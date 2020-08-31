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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам заборонено в'їзд до Латвії, Литви та Естонії. ПЕРЕЛІК (оновлено)

Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам заборонено в'їзд до Латвії, Литви та Естонії. ПЕРЕЛІК (оновлено)

Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, та ще 29 білоруським офіційним особам заборонено в'їзд до Латвії.

Про це повідомляє МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.

На підставі рішення кабінету міністрів Латвії, а також за погодженням з міністерствами закордонних справ Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич ухвалив рішення про накладення безстрокової заборони на в'їзд 30 білоруським чиновникам, включно з Олександром Лукашенком.

"Своїми діями вони організували і підтримали фальсифікацію президентських виборів 9 серпня і подальше насильницьке придушення мирних протестів", - йдеться в поясненні МЗС Латвії.

Там також зазначили, що Латвія рішуче засуджує фальсифікацію президентських виборів 9 серпня, побиття мирних демонстрантів і репресії проти журналістів і активістів у Білорусі. У МЗС Латвії також закликали владу ЄС не відкладати ухвалення аналогічних рішень.

Про аналогічні обмеження повідомили також МВС Литви та МЗС Естонії, передає ТАСС.

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На відміну від Латвії, яка запровадила безстрокову заборону, Естонія обмежила в'їзд особам із санкційного списку терміном на п'ять років, до 30 серпня 2025 року, повідомляє Tut.by

До списку осіб, яким забороненов'їзд до Латвії, Литви та Естонії, увійшли такі посадові особи:

  • Олександр Лукашенко
  • Віктор Лукашенко, помічник президента Білорусі з національної безпеки, член Ради Безпеки Білорусі, перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету Білорусі
  • Ігор Сергієнко, голова Адміністрації президента Білорусі
  • Максим Риженков, перший заступник глави Адміністрації президента Білорусі
  • Ольга Чупріс, заступниця глави Адміністрації президента Білорусі
  • Дмитро Крутой, заступник глави Адміністрації президента Білорусі
  • Геннадій Богдан, заступник Керуючого справами президента Білорусі
  • Лідія Єрмошина, голова ЦВК Білорусі
  • Вадим Іпатов, заступник голови ЦВК, директор Національного центру законодавства та правових досліджень Білорусі
  • Олена Дмухайло, секретар ЦВК Білорусі
  • Світлана Кацубо, член ЦВК, завідувачка кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін закладу освіти "Гомельський державний технічний університет імені П.О.Сухого"
  • Ігор Плишевський, член ЦВК, начальник головного управління юстиції Мінміськвиконкому
  • Олег Слижевський, член ЦВК, міністр юстиції Білорусі
  • Ірина Целіковець, член ЦВК, начальниця управління нотаріату та рацсів Міністерства юстиції Білорусі
  • Валерій Вакульчик, голова КДБ
  • Іван Тертель, голова КДК
  • Іван Носкевич, голова СК
  • Олександр Конюк, генпрокурор
  • Юрій Караєв, глава МВС
  • Геннадій Казакевич, перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі - начальник кримінальної міліції
  • Олександр Барсуков, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі - начальник міліції громадської безпеки
  • Сергій Хоменко, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі
  • Юрій Назаренко, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі
  • Роман Мельник, начальник Головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС
  • Іван Кубраков, начальник ГУВС Мінміськвиконкому
  • Олег Шаблико, заступник начальника Департаменту охорони МВС - начальник управління ідеологічної роботи і кадрового забезпечення
  • Андрій Равков, держсекретар Ради безпеки Білорусі
  • Олексій Волков, заступник голови СК
  • Сергій Аземша, заступник голови СК
  • Андрій Смаль, заступник голови СК

Автор: 

Білорусь (7925) Латвія (1343) Лукашенко Олександр (2653) санкції (11773)


