Мер Івано-Франківська Марцінків та депутати наполягають на виключенні міста із "червоної" зони, погрожують судом
Депутати Івано-Франківської облради звернулися до президента і міністра охорони здоров'я через внесення міста до "червоної" карантинної зони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Галка", у зверненні йдеться про те, що рішення влади створило напругу серед жителів і порушує їхні права.
"Вивчаючи дані щодо поширення коронавірусу та зонування, хочемо зауважити, що показник заповненості ліжкомісць у лікарнях не може бути об’єктивним. Адже лікарні Івано-Франківська приймають людей і з району, і навіть з інших областей. Ми, депутати, просимо у найкоротший термін скасувати рішення ТЕБ і НС про внесення Івано-Франківська у "червону зону"", - йдеться у зверненні.
Депутати просять переглянути методику визначення карантинних зон.
"Це несправедливо, за таким поділом Коломия, Калуш, Івано-Франківськ завжди будуть у "червоній зоні", бо у нас завжди буде лікуватися велика кількість людей. Визначені показники не відповідають здоровому глузду", – заявив мер міста Руслан Марцінків.
Мер також заявив, що міська рада буде через суд вимагати скасувати постанову уряду. Громадський транспорт у місті буде працювати в звичайному режимі, а дітям продовжили канікули ще на два тижні.
Нагадаємо, від сьогодні в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.
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це що мерін обрізаний?
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ?
Мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити"новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як ашкєназі свій ідіш забули)?
Швеция признала свою ошибку.
Неделю назад премьер Швеции заявил, что все сделано правильно
Более того, там такие башенные пошли инвестиции в экономику, что нацбанк щатразался бороться с ревальвацией.
"руководитель Государственного агентства по вопросам здравоохранения Швеции Андерс Тегнел признал, что решение страны не вводить жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса привело к большему количеству умерших от COVID-19, чем могло бы быть. В то же время он заявил, что не считает подход страны к борьбе с коронавирусом ошибочным."
Никакого карантина.
Никаких масок.
Никакой дистанции.
Почаще интересуйся,в интернете этой инфы валом,просто мне это сказал человек,который с этими тестами работает каждый день.Так что думай.
https://censor.net/ru/news/3216744/mer_ivanofrankovska_martsinkiv_i_deputaty_nastaivayut_na_isklyuchenii_goroda_iz_krasnoyi_zony_grozyat
А Марципан ничего так, петросянит в свободное от работы время