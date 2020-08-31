УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8426 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
18 597 161

Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси. ВIДЕО

Український комік Олег Філімонов заявив про намір стати кандидатом у мери Одеси.

Про це повідомила журналістка Власта Лазур, передає Цензор.НЕТ.

"Філімонов щойно в інтерв'ю 7-му каналу (Одеса) заявив, що йде в мери Одеси. За його словами, таку пропозицію йому зробив Володимир Зеленський", - повідомила журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко

Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси 01
Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси 02

Олег Миколайович Філімонов. Народився 26 лютого 1952 року в місті Миколаєві. Актор театру і кіно, сценарист, філолог, підприємець, педагог, телеведучий, пародист, шоумен, комік і музикант. Учасник команди КВН "Одеські джентльмени". Ведучий телепередач "Джентльмен-шоу", "Філімонов і компанія", "Камера сміху". У 2020 році був удостоєний Зеленським звання Народний артист України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) місцеві вибори (1366) Одеса (5437) Філімонов Олег (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+68
Шапито шагает по стране....
показати весь коментар
31.08.2020 14:30
+43
Комик Филимонов заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы - Цензор.НЕТ 8841
показати весь коментар
31.08.2020 14:36
+36
Дебилы ! Цирк зедебильный в действии!!
показати весь коментар
31.08.2020 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну а що, керувати мільйонним портовим містом просто - надо просто перестать шутить.
показати весь коментар
31.08.2020 14:52 Відповісти
ну шо одеситы?.. прикольнетесь опять?
показати весь коментар
31.08.2020 14:54 Відповісти
Честно говоря, после Трухи уже готовы...
показати весь коментар
31.08.2020 21:13 Відповісти
Виходячи з повністю деградованого суспільства - достойна кандидатура.
показати весь коментар
31.08.2020 14:56 Відповісти
жаль олег попов умер
показати весь коментар
31.08.2020 14:56 Відповісти
С такими темпами, скоро некому будет вести свадьбы и корпоративы, все клоуны будут заняты на госслужбе...
показати весь коментар
31.08.2020 14:57 Відповісти
Президент - Зеленський.
Мер Одеси Філімонов.
Мер Києва - Притула.
Мер дніправ - Ласточкін.
Мер КР - Юзік.........
показати весь коментар
31.08.2020 14:58 Відповісти
Еще одна ватная сивуха
показати весь коментар
31.08.2020 14:58 Відповісти
Зеленский вообще ***** уже со своими квартальными сватами.
показати весь коментар
31.08.2020 16:10 Відповісти
В Дамбанецк пусть баллотируется
показати весь коментар
31.08.2020 15:01 Відповісти
давно пора заседания балагана переносить из киева в одессу на пляж, камер там понаставить в кабинках и, глядишь, снова одесский юмор обретет былую популярность в массах
показати весь коментар
31.08.2020 15:01 Відповісти
**** это какой-то сон! Зебильное нашествие...
показати весь коментар
31.08.2020 15:03 Відповісти
Логически все правильно. Каждый на его месте расставлял бы своих дружбанов, но вот проблема, боюсь 95 квартала не хватит.
показати весь коментар
31.08.2020 15:13 Відповісти
А не он ли построил свою кампании на критике кумов?
показати весь коментар
31.08.2020 16:23 Відповісти
кумовьев...учи русский...
показати весь коментар
31.08.2020 23:00 Відповісти
Сам вчи руSSкий накуй . Це слово українського походження. Переклад від кумів. Мені твоя кацяпська до дупи!
показати весь коментар
01.09.2020 17:01 Відповісти
Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
Шановні панянки і пани!
Надо что-то срочно предпринимать. Украина находится на пороге антисемитских волнений. Из-за антиукраинских заявлений политических пенсионеров Кравчука и Фокина «о необходимости всеобщей амнистии донбасским «повстанцам» и избрании представителей «Гиви» и «Мотороллы» в Раду», в народе начинается ропот и волнения.
Из Одессы сообщили, что в конце улицы Балковской, возле «Горбатого» железнодорожного моста на заборе уже появились антисемитские призывы. «Бей @@@@@, спасай Украину!». Это нехорошо!
Евреи, живущие в рассеянии, после распятия Христа и сгоревшего Иерусалимского Храма, всегда боятся мятежа народных масс. Это у них в генах заложено. Вы бывали когда-нибудь в еврейской квартире? Кроме нескольких секретных дорогих замков и стальных засовов, на ночь, потомки Авраама, закрывают входную бронированную дверь ещё на швабру. Иудеи запрещают упоминать в комментариях, что президент Украины является «евреем». По их мнению, это «махровый антисемитизим».
Украина - христианская страна и в ней нет места антисемитизму.
