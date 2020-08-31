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Новини Революція в Білорусі
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Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко

Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що готується проєкт нової редакції Конституції республіки, який буде винесено на громадське обговорення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє держагентство "БелТА" із зустрічі Лукашенка з головою Верховного суду Валентином Сукалом.

Лукашенко зазначив, що зараз у Білорусі фахівці, зокрема судді Конституційного суду, працюють над змінами до головного закону країни. Потім проєкт оновленої Конституції буде винесено на громадське обговорення, "щоб покрутили, висловили свою думку, що їм подобається, не подобається, свої міркування".

При цьому Лукашенко прокоментував своє бачення ухвалення Конституції на референдумі.

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"Але водночас хочу сказати особливо завзятим, які ґвалтом кричать за зміни: вони мають розуміти, що в кожної дорослої людини під час голосування за те чи інше питання на референдумі за Конституцією є один голос - і в селян, і в робітників, учителів, лікарів, фахівців, і у тих, хто досяг 18-річного віку і сьогодні бродить вулицями спокійного, чистого, затишного Мінська", - сказав глава держави.

Крім того, за словами Лукашенка, "голос неповнолітніх громадян країни, яких також чимало на мітингах, враховуватися не може, хоча вони і можуть висловлювати свою думку".

Автор: 

Білорусь (7925) Конституція (548) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+8
Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3680
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31.08.2020 12:41
+7
Урод. Моральний урод.
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31.08.2020 12:48
+7
Самозванец ,которого не выбрали ,решил делать изменения в конституцию государства БеларусьРобота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2206
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31.08.2020 12:59
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31.08.2020 12:39 Відповісти
БелоРусская область
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31.08.2020 13:00 Відповісти
белорусский федеральный округ.
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31.08.2020 13:32 Відповісти
А голосование за изменения в Конституцию пройдут, как на РФ - в багажнике авто, на детской площадке, на пеньке и т.п. ???
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31.08.2020 12:40 Відповісти
У луки своя технология - результаты поменяют местами.
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31.08.2020 12:42 Відповісти
Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3680
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31.08.2020 12:41 Відповісти
"чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения". Источник: https://censor.net/ru/n3216722
==
ты им не нравишься
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31.08.2020 12:41 Відповісти
лука продолжает играть в игру "псих и демократия"
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31.08.2020 12:41 Відповісти
Замінимо протести обговоренням змін до Конституції ?
а Що..
знаючи "свободолюбивість білоруської нації" ця "пропозиція " Диктатора може і "проканати"...
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31.08.2020 12:43 Відповісти
Звісно проканає. Змінами займається суд а не депутати))) ганбіщееее...
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31.08.2020 12:47 Відповісти
Урод. Моральний урод.
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31.08.2020 12:48 Відповісти
По нём дурка плачет,причем,лет 40
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31.08.2020 12:59 Відповісти
Для зменшення масовості акцій й збереження власної влади- хитрозачесаний буде максимально тягнути час, вихоплювати по одному й закривати особливо активних протестувальників, проголошувати різні мертвонароджені ініціативи по реформуваню державного устрою Білорусі. Потім, коли все затихне - він сповна відіграється над тими , від кого зараз змушений ховатися. Ліхтарики, кольорові кульки , пісні та кричалки - ще не змусили жодного диктатора в світі покинути посаду.
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31.08.2020 12:53 Відповісти
Это должно быть с Другим президентом. Сябры, не дайте ему заговорить проблему.
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31.08.2020 12:54 Відповісти
Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется в кремле - Лукашенко
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31.08.2020 12:57 Відповісти
Самозванец ,которого не выбрали ,решил делать изменения в конституцию государства БеларусьРобота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2206
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31.08.2020 12:59 Відповісти
Аншлюс.
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31.08.2020 13:01 Відповісти
Беларусь RIP.
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31.08.2020 13:02 Відповісти
Сначала белорусам яйца сильно сжали, а потом немного разжали и предложили обсудить конституцию. Гэта перамога.
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31.08.2020 13:06 Відповісти
Головні зміни це дозволяти вступати на посаду президента з 16 років чи таки з 18 ? Можна і референдум провести
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31.08.2020 13:11 Відповісти
Ну что, братья сябры, скороу вас будет свой обнулёныш и надолго . Пока не перестанете дрочить на россию.
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31.08.2020 13:18 Відповісти
Зара все попрацюємо над змінами в конституцію, аби ви всі заспокоїлися.
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31.08.2020 13:34 Відповісти
Снова будет врать и фальсифицировать!
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31.08.2020 13:35 Відповісти
в 1995 году он разогнал Парламент и Конституционный суд.
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31.08.2020 19:06 Відповісти
Поздно пить (вносить) Баржоми (изменения), когда почки (легитимность) отвалились. Всем уже давно пох на тебя ,одичалый лед, ни фуя тебя уже не спасёт, но ты слишком шизик, чтобы это осознать, тем печальней будет твой финал : Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1269 Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9855
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31.08.2020 13:50 Відповісти
Сябры, не слушайте бандюгана, захватившего власть!
Пусть убирается с трона вместе с троном, а Конституцию и при лигитимном президенте можно сменить и референдум провести.
Таракан вам мозги запаривает.
Берите штурмом власть и выкидывайте совков с кресел (можно в окно).
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31.08.2020 14:19 Відповісти
Сябры на двух пальцах раскидую,що происходит.Лука тупо рейдерит вашу страну.Сейчас документы оформит и сольёт новому владельцу северному царю.Думаю объяснять не треба,що такое рейдерство?Тут та же схема.Захват предприятия силовым образом,через ручной суд оформление подложных документов на собственность и вуаля у вашей страны новый собственник
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31.08.2020 14:52 Відповісти
При любом сценарие Луке Мудищеву - ...опа

Любые документы которые он подпишет недействительны, потому что он уже не президент - сябры его уволили.
Жыве Беларусь!
Сябры - Украина с вами.

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31.08.2020 18:18 Відповісти
 
 