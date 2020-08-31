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Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую

Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую

Глава Одеської митниці Денис Пудрик закликав керівника Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі до діалогу для спільної реалізації митної реформи, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.


Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я щиро здивований хвилею безпідставних звинувачень на мою адресу з боку інтернет-видань з сумнівною репутацією, а особливо — негативними коментарями від шанованих мною публічних діячів Юрія Бутусова та Міхеіла Саакашвілі. Не розумію, чому їх обурила новина про моє призначення головою Одеської митниці, де я ще з червня цього року працював заступником керівника", - написав Пудрик.

На його переконання, це сталося "в результаті прикрого непорозуміння і публікації недостовірної інформації" про його професійну діяльність на так званих "зливних бачках". Пудрик запевняє, що всі звинувачення на його адресу абсолютно безпідставні.

"Запрошую Міхеїла Саакашвілі і всіх охочих до відкритого діалогу щодо реформи Одеської митниці і всієї митної служби України", - підсумував Пудрик.

Також дивіться: В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки. ВIДЕО

Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую 01

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) митниця (1871) Бутусов Юрій (3579) Пудрик Денис (16)


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Топ коментарі
+36
це свинарчук зелеського
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 2543
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31.08.2020 16:08
+34
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 8418
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31.08.2020 16:04
+28
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 9371
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31.08.2020 16:16
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Правила форума Рада форумчан
Якась свиноруська гидота
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31.08.2020 16:03 Відповісти
це свинарчук зелеського
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 2543
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31.08.2020 16:08 Відповісти
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31.08.2020 16:10 Відповісти
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 9371
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31.08.2020 16:16 Відповісти
скоро бабушка беня закупит у Маска чипы, повживляет их в черепушки зебилам и будет настоящая "страна в смартфоне"
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31.08.2020 16:18 Відповісти
у каждого украинского *********** должен быть свой сввЫнарчук.
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31.08.2020 16:39 Відповісти
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 2146
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31.08.2020 17:56 Відповісти
по лицу видно толсточестного таможенника
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31.08.2020 16:03 Відповісти
У зеленского лица все новее и новее !!!!
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31.08.2020 16:18 Відповісти
Смешно Пудрик пошутил, даже лучше Зеленского. Нарушение субординации
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31.08.2020 16:04 Відповісти
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 8418
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31.08.2020 16:04 Відповісти
обвинения абсолютно беспочвенны
А свиное рыло - фотошоп.
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31.08.2020 16:05 Відповісти
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 4265
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31.08.2020 16:15 Відповісти
Ожиревшая мразота
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31.08.2020 16:07 Відповісти
Нормально! Здоровый мужик "дерется" за должность с зарплатой в 11к грв. в месяц и будет наводить там порядок... Квартиры в Одессе у него нет, жить будет в таможне. Тогда должен оплачивать коммуналку таможне! И на палку колбасы в сутки в первые недели зарллаты в таможне хватит.
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31.08.2020 16:08 Відповісти
Денис Пудрик пояснил журналистам, зачем ему 2 квартиры в Турции:
"Для отдыха. Для того, чтобы экономить деньги на путевках. Получается, в одной родители, а в одной мы останавливаемся"
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31.08.2020 17:11 Відповісти
та по ї@блу видно, що всі звинувачення безпідставні
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31.08.2020 16:08 Відповісти
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 3519
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31.08.2020 16:09 Відповісти
Реформа - не калейдоскоп руководителей, а комплекс мероприятий в пользу бизнеса и по уничтожению их кормовой базы таможенников
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31.08.2020 16:11 Відповісти
Как там говорит жена Пудрика, дочь крымского Куницына, мужчина - это "муж" и "чина"? Так вот пусть Пудрик вместе со своей "бизнес-вуменшей", вылезшей непонятно откуда и поработает без чина и госслужбы. Так сказать реализуются на нашем рынке без государства, а только за счёт своих знаний, умений и энергии. Да и с декларацией надо разобраться, этого "экономного" деятеля, который чтобы экономить на билетах в Турцию, просто-напросто купил там пару квартирок
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31.08.2020 16:11 Відповісти
Ты что, а где же тогда эта свинья харчеваться будет?
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31.08.2020 16:13 Відповісти
Всё, дело сделано - хрюшка у корыта.
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31.08.2020 16:13 Відповісти
реформу таможни поддерживаю...
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 8613
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31.08.2020 16:14 Відповісти
КАКИХ ВАМ НОВЫХ ЛИЦ ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ ????
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31.08.2020 16:17 Відповісти
а всё-таки Пудрик вызывает некоторое уважение своей невероятной психологической живучестью:

ибо, как психолог, я на практике знаю, что 95 % обычных людей, если бы их жестокая судьба наделила бы такой ужасно мерзкой внешностью и таким безобразным телом, как у Пудрика, просто медленно и мучительно сдыхали бы от депрессии, тоски и безнадёги.

