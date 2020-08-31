МЗС про затримання кримських татар: Це системні утиски нелояльно налаштованих до влади окупантів мешканців Криму

Міністерство закордонних справ України вважає, що затримання чотирьох громадян України в окупованому Росією Криму свідчить про системні утиски і переслідування мешканців Криму, нелояльно налаштованих до влади окупантів.

"На жаль, на сьогодні постійні політично мотивовані переслідування та переслідування за релігійними ознаками майже на щоденній основі мають місце в тимчасово окупованому Криму. Сьогодні вранці ми отримали інформацію, що було затримано ще чотирьох громадян України, серед них громадянські журналісти, активні учасники "Кримської солідарності" та активісти. Такі дії МЗС України завжди розглядає як системні утиски та переслідування нелояльно налаштованих до влади окупантів жителів Криму", - сказала перша секретарка відділу з питань деокупації Політичного директорату МЗС України Наталія Мудренко на брифінгу "Підсумки судового процесу в другій бахчисарайській "Справі Хізб ут-Тахрір" у Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Мудренко, МЗС України на постійній основі відстежує та фіксує такі дії окупаційної влади, виступає з коментарями і заявами, доносить їх до міжнародних партнерів, і на двосторонній основі, і в межах міжнародних організацій.

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"Для ефективнішої діяльності саме на міжнародній арені цього року було створено платформу міжнародної дії зі звільнення українських політв'язнів, її установче засідання відбулося 1 липня. Основним завданням цієї платформи ми якраз бачимо синергетичну діяльність і державних органів влади, і громадських, правозахисних організацій з метою посилення тиску на РФ. І основна мета - це припинити такі грубі порушення основоположних прав людини на території тимчасово окупованого Криму, і головне - звільнити всіх наших громадян, яких нині незаконно утримує РФ і на території Криму, і на території РФ", - наголосила представниця МЗС України.

Мудренко зазначила, що в межах діяльності цієї платформи МЗС готує міжнародні адвокаційні, інформаційні кампанії, зокрема за участю колишніх політв'язнів, які висвітлювали б для широкого міжнародного співтовариства реальну ситуацію в тимчасово окупованому Криму, оскільки Росія всіляко протидіє прозорому моніторингу, висвітленню подій, які відбуваються на півострові, переслідувань українських громадян за активну громадянську позицію і за діяльність у статусі громадянських журналістів.