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Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси. ВIДЕО
Український комік Олег Філімонов заявив про намір стати кандидатом у мери Одеси.
Про це повідомила журналістка Власта Лазур, передає Цензор.НЕТ.
"Філімонов щойно в інтерв'ю 7-му каналу (Одеса) заявив, що йде в мери Одеси. За його словами, таку пропозицію йому зробив Володимир Зеленський", - повідомила журналістка.
Олег Миколайович Філімонов. Народився 26 лютого 1952 року в місті Миколаєві. Актор театру і кіно, сценарист, філолог, підприємець, педагог, телеведучий, пародист, шоумен, комік і музикант. Учасник команди КВН "Одеські джентльмени". Ведучий телепередач "Джентльмен-шоу", "Філімонов і компанія", "Камера сміху". У 2020 році був удостоєний Зеленським звання Народний артист України.
Топ коментарі
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Мер Одеси Філімонов.
Мер Києва - Притула.
Мер дніправ - Ласточкін.
Мер КР - Юзік.........
Шановні панянки і пани!
Надо что-то срочно предпринимать. Украина находится на пороге антисемитских волнений. Из-за антиукраинских заявлений политических пенсионеров Кравчука и Фокина «о необходимости всеобщей амнистии донбасским «повстанцам» и избрании представителей «Гиви» и «Мотороллы» в Раду», в народе начинается ропот и волнения.
Из Одессы сообщили, что в конце улицы Балковской, возле «Горбатого» железнодорожного моста на заборе уже появились антисемитские призывы. «Бей @@@@@, спасай Украину!». Это нехорошо!
Евреи, живущие в рассеянии, после распятия Христа и сгоревшего Иерусалимского Храма, всегда боятся мятежа народных масс. Это у них в генах заложено. Вы бывали когда-нибудь в еврейской квартире? Кроме нескольких секретных дорогих замков и стальных засовов, на ночь, потомки Авраама, закрывают входную бронированную дверь ещё на швабру. Иудеи запрещают упоминать в комментариях, что президент Украины является «евреем». По их мнению, это «махровый антисемитизим».
Украина - христианская страна и в ней нет места антисемитизму.
В Библии повествуется о человеке, который готовил акцию по истреблению Божьего народа. Впоследствии он был повешен. (Есф.7:10). Бесспорно, Израиль завет с Богом нарушил, но Вседержитель продолжает оставаться с ним в завете, даже тогда, когда хасиды нарушают Первую заповедь «Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
Слушай, Израиль: Господь - Бог наш, Господь один!
Барух шем квод малхуто лэолам ваэд.
Благословенно славное имя царства Его во веки веков!»
и ездят в Умань на поклонение праху цадика. «Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь» (Иер.31:32). Нельзя давать определение Израильскому народу, как самых наихудших грешников. Всё человечество восстало против Бога.
Горе тем обитателям земли, которые глумятся над Божьим народом. Впоследствии, они расплачиваются своими первенцами. Библейский пример - десятая египетская казнь. Израильские дети и их родители находились в Завете с Богом и Ангел - губитель не причинил им никакого вреда.
Наступит благословенное время когда на дом Давида и на жителей Иерусалима Господь изольёт «дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10).
Проповедуя благую весть в синагогах, апостол Павел отдавал предпочтение «во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим.1:16).
Мы не должны молчать, наблюдая антисемитизм и необходимо возвысить голос в защиту избранного Божьего народа потому, что «спасение от Иудеев». (Иоан.4:22).
Никогда не понимал кто может смеяться над вымученными, тупыми шутками, к тому же неумело исполненными. Наверное только одесские евреи, и то только потому что "свой".
Сейчас время хитрожопых.
Или эпоха.
Ибо биомасса молчит...
Ну в смысле нового лица....
Країною ,майже суцільно ,керують люди з шоу бізнесу . ! Це якийсь жахливий сон .
...Но тут появился кореш по разуму еврейский клоун зеленский...и Олег принял предложение...а зря...не позорился бы...А так всместо остроумного научного сотрудника -весельчака превратитьс в образ жирного и поганого жида...которого придави и брызнет гной....