А вот Пудрик, которого судьба-злодейка заключила пожизненноо в тюрьму ужасного безобразного тела, всё время бодрый, жизнелюбивый, энергичный, да ещё и жена у него такая красавица, каких не бывает даже у звёздных голливудских актёров. Тот же всемирно знаменитый Джодж Клуни недавно женился на какой-то адвокатессе с такой внешностью, с которой лысый толстяк Пудрик постеснялся бы даже рядом по одесской улице пройти.

Так что в плане жизнестойкости Пудрик - это ярко выраженный украинец-жизнелюб с очень крепкой здоровой крестьянской психикой. Интеллигент, наказанный таким безобразным телом, давно бы сдох от меланхолии.
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31.08.2020 19:30 Відповісти
Наказан телом? -Тело и рожу он сделал себе сам - наел за откаты. Как у всех нуворишей нет мозгов решить куда деть "украденные непосильным трудом" деньги, кроме как прожрать, хапнуть недвижимость без меры, десяток Ролексов"..
Жирное хамло с непробиваемой свинячей кожей, смысл жизни которого иметь и жрать.
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31.08.2020 23:58 Відповісти
Да Посмотри на эти лица - Сразу пыл сойдет с лица! А ведь это эти лица Реформируются !
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31.08.2020 16:15 Відповісти
То виходить Міхаєль Саакашвілі воду каламутив, а митник "нове обличчя" зелених і нормальний пацан із Макєєвських? Чому Міша так мовчить, а як недавно гавкав на Порошенко.
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31.08.2020 16:15 Відповісти
Выступая не по делу, Ты рискуешь очень многим, брат, Ну если Не посадят, как Манделу, Так по штату сократят!
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31.08.2020 16:16 Відповісти
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 250ЛИЦО- ЛЮБОЙ ВЛАСТИ ВОТ ТАКОЕ ОТКОРМЛЕННОЕ ЗАЖРАВШЕЕСЯ РЫЛО
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31.08.2020 16:18 Відповісти
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 3480
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31.08.2020 16:18 Відповісти
"Да я все ваши "реформы поддерживаю"...
Короче - " Может, Зинка взяла? " (с)
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31.08.2020 16:32 Відповісти
А навіщо взагалі потрібна митниця ? Що вона такого робить? Не пускає дешеві товари в Україну, мучає тих, то з України хоче вивезти свій товар, отримує колосальні кошти нізащо. Від митниці одні проблеми. Чому не можна відмовитись від цього органу взагалі.
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31.08.2020 16:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/101786 А де ж будуть такі особи харчуватися? Ви що хочете,щоб вони з голоду померли? Це ж геноцид.
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31.08.2020 17:58 Відповісти
Та вони не такі тупі, як багатьом здається. Їм вдалось опанувати знання митних правил, а це така мутота, що треба мати клепку в голові. Вони не пропадуть. Повірте.
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31.08.2020 21:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/101786 Я ж не казав,за тупість.
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31.08.2020 21:10 Відповісти
Зарікалася свиня в болото не лізти. Пудрик не нужно нам мозги пудрить. Попробуй себя в роди стендапера. "Я купил квартиры в Турции, чтобы не переплачивать на курорте" это шутка достойна 95 квартала.
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31.08.2020 16:20 Відповісти
где же вы такие рыла находите одно рылее другого
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31.08.2020 16:20 Відповісти
боюсь до окончания реформ цей пундик лусне
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31.08.2020 16:21 Відповісти
Но не трогай лиц, сидящих У кормила, потому, Что кормило это их кормило Много лет И учило кой чему!
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31.08.2020 16:31 Відповісти
Обидели такого человека ...!?? Не спит ночами....(жрет и жрет) думает о народе (семья -то большая и все едоки) и готов к любым реформам (лишь бы заносили не меньше). Обидчикам надобно извиниться.... обиженного сам пианист поставил!
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31.08.2020 16:26 Відповісти
" думает о народе" - в основном на унитазе и изредко повторяя "Вот вам! Вот вам"...
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31.08.2020 16:37 Відповісти
Не этой ли свинье, Маск чип вживил? Она говорить может...
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31.08.2020 16:30 Відповісти
Разве Саакашвили еще здесь? Вроде бы уже пожелали ему в "дальнюю дорогу". Ан нет, видимо моторчик сломался.
