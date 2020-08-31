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Новини Коронавірус і карантин
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Після початку навчального року в Україні очікується спалах COVID-19. Це природно, - Рубан

Після початку навчального року в Україні очікується спалах COVID-19. Це природно, - Рубан

Після початку навчального року очікується спалах захворювання на коронавірус. Глава Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан заявив, що це природно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів РБК-Україна.

"Передовсім, завершився канікулярний період. Це означає, що щодня будуть реєструватися антирекорди. В середу, четвер і п'ятницю, і неділю буде збільшуватися кількість койкохворих тому, що збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації", - сказав Рубан.

Він підкреслив, що будуть збільшуватися локальні спалахи в організованих колективах.

"Це природно, це реєструється кожного вересня після завершення канікул" - глава Держпродспоживслужби міста Києва.

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Нагадаємо, Рубан вважає за можливе потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантину; це може статися, якщо в Києві не будуть стримувати спалахи коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) школа (2205) Держпродспоживслужба1 (574) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Начинать учебный год на пике эпидемии могут только диверсанты и идиоты !!
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31.08.2020 13:20
+3
Что означает по факту что школы числа 25 -30 сентября закроют повсеместно. Ну так это было всем и так понятно. ( Если один заболевший в классе и 14 дневный карантин для всего класса, ну а если в семье трое школьников из разных классов.. и т.д это же как снежный ком..)
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31.08.2020 13:20
+2
Ну, этого и следовало ожидать ). Главное было деткам в школу купить вещи на несколько зарплат, а теперь мона и карантин )))
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31.08.2020 13:25
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Начинать учебный год на пике эпидемии могут только диверсанты и идиоты !!
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31.08.2020 13:20 Відповісти
В рашке тоже открываются школы 1 сентября. Украинские диверсанты тоже не сидят без дела )
Хотя, если честно, очень стремно, согласен.

В ситуации, которой раньше никогда не было, трудно заранее сказать правильное решение. Не открывать школы - также повлечет вал критики.
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31.08.2020 13:47 Відповісти
Что означает по факту что школы числа 25 -30 сентября закроют повсеместно. Ну так это было всем и так понятно. ( Если один заболевший в классе и 14 дневный карантин для всего класса, ну а если в семье трое школьников из разных классов.. и т.д это же как снежный ком..)
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31.08.2020 13:20 Відповісти
Ну, этого и следовало ожидать ). Главное было деткам в школу купить вещи на несколько зарплат, а теперь мона и карантин )))
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31.08.2020 13:25 Відповісти
"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул" - глава Госпродпотребслужбы города Киева.

Та я шось не вразумел )))))))))) Вирус короны головного мозга каждый год и уже, я так понял, давно? ))))))))
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31.08.2020 13:29 Відповісти
Почему зелёные? Так происходит во всём мире, они там тоже затесались везде твои зелёные?
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31.08.2020 13:30 Відповісти
Все так, но усттраивать истерики и уничтожать экономику из-за гриппа - противоестественно
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31.08.2020 13:35 Відповісти
Та да. А те, що діється зараз - ето не вспишка, а так - подсвєчіваніє...
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31.08.2020 13:58 Відповісти
Три маски в день ребенку, это какой выторг, только для этого школы и открывали.
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31.08.2020 14:00 Відповісти
Лана, можно говорить ребенку что маски новые, а давать утром постиранные старые.
Сидя в тик-токе ребенок все равно ничего не заметит.
А стоимость масок вычитать из его карманных денег - навар по 30 гривень в день!

Ищите не проблемы, а возможности!!!
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31.08.2020 15:37 Відповісти
Я бы даже что-то толковое ответила, если бы Вы перевели свою абракадабру на человеческий язык - попутно уразумев, что это бессмыслица. А то непонятно, с кем Вы беседуете. Может, какие-то обезьяны и позволяют детям сидеть в тик-токах и дают им карманные деньги, чтобы вырастить наркомана, но многие украинцы, извините, относятся все же к виду Хомо сапиенс.
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31.08.2020 18:23 Відповісти
Ахаха! вот это чувство юмора!
не представляю даже, что бы было, если бы вы ответили что-то толковое
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01.09.2020 10:34 Відповісти
Ещё один холуй рептилоидов.
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31.08.2020 14:27 Відповісти
Саме тому вчителям не треба проходити обов'язкову перевірку на вірус перед початком навчального року? Та й дітям в класі можна без масок - все одно всі будуь хворіти, так? То нашо ж виділяти на це гроші, коли он Радуцький верещить, що в нього вже скінчились ті, що він за засоби захисту з держрезерву отримав. Пиляти, так пиляти! "Прібарахляться, так чтоб і правнукам хватіло"!
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31.08.2020 15:54 Відповісти
 
 