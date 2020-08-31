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Новини Місцеві вибори-2020
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Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни. ПЕРЕЛІК

Партія

На позачерговому з'їзді партії "Слуга народу" ця політична сила затвердила кандидатів у мери великих міст України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Затверджений список такий:

Вінниця - Сергій Борзов;

Дніпро - Сергій Риженко;

Житомир - Віктор Євдокимов;

Запоріжжя - Віталій Тишечко;

Також дивіться: Активісти пікетують з'їзд "Слуги народу": "Зеленський вийди до людей". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Івано-Франківськ - Олександр Богачов;

Київ - Ірина Верещук;

Кривий Ріг - Дмитро Шевчик;

Кропивницький - Ольга Ковальова;

Львів - Тарас Кльофа;

Миколаїв - Тетяна Домбровська;

Одеса - Олег Філімонов;

Полтава - Сергій Іващенко;

Рівне - Віталій Коваль;

Суми - Тетяна Рябуха;

Слов'янськ - Ольга Алтуніна;

Тернопіль - Віктор Гевко;

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Харків - Олексій Кучер;

Ужгород - Віктор Щадей;

Херсон - Юрій Кирилов;

Хмельницький - Інна Ящук;

Черкаси - Віталій Ільченко;

Чернівці - Віталій Другановський;

Чернігів - Юрій Тарасовець.

Автор: 

місцеві вибори (1366) мер (506) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+46
Партия "Слуга народа" утвердила cвоих кандидатов на мэры крупных городов страны - Цензор.НЕТ 6231
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31.08.2020 16:35
+43
Наркоманы и клоуны! Других в Слуге народа нету!
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31.08.2020 16:35
+35
Единственный нормальный человек тут: Днепр - Сергей Рыженко; Мужик с большой буквы. Сколько наших воинов на ноги поставил. Только не пойму зачем ему мараться в этом дерьме
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31.08.2020 16:37
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ГЕВКО І ТЕРНОПІЛЬ СМІХ І ГОДІ!! ДЕРЖАВА КЛОУНАДИ ДЛЯ ЧОГО ТЕПЕР ЦИРК.
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31.08.2020 16:57 Відповісти
Свобода була майже перша з тих, що скидала українську владу, то бажала особисто дорватися до влади. Скуштуйте і Гевко в Тернополі. Коли будете виконувати правило, що українці мають бути згуртовани, щоби керувати країною, тоді отримаєте когось розумнішого
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01.09.2020 08:33 Відповісти
Миколаїв - 1 місце
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01.09.2020 10:23 Відповісти
Домбровская в Николаеве - сепаратистка, фанатка Путина, рассказывающая про украинских карателей на Донбассе.
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31.08.2020 16:58 Відповісти
Та ні вона тільки повторює щось за клованом про "повстанців" ))
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01.09.2020 08:34 Відповісти
Як би сказвв митець, - Скуштуете, Володимир Олександрович разом з Ігорем Валеричем, х..я.
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31.08.2020 17:02 Відповісти
добре.. всі гівнюки в одному списку..
будемо знати, за кого не голосувати
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31.08.2020 17:03 Відповісти
Коллаборация с зЭ-падалью - это зашкварище !!! С какими бы благими намерениями это не делалось...
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31.08.2020 17:05 Відповісти
0 голосов зеленым мразям!
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31.08.2020 17:07 Відповісти
Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
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31.08.2020 23:29 Відповісти
Основна ознака ЗЕ-партії, як і її "кормчего" хунвейбіна - убогість!
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31.08.2020 23:32 Відповісти
Список підарів.
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31.08.2020 17:28 Відповісти
цирк собирает друзей
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31.08.2020 17:30 Відповісти
Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог - Олег Филимонов;Источник: https://censor.net/ru/n3216786

Грибов поели два скомороха и решили себя выдать за профффесоров?
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31.08.2020 17:47 Відповісти
ну и шо этот филолог понимает в управлении городом?
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31.08.2020 17:51 Відповісти
А кто понимает? Во всех вопросах у нас полный непрофессионализм....
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31.08.2020 19:39 Відповісти
Він ще й на базарі мабуть торгує.
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01.09.2020 06:05 Відповісти
Ипать Филимонову 68 лет, АКУЕТЬ молодая команда клоунов!
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31.08.2020 19:46 Відповісти
Скоморохов. Не обижайте клоунов.
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31.08.2020 20:07 Відповісти
Это современные игры - переименовать кандидата наук в Doctor of **********.....

1985 року захистив дисертацію «Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози», здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук (нині прирівнюється до ступеня доктора філософії в галузі мовознавства).
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01.09.2020 08:57 Відповісти
Не смеши. Ты эту хрень читал? Она кому то нужна или полезна. При сАвке много всякой фигни понаписывали для соавторства.
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01.09.2020 19:06 Відповісти
Не уловил глубины твоей мысли!
Диссертация не способствует повышению надоев молока?
Относительно качества диссертаций - при совке оно было на порядок выше, чем сегодня.
"много всякой фигни понаписывали для соавторства." - вообще не понятно. Для соавторства начальника добавляют в статью подчинённые. Не думаю, что Филимонов был большим начальников в ВУЗе...
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02.09.2020 08:46 Відповісти
Ты тоже написаль такую диссертацию?
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02.09.2020 12:15 Відповісти
Не такую, а что?
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02.09.2020 12:56 Відповісти
Надеюсь она людям пользу принесла.
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02.09.2020 20:06 Відповісти
Она принесла пользу науке.
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03.09.2020 10:33 Відповісти
А наука для людей или для прохфффесоров?
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03.09.2020 14:59 Відповісти
Естественно для профессоров. А ты не знал?
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03.09.2020 16:03 Відповісти
Конечно знал. Для людей одна наука, для профессоров другая, для чиновников третья.
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05.09.2020 09:15 Відповісти
Науки для людей не бывает. Людям дают коробочку и говорят : видишь тут котлета нарисована? Поставь туда котлету в стеклянной миске и поверни ручку так, чтобы стрелка показывала на котлету! Ну а люди естественно суют туда котлету в железной миске....
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05.09.2020 09:46 Відповісти
Ух как ты людей ненавидишь. А себя считаешь вумным. Только умные люди придумали эту микроволновку, мобильную связь, телевизор ............ Много полезных вещей. А такие как ты стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы. Ну так, для себя любимого, правда сам недопер зачем это надо, так набор букв. А потом стал скоморохом который рубит бабло хихикая, извиваясь перед этим, как ты считаешь быдлом.
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05.09.2020 10:39 Відповісти
Вот ты и есть прекрасный образчик этих так называемых людей. Чем невежественнее людь - тем безапелляционнее её суждения! Эта микроволновка, любезный, начиналась с уравнений одного британского бездельника, который вместо вязания носков для народа занимался таким совершенно бесполезным делом, как устойчивость колец Сатурна.
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05.09.2020 11:00 Відповісти
Ну конечно, я же представитель невежества, который кормит таких чинушь как ты. Хотя имею два высших образования и MBA. А ты типа элита которая так же как невежды ржёт и срет. И мы невежды - народ, должны вас терпеть содержать и кормить. Так может ты сам себе носки свяжешь, еду вырастишь, одежду нарисуешь. Может напомнишь невежде имя теоретика, который придумал только формулу, для уже известных микроволн и как она позволила создать микроволновку. И как этот уважаемый учёный отзывался, так же похабно как ты о людях, без которых он не прожил бы дня самостоятельно?
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05.09.2020 13:14 Відповісти
Как я люблю этих, ну "У миня два высшых аброзования!" "А у миня три высшых образавания!"
Оксфорд, