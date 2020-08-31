Мер Івано-Франківська Марцінків та депутати наполягають на виключенні міста із "червоної" зони, погрожують судом

Депутати Івано-Франківської облради звернулися до президента і міністра охорони здоров'я через внесення міста до "червоної" карантинної зони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Галка", у зверненні йдеться про те, що рішення влади створило напругу серед жителів і порушує їхні права.

"Вивчаючи дані щодо поширення коронавірусу та зонування, хочемо зауважити, що показник заповненості ліжкомісць у лікарнях не може бути об’єктивним. Адже лікарні Івано-Франківська приймають людей і з району, і навіть з інших областей. Ми, депутати, просимо у найкоротший термін скасувати рішення ТЕБ і НС про внесення Івано-Франківська у "червону зону"", - йдеться у зверненні.

Депутати просять переглянути методику визначення карантинних зон.

"Це несправедливо, за таким поділом Коломия, Калуш, Івано-Франківськ завжди будуть у "червоній зоні", бо у нас завжди буде лікуватися велика кількість людей. Визначені показники не відповідають здоровому глузду", – заявив мер міста Руслан Марцінків.

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Мер також заявив, що міська рада буде через суд вимагати скасувати постанову уряду. Громадський транспорт у місті буде працювати в звичайному режимі, а дітям продовжили канікули ще на два тижні.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.