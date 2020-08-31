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Протягом минулого тижня на водоймах України загинули 34 людини, під час пожеж - 16, - ДСНС

Протягом минулого тижня на водоймах України загинули 34 людини, під час пожеж - 16, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 24.08 по 30.08)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, з початку тижня зареєстровано 2 тис. 928 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 46 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 331 пожежу, врятовані на пожежах 23 людини і не допущено знищення вогнем 476 будинків і 50 од. техніки. Під час пожеж загинули 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн. 823 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснені 275 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 288 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 34 людини.

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пожежа (4313) смерть (6742) ДСНС (5091) вода (1176)


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главный враг человека который лезет в воду - алкоголь ....в том году после весёлой ночи на Днестре - тоже с утра водолазы кого-то искали .......
ПС/как говорит мой друг в таких слечаях : нет мозгов - считай калека.
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31.08.2020 13:37 Відповісти
 
 