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Новий рекорд: ціна нафтогазової ділянки виросла у 8 разів до 651 млн грн

Новий рекорд: ціна нафтогазової ділянки виросла у 8 разів до 651 млн грн

Державна служба геології та надр на електронному аукціоні 31 серпня продала спецдозвіл на розробку Будищансько-Чутівської площі вуглеводнів за рекордні 650,5 млн грн.

Про це свідчать результати аукціону в системі ProZorro.

Вартість спецдозволу порівняно зі стартовою ціною виросла у 8 разів. Переможцем аукціону стала компанія "Нафтогазгеорозвідка", входить до складу "ДТЕК Нафтогаз". В аукціоні брали участь державна компанія "Укргазвидобування", яка запропонувала 650 млн грн, "Регал Петролеум" (512 млн грн), "Укрнафтобуріння" (131 млн грн) і "Індепендент Енерджі Сервісез" (130,5 млн грн). Ділянка має площу 174,89 км2, розташована на території Полтавського та Чутівського адміністративних районів Полтавської області. Перспективні ресурси нафти на цій ділянці становлять понад 2 млн т, газу – 20,587 млрд куб.м.

Раніше голова Держегонадр Роман Опімах заявляв, Будищансько-Чутівська площа є найперспективнішою нафтогазовою ділянкою, яка виставлена на аукціон за останнє десятиліття.

Нагадаємо, Держгеонадра очікує дохід державного бюджету від продажу спецдозволів на користування надрами в 2020 році на рівні 1 млрд грн.

Як повідомлялося, депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

Автор: 

Держгеонадр (415) Prozorro (1943)


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Новый рекорд: цена нефтегазового участка выросла в 8 раз до 651 млн грн
https://images.cnscdn.com/images/8/f/0/d/8f0de1a22e8eccc07ed535f4f9f23000/original.jpgГосударственная служба геологии и недр на электронном аукционе 31 августа продала специальное разрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов за рекордные 650,5 млн грн.

ПРи Порошенко такого не було -----------
Російський олігарх Фукс отримав нові ліцензії на надра в Україні
ВІВТОРОК, 4 ВЕРЕСНЯ 2018, 11:36

як зазначається в документі, "спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до підпункту другого пункту 8 Порядку отримало ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".
Йдеться про http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами . Другий підпункт 8 пункту Порядку означає, що компанія Павла Фукса отримала дозвіл на розширення до 50% раніше наданих їй у користування ділянок надр. Процедура розширення ділянок конкурсу не передбачає
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31.08.2020 13:48 Відповісти
Фукса помічали на зустрічах з першим заступником фракції БПП https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/13/638694/ Ігорем Кононенком , давнім бізнес-партнером президента Петра Порошенка, а також з нардепом БПП Олександром Грановським, якого ЗМІ називають куратором за судовою владою від Адміністрації президента.
Також Фукс добре знайомий з мером Києва Віталієм Кличком і мером Харкова Геннадієм Кернесом.
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31.08.2020 13:50 Відповісти
Схоже та ж сама історія, що і з готелем.
За великі гроші купили площу. Фірма-прокладка, якій рік з реєстрації.
Цікаво хто реальний покупець? Кацапи? Просто варіантів небагато. Мало хто має відповідне обладнання, гроші і технології щоб освоїти родовище.
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31.08.2020 14:03 Відповісти
За кожен видобутий куб газу держава отримає 3 копійки!!!!
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31.08.2020 15:19 Відповісти
 
 