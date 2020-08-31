У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом"

У Новополоцькому МВВС 31 серпня розглянули протокол в адміністративній справі щодо Зої Скворцової, яка намалювала на асфальті біло-червоно-білий прапор і написала гасла "Живе Білорусь!", "Свободу політв'язням".

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Мені винесли усне попередження і повідомили, що моє "правопорушення незначне". Врахували, що раніше я не притягувалася до адміністративної та кримінальної відповідальності. Сказали, що я не буду навіть проходити в міліцейській базі даних. Також попросили, щоб я не брала участі ні в яких несанкціонованих масових заходах - мітингах, ходах. Мовляв, "небажано мене там буде побачити". Що стосується місць, де можна малювати дітям, повідомили, що "такі майданчики треба узгоджувати з міськвиконкомом", - повідомила Скворцова журналістам.

28 серпня біля заводу "Вимірювач" в Новополоцьку Зоя Скворцова гуляла з 4-річним сином, потім дитина захотіла помалювати крейдою на асфальті. До нього приєдналася і мама. Малюк намалював будиночок, а мама - БЧБ-прапор і гасла: "Живе Білорусь!" і "Свободу політв'язням". Охоронець заводу викликав міліцію - і жінку з дитиною забрали в МВВС. Там вони провели півтори години.

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У міліції на жінку склали протокол за частиною 2 статті 21.14 КоАП (Порушення правил благоустрою і утримання населених пунктів).