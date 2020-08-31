З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет
В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що з Фонду боротьби з коронавірусом кошти на освіту не виділялися, а на сьогодні цей Фонд порожній.
"З COVID (Фонд боротьби з коронавірусом. - Ред.) нічого не виділялося. Заявка наша є на два з чимось мільярди, але поки нічого не виділялося", - сказав він на брифінгу в понеділок, відповідаючи на запитання, чи виділялися кошти з Фонду на забезпечення санітарної безпеки освіти і доплати вчителям. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Шкарлет допустив, що, можливо, ці кошти будуть виділені в жовтні.
"Фонд COVID на сьогодні порожній. На сьогодні Фонд COVID не має жодної копійки", - підкреслив в.о. міністра.
Шкарлет додав, що на майбутній рік міністерство пропонує виділити нову освітню субвенцію в розмірі 13,3 млрд грн на санітарний захист.
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"фонд" нужен был исключительно для того чтобы его раздеребанить, в т.ч. на "строительство дорог"
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
Більше половини величезної суми в 66 мільярдів !!! ->35 мільярдів - на дороги ???
Доплати медпрацівникам - бл. 6 мільярдів < 10%
Технічне забезпечення < 10 мільярдів , з них на хвалені апарати ШВЛ - 100 000 ...
Соцстрах - виплати по лікарняних + безробіття - близько 10 мільярдів , з них дітям ФОП 1,1 міліарда всього ... (як я радий , що після більше ніж 25 років "чесної праці" позакривав вже як 2 роки свої майстерні ней сосе ДФС тепер у іншому місці )
Думаю , якщо по потрібним статтям поритися , можна найти купку вкрадених міліардів ...
Але яким кінцем тут дороги ...., а Зеля
Фонд называется "Борьбы с коронавирусом", а выделяют из него деньги на что кгодно, кроме борьбы с коронавирусом.
Если так, то может мне на второй аквариум можно выделить из этого фонда пару десятков тысяч?
решта має особисто дбати про освіту власну і ближніх
онвамнічєвонєдолжен
на кой черт тот фонд вообще был сделан?