Протягом минулого тижня на водоймах України загинули 34 людини, під час пожеж - 16, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 24.08 по 30.08)
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними відомства, з початку тижня зареєстровано 2 тис. 928 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 46 осіб.
Ліквідовано 2 тис. 331 пожежу, врятовані на пожежах 23 людини і не допущено знищення вогнем 476 будинків і 50 од. техніки. Під час пожеж загинули 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн. 823 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснені 275 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 288 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 34 людини.
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ПС/как говорит мой друг в таких слечаях : нет мозгов - считай калека.