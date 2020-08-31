Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую
Глава Одеської митниці Денис Пудрик закликав керівника Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі до діалогу для спільної реалізації митної реформи, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я щиро здивований хвилею безпідставних звинувачень на мою адресу з боку інтернет-видань з сумнівною репутацією, а особливо — негативними коментарями від шанованих мною публічних діячів Юрія Бутусова та Міхеіла Саакашвілі. Не розумію, чому їх обурила новина про моє призначення головою Одеської митниці, де я ще з червня цього року працював заступником керівника", - написав Пудрик.
На його переконання, це сталося "в результаті прикрого непорозуміння і публікації недостовірної інформації" про його професійну діяльність на так званих "зливних бачках". Пудрик запевняє, що всі звинувачення на його адресу абсолютно безпідставні.
"Запрошую Міхеїла Саакашвілі і всіх охочих до відкритого діалогу щодо реформи Одеської митниці і всієї митної служби України", - підсумував Пудрик.
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А свиное рыло - фотошоп.
"Для отдыха. Для того, чтобы экономить деньги на путевках. Получается, в одной родители, а в одной мы останавливаемся"
ибо, как психолог, я на практике знаю, что 95 % обычных людей, если бы их жестокая судьба наделила бы такой ужасно мерзкой внешностью и таким безобразным телом, как у Пудрика, просто медленно и мучительно сдыхали бы от депрессии, тоски и безнадёги.
А вот Пудрик, которого судьба-злодейка заключила пожизненноо в тюрьму ужасного безобразного тела, всё время бодрый, жизнелюбивый, энергичный, да ещё и жена у него такая красавица, каких не бывает даже у звёздных голливудских актёров. Тот же всемирно знаменитый Джодж Клуни недавно женился на какой-то адвокатессе с такой внешностью, с которой лысый толстяк Пудрик постеснялся бы даже рядом по одесской улице пройти.
Так что в плане жизнестойкости Пудрик - это ярко выраженный украинец-жизнелюб с очень крепкой здоровой крестьянской психикой. Интеллигент, наказанный таким безобразным телом, давно бы сдох от меланхолии.
Жирное хамло с непробиваемой свинячей кожей, смысл жизни которого иметь и жрать.
Короче - " Может, Зинка взяла? " (с)
У 2019 році Пудрик оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. І не лише http://reyestr.court.gov.ua/Review/87197454 домігся поновлення на посаді, а й отримав майже 700 тисяч гривень компенсації за вимушений прогул.
- Тебе не противно спать в одной постели,трахаться с этими полтора центнерами жира?
Или настолько себя не уважаешь, что до такого /здесь каждый ставит свое определение/ опустилась?