Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що готується проєкт нової редакції Конституції республіки, який буде винесено на громадське обговорення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє держагентство "БелТА" із зустрічі Лукашенка з головою Верховного суду Валентином Сукалом.

Лукашенко зазначив, що зараз у Білорусі фахівці, зокрема судді Конституційного суду, працюють над змінами до головного закону країни. Потім проєкт оновленої Конституції буде винесено на громадське обговорення, "щоб покрутили, висловили свою думку, що їм подобається, не подобається, свої міркування".

При цьому Лукашенко прокоментував своє бачення ухвалення Конституції на референдумі.

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"Але водночас хочу сказати особливо завзятим, які ґвалтом кричать за зміни: вони мають розуміти, що в кожної дорослої людини під час голосування за те чи інше питання на референдумі за Конституцією є один голос - і в селян, і в робітників, учителів, лікарів, фахівців, і у тих, хто досяг 18-річного віку і сьогодні бродить вулицями спокійного, чистого, затишного Мінська", - сказав глава держави.

Крім того, за словами Лукашенка, "голос неповнолітніх громадян країни, яких також чимало на мітингах, враховуватися не може, хоча вони і можуть висловлювати свою думку".