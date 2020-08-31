Борислав Береза показав столичну гімназію 59, вартість реконструкції якої за 2 роки збільшили втричі

За 2 роки вартість реконструкції київської гімназії №59, що в Голосіївському районі столиці, збільшилася зі 110 млн грн до 360 млн грн.

Об'єктом займається фірма з орбіти забудовника Максима Микита - ТОВ "Північно-Український будівельний альянс". І, схоже, тому останній тендер з гімназії компанія виграла без проведення конкурсу - з переговорної процедури.

Про це лідер "Екопартії" Борислав Береза ​​заявив на сторінці в Facebook сьогодні, 31 серпня.

"За моєю спиною цікавий об'єкт. Столична гімназія №59, де проводять реконструкцію та добудову нового корпусу з ініціативи міського голови і пана Прокопіва. І все було б добре, якби не одне маленьке але. Спочатку, згідно з проєктною документацією, ці роботи повинні були коштувати 110 млн грн. Потім збільшили до 170. Потім - 280 млн грн. А зараз - взагалі без конкурсу виділили ще 80 млн грн наших з вами грошей", - повідомив політик.







Борислав Береза ​​наголосив, що поруч з об'єктом розташована приймальня заступника київського міського голови й одночасно депутата Київради від БПП "Солідарність" Володимира Прокопіва. Втім, навіть така близькість представників влади до об'єкта скандального будівництва не допомогла помітити явні порушення.

"Будує цей об'єкт компанія з орбіти скандального забудовника Максима Микитася. Того самого, щодо якого зараз кримінальні справи, яким займається НАБУ, у якого кілька недобудов. Але цього не помічають, бо кому, схоже, потрібні гроші перед виборами", - підкреслив Береза.

Нагадаємо, 12 серпня Борислав Береза ​​заявив про рішення балотуватися на посаду Київського міського голови, а команда "Екопартії", лідером якої він є, - до складу Київради. Це друга спроба Борислава Берези поборотися за пост мера столиці. У 2015 році він став основним конкурентом Віталія Кличка і пройшов до другого туру.