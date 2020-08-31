У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом"
У Новополоцькому МВВС 31 серпня розглянули протокол в адміністративній справі щодо Зої Скворцової, яка намалювала на асфальті біло-червоно-білий прапор і написала гасла "Живе Білорусь!", "Свободу політв'язням".
Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
"Мені винесли усне попередження і повідомили, що моє "правопорушення незначне". Врахували, що раніше я не притягувалася до адміністративної та кримінальної відповідальності. Сказали, що я не буду навіть проходити в міліцейській базі даних. Також попросили, щоб я не брала участі ні в яких несанкціонованих масових заходах - мітингах, ходах. Мовляв, "небажано мене там буде побачити". Що стосується місць, де можна малювати дітям, повідомили, що "такі майданчики треба узгоджувати з міськвиконкомом", - повідомила Скворцова журналістам.
28 серпня біля заводу "Вимірювач" в Новополоцьку Зоя Скворцова гуляла з 4-річним сином, потім дитина захотіла помалювати крейдою на асфальті. До нього приєдналася і мама. Малюк намалював будиночок, а мама - БЧБ-прапор і гасла: "Живе Білорусь!" і "Свободу політв'язням". Охоронець заводу викликав міліцію - і жінку з дитиною забрали в МВВС. Там вони провели півтори години.
У міліції на жінку склали протокол за частиною 2 статті 21.14 КоАП (Порушення правил благоустрою і утримання населених пунктів).
Будь ласка, зачекайте...
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На Расее - аторитаризм (есть какие то организации, еще видимость оппозиции и такие как Навальный могут чего нибудь повякать), а в Беларуси - тоталитаризм
Скоріш за все той охоронець напудив в штани з переляку,що можуть подумати на цілий завод,що вони "нєблагонадьожні".
свалилось в русскую купель;
здесь цель оправдывала средство
и средства обосрали цель.
(И.Губерман)
А ваше вот наследство на миг, вот тут,
Ну, всё, пока.
А то ведь у вас, как кроме - жаль.....
Ни чего ведь более и нет.
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину вас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
(автор тот же)
Свої гниди все здають, павлікі марозови. Влаштувати б цьому "охраннику завода" тьомную ....
Сябри спочатку нейтралізуйте свою вату і совкодрочерів, на них тримається +уйловский калгазник. Бийте крєпко, без шума і пилі, буде питати "За что ?", добавляйте під пєчєнь. Зрозумійте це потенційні "тітухани" і опора фашистського режиму, контрреволюціонери.
Но милиция сказала: "Это ..уй - 15 суток!"
Они мелом тоже что-то нецензурное могут написать - как и Григорий
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Сьогодні прочитав про протест в Білорусі, що продовжується і продовжується.
І не зміг обійти стороною один заклик.
Заклик звучить так: «З 1 вересня виводимо всіх школярів і студентів з піонерів і жовтенят».
З піонерів і жовтенят, бляха. Уявляєте? Як далеко ми відкинули це лайно?
свідомі робітники- заяви на вихід з КПБ !
Вчителі , адмінпрацівники і т.п. можуть пока залишитися - бо з роботи виженуть ...
Для политического кризиса - это огромный срок.
И если за это время ни малейших усилий для формирования революционного субъекта не предпринято, то ничего в утешение вам, ребятки, я сказать не могу.
Лукашенко - политический труп, но он в абсолютно безнадежном положении отрабатывает с полной отдачей сил. Ради сохранения власти он готов на все.
Будьте уверены, Таракан прольет реки чужой крови, да и своей не пожалеет.
А на что готовы вы, сторонники свободы и демократии - еще отчаяннее махать шариками, еще громче хлопать в ладошки, еще громче визжать, получая пи..дюлей от карателей?
Так обделаться в абсолютно беспроигрышной ситуации - это надо очень постараться. Переходящее знамя самой беспомощной революции уже едет к вам через океан из Венесуэлы. А пока оно едет, я объясню умным людям (надеюсь, таковые есть среди граждан РБ), почему так происходит.https://kungurov.livejournal.com/276516.html https://censor.net/ua/news/3216726/u_bilorusi_sudyly_jinku_za_prapor_na_asfalti_mistsya_de_mojna_malyuvaty_kreyidoyu_treba_pogodjuvaty https://censor.net/ua/news/3216726/u_bilorusi_sudyly_jinku_za_prapor_na_asfalti_mistsya_de_mojna_malyuvaty_kreyidoyu_treba_pogodjuvaty https://www.livejournal.com/update.bml?repost_type=c&repost=https://kungurov.livejournal.com/276946.html&nodraft=1 https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=kungurov&itemid=276946 https://kungurov.livejournal.com/profile https://kungurov.livejournal.com/ kungurov Беларусь: революция превращается в карнавал
https://kungurov.livejournal.com/276946.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR19nlb45Byq3wwtfXHUXbPMIGiRfmmhHra7k20UtTjRW6bMUnSkESFb5uk
Это какой-то карнавальный флешмоб.
Лука не Яник, не збирається тікати. Тим більше, від повітряних кульок та ліхтариків.
Главу католического костела Беларуси, Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь беларусские пограничники.
Он заявил, что находится на переходе "Кузница Белостоцкая - Брузги" (граница с Польшей).
Митрополит является гражданином Беларуси.
Оснований чтобы не пускать гражданина Беларуси в Беларусь в законе не предусмотрено.
Де проти військової диктатури виступили профспілки ВАлєнси і католицька церква..
"обезголовити" Білоруську католицьку церкву і страйкоми....
Чим відповість Білорусь ?
ЗАВТРА. ?
❗️Лилия Власова, член Президиума Координационного Совета, задержана сегодня ДФР.
Ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД г. Минска по факту участия в несанкционированном митинге.
Тем временем Координационный Совет насчитывает 60 членов, расширенный состав КС - 4200 человек, помимо этого, на данный момент подано больше 10 тысяч заявок на вступление в расширенный состав.
Хоча.. Білоруська опозиція,здається знайшла метод.. на арешт учасників "Штабу" -Садити тобі нас,усатий таркакан,не пересадити ... метод під назвою -вичерпання місць у тюрмах ... ((
Однозначно в Ростов, он и его сыночки-мародеры
подарите еще больше цветов мусорам