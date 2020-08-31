Після початку навчального року в Україні очікується спалах COVID-19. Це природно, - Рубан

Після початку навчального року очікується спалах захворювання на коронавірус. Глава Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан заявив, що це природно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів РБК-Україна.

"Передовсім, завершився канікулярний період. Це означає, що щодня будуть реєструватися антирекорди. В середу, четвер і п'ятницю, і неділю буде збільшуватися кількість койкохворих тому, що збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації", - сказав Рубан.

Він підкреслив, що будуть збільшуватися локальні спалахи в організованих колективах.

"Це природно, це реєструється кожного вересня після завершення канікул" - глава Держпродспоживслужби міста Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули

Нагадаємо, Рубан вважає за можливе потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантину; це може статися, якщо в Києві не будуть стримувати спалахи коронавірусу.