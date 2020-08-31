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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Івано-Франківська Марцінків та депутати наполягають на виключенні міста із "червоної" зони, погрожують судом

Мер Івано-Франківська Марцінків та депутати наполягають на виключенні міста із

Депутати Івано-Франківської облради звернулися до президента і міністра охорони здоров'я через внесення міста до "червоної" карантинної зони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Галка", у зверненні йдеться про те, що рішення влади створило напругу серед жителів і порушує їхні права.

"Вивчаючи дані щодо поширення коронавірусу та зонування, хочемо зауважити, що показник заповненості ліжкомісць у лікарнях не може бути об’єктивним. Адже лікарні Івано-Франківська приймають людей і з району, і навіть з інших областей. Ми, депутати, просимо у найкоротший термін скасувати рішення ТЕБ і НС про внесення Івано-Франківська у "червону зону"", - йдеться у зверненні.

Депутати просять переглянути методику визначення карантинних зон.

"Це несправедливо, за таким поділом Коломия, Калуш, Івано-Франківськ завжди будуть у "червоній зоні", бо у нас завжди буде лікуватися велика кількість людей. Визначені показники не відповідають здоровому глузду", – заявив мер міста Руслан Марцінків.

Також дивіться: Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває". ФОТОрепортаж

Мер також заявив, що міська рада буде через суд вимагати скасувати постанову уряду. Громадський транспорт у місті буде працювати в звичайному режимі, а дітям продовжили канікули ще на два тижні.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.

Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Эта эпидемия полный фарс. Даже госстат дал данные, что смертность упала с прошлым годом на 14000 за пол года. Эпидемия - коррупционная кормушка врачей и правительства
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31.08.2020 14:15
+3
Швеція без карантину в зеленій зоні.Навіть возовці вже не говорять за Швецію.
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31.08.2020 14:06
+3
https://censor.net/ru/user/459497 Поправочка,не Швеція а один епідеміолог.Та й не чути,що там карантин будуть вводити.
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31.08.2020 14:22
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Я не розумію наших людей.В Білорусі протести,всі підтримують і в тому наші числі змі.А в нас всіх у карантин.Де логіка? Там на протестах навіть в масках більшість не одягнена і ні якої дистанції.Чи може може всі вже подуріли і мають роздвоєння в мізках?
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31.08.2020 14:04 Відповісти
В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!«меґ» шо воно таке?
це що мерін обрізаний?
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ?
Мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити"новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як ашкєназі свій ідіш забули)?
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31.08.2020 14:29 Відповісти
Швеція без карантину в зеленій зоні.Навіть возовці вже не говорять за Швецію.
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31.08.2020 14:06 Відповісти
Про Швецию не нужно врать.
Швеция признала свою ошибку.
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31.08.2020 14:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/459497 Поправочка,не Швеція а один епідеміолог.Та й не чути,що там карантин будуть вводити.
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31.08.2020 14:22 Відповісти
Не кизди.
Неделю назад премьер Швеции заявил, что все сделано правильно
Более того, там такие башенные пошли инвестиции в экономику, что нацбанк щатразался бороться с ревальвацией.
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31.08.2020 14:27 Відповісти
Вы врете.
"руководитель Государственного агентства по вопросам здравоохранения Швеции Андерс Тегнел признал, что решение страны не вводить жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса привело к большему количеству умерших от COVID-19, чем могло бы быть. В то же время он заявил, что не считает подход страны к борьбе с коронавирусом ошибочным."
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31.08.2020 14:29 Відповісти
Эта эпидемия полный фарс. Даже госстат дал данные, что смертность упала с прошлым годом на 14000 за пол года. Эпидемия - коррупционная кормушка врачей и правительства
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31.08.2020 14:15 Відповісти
І важіль в політичній боротьбі з опонентами діючої влади
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31.08.2020 14:21 Відповісти
От бачите. А якби не карантин, було б як в Італії
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31.08.2020 14:21 Відповісти
.. ПІДТРИМУЮ Конституційні ВИМОГИ Мера і Івано-Франківців... НАСНАГИ
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31.08.2020 14:15 Відповісти
Поддерживаю.
Никакого карантина.
Никаких масок.
Никакой дистанции.
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31.08.2020 14:21 Відповісти
И пару крематориев построить, в Испании в разгар эпидемии имеющиеся не справлялись.
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31.08.2020 14:23 Відповісти
і не забувай що 10% видуживших залишиться на все життя ІНВАЛІДОМ
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31.08.2020 14:34 Відповісти
Це треба говорити не мені, а тим, хто вважає Ковід вигадкою чиновників.
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31.08.2020 14:59 Відповісти
Те, кто переболел (и тем более те, кто умер), не считают Ковид капризом чиновников. Если показатели зонирования районов необъективны, то такую проблему надо решать быстро и в рабочем порядке, не собирая Майдан и не противопоставляя местную власть центральной.
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31.08.2020 14:22 Відповісти
Вы лично хоть одного такого знаете?
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31.08.2020 14:29 Відповісти
Того, кто переболел - знаю.
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31.08.2020 15:00 Відповісти
У меня сосед в июле болел типа гриппом,три раза ходил к врачу,температура была маленькая 37,2.Врач приписывал амизон.Переболел как обычно,разве что немного больше потел.Позавчера сдавал тест на ковид.Нужно для рейса он моряк.Обнаружили антитела.Кроме него ни в семье,ни в доме не болел.А лаборант принимавшая анализы сказала,что у очень многих за один день тест может быть как положительный так и отрицательный,потому что ОРВИ также вызывается короновирусом,только другим,а тест реагирует.Вот и думайте потом,кормушка ли это для чинуш или нет Мое мнение да,это тупо развод госденег и простого народа,который платит за то,чего нет.
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31.08.2020 14:29 Відповісти
Корон, вызывающих ОРВИ несколько. В остальном лаборант права.
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31.08.2020 14:36 Відповісти
Я читал, что есть штук 7 коронавирусов, которыми человек болеет. Один из них - Ковид-19. Формально - ОРВИ, но в злобной версии. Кому-то повезло, кому-то не очень. Молодежь часто вообще бессимптомно болеет (если это можно назвать болезнью), но других заражает.
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31.08.2020 15:02 Відповісти
навіть так? реагує і на інші коронавіруси? - оце так тестування!
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31.08.2020 16:46 Відповісти
А то для тебя это новость?))
Почаще интересуйся,в интернете этой инфы валом,просто мне это сказал человек,который с этими тестами работает каждый день.Так что думай.
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31.08.2020 19:36 Відповісти
Пиар для дебилов перед выборами.
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31.08.2020 14:30 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3216744/mer_ivanofrankovska_martsinkiv_i_deputaty_nastaivayut_na_isklyuchenii_goroda_iz_krasnoyi_zony_grozyat
https://censor.net/ru/news/3216744/mer_ivanofrankovska_martsinkiv_i_deputaty_nastaivayut_na_isklyuchenii_goroda_iz_krasnoyi_zony_grozyat

А Марципан ничего так, петросянит в свободное от работы время
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31.08.2020 14:40 Відповісти
 
 