Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси. ВIДЕО

Український комік Олег Філімонов заявив про намір стати кандидатом у мери Одеси.

Про це повідомила журналістка Власта Лазур, передає Цензор.НЕТ.

"Філімонов щойно в інтерв'ю 7-му каналу (Одеса) заявив, що йде в мери Одеси. За його словами, таку пропозицію йому зробив Володимир Зеленський", - повідомила журналістка.

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Олег Миколайович Філімонов. Народився 26 лютого 1952 року в місті Миколаєві. Актор театру і кіно, сценарист, філолог, підприємець, педагог, телеведучий, пародист, шоумен, комік і музикант. Учасник команди КВН "Одеські джентльмени". Ведучий телепередач "Джентльмен-шоу", "Філімонов і компанія", "Камера сміху". У 2020 році був удостоєний Зеленським звання Народний артист України.