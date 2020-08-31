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У реформі децентралізації можуть "випасти" органи соціального захисту на місцях, - нардеп Кулініч

У реформі децентралізації можуть

У межах реформи децентралізації з 1 січня 2021 року має відбутися передача повноважень з надання соціальної допомоги від управлінь соціального захисту населення при РДА до інших органів, але їхня структура ще навіть не визначена, що може створити величезні проблеми для отримувачів соціальних послуг.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.

"Необхідно у найкоротший термін завершити процес створення та методологію функціонування нових органів соціального захисту на місцях, щоб уникнути хаосу. Адже ці органи забезпечують виконання 38 державних програм, а перелік державних соціальних допомог налічує 67 видів!!! При цьому лише 5 з них можна отримати через електронні сервіси, механізм впровадження яких досі не виписаний, але визначений як пріоритетний", - підкреслив голова депутатської групи "Довіра".

Це питання він адресував особисто до прем’єр-міністра України, а також до Міністерства соціального захисту.

Олег Кулініч додав, що депутати групи "Довіра" отримали з цього приводу дуже багато звернень, зокрема до нього особисто звернулася директорка Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко.

"Люди мають знати, яким чином і де вони можуть отримати соціальні послуги", - резюмував народний депутат.

Також Олег Кулініч звернув увагу уряду на необхідність впровадження таких законодавчих ініціатив, які б допомогли бізнесу працювати у нових складних умовах економічного спаду і соціальної кризи, викликаної пандемією COVID-19.

"Сьогодні малий бізнес опинився в скрутному становищі, велика частина підприємців залишилася без роботи", - додав Кулініч.

Депутат озвучив, що за статистикою Торгово-промислової палати України, у перші місяці карантину закрилося біля 700 тис. підприємств. Своєю чергою Держслужба зайнятості констатує, що на сьогодні статус безробітних отримали 432 тис. осіб, що майже на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: 

децентралізація (453) Кулініч Олег депутат (8)


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соцащита це двадцатый век, громадяне уже подготовлены, прошли многомесячные курсы по выживанию и вполне себе могут справляться с трудностями сами, без помощи государства
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31.08.2020 15:04 Відповісти
А спам у многих не открывается.Унижайся дальше🌷😂××
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31.08.2020 15:19 Відповісти
та это так и задумывалось...

В реформе децентрализации могут "выпасть" органы социальной защиты на местах, - нардеп Кулинич - Цензор.НЕТ 1194
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31.08.2020 15:05 Відповісти
За послідовно запровадженої повної та остаточної децентралізації держави з України зможуть випасти всі.
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31.08.2020 15:06 Відповісти
??? Голова бо-бо???
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31.08.2020 15:11 Відповісти
В мене ні. А що - нічого вже не допомагає?
Спробуйте децентралізуватися.
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31.08.2020 15:31 Відповісти
 
 