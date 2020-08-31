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"Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися"

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вимагає вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це депутат написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Не може бути амністії для бойовиків, що вбивали українських військових. Не має бути особливого статусу для всієї території Донецької та Луганської областей", - наголосив він.

Чернєв нагадав Фокіну, що кожен метр української землі в Донецькій та Луганській областях, що вдалося відстояти, відбити, "вигризти з лап" російських та проросійських найманців, просочені кров’ю українських воїнів, його побратимів.

"І ви, пане Фокін, не маєте жодного права розпоряджатися долею цих територій та їх мешканців. Люди, які фактично здають національні інтереси та відверто підіграють ворогу, не мають права представляти нашу країну у жодній структурі. Тож я вимагаю виведення Фокіна зі складу ТКГ! Прошу колег підтримати!" - наголосив Чернєв.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Слуга народу Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: Не має права залишатися 01

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Слуга народу (2811) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+29
"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться" - Цензор.НЕТ 5424
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31.08.2020 14:22
+22
А ви, коли за Зеленського голосували, певно думали, що Україну в Мінську буде Ярош представляти?
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31.08.2020 14:22
+19
Спасти страну. Укрепить и построить армию. А не предать ее как вы

"Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися" - Цензор.НЕТ 8503
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31.08.2020 14:43
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А ви, коли за Зеленського голосували, певно думали, що Україну в Мінську буде Ярош представляти?
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31.08.2020 14:22 Відповісти
Там ніхто ні про що не думав.
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31.08.2020 14:30 Відповісти
Цікаво б дізнатись, про що, а головне- чим, думали ви, підписуючи Мінськ!
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31.08.2020 14:32 Відповісти
Щоб ти зєлєбєнь сидів та писав як тобі погано живеться в Україні а не НА Україні.
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31.08.2020 14:35 Відповісти
вот и проблема Порошенко заигрался он в дерьмо и Кратию... а надо было вешать и расстреливать и не было бы сегодня ни зеленого страхиття и деменционных Кравчуков и Фокиных и ублюдка Мервейчука...Шария и прочей шоблы...
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31.08.2020 14:37 Відповісти
О, айдерчик- ти?
Як воно було у московському комсомольці під час захоплення Криму?
"Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися" - Цензор.НЕТ 2145

P.S.От мені цікаво- чим потужні безальтернативці 5 років займались? А, здається знаю- дбали, щоб статки Петра Олексійовича не зменшувались та генделики рошен розбудовували!
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31.08.2020 15:28 Відповісти
-А тепер скажіть: - що ВЗАГАЛІ могли "побудувати" Кравчук з Фокіним, окрім того, що штовхнули Україну в гіперінфляцію і започаткували корупцію і дерибан України? В них завжди були дві шапки - одна з червоною зіркою, друза з тризубом! Про що я саме в такому формулюванні в свій час і писав...
-Нинішній повний аналог - ЗЕ зі своїми "шмигалями". Тому й підібрав, обтрусив і призначив - для подальшої руйнації держави... собі подібних
-Та на їх фоні антиукраїнець, корупціцонер і бандит Аваков, котрий заявив, що заява Фокіна - це провокація - виглядає державником, як і злодій Мілославський який в фільмі "Іван Васильович міняє професію" казав до псевдо-царя Івана Грозного - "Ти што, сукін син, самозванєц, казьонниє зємлі разбазаріваєшь?!" (коли мова йшла про Кемську волость)
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31.08.2020 16:16 Відповісти
Спасти страну. Укрепить и построить армию. А не предать ее как вы

"Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися" - Цензор.НЕТ 8503
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31.08.2020 14:43 Відповісти
Що соя- підгорає? То є добре!
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31.08.2020 15:29 Відповісти
Правда глаза колет, зеленое г...но? То є дуже добре!
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31.08.2020 15:36 Відповісти
Звідкіля мені знати, що тобі в очі коле, лайно соєве?
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31.08.2020 15:41 Відповісти
Что, не нравится,зеленое, когда тебя тыкают носом в твое-же дерьмо.? Не сри здесь - не будут тыкать, олигофрен.
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31.08.2020 15:57 Відповісти
Ти просто недолугий, чи за гроші?
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31.08.2020 16:07 Відповісти
По себе судишь, одноклеточное? Сходи спроси у зеркала.
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31.08.2020 16:40 Відповісти
Так все ж таки- то твої вологі мрії, чи нарошені так сказали?
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31.08.2020 15:42 Відповісти
А чого ти росія пишеш з великої літери, поважаєш? Ось таким чином вас удмуртів і видно.
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31.08.2020 14:49 Відповісти
А ну ка по подробне про Донбасс. Интересно, может кацапье чего нового придумало.
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31.08.2020 15:13 Відповісти
Україну врятували патріоти. А сиволапий гетьман їм заважав. Один котьол вдалося зробити, другий, дебільцевський, не встиг. Але 70% *********** знищив, підірвавши 5(!) стратегічних складів, тоді як Олег Мужчіль, який організував підрив рошенівського магазину, був убитий фсбушниками за наказом порошрека. Сємочка пам'ятаєте? Хто його призначив - пушкін? Хто привів до влади вувузєлу? Порошнек.
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31.08.2020 17:19 Відповісти
вау! класний пост! жалко що з початку і до кінця тупорилий триндьож. я твої пазнанія можну розбити в два поста.
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31.08.2020 21:45 Відповісти
"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться" - Цензор.НЕТ 5424
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31.08.2020 14:22 Відповісти
для того эту хрень в ткг и всунули, расходный контрацептив.
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31.08.2020 14:24 Відповісти
отстранить???? Измена Родине и на нары,пусть полежит и подумает...а в прочем чем там думать,смалец в мозгах высох ,да и немного его и было у дедушки фок ин(а).
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31.08.2020 14:25 Відповісти
поговорить - это еще не измена. Про такое вся беглая даунбасня на кухне говорит...
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31.08.2020 14:30 Відповісти
пусть на кухне у себя разговаривает.
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31.08.2020 14:39 Відповісти
кухня это не ткг
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31.08.2020 14:50 Відповісти
Згоден!
Най той нардеп "слуги народа" - це і зробить !
Може серед тої маси депутутів - є хоч пара порядних ?
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31.08.2020 14:36 Відповісти
С помощью таких маразматиков, как Фокин с Кравчуком, под лозунгом "лишь бы не было войны" Зеля приучает общество к мысли. что предательство страны -- это типа не так уж и страшно. Лишь бы не было войны.
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31.08.2020 14:26 Відповісти
Миротворец хренов

"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться" - Цензор.НЕТ 7755
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31.08.2020 14:33 Відповісти
Простой предвыборный прием: "Как сделать человеку хорошо? Сделать ему плохо, а потом вернуть как было."
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31.08.2020 14:27 Відповісти
Старый придурок только размечтался о блестящей карьере,но подвел язык,который опережает усохшие мозги.
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31.08.2020 14:29 Відповісти
Старый маразматик таким был всегда. Но для чего-то же Зеля его назначил в ТКГ? Вот он и должен нести всю ответственность за назначенных им старых маразматиков.
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31.08.2020 14:31 Відповісти
В чем подвел? его не уволили, не арестовали.
Пара уродов из зекоманды пиарнулась шо они мол патриоты, но фокин как и раньше на своем месте кушает кампот(с)
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31.08.2020 14:36 Відповісти
В том,что его на старости вся страна м@даком называет.
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31.08.2020 14:38 Відповісти
Как будто кривчук и фокс сами от себя это говорят и делают.
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31.08.2020 14:29 Відповісти
Все хана Чернееву, спалять авто!
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31.08.2020 14:29 Відповісти
Как всегда у зебилов: одно маразматическое чмo делает говновброс, а стая слуг урода начинает трындеть, что они так не думают. А если бы общество этот говновброс молча проглотило, то и зебилы бы сейчас молчали.
Технология ФСБ в исполнении зелёного говна во всей красе.
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31.08.2020 14:29 Відповісти
Повторюсь. Таки да. Шоу с автобусом титушек, заявы Фокина и Кравчука -- это технологически грамотное переключение повестки дня. Никто уже и не вспоминает про государственную измену Зели и Ермака в деле вагнеровцев.. Как и не было ничего. И т д, и т.п.

The Show Must Go On....
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31.08.2020 14:37 Відповісти
все все помнят.
все фиксируется.
придет время и счет будет предьявлен по полной.
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31.08.2020 14:38 Відповісти
Сцикун нових підвезе в ТКГ, якщо шо

"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться" - Цензор.НЕТ 7402
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31.08.2020 14:31 Відповісти
"Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он.
------------
Вообще не должно быть никаких особых статусов. Чем жители востока Украины такие особенные, чем особенна территория, что им нужно давать особый статус? Статус уже есть - "временно оккупированные", этого достаточно.
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31.08.2020 14:33 Відповісти
участник оккупации
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31.08.2020 14:38 Відповісти
Так ты хочешь, чтобы из статуса "временно оккупированные территории", они перешли в статус "постоянно оккупированных"? Коллаборанты на востоке Украины будут этому только рады.
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31.08.2020 14:46 Відповісти
Я хочу чтобы кацапы убрались за поребрик, забрав свои железяки, и не учили украинцев жизни. Мы в своей стране сами разберёмся, согласно украинских законов.
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31.08.2020 14:56 Відповісти
о статусе "освобождённая" у тебя даже язык не поворачивается вякать, чмо фсб-шное?
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31.08.2020 14:59 Відповісти
Даже не верится - у зелених остались еще адекватние?
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31.08.2020 14:37 Відповісти
кловани, та він не мав морального права туди входити!
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31.08.2020 14:40 Відповісти
и пенсию эабрать , оставить минимальную, он ее как раз заслужил
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31.08.2020 15:02 Відповісти
Фокін потім, - спочатку треба турнути тих, хто його призначали, а Єрмака в першу чергу, хай тусується в ОП ЗАЖопьє Медведчука.
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31.08.2020 15:16 Відповісти
Правильнее будет исключить из СН комуняку Зе, который нашел искомаемого, старого пердуна фокина для прикрытия своего комуняцкого настоящего, а шо взять со старого маразматика, он уже не опасен, сегодня опасна для страны новая генерация комуняк, в лице скомороха.
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31.08.2020 15:59 Відповісти
Ссыкун какой-то решил хайпануть. Ты обращайся к тому, кто поставил подпись на назначении этого Фокина. Или кишка тонка?
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31.08.2020 19:16 Відповісти
Никакого особого статуса и для ОРДЛО, пусть ещё заслужат право быть в составе Украины.
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31.08.2020 19:55 Відповісти
 
 