У судовому процесі щодо МН17 хочуть виступити 76 родичів загиблих, - адвокат Лангстрат

У судовому процесі у справі щодо МН17 бажання виступити в суді виявили сімдесят шість родичів загиблих у цій трагедії.

Про це в понеділок у суді, який проходить у судовому комплексі Схіпхол, повідомив адвокат рідних загиблих Пітер Лангстрат (Peter Langstraat), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"76 хочуть виступити перед судом: 66 хочуть це зробити безпосередньо в суді, 10 - з інших різних місць за допомогою прямого відеозв'язку", - констатував адвокат.

Лангстрат пояснив, що для тих, хто живе за кордоном, наприклад, у Малайзії або Австралії, буде важко бути безпосередньо в суді, тим більше в умовах, коли ситуація з пандемією коронавірусу "закрила світ під замок".

"Корона (вірус) впливає на можливості прилетіти - все залежатиме від умов. Тому може бути використано відеозапис. Причому 10 осіб вже погодилися зробити це саме таким чином, але при цьому вони не виключили, що зможуть також і особисто звернутися до суду. Деталі будуть відомі згодом. Якщо деякі родичі не зможуть прилетіти, кількість тих, хто захоче використати цю можливість (відеозвернення), зросте. Деякі з них думають, що не зможуть виступити через вік або хворобу", - деталізував адвокат.

При цьому він уточнив, що 55 осіб бажають виступити нідерландською мовою, 20 - англійською та 1 - німецькою, для чого знадобиться переклад.

Лангстрат припустив, що якщо кожен з охочих родичів говоритиме 15-20 хвилин, плюс знадобиться час, щоб зайняти місце в залі і ще додатковий час на можливі емоційні моменти, то для кожного необхідно зарезервувати 25-30 хвилин.

"Це (виступ родичів) буде важко не тільки для виступаючих, а й для присутніх. Беручи все до уваги, видається так, що в день зможе виступити десять осіб", - підрахував адвокат.

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Крім того, за його словами, вже 316 осіб заявили, що мають намір подати позови з метою компенсації.

"Це - попередні цифри, і ми не виключаємо, що вони можуть змінитися", - додав він.

Інший представник родичів, адвокатка Арлетт Схейнс (Arlette Schijns) а своєму виступі заявила, що участь родичів у суді - це "про справедливість, це про злочин і кару".

"Це - не гомогенна група людей. Ми маємо справу з конкретними людьми, які живуть із жахливою втратою. Кожен (винний у трагедії) несе індивідуальну відповідальність за те, що він вчинив", - зазначила вона.

У коментарі Схейнс повідомила, що представляє в суді 450 родичів загиблих.

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"Вони хочуть справедливості. Для них - це найважливіше, а компенсація - це просто один із інструментів справедливості. Вони хочуть знати правду - що насправді сталося в той день", - сказала адвокатка.

Вона також повідомила про намір адвокатів рідних співпрацювати з українською адвокатською фірмою з метою ознайомлення з українським законодавством у частині виплати компенсації, оскільки злочин було скоєно на території України.

"Нам потрібно знати, що українське громадянське законодавство передбачає у сфері компенсації. Ми співпрацюватимемо з українськими фахівцями в цьому питанні для того, щоб визначитися з позовами. Українське законодавство буде основою для суду з тим, щоб визначитися з можливою компенсацією", - пояснила Схейнс.

Адвокатка також повідомила, що після ознайомлення з українським законодавством позови з метою стягнення компенсацій можуть бути подані до суду в лютому наступного року.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.