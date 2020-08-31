Справа Марківа: МВС знайшло кількох свідків непричетності нацгвардійця до вбивства журналістів, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ України встановило кількох свідків, які готові дати свідчення про непричетність незаконно судження в Італії нацгвардійця Віталія Марківа до вбивства журналістів. Українські правоохоронці готові співпрацювати з італійськими колегами, щоб довести невинуватість Марківа.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Віталій Марків, наш український солдат не має ніякого відношення до вбивства журналістів Андрія Рокеллі і Андрія Миронова. Наше слідство знайшло кількох важливих свідків, які дають показання, з яких чітко видно невинуватість Марківа", - повідомив він.

У свою чергу, слідчий МВС Максим Цицкаридзе заявив, що у справі допитали 70 свідків, щоб довести невинність Віталія Марківа.

"Встановлено хронології артилерійського обстрілу, а також проведено допит 70 осіб, 20 осіб з яких знаходилося на місці подій під час обстрілу, проведено 7 слідчих експериментів, а також 5 додаткових оглядів місця події", - повідомив він.

Цицкаридзе повідомив, що слідство триває з листопада 2019 року за дорученням Генеральної прокуратури України.

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Він також нагадав, що російський та італійський журналісти загинули на території окупованого в той час Слов'янська.

Цицкаридзе повідомив, що експерти встановили відсутність причинно-наслідкового звязку між діями військових, в тому числі Марківа, і загибеллю журналіста Рокеллі, а також умислу на такі дії, пише Обозреватель.

Під час допитів встановлено чітку позицію Марківа на горі Карачун лівіше телевежі. Встановлено, що відстань між Марківим і місцем загибелі Рокеллі та Миронова – 1 км 760 м. У Марківа була виключно стрілецька зброя. Місце загибелі було поза зоною спостереження і Марківим взагалі не проглядалось.

Французький журналіст Вілльям Рогулон надав свідчення Нацполіції Франції, що по них стріляли з автоматів, а пізніше з мінометів. Він бачив терористів "ДНР" з автоматами в руках.

Місцевий житель, що проходив повз, також підтвердив, що стріляти почали "ДНР" із територї заводу "Зевс".

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Під час слідчого експерименту перевірено відстань, з якої міг стріляти і Марків, і терористи "ДНР" з території заводу. Підтверджено, що на відео Рогулона чути постріли ближче, ніж перебував Марків.

За словами Авакова, Марків був позбавлений права на захист, жодного разу італійські правоохоронці не приїжджали до України.

"Рокеллі загинув від мінометних осколків, а у Марківа був лише автомат. Це неможливо..." – зазначив він.

Глава МВС розповів хронологію подій: троє іноземних журналстів прийшли знімати бронепотяг, їм це дозволили терористи. Вони поїхали незважаючи на заборону посла Італії в Україні.

"Там вони почали фотографувати і по них почали стріляти з боку заводу "Зевс". Там були терористи з автоматами, почався мінометний вогонь. Міномети були у терористів, вони неодноразово показували їх там, стріляючи по ЗСУ", – підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.