗЕбарани в боротьбі за рейтинги, це вам не з соснами корабельними в скандали встрягати ... Єрмак підказав Вовці для підстави найняти діда Льоньку, дід Льонька Фокіна , а приплило все гівно керівнику неіснуйочії партії, яка втече від виборів за ширму вірусного карнтину...
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31.08.2020 13:27 Відповісти
Кравчук ещё за разворованное Черноморское пароходство не ответил
ГДЕ ВСЕ УКРАИНСКИЕ СУДА?
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31.08.2020 13:29 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 7554
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31.08.2020 13:29 Відповісти
с ним СБУ и прокуратура должны УЖЕ встретиться...и не отпускать после встречи лет 15.
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31.08.2020 13:34 Відповісти
Втречу с фокиним должен проводить уже следователь.
фокин посягнул на территориальную целостность Украини.
15 лет старику светит и кравчуку также, за соучастие.
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31.08.2020 14:03 Відповісти
 
 