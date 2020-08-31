Місцеві органи влади мають забезпечити навчальні заклади усіма необхідними протиепідемічними засобами, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчального процесу покладається на сільські, селищні, міські та обласні ради.

"Переважна більшість закладів загальної середньої освіти є установами комунальної власності. Тому організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення покладається на сільські, селищні, міські та обласні ради. Крім цього, МОН звернулося в регіони з рекомендаціями щодо організації навчального процесу і протиепідемічним необхідних заходів у навчальних закладах", - сказав Шкарлет на брифінгу в понеділок у Києві, присвяченому початку нового навчального року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, навчальний рік почнеться як завжди - 1 вересня. У разі "зеленого", "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної ситуації в регіонах відвідування навчальних закладів буде дозволено в звичайному режимі з дотриманням санітарних норм. У разі "червоного" рівня - буде реалізовуватися механізм дистанційного навчання.

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Т.в.о. міністра також розповів про інформаційну кампанію МОН спільно з UNICEF: "Ми розповімо про правила і умови навчального року в умовах пандемії. Кожній школі розіслані інформаційні матеріали. Ми вчимося жити в умовах пандемії. І наша спільна відповідальність зробити цей навчальний рік безпечним, доброзичливим, зрозумілим для батьків і учнів. Закликаю бути всіх добрішими один до одного, а вчителів - не перевантажувати дітей матеріалом. Дитина повинна мати дитинство".