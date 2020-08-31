Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам заборонено в'їзд до Латвії, Литви та Естонії. ПЕРЕЛІК (оновлено)

Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, та ще 29 білоруським офіційним особам заборонено в'їзд до Латвії.

Про це повідомляє МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.

На підставі рішення кабінету міністрів Латвії, а також за погодженням з міністерствами закордонних справ Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич ухвалив рішення про накладення безстрокової заборони на в'їзд 30 білоруським чиновникам, включно з Олександром Лукашенком.

"Своїми діями вони організували і підтримали фальсифікацію президентських виборів 9 серпня і подальше насильницьке придушення мирних протестів", - йдеться в поясненні МЗС Латвії.

Там також зазначили, що Латвія рішуче засуджує фальсифікацію президентських виборів 9 серпня, побиття мирних демонстрантів і репресії проти журналістів і активістів у Білорусі. У МЗС Латвії також закликали владу ЄС не відкладати ухвалення аналогічних рішень.

Про аналогічні обмеження повідомили також МВС Литви та МЗС Естонії, передає ТАСС.

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На відміну від Латвії, яка запровадила безстрокову заборону, Естонія обмежила в'їзд особам із санкційного списку терміном на п'ять років, до 30 серпня 2025 року, повідомляє Tut.by

До списку осіб, яким забороненов'їзд до Латвії, Литви та Естонії, увійшли такі посадові особи: