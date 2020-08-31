Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую

Глава Одеської митниці Денис Пудрик закликав керівника Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі до діалогу для спільної реалізації митної реформи, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.



Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я щиро здивований хвилею безпідставних звинувачень на мою адресу з боку інтернет-видань з сумнівною репутацією, а особливо — негативними коментарями від шанованих мною публічних діячів Юрія Бутусова та Міхеіла Саакашвілі. Не розумію, чому їх обурила новина про моє призначення головою Одеської митниці, де я ще з червня цього року працював заступником керівника", - написав Пудрик.

На його переконання, це сталося "в результаті прикрого непорозуміння і публікації недостовірної інформації" про його професійну діяльність на так званих "зливних бачках". Пудрик запевняє, що всі звинувачення на його адресу абсолютно безпідставні.

"Запрошую Міхеїла Саакашвілі і всіх охочих до відкритого діалогу щодо реформи Одеської митниці і всієї митної служби України", - підсумував Пудрик.

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