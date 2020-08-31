Новий рекорд: ціна нафтогазової ділянки виросла у 8 разів до 651 млн грн

Державна служба геології та надр на електронному аукціоні 31 серпня продала спецдозвіл на розробку Будищансько-Чутівської площі вуглеводнів за рекордні 650,5 млн грн.

Про це свідчать результати аукціону в системі ProZorro.

Вартість спецдозволу порівняно зі стартовою ціною виросла у 8 разів. Переможцем аукціону стала компанія "Нафтогазгеорозвідка", входить до складу "ДТЕК Нафтогаз". В аукціоні брали участь державна компанія "Укргазвидобування", яка запропонувала 650 млн грн, "Регал Петролеум" (512 млн грн), "Укрнафтобуріння" (131 млн грн) і "Індепендент Енерджі Сервісез" (130,5 млн грн). Ділянка має площу 174,89 км2, розташована на території Полтавського та Чутівського адміністративних районів Полтавської області. Перспективні ресурси нафти на цій ділянці становлять понад 2 млн т, газу – 20,587 млрд куб.м.

Раніше голова Держегонадр Роман Опімах заявляв, Будищансько-Чутівська площа є найперспективнішою нафтогазовою ділянкою, яка виставлена на аукціон за останнє десятиліття.

Нагадаємо, Держгеонадра очікує дохід державного бюджету від продажу спецдозволів на користування надрами в 2020 році на рівні 1 млрд грн.

Як повідомлялося, депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.