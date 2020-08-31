"Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися"

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вимагає вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це депутат написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Не може бути амністії для бойовиків, що вбивали українських військових. Не має бути особливого статусу для всієї території Донецької та Луганської областей", - наголосив він.

Чернєв нагадав Фокіну, що кожен метр української землі в Донецькій та Луганській областях, що вдалося відстояти, відбити, "вигризти з лап" російських та проросійських найманців, просочені кров’ю українських воїнів, його побратимів.

"І ви, пане Фокін, не маєте жодного права розпоряджатися долею цих територій та їх мешканців. Люди, які фактично здають національні інтереси та відверто підіграють ворогу, не мають права представляти нашу країну у жодній структурі. Тож я вимагаю виведення Фокіна зі складу ТКГ! Прошу колег підтримати!" - наголосив Чернєв.

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Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.