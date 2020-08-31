Після початку навчального року в Україні очікується спалах COVID-19. Це природно, - Рубан
Після початку навчального року очікується спалах захворювання на коронавірус. Глава Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан заявив, що це природно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів РБК-Україна.
"Передовсім, завершився канікулярний період. Це означає, що щодня будуть реєструватися антирекорди. В середу, четвер і п'ятницю, і неділю буде збільшуватися кількість койкохворих тому, що збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації", - сказав Рубан.
Він підкреслив, що будуть збільшуватися локальні спалахи в організованих колективах.
"Це природно, це реєструється кожного вересня після завершення канікул" - глава Держпродспоживслужби міста Києва.
Нагадаємо, Рубан вважає за можливе потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантину; це може статися, якщо в Києві не будуть стримувати спалахи коронавірусу.
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Хотя, если честно, очень стремно, согласен.
В ситуации, которой раньше никогда не было, трудно заранее сказать правильное решение. Не открывать школы - также повлечет вал критики.
Та я шось не вразумел )))))))))) Вирус короны головного мозга каждый год и уже, я так понял, давно? ))))))))
Сидя в тик-токе ребенок все равно ничего не заметит.
А стоимость масок вычитать из его карманных денег - навар по 30 гривень в день!
Ищите не проблемы, а возможности!!!
не представляю даже, что бы было, если бы вы ответили что-то толковое