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31.08.2020 16:32 Відповісти
На тебя смотрю я, Пудрик, Снова думая о том, Что у нас дурак Сидит на дурне, Погоняя дураком!
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31.08.2020 16:33 Відповісти
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 6843
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31.08.2020 16:47 Відповісти
золоті слова про пастора адептів секти порохоботів!!до речі а де сивочолий заховався??тут хлопці хотіли його запитати за дебальцево та іловайськ зник як у воду упав!!
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31.08.2020 18:01 Відповісти
Для пацанів, є няша№2! Про все, відловість дурням...
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01.09.2020 00:04 Відповісти
зеленому быдлу знатно в рты срут!а они чавкают и добавочки просят
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31.08.2020 16:33 Відповісти
Возмущайся до икоты И ори до хрипоты О явлениях природы И о ценах на болты!
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31.08.2020 16:35 Відповісти
Критика - страшная сила ! ))
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31.08.2020 16:37 Відповісти
Реформу поддерживаю. Воровал и воровать буду.©
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31.08.2020 16:46 Відповісти
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 1235
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31.08.2020 16:46 Відповісти
свыни не должны быть около корыта
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31.08.2020 16:48 Відповісти
Тогда наши чиновники МВД, не будут отличатся от людей...
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31.08.2020 17:00 Відповісти
У каждго преза - будет свой Свинарчук)))
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31.08.2020 16:51 Відповісти
У травні 2014 року Пудрика звільнили з Кримської митниці. Оскільки він зробив це не за власним бажанням, то https://lustration.minjust.gov.ua/article/read/240 підпадав під дію закону про люстрацію. Це й стало підставою його люстрації в 2015-му - тоді чиновник очолював Кіровоградську митницю.
У 2019 році Пудрик оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. І не лише http://reyestr.court.gov.ua/Review/87197454 домігся поновлення на посаді, а й отримав майже 700 тисяч гривень компенсації за вимушений прогул.
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31.08.2020 16:52 Відповісти
Я все понимаю, он поддерживает реформу и т.д. Но откуда у честного человека столько бабла и квартир на одну зарплату?
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31.08.2020 17:00 Відповісти
как откуда...по документам...там чики-чики...и суд ещё с лохов содрал 700тыщ...
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31.08.2020 17:03 Відповісти
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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31.08.2020 17:01 Відповісти
По лицу видно - трудяга.
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31.08.2020 17:16 Відповісти
ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО МЗДУ БУДЕ БРАТИ В ПОТРІЙНОМУ ОБСЯЗІ !
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31.08.2020 17:16 Відповісти
пундик, просто бутусов и народ знает- нельзя пускать свинью под стол, а то она залезет на стол
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31.08.2020 17:32 Відповісти
Один люстрированый «реформатор» накормил от души дерьмом другого такого же карлсона ... ещё и летописцу досталось )))
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31.08.2020 17:34 Відповісти
Тьфу ***.
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31.08.2020 17:43 Відповісти
зеленский обсцикается от двух Боевых девчонок, этот сцится от количества бабла, которое может украсть.
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31.08.2020 17:49 Відповісти
это тот, что квартиры в турции купил, чтобы экономить на отдыхе?
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31.08.2020 17:57 Відповісти
Не ПУДРИК мне мозги!
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31.08.2020 19:27 Відповісти
суку на свынобойню
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31.08.2020 19:36 Відповісти
У меня вопрос к жене:
- Тебе не противно спать в одной постели,трахаться с этими полтора центнерами жира?
Или настолько себя не уважаешь, что до такого /здесь каждый ставит свое определение/ опустилась?
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01.09.2020 00:11 Відповісти
 
 