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Топ коментарі
+2
Зате в Ростов двері завжди відчинені
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31.08.2020 14:44
+2
Неправильно санкции ввели против конкретной бандьі? А беларусьі санкции поддерживают.
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31.08.2020 15:04
+2
Sto zdelajet zakrojet? Da pust veziot v rasku v Piter udobrenyje stanit zolotymi po cene.Da tam i netu uslovije stob pogruzat udobrenyje.U nas ekonomika na zapad usla i takaja meloc dlia nas neimejet znacenyja
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31.08.2020 15:10
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Ой напугали бацку, ночью теперь спать не будет, будет переживать
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31.08.2020 14:43 Відповісти
Tam odin iz spiska 15 raz byl Litve,znacyt bolse uze neprijedet
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31.08.2020 15:12 Відповісти
Зате в Ростов двері завжди відчинені
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31.08.2020 14:44 Відповісти
Напугалі йежа голой жопой!
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31.08.2020 14:45 Відповісти
а беларуская глава центризбиркома сделала ноги в калининград(кёнигсберг).хай лукаш сам барахтается.
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31.08.2020 14:45 Відповісти
Не беда! Приезжай к нам, кортопляник комунячий! Наша Моника - завсегда...!!!
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31.08.2020 14:45 Відповісти
ага ***** не поедешь на рыбалку шпроты ловить
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31.08.2020 14:46 Відповісти
А он туда собирался?
Будете много возникать, бацька ваши порты закроет к такой матери и будете лапу сосать.
Поляки и кацапы уже радостно потирают руки.
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31.08.2020 14:54 Відповісти
Неправильно санкции ввели против конкретной бандьі? А беларусьі санкции поддерживают.
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31.08.2020 15:04 Відповісти
NEXTA Live, [31.08.20 15:06]
[Переслано від Экономика Беларуси]

Нарастает угроза паралича экономики вследствие кризиса неплатежей и вымывания оборотных средств предприятий:
По нашим данным сегодня Приорбанк приостановил выдачу денежных по кредитам для юрлиц, как в рамках уже заключенных кредитных договоров (если в рамках кредитной линии не выбран весь объем средств), так и по новым.


Клиентов не предупредили. Просто прекратили выдачу на основании, как нам сообщили, некого "внутреннего документа".
Оптимистичный сценарий предполагает, что 2 сентября выплаты возобновятся.
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31.08.2020 15:10 Відповісти
Sto zdelajet zakrojet? Da pust veziot v rasku v Piter udobrenyje stanit zolotymi po cene.Da tam i netu uslovije stob pogruzat udobrenyje.U nas ekonomika na zapad usla i takaja meloc dlia nas neimejet znacenyja
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31.08.2020 15:10 Відповісти
и проложит Бацька "транспортний коридор" по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши...
ЕСли ГАзпром денег даст )))))))
паралельно "северному потоку"2 )))
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31.08.2020 15:15 Відповісти
Ты, дебилко, читать сначала научись, потом будешь в лужу пердеть.
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31.08.2020 16:53 Відповісти
Юрік із Лахті....

чому замовчав,що неадекват ЛУкашенко назвав і Прибалтику,І ПОЛЬЩУ
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31.08.2020 15:12 Відповісти
бацка сильно расстроился, не ожидал такого подарка к днюхе от саблезубых
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31.08.2020 14:58 Відповісти
Где запрет на въезд Лукашенко в Украину. Или Зеленский поддерживает захватившему власть в Беларуси Лукашенко и против белорусского народа
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31.08.2020 15:58 Відповісти
Где запрет на въезд Лукашенко в Украину. Или Зеленский поддерживает захватившему власть в Беларуси Лукашенко и против белорусского народа
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31.08.2020 15:59 Відповісти
Зато Welcome to Ukraine!
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31.08.2020 16:00 Відповісти
Зря батька пугал Литву отменой транзита.
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31.08.2020 16:09 Відповісти
горе то какое, никогда там не были...вот теперь и не побывают...
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31.08.2020 16:54 Відповісти
Країни Балтії в Шенгені, так що ця заборона не безболісна.
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31.08.2020 18:30 Відповісти
Екс-президент- в.о. президента Білорусії О. Лукашенко ... особа НЕЛИГЕТИМНА в міжнародному юридичному просторі. Особи, що по списку...не можуть тепер мати юридичного підпису міжнародного значення. То біш, всі юридичні особи по промисловості, торгівлі, міжнародних відносин....заблоковані через незаконність результатів проведлених виборів. Все, влада Білорусії реально і фактично .... НЕ ІСНУЄ в міжнародних відносинах. Якщо Зеленський 25 жовтня поїде на сумісний форум по торгівлі до Білорусії, то він плюне на світове товаристиво. А плювати він вже...навчився, і хоче,щоб ми усі були,як в Білорусії...без прав !
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31.08.2020 21:22 Відповісти
 
 