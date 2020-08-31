Понад 6 тис. шкіл в Україні не підключені до оптичного інтернету, 2 тис. шкіл - взагалі не підключені, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством освіти і науки направило місцевим адміністраціям лист про необхідність термінового підключення до інтернету 2 тис. шкіл за рахунок фінансування з освітньої субвенції.

"На сьогодні в Україні понад 6 тис. шкіл не має оптичного підключення до інтернету, яке необхідно для повноцінного використання можливостей дистанційного навчання. Спільними зусиллями спільно з Міністерством освіти і науки, а також з місцевими адміністраціями ми визначили перелік з 2 тис. шкіл, які потребують першочергового підключення", - заявив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест на брифінгу в Кабінеті міністрів у понеділок. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, ці 2 тис. шкіл розташовані в населених пунктах, що не мають жодного оптичного провайдера. Відповідно, нормального підключення до мережі немає не тільки у шкіл, а й у безпосередньо учнів і педагогічного складу.

При цьому Шелест наголосив, що підключення шкіл до мережі "Інтернет" - завдання місцевої влади, і кошти на це повинні виділятися з обласних та місцевих бюджетів. В тому числі, на це може бути направлено фінансування із залишків освітньої субвенції на початок бюджетного періоду.

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"За попередніми оцінками, на підключення цих 2 тис. шкіл до інтернету необхідно 700-720 млн грн, при цьому залишки освітньої субвенції на 1 січня становили понад 5 млрд грн. Тобто грошей у місцевих бюджетів цілком достатньо. Більш того, станом на 1 липня цього року ці залишки збільшилися і становлять 8 млрд грн", - заявив Шелест.

Мінцифри і Міносвіти вже направили спільний лист в усі обласні і місцеві адміністрації з переліком шкіл, які потребують термінового підключення, із зазначенням техрекомендацій щодо підключення.

"Відповідно до європейської стратегії "гігабітного суспільства", всі освітні заклади повинні бути підключені до швидкісного інтернету зі швидкістю як мінімум 1 гб/сек. В Україні сьогодні немає суперрозвинутої системи віддаленого навчання, відповідно, попит може бути трохи нижче, і наші рекомендації - трохи простіше", - зазначив заступник міністра цифрової трансформації.

За його словами, Мінцифри рекомендує підключати школи на швидкості не менше 100 мб/сек, але з можливістю її збільшення в майбутньому без заміни мережевого обладнання.

Шелест повідомив, що міністерство попросило місцеву владу узгоджувати з Мінцифри кожну закупівлю, яка буде здійснюватися в рамках підключення шкіл до інтернету в рамках Національної програми інформатизації.

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Як повідомлялося з посиланням на підрахунки Мінцифри, в цілому в Україні 4,2 ​​млн населення проживає в населених пунктах, де немає жодного оптичного провайдера. Ще 1,55 млн сільського населення не має можливості підключитися до оптичного інтернету через його високу ціну. Відповідно, 5,75 млн українців не мають можливості підключитися до якісного фіксованого широкосмугового доступу до мережі "Інтернет", а понад 65% сіл не покриті доступом до ШПД.

У дослідженні були використані такі джерела інформації, як інформація держрегулятора - Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, звітність шкіл, результати тендерних процедур, опитування Мінцифри і дані паспортизації об'єктів інфраструктури, дані АТ "Укрпошта" і "Нова Пошта", а також технологічні джерела: Speedtest, дані компанії Huawei і Світового банку.