Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам заборонено в'їзд до Латвії, Литви та Естонії. ПЕРЕЛІК (оновлено)
Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, та ще 29 білоруським офіційним особам заборонено в'їзд до Латвії.
Про це повідомляє МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.
На підставі рішення кабінету міністрів Латвії, а також за погодженням з міністерствами закордонних справ Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич ухвалив рішення про накладення безстрокової заборони на в'їзд 30 білоруським чиновникам, включно з Олександром Лукашенком.
"Своїми діями вони організували і підтримали фальсифікацію президентських виборів 9 серпня і подальше насильницьке придушення мирних протестів", - йдеться в поясненні МЗС Латвії.
Там також зазначили, що Латвія рішуче засуджує фальсифікацію президентських виборів 9 серпня, побиття мирних демонстрантів і репресії проти журналістів і активістів у Білорусі. У МЗС Латвії також закликали владу ЄС не відкладати ухвалення аналогічних рішень.
Про аналогічні обмеження повідомили також МВС Литви та МЗС Естонії, передає ТАСС.
На відміну від Латвії, яка запровадила безстрокову заборону, Естонія обмежила в'їзд особам із санкційного списку терміном на п'ять років, до 30 серпня 2025 року, повідомляє Tut.by
До списку осіб, яким забороненов'їзд до Латвії, Литви та Естонії, увійшли такі посадові особи:
- Олександр Лукашенко
- Віктор Лукашенко, помічник президента Білорусі з національної безпеки, член Ради Безпеки Білорусі, перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету Білорусі
- Ігор Сергієнко, голова Адміністрації президента Білорусі
- Максим Риженков, перший заступник глави Адміністрації президента Білорусі
- Ольга Чупріс, заступниця глави Адміністрації президента Білорусі
- Дмитро Крутой, заступник глави Адміністрації президента Білорусі
- Геннадій Богдан, заступник Керуючого справами президента Білорусі
- Лідія Єрмошина, голова ЦВК Білорусі
- Вадим Іпатов, заступник голови ЦВК, директор Національного центру законодавства та правових досліджень Білорусі
- Олена Дмухайло, секретар ЦВК Білорусі
- Світлана Кацубо, член ЦВК, завідувачка кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін закладу освіти "Гомельський державний технічний університет імені П.О.Сухого"
- Ігор Плишевський, член ЦВК, начальник головного управління юстиції Мінміськвиконкому
- Олег Слижевський, член ЦВК, міністр юстиції Білорусі
- Ірина Целіковець, член ЦВК, начальниця управління нотаріату та рацсів Міністерства юстиції Білорусі
- Валерій Вакульчик, голова КДБ
- Іван Тертель, голова КДК
- Іван Носкевич, голова СК
- Олександр Конюк, генпрокурор
- Юрій Караєв, глава МВС
- Геннадій Казакевич, перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі - начальник кримінальної міліції
- Олександр Барсуков, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі - начальник міліції громадської безпеки
- Сергій Хоменко, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі
- Юрій Назаренко, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі
- Роман Мельник, начальник Головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС
- Іван Кубраков, начальник ГУВС Мінміськвиконкому
- Олег Шаблико, заступник начальника Департаменту охорони МВС - начальник управління ідеологічної роботи і кадрового забезпечення
- Андрій Равков, держсекретар Ради безпеки Білорусі
- Олексій Волков, заступник голови СК
- Сергій Аземша, заступник голови СК
- Андрій Смаль, заступник голови СК
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Будете много возникать, бацька ваши порты закроет к такой матери и будете лапу сосать.
Поляки и кацапы уже радостно потирают руки.
[Переслано від Экономика Беларуси]
Нарастает угроза паралича экономики вследствие кризиса неплатежей и вымывания оборотных средств предприятий:
По нашим данным сегодня Приорбанк приостановил выдачу денежных по кредитам для юрлиц, как в рамках уже заключенных кредитных договоров (если в рамках кредитной линии не выбран весь объем средств), так и по новым.
Клиентов не предупредили. Просто прекратили выдачу на основании, как нам сообщили, некого "внутреннего документа".
Оптимистичный сценарий предполагает, что 2 сентября выплаты возобновятся.
ЕСли ГАзпром денег даст )))))))
паралельно "северному потоку"2 )))
чому замовчав,що неадекват ЛУкашенко назвав і Прибалтику,І ПОЛЬЩУ