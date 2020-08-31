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Новини Агресія Росії проти України
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Справа Марківа: МВС знайшло кількох свідків непричетності нацгвардійця до вбивства журналістів, - Аваков

Справа Марківа: МВС знайшло кількох свідків непричетності нацгвардійця до вбивства журналістів, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ України встановило кількох свідків, які готові дати свідчення про непричетність незаконно судження в Італії нацгвардійця Віталія Марківа до вбивства журналістів. Українські правоохоронці готові співпрацювати з італійськими колегами, щоб довести невинуватість Марківа.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Віталій Марків, наш український солдат не має ніякого відношення до вбивства журналістів Андрія Рокеллі і Андрія Миронова. Наше слідство знайшло кількох  важливих свідків, які дають показання, з яких чітко видно невинуватість Марківа", - повідомив він.

У свою чергу, слідчий МВС Максим Цицкаридзе заявив, що у справі допитали 70 свідків, щоб довести невинність Віталія Марківа.

"Встановлено хронології артилерійського обстрілу, а також проведено допит 70 осіб, 20 осіб з яких знаходилося на місці подій під час обстрілу, проведено 7 слідчих експериментів, а також 5 додаткових оглядів місця події", - повідомив він.

Цицкаридзе повідомив, що слідство триває з листопада 2019 року за дорученням Генеральної прокуратури України.

Також дивіться: Марків - Авакову по відеозв'язку: "Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував". ВIДЕО

Він також нагадав, що російський та італійський журналісти загинули на території окупованого в той час Слов'янська.

Цицкаридзе повідомив, що експерти встановили відсутність причинно-наслідкового звязку між діями військових, в тому числі Марківа, і загибеллю журналіста Рокеллі, а також умислу на такі дії, пише Обозреватель.

Під час допитів встановлено чітку позицію Марківа на горі Карачун лівіше телевежі. Встановлено, що відстань між Марківим і місцем загибелі Рокеллі та Миронова – 1 км 760 м. У Марківа була виключно стрілецька зброя. Місце загибелі було поза зоною спостереження і Марківим взагалі не проглядалось.

Французький журналіст Вілльям Рогулон надав свідчення Нацполіції Франції, що по них стріляли з автоматів, а пізніше з мінометів. Він бачив терористів "ДНР" з автоматами в руках.

Місцевий житель, що проходив повз, також підтвердив, що стріляти почали "ДНР" із територї заводу "Зевс".

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Під час слідчого експерименту перевірено відстань, з якої міг стріляти і Марків, і терористи "ДНР" з території заводу. Підтверджено, що на відео Рогулона чути постріли ближче, ніж перебував Марків.

За словами Авакова, Марків був позбавлений права на захист, жодного разу італійські правоохоронці не приїжджали до України.

"Рокеллі загинув від мінометних осколків, а у Марківа був лише автомат. Це неможливо..." – зазначив він.

Глава МВС розповів хронологію подій: троє іноземних журналстів прийшли знімати бронепотяг, їм це дозволили терористи. Вони поїхали незважаючи на заборону посла Італії в Україні.

"Там вони почали фотографувати і по них почали стріляти з боку заводу "Зевс". Там були терористи з автоматами, почався мінометний вогонь. Міномети були у терористів, вони неодноразово показували їх там, стріляючи по ЗСУ", – підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) МВС (3500) Нацполіція (15138) розслідування (2268) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+4
Для начала нужны хорошие адвокаты. Доказывать нужно что на момент гибели журналистов Маркив являлся комбатантом - это не война между бандами, а агрессия РФ против Украины. Потом уже и свидетели будут к месту...
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31.08.2020 15:19
+3
А журналісти перебували на окупованій території легально?
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31.08.2020 15:21
+2
ці свідки?
Дело Маркива: МВД нашло ряд свидетелей непричастности нацгвардейца к убийству журналистов, - Аваков - Цензор.НЕТ 9192
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31.08.2020 15:24
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Митюнюшка, а тут гарелки-т нетути! ты пошто тут? давайко-то шуруй отсель, покудова по шее не надавали биндеровцы
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31.08.2020 15:12 Відповісти
Марківа треба витягувати в будь-який спосіб. А рукзакян повинен підти. В тюрьму.
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31.08.2020 15:15 Відповісти
Для начала нужны хорошие адвокаты. Доказывать нужно что на момент гибели журналистов Маркив являлся комбатантом - это не война между бандами, а агрессия РФ против Украины. Потом уже и свидетели будут к месту...
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31.08.2020 15:19 Відповісти
желаю Маркиву скорейшего освобождения.
Но итальянская Фемида должна еще счесть этих свидетелей и их показания заслуживающими доверия.
Это вам не наш суд, благодаря найденным аваковым свидетелям на раз-два обвинивший Антоненко, Кузьменко и Дугарь в убийстве.
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31.08.2020 15:20 Відповісти
А журналісти перебували на окупованій території легально?
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31.08.2020 15:21 Відповісти
Еврейские мансы суду до одного места.
Есть женевская конвенция о правах мирного населения в зоне боевых действий.
При этом, даже, если вчера этот человек тебя обстреливал, а сегодня ты убил его безоружного - это военное преступление.
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31.08.2020 15:37 Відповісти
Італійський журналіст-комуніст був мирним населенням?
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31.08.2020 16:05 Відповісти
Аваков делает вид, что ему интересна эта тема,
А про Кузьменко и Антоненко хитрая армянская
Крыса не вспоминает ...
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31.08.2020 15:23 Відповісти
ці свідки?
Дело Маркива: МВД нашло ряд свидетелей непричастности нацгвардейца к убийству журналистов, - Аваков - Цензор.НЕТ 9192
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31.08.2020 15:24 Відповісти
Це солдати Новоотсоссії.
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31.08.2020 15:26 Відповісти
Какое убожество и китч. За Батькивину (Украинскую РОдину, не партию) обидно.
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31.08.2020 16:36 Відповісти
"Виталий Маркив, наш украинский солдатИсточник: https://censor.net/ru/n3216763
...........
Теперь у армянской мафии есть свои рабы украинцы ...
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31.08.2020 15:25 Відповісти
ты когда Рифмастера отпустишь, гений дедуктивного метода?
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31.08.2020 15:26 Відповісти
Аваков уже столько разных и всяких экспертиз предоставил, что суд их просто не приобщает к делу.
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31.08.2020 15:33 Відповісти
Предлагаемая версия - сепары приняли их за украинских шпионов, снимающих секретный бронепоезд...
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31.08.2020 16:01 Відповісти
Сделайте, наконец, что-то полезное для Маркива и доведите дело до оосбождения и снятия обвинений. Весь мир переживает за него
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31.08.2020 16:34 Відповісти
почему-то сам воин-патриот Виталий Маркив неоднократно выражал огромную благодарность лично Авакову за его постоянную помощь и всемерную поддержку, а вот диванные зрадофилы упорно поливают этого же Авакова вонючей грязью.

Весьма странная ситуация.
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31.08.2020 19:11 Відповісти
Потому что Аваков только свистит и реально ничего не делает. Если б захотел, давно бы освободил солдата.
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31.08.2020 20:53 Відповісти
Прохо для Маркива то, что Аваков за полтора года уже дофига засветился с подтасовками свидетельств и экспертиз по делу Шеремента и "террористам".

И в Италии прокурорам и судьям будет не сложно узнать об этом и о репутации Авакова в Украине.
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31.08.2020 19:47 Відповісти
Вообще, непонятно, с какой стати нужно доказывать НЕВИНОВНОСТЬ...
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31.08.2020 20:53 Відповісти
 
 