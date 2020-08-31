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Новини Коронавірус і карантин
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Місцеві органи влади мають забезпечити навчальні заклади усіма необхідними протиепідемічними засобами, - Шкарлет

Місцеві органи влади мають забезпечити навчальні заклади усіма необхідними протиепідемічними засобами, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчального процесу покладається на сільські, селищні, міські та обласні ради.

"Переважна більшість закладів загальної середньої освіти є установами комунальної власності. Тому організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення покладається на сільські, селищні, міські та обласні ради. Крім цього, МОН звернулося в регіони з рекомендаціями щодо організації навчального процесу і протиепідемічним необхідних заходів у навчальних закладах", - сказав Шкарлет на брифінгу в понеділок у Києві, присвяченому початку нового навчального року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, навчальний рік почнеться як завжди - 1 вересня. У разі "зеленого", "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної ситуації в регіонах відвідування навчальних закладів буде дозволено в звичайному режимі з дотриманням санітарних норм. У разі "червоного" рівня - буде реалізовуватися механізм дистанційного навчання.

Читайте: З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет

Т.в.о. міністра також розповів про інформаційну кампанію МОН спільно з UNICEF: "Ми розповімо про правила і умови навчального року в умовах пандемії. Кожній школі розіслані інформаційні матеріали. Ми вчимося жити в умовах пандемії. І наша спільна відповідальність зробити цей навчальний рік безпечним, доброзичливим, зрозумілим для батьків і учнів. Закликаю бути всіх добрішими один до одного, а вчителів - не перевантажувати дітей матеріалом. Дитина повинна мати дитинство".

Автор: 

карантин (18172) школа (2205) Міносвіти (1411) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+10
Правильно, зелёные прожрали деньги из коронавирусного фонда, а бороться с пандемией должны местные власти - шах и мат...
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31.08.2020 15:26
+8
Я ж казав вам, що всі карантинні заходи - на плечах українця. ))
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31.08.2020 15:26
+8
Депресивні регіони обрали цю владу, тобто - отримали що хотіли.
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31.08.2020 15:30
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Я ж казав вам, що всі карантинні заходи - на плечах українця. ))
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31.08.2020 15:26 Відповісти
Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7304
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31.08.2020 15:30 Відповісти
Правильно, зелёные прожрали деньги из коронавирусного фонда, а бороться с пандемией должны местные власти - шах и мат...
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31.08.2020 15:26 Відповісти
Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1180
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31.08.2020 15:29 Відповісти
Особенно сельские Как щас помнится в магазинчике сельском руки побрызгал дезинфектором. Такой бурячихи не нюхал со времен студенчества. "Гычка з роту торчить... "
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31.08.2020 15:27 Відповісти
так нормально же...потенциальные брезгливые носители ковида стороной обходят
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31.08.2020 15:35 Відповісти
То дезинфектор для дам. А Вы думаете легко приучить сельских кавалеров целовать дамам ручки?
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31.08.2020 16:53 Відповісти
Ну да, в депресивних регіонах з нічого треба виділити нічого на засоби захисту.
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31.08.2020 15:27 Відповісти
Депресивні регіони обрали цю владу, тобто - отримали що хотіли.
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31.08.2020 15:30 Відповісти
Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5421
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31.08.2020 15:35 Відповісти
А папіредники забезпечували? А папіредники-папередників? І мова йде не про лугандонію з дамбвабве. А про вимерання села. Школи закрили, лікарні закрили. А тепер самі забезпечте. А нафуй нам тоді стопіїсят тисяч державних чиновників, міністри і гідрант? Якщо все самі?
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31.08.2020 15:39 Відповісти
Нема такого розуміння та термінології у пліснявої влади - усе буде "большая стройка"...
А поки що - "Подавляющее большинство заведений общего среднего образования являются учреждениями коммунальной собственности. Поэтому организация материально-технического и финансового обеспечения возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы." Источник: https://censor.net/ru/n3216766
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31.08.2020 15:33 Відповісти
Так и большинство объектов т.н. "Большой стройки" от зеленой плесени получили только указание повесить плакатик "Большая стройка" - вспоминаются шутки времен Януковича: "дорога строится/река течет/лес растет при поддержке Партии Регионов".
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31.08.2020 16:28 Відповісти
А каким боком карантин к учебному процессу ?
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31.08.2020 15:28 Відповісти
И противозачаточными пусть обеспечат! Особенно, зеизбирателей и всех членов их семей...
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31.08.2020 15:31 Відповісти
Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4083
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31.08.2020 15:31 Відповісти
Наверное храпит, лежа на спине... Зато могилка всегда в тепле и удобрена...
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31.08.2020 16:55 Відповісти
Из жизни стукачей. Один ушел стучать на небеса,двоих,к сожалению вытащили...
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31.08.2020 15:34 Відповісти
Деньги у местного самоуправления отобрали, а ответственность благополучно переложили, совдепия позорная.
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31.08.2020 15:39 Відповісти
Обов'язково.Коронавірусний фонд же розікрали.
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31.08.2020 15:39 Відповісти
Шкарлет сказал как в лужу пёрднул. Где зе берёт этих дыбилов во власть? Во всех школах требуют деньги на противоэпидемические средства. Кому оно это вешает?
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31.08.2020 15:42 Відповісти
Обещал - не значит женился!
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31.08.2020 15:44 Відповісти
Стоп-стоп. Как пилить 67 млрд на Ковид так зекоманда, а как средства защиты для школ закупать так местные власти?
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31.08.2020 15:51 Відповісти
Как так? А где деньги, зеление?
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31.08.2020 16:16 Відповісти
 
 