В Библии повествуется о человеке, который готовил акцию по истреблению Божьего народа. Впоследствии он был повешен. (Есф.7:10). Бесспорно, Израиль завет с Богом нарушил, но Вседержитель продолжает оставаться с ним в завете, даже тогда, когда хасиды нарушают Первую заповедь «Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
Слушай, Израиль: Господь - Бог наш, Господь один!
Барух шем квод малхуто лэолам ваэд.
Благословенно славное имя царства Его во веки веков!»
и ездят в Умань на поклонение праху цадика. «Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь» (Иер.31:32). Нельзя давать определение Израильскому народу, как самых наихудших грешников. Всё человечество восстало против Бога.
Горе тем обитателям земли, которые глумятся над Божьим народом. Впоследствии, они расплачиваются своими первенцами. Библейский пример - десятая египетская казнь. Израильские дети и их родители находились в Завете с Богом и Ангел - губитель не причинил им никакого вреда.
Наступит благословенное время когда на дом Давида и на жителей Иерусалима Господь изольёт «дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10).
Проповедуя благую весть в синагогах, апостол Павел отдавал предпочтение «во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим.1:16).
Мы не должны молчать, наблюдая антисемитизм и необходимо возвысить голос в защиту избранного Божьего народа потому, что «спасение от Иудеев». (Иоан.4:22).
показати весь коментар
31.08.2020 15:50 Відповісти
Эй, Клован! Я в детском садике тоже в самодеятельности участвовал! Частушку под баян пел! Разве это не повод поставить меня гауляйтером какой нибудь Винничины или хотябы министром здравоохранения?
показати весь коментар
31.08.2020 15:11 Відповісти
Для меня этот "комик" никогда смешным не был, даже в расцвете своей карьеры.
Никогда не понимал кто может смеяться над вымученными, тупыми шутками, к тому же неумело исполненными. Наверное только одесские евреи, и то только потому что "свой".
показати весь коментар
31.08.2020 15:17 Відповісти
так и Зеля такой же.
показати весь коментар
31.08.2020 19:31 Відповісти
ржака закончилась,дальше придется плакать
показати весь коментар
31.08.2020 15:20 Відповісти
кловуны України у владі і війна їм не завада. українці, ви з глузду з'їхали?
показати весь коментар
31.08.2020 15:23 Відповісти
Наступний премьер та голова ВРУ
Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси - Цензор.НЕТ 582
показати весь коментар
31.08.2020 15:23 Відповісти
либо это пост-алкогольная фантазия Филимона, либо же Зеля и правда решил попросить вату со всей Украины идти во власть. А то зеленым мухам неудобно жрать гамно, когда на них смотрит оппозиция из проевропейских сил
показати весь коментар
31.08.2020 15:25 Відповісти
В'являєте що буде, якщо кожен мер в Україні буде з коміків?
показати весь коментар
31.08.2020 15:29 Відповісти
Як Ви делікатно івреїв називаєте)))
показати весь коментар
31.08.2020 15:35 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2020 19:30 Відповісти
Жи 2 поперла
показати весь коментар
31.08.2020 15:31 Відповісти
Все как обычно - украинцев просят не беспокоить.
Сейчас время хитрожопых.
Или эпоха.
Ибо биомасса молчит...
показати весь коментар
31.08.2020 15:34 Відповісти
довго ще будемо терпіти цей б..лядський цирк, чи можемо повернемо справжнього Гетьмана що б в Україні знову було майбутне
показати весь коментар
31.08.2020 15:44 Відповісти
Одесситов совсем за быдло считают.
показати весь коментар
31.08.2020 15:45 Відповісти
В Києві - "Бокс по-справжньому", в Україні - "квартал 95", в Одесі буде - "Джентельмен шоу"...
показати весь коментар
31.08.2020 15:48 Відповісти
Когда наконец до идиотов дойдет, что ОНО, просто разваливает страну!
показати весь коментар
31.08.2020 15:51 Відповісти
Какой он старый.....
Ну в смысле нового лица....
показати весь коментар
31.08.2020 15:52 Відповісти
Фима , а где ти сейчас работаешь? Я? на железной дороге... А шо, там тоже есть наши? Есть один шлагбаум, но я еще с ним не знаком.
показати весь коментар
31.08.2020 15:54 Відповісти
Просто вессело...доверяй Ворам, Ворам Доверяют Дима Голубой, ******** Курс Верный, наш крх Киссе, За жопу Рабинович, Гурвиц прийдет порядок наведет (ему больше 80 и живет в Израиле), и тут еще Филимонов...Бедная мама...
показати весь коментар
31.08.2020 15:59 Відповісти
Діма Голубой... це хто? Не Співак?
показати весь коментар
31.08.2020 16:29 Відповісти
Дмитрий Голубов Делам Доверяют
Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси - Цензор.НЕТ 3062
показати весь коментар
31.08.2020 21:58 Відповісти
Так це ж звичайна проститутка.
показати весь коментар
31.08.2020 22:09 Відповісти
Я в шоці . ! Невже в 42 мільйонній Україні немає фахових управлінців , менеджерів , господарників ?

Країною ,майже суцільно ,керують люди з шоу бізнесу . ! Це якийсь жахливий сон .
показати весь коментар
31.08.2020 16:05 Відповісти
А таки нема, фахівці-люди розумні, працювати на зелень не будуть, бо будеш звинувачиний за всі косяки поточної влади. Ситуація така: якщо зелені взялися за владу, хай крутяться, як можуть, а чим це скінчиться - побачимо. 73% працювати не хочуть, для праці вибрані Слуги Народу.
показати весь коментар
31.08.2020 19:16 Відповісти
Хоч я і вважаю Зеленського придуркуватим малоросом, але це рішення підтримую. Не знаю шо там у Філімонова в голові, може він Сівохо-2, але все одно краще ніж прокацапська мафія на чолі з Трухановим. Треба прибрати бандита Труханова з Одеси, доречі так само і з Кернесом треба вчинити. Тож нехай краще буде ще один клоун артист малорос.
показати весь коментар
31.08.2020 16:45 Відповісти
Олег филимонов до 2014 срал кацапскими высерами, срал поносом под давлением и разбрызгивнием...в марте 2014 резко поумнел, понос вытер...ибо понял шо есть *****))) На концертах первым делом приветствовал воинов АТО....
...Но тут появился кореш по разуму еврейский клоун зеленский...и Олег принял предложение...а зря...не позорился бы...А так всместо остроумного научного сотрудника -весельчака превратитьс в образ жирного и поганого жида...которого придави и брызнет гной....
показати весь коментар
31.08.2020 22:05 Відповісти
Меркури даже себе представить не мог, как актуально будет звучать его песня в Украине
показати весь коментар
31.08.2020 16:50 Відповісти
Гребанный трешняк........😡
показати весь коментар
31.08.2020 17:47 Відповісти
Этот кошмар когда-нибудь закончится?..
показати весь коментар
31.08.2020 17:57 Відповісти
🥒смеёмся дальше
показати весь коментар
31.08.2020 18:19 Відповісти
Жена сильно сожалеет, что никого в семье нет клоунов))
показати весь коментар
31.08.2020 18:35 Відповісти
Зеленський довіряє тільки своїм. Як його обрали президентом?
показати весь коментар
31.08.2020 19:14 Відповісти
А чом би і ні - унащого народу блазні в пошані.
показати весь коментар
31.08.2020 20:42 Відповісти
А чом би і ні - унащого народу блазні в пошані.
показати весь коментар
31.08.2020 20:44 Відповісти
Була кращої думки про Філімїонова. Йому вже і років немало - 68. Навіщо це йому? Я вже не питаю, навіщо це Україні після обрання президентом зеленського.
показати весь коментар
31.08.2020 20:51 Відповісти
хорошо, правильно.
показати весь коментар
31.08.2020 22:16 Відповісти
епідемія блазнів...
показати весь коментар
31.08.2020 23:33 Відповісти
На алкаша смахивает...
показати весь коментар
01.09.2020 03:13 Відповісти
В Одессе МОЖЕТ кто-то и выиграет выборы,только если труху посадят.
показати весь коментар
01.09.2020 10:54 Відповісти
Так глубоко в зеленое дерьмо Украина еще не опускалась.
показати весь коментар
01.09.2020 15:30 Відповісти
От цікаво - а власна голова в Філімонова є на плечах? Його попросили - він пішов на вибори. Що не попросять - все зробить?
показати весь коментар
01.09.2020 16:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 