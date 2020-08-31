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Новини Коронавірус і карантин
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З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет

З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що з Фонду боротьби з коронавірусом кошти на освіту не виділялися, а на сьогодні цей Фонд порожній.

"З COVID (Фонд боротьби з коронавірусом. - Ред.) нічого не виділялося. Заявка наша є на два з чимось мільярди, але поки нічого не виділялося", - сказав він на брифінгу в понеділок, відповідаючи на запитання, чи виділялися кошти з Фонду на забезпечення санітарної безпеки освіти і доплати вчителям. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шкарлет допустив, що, можливо, ці кошти будуть виділені в жовтні.

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"Фонд COVID на сьогодні порожній. На сьогодні Фонд COVID не має жодної копійки", - підкреслив в.о. міністра.

Шкарлет додав, що на майбутній рік міністерство пропонує виділити нову освітню субвенцію в розмірі 13,3 млрд грн на санітарний захист.

Автор: 

карантин (18172) фінансування (3096) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+15
В асфальт закатали....ну и мыши кушать хотят...куда ж без них..
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31.08.2020 14:52
+12
Фонд пуст? COVID всё съел? А может быть мыши?
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31.08.2020 14:47
+12
Я вот чего понять не могу:
Фонд называется "Борьбы с коронавирусом", а выделяют из него деньги на что кгодно, кроме борьбы с коронавирусом.

Если так, то может мне на второй аквариум можно выделить из этого фонда пару десятков тысяч?
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31.08.2020 14:48
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Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1010
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31.08.2020 14:46 Відповісти
А может ето свінарчукі?
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31.08.2020 14:47 Відповісти
З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8550
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31.08.2020 15:06 Відповісти
Фонд пуст? COVID всё съел? А может быть мыши?
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31.08.2020 14:47 Відповісти
ага.. зеленные..
"фонд" нужен был исключительно для того чтобы его раздеребанить, в т.ч. на "строительство дорог"
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31.08.2020 15:24 Відповісти
Здивований - але так і є!
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

Більше половини величезної суми в 66 мільярдів !!! ->35 мільярдів - на дороги ???
Доплати медпрацівникам - бл. 6 мільярдів < 10%
Технічне забезпечення < 10 мільярдів , з них на хвалені апарати ШВЛ - 100 000 ...
Соцстрах - виплати по лікарняних + безробіття - близько 10 мільярдів , з них дітям ФОП 1,1 міліарда всього ... (як я радий , що після більше ніж 25 років "чесної праці" позакривав вже як 2 роки свої майстерні ней сосе ДФС тепер у іншому місці )
Думаю , якщо по потрібним статтям поритися , можна найти купку вкрадених міліардів ...
Але яким кінцем тут дороги ...., а Зеля
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31.08.2020 17:06 Відповісти
пусть создадут фонд борьбы с образованием и из него выделяют
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31.08.2020 14:48 Відповісти
Я вот чего понять не могу:
Фонд называется "Борьбы с коронавирусом", а выделяют из него деньги на что кгодно, кроме борьбы с коронавирусом.

Если так, то может мне на второй аквариум можно выделить из этого фонда пару десятков тысяч?
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31.08.2020 14:48 Відповісти
Только, если разведете в нем зеленіх жаб-офф!))
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31.08.2020 14:51 Відповісти
З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2115
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31.08.2020 15:11 Відповісти
Єх...Собачка, жаль маловата... Не зробить всю ЗЕ разом!
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31.08.2020 15:55 Відповісти
А зачем маски в школах? Скоро 1 сентября!! У нас уже давно плато!! Только массажиста радуцкого не устраивает финансирование гос.резерва, крысам стало жрать нечего.Клоуны маланские ржут .над лохторатом ,вот это мы этих хохлов сделали!!
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31.08.2020 14:50 Відповісти
Весь фонд сожрал большой распил от осла....ну а авакяну там не мало перепало...
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31.08.2020 14:51 Відповісти
А куда деньги делись?
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31.08.2020 14:51 Відповісти
В асфальт закатали....ну и мыши кушать хотят...куда ж без них..
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31.08.2020 14:52 Відповісти
зеленский в офшер вывело
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31.08.2020 14:52 Відповісти
быстро сработали
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31.08.2020 15:01 Відповісти
З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1580
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31.08.2020 15:08 Відповісти
Шустрые кварталовцы. 60 миллиардов ушатали за пол года. А впереди еще у них в планах несколько таких фондов оприходовать по карманам. Вирус то все страшней)))
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31.08.2020 14:52 Відповісти
Друга ж хвиля вже анонсована...
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31.08.2020 15:06 Відповісти
Так что, теперь необразованный коронавирус пойдет в школу?
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31.08.2020 14:53 Відповісти
😂
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31.08.2020 15:59 Відповісти
Позорники!
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31.08.2020 14:54 Відповісти
в фонде борьбы с каронавирусом остались тока вирус и вакуум
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31.08.2020 14:57 Відповісти
лошкам і челяді освіта без потреби
решта має особисто дбати про освіту власну і ближніх
онвамнічєвонєдолжен
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31.08.2020 15:18 Відповісти
Шо? Уже всё ********???
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31.08.2020 15:31 Відповісти
Дороги уже построили?
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31.08.2020 16:11 Відповісти
на маски учителям - нет, на антисептики в школы - нет, на термометры в школы - нет.
на кой черт тот фонд вообще был сделан?
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31.08.2020 18:03 Відповісти
А що ж ви керовніки збираєтесь робити з заявленою другою хвилею ковіда?
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31.08.2020 21:33 Відповісти
 
 