З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що з Фонду боротьби з коронавірусом кошти на освіту не виділялися, а на сьогодні цей Фонд порожній.

"З COVID (Фонд боротьби з коронавірусом. - Ред.) нічого не виділялося. Заявка наша є на два з чимось мільярди, але поки нічого не виділялося", - сказав він на брифінгу в понеділок, відповідаючи на запитання, чи виділялися кошти з Фонду на забезпечення санітарної безпеки освіти і доплати вчителям. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шкарлет допустив, що, можливо, ці кошти будуть виділені в жовтні.

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"Фонд COVID на сьогодні порожній. На сьогодні Фонд COVID не має жодної копійки", - підкреслив в.о. міністра.

Шкарлет додав, що на майбутній рік міністерство пропонує виділити нову освітню субвенцію в розмірі 13,3 млрд грн на санітарний захист.