"Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися"
Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вимагає вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.
Про це депутат написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Не може бути амністії для бойовиків, що вбивали українських військових. Не має бути особливого статусу для всієї території Донецької та Луганської областей", - наголосив він.
Чернєв нагадав Фокіну, що кожен метр української землі в Донецькій та Луганській областях, що вдалося відстояти, відбити, "вигризти з лап" російських та проросійських найманців, просочені кров’ю українських воїнів, його побратимів.
"І ви, пане Фокін, не маєте жодного права розпоряджатися долею цих територій та їх мешканців. Люди, які фактично здають національні інтереси та відверто підіграють ворогу, не мають права представляти нашу країну у жодній структурі. Тож я вимагаю виведення Фокіна зі складу ТКГ! Прошу колег підтримати!" - наголосив Чернєв.
Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".
У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.
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Як воно було у московському комсомольці під час захоплення Криму?
P.S.От мені цікаво- чим потужні безальтернативці 5 років займались? А, здається знаю- дбали, щоб статки Петра Олексійовича не зменшувались та генделики рошен розбудовували!
-Нинішній повний аналог - ЗЕ зі своїми "шмигалями". Тому й підібрав, обтрусив і призначив - для подальшої руйнації держави... собі подібних
-Та на їх фоні антиукраїнець, корупціцонер і бандит Аваков, котрий заявив, що заява Фокіна - це провокація - виглядає державником, як і злодій Мілославський який в фільмі "Іван Васильович міняє професію" казав до псевдо-царя Івана Грозного - "Ти што, сукін син, самозванєц, казьонниє зємлі разбазаріваєшь?!" (коли мова йшла про Кемську волость)
Най той нардеп "слуги народа" - це і зробить !
Може серед тої маси депутутів - є хоч пара порядних ?
Пара уродов из зекоманды пиарнулась шо они мол патриоты, но фокин как и раньше на своем месте кушает кампот(с)
Технология ФСБ в исполнении зелёного говна во всей красе.
The Show Must Go On....
все фиксируется.
придет время и счет будет предьявлен по полной.
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Вообще не должно быть никаких особых статусов. Чем жители востока Украины такие особенные, чем особенна территория, что им нужно давать особый статус? Статус уже есть - "временно оккупированные", этого достаточно.