Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету на 2021 рік до 15 вересня, - "слуга народу" Мокан

Кабінет Міністрів подасть проєкт Державного бюджету на 2021 рік у Верховну Раду в установлений законодавством термін. Відповідно до закону, бюджет подадуть до ВР до 15 вересня.

Про це заявив представник уряду в парламенті Василь Мокан у ході засідання Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, спікер Ради Дмитро Разумков зазначив, що чиновники повинні своєчасно подати Держбюджет в парламент.

"До представника уряду у Верховній Раді України: не забути, що бюджет повинен бути поданий до ВР до 15 вересня 2020 року", - сказав глава парламенту.

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Мокан своєю чергою заявив, що серед основних питань на цій сесії - проєкт підготовки Державного бюджету на наступний рік.

"І хочу також повідомити, що триває над цим робота. І, в установлений законодавством термін, буде поданий до 15 вересня проєкт головного фінансового документа нашої держави", - підкреслив представник Кабміну в Раді.