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Новини Репресії в Білорусі
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У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом"

У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті:

У Новополоцькому МВВС 31 серпня розглянули протокол в адміністративній справі щодо Зої Скворцової, яка намалювала на асфальті біло-червоно-білий прапор і написала гасла "Живе Білорусь!", "Свободу політв'язням".

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Мені винесли усне попередження і повідомили, що моє "правопорушення незначне". Врахували, що раніше я не притягувалася до адміністративної та кримінальної відповідальності. Сказали, що я не буду навіть проходити в міліцейській базі даних. Також попросили, щоб я не брала участі ні в яких несанкціонованих масових заходах - мітингах, ходах. Мовляв, "небажано мене там буде побачити". Що стосується місць, де можна малювати дітям, повідомили, що "такі майданчики треба узгоджувати з міськвиконкомом", - повідомила Скворцова журналістам.

28 серпня біля заводу "Вимірювач" в Новополоцьку Зоя Скворцова гуляла з 4-річним сином, потім дитина захотіла помалювати крейдою на асфальті. До нього приєдналася і мама. Малюк намалював будиночок, а мама - БЧБ-прапор і гасла: "Живе Білорусь!" і "Свободу політв'язням". Охоронець заводу викликав міліцію - і жінку з дитиною забрали в МВВС. Там вони провели півтори години.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім". ФОТО

У міліції на жінку склали протокол за частиною 2 статті 21.14 КоАП (Порушення правил благоустрою і утримання населених пунктів).

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+13
ну шо, сусєді, відкрили свій чемпіонат з перекопування дна..?
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31.08.2020 13:05
+9
Крутіше ніж за паребріком.
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31.08.2020 13:08
+7
Зебилам вникать - зачем нужен был Майдан.
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31.08.2020 13:09
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нет это бялярусо себрятский федеративный округ ********...
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31.08.2020 13:09 Відповісти
Рыги завидуют черной завистью-как бы им хотелось так же в Украине-нарисовал флаг-в тюрьму.
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31.08.2020 14:32 Відповісти
ну шо, сусєді, відкрили свій чемпіонат з перекопування дна..?
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31.08.2020 13:05 Відповісти
Крутіше ніж за паребріком.
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31.08.2020 13:08 Відповісти
Вообще то так и есть, как бы не смешно звучало.
На Расее - аторитаризм (есть какие то организации, еще видимость оппозиции и такие как Навальный могут чего нибудь повякать), а в Беларуси - тоталитаризм
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31.08.2020 15:20 Відповісти
Зебилам вникать - зачем нужен был Майдан.
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31.08.2020 13:09 Відповісти
На то они и зебилы, чтобы до них не дошло и с 5-го и с 10-го раза. Они необучаемы! Ну разве что по принципу "собаки Павлова" - типа печеньку за правильный ответ и паяльной лампой по жопе за неправильный....но чуть в сторону от заученных ответов и опять налажают
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31.08.2020 15:23 Відповісти
Охранник завода вызвал милицию - и женщину с ребенком забрали в ГОВД.Источник: https://censor.net/ru/n3216726

Скоріш за все той охоронець напудив в штани з переляку,що можуть подумати на цілий завод,що вони "нєблагонадьожні".
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31.08.2020 13:10 Відповісти
А как во времена СССР в "классики" на асфальте играли?
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31.08.2020 13:11 Відповісти
а чо "во времена сєсєсєр"? типу зараз не грають?
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31.08.2020 14:12 Відповісти
А зараз тільки з дозволу місцевої влади. Інакше, щойно клітинки намалюєш - сам в клітці опинишся.
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31.08.2020 14:25 Відповісти
так то в Білорусі, у них совок залишився
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31.08.2020 14:28 Відповісти
Мне Маркса жаль: его наследство
свалилось в русскую купель;
здесь цель оправдывала средство
и средства обосрали цель.
(И.Губерман)
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31.08.2020 13:12 Відповісти
Мне Губермана жаль: его наследство....
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31.08.2020 13:15 Відповісти
Наследство Губермана, переживёт века!
А ваше вот наследство на миг, вот тут,
Ну, всё, пока.
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31.08.2020 13:22 Відповісти
Мне старого зольдата жаль...
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31.08.2020 13:34 Відповісти
Развейте, если сможите, свой сюжет,
А то ведь у вас, как кроме - жаль.....
Ни чего ведь более и нет.
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31.08.2020 13:42 Відповісти
а мне никого не жаль хер на вас всех!
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31.08.2020 13:49 Відповісти
Слой человека в вас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину вас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
(автор тот же)
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31.08.2020 13:55 Відповісти
Старый пенис иди детям своим тупоголовым такое читай на ночь!
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31.08.2020 21:20 Відповісти
А, что так поздно с ответом? Тау задержки большая, а мозг мизерный? С грецкий орех? 😉😏😎😁
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31.08.2020 21:24 Відповісти
Просто на дебилов время не охота тратить.
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31.08.2020 21:26 Відповісти
Маркс був лютим русофобом.
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31.08.2020 14:39 Відповісти
Если смоделировать ситуацию с рисованием флага ДыРы на асфальте в Киеве, украшенного лозунгом "слава днр", то ничего шокирующего. Провели беседу, предупредили, отпустили. Так и должна действовать власть. Чисто вопрос симпатии или антипатии к БЧБ.
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31.08.2020 13:16 Відповісти
шо ты несешь-то, олух царя небесного!
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31.08.2020 14:14 Відповісти
У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 3698
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31.08.2020 13:22 Відповісти
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31.08.2020 14:18 Відповісти
"Охранник завода вызвал милицию -.... "Источник: https://censor.net/ru/n3216726
Свої гниди все здають, павлікі марозови. Влаштувати б цьому "охраннику завода" тьомную ....
Сябри спочатку нейтралізуйте свою вату і совкодрочерів, на них тримається +уйловский калгазник. Бийте крєпко, без шума і пилі, буде питати "За что ?", добавляйте під пєчєнь. Зрозумійте це потенційні "тітухани" і опора фашистського режиму, контрреволюціонери.
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31.08.2020 13:30 Відповісти
Спалить гниду с его обосранной будкой шавки режима.
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31.08.2020 14:34 Відповісти
Я рисую на асфальте белым мелом свинку Пепу,
Но милиция сказала: "Это ..уй - 15 суток!"
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31.08.2020 13:33 Відповісти
Иными словами,маленький мальчик или девочка должны перед тем как играть в "классики" сгонять в исполком???Окуеть не встать!!!
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31.08.2020 13:33 Відповісти
ДА ДА !
Они мелом тоже что-то нецензурное могут написать - как и Григорий
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31.08.2020 14:21 Відповісти
с большой долей вероятности если бы мама малыша не начала дорисовывать политические лозунги, на них бы никто не обратил внимание, и кстати впутывать 4-х летнего малыша в политику и потенциальные разборки с ОМОН это не сильно красит маму.
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31.08.2020 14:33 Відповісти
Мечта ватанов.
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31.08.2020 13:34 Відповісти
дышать и моргать тоже по графику
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31.08.2020 13:35 Відповісти
Тирана-параноика нарисованным флагом не победить. Добровольно он уйти не захочет...
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31.08.2020 13:40 Відповісти
У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 4869
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31.08.2020 14:41 Відповісти
https://twitter.com/logvynenko
https://twitter.com/logvynenko logvynenko
https://twitter.com/logvynenko @logvynenko

Сьогодні прочитав про протест в Білорусі, що продовжується і продовжується.
І не зміг обійти стороною один заклик.
Заклик звучить так: «З 1 вересня виводимо всіх школярів і студентів з піонерів і жовтенят».

З піонерів і жовтенят, бляха. Уявляєте? Як далеко ми відкинули це лайно?
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31.08.2020 14:20 Відповісти
студентів - з комсомольців !

свідомі робітники- заяви на вихід з КПБ !
Вчителі , адмінпрацівники і т.п. можуть пока залишитися - бо з роботи виженуть ...
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31.08.2020 14:27 Відповісти
Восстание в Белоруссии длится уже ровно три недели.
Для политического кризиса - это огромный срок.
И если за это время ни малейших усилий для формирования революционного субъекта не предпринято, то ничего в утешение вам, ребятки, я сказать не могу.
Лукашенко - политический труп, но он в абсолютно безнадежном положении отрабатывает с полной отдачей сил. Ради сохранения власти он готов на все.
Будьте уверены, Таракан прольет реки чужой крови, да и своей не пожалеет.
А на что готовы вы, сторонники свободы и демократии - еще отчаяннее махать шариками, еще громче хлопать в ладошки, еще громче визжать, получая пи..дюлей от карателей?



Так обделаться в абсолютно беспроигрышной ситуации - это надо очень постараться. Переходящее знамя самой беспомощной революции уже едет к вам через океан из Венесуэлы. А пока оно едет, я объясню умным людям (надеюсь, таковые есть среди граждан РБ), почему так происходит.https://kungurov.livejournal.com/276516.html У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096 https://censor.net/ua/news/3216726/u_bilorusi_sudyly_jinku_za_prapor_na_asfalti_mistsya_de_mojna_malyuvaty_kreyidoyu_treba_pogodjuvaty https://censor.net/ua/news/3216726/u_bilorusi_sudyly_jinku_za_prapor_na_asfalti_mistsya_de_mojna_malyuvaty_kreyidoyu_treba_pogodjuvaty https://www.livejournal.com/update.bml?repost_type=c&repost=https://kungurov.livejournal.com/276946.html&nodraft=1 У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096 https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=kungurov&itemid=276946 У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096 У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096https://kungurov.livejournal.com/profile У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096 https://kungurov.livejournal.com/ kungurov Беларусь: революция превращается в карнавал

https://kungurov.livejournal.com/276946.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR19nlb45Byq3wwtfXHUXbPMIGiRfmmhHra7k20UtTjRW6bMUnSkESFb5uk
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31.08.2020 14:40 Відповісти
То, что там происходит, это не восстание.
Это какой-то карнавальный флешмоб.
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31.08.2020 14:42 Відповісти
У нас теж були такі шматочки в Майдані. На Різдво в ніч залишалося не більше 40 людей під сценою. І навіть славні бої на Грушевського зсередини виглядали дещо по-іншому, ніж на фотках новинних агенств: 500 людей билися на передньому краї, а 20000 стояли у них за спинами зі смартфонами. І я навіть можу назвати певні організації, які дали на Грушу ціх 500 людей, якби не вони, було б те саме, що в Білорусі. Люди вони гм... всюди люди, і поводять себе плюс мінус однаково, просто організація у нас було набагато краща. І навіть Нуланд з кошиком на Майдані) Це дорогого варте. А у них нічого немає, навіть Тихановська втекла, замість очолювати і тримати передній край. Турчинов не злякався, Тихановська злякалась, і таке там все на жаль. А люди молодці, їх всі кинули, а вони все одно збираються і роблять те, що можуть зробити громадяни без зброї - протестують з прапорцями та ліхтариками.
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31.08.2020 16:26 Відповісти
І це нічого не дасть.
Лука не Яник, не збирається тікати. Тим більше, від повітряних кульок та ліхтариків.
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31.08.2020 16:37 Відповісти
Митрополита Кондрусевича не впускают в Беларусь
Главу католического костела Беларуси, Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь беларусские пограничники.
Он заявил, что находится на переходе "Кузница Белостоцкая - Брузги" (граница с Польшей).

Митрополит является гражданином Беларуси.
Оснований чтобы не пускать гражданина Беларуси в Беларусь в законе не предусмотрено.
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31.08.2020 14:44 Відповісти
У диктатора "правильний диктаторський підхід"..Враховуючи досвід "солідарності"..
Де проти військової диктатури виступили профспілки ВАлєнси і католицька церква..


"обезголовити" Білоруську католицьку церкву і страйкоми....
Чим відповість Білорусь ?
ЗАВТРА. ?
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31.08.2020 14:48 Відповісти
ХОча..

❗️Лилия Власова, член Президиума Координационного Совета, задержана сегодня ДФР.
Ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД г. Минска по факту участия в несанкционированном митинге.


Тем временем Координационный Совет насчитывает 60 членов, расширенный состав КС - 4200 человек, помимо этого, на данный момент подано больше 10 тысяч заявок на вступление в расширенный состав.

Хоча.. Білоруська опозиція,здається знайшла метод.. на арешт учасників "Штабу" -Садити тобі нас,усатий таркакан,не пересадити ... метод під назвою -вичерпання місць у тюрмах ... ((
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31.08.2020 16:15 Відповісти
Фигня, у нас вон прИзидент на флаге танцевал и все ок!
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31.08.2020 14:50 Відповісти
Лука совсем ипанулся.
Однозначно в Ростов, он и его сыночки-мародеры
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31.08.2020 15:03 Відповісти
Старший синок у нього ""на дуже хлібному місці" -Білоруська національна лотарея...\Але не дурак, тому "грає вар"ята" -роль опозиції до Бацьки ... )
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31.08.2020 16:17 Відповісти
А детей за рисунки на асфальте ещё не расстреливают? Скоро будут
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31.08.2020 16:47 Відповісти
белорусам уже все понятно, но шо конкретно им понятно они еще не поняли )
подарите еще больше цветов мусорам
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31.08.2020 18:07 Відповісти
Мда....Это уже даже не дно,это намного ниже.Теперь что бы девочкам поиграть в классики-родители должны спрашивать заранее разрешение.Поздравляю Вас сябры...
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31.08.2020 19:47 Відповісти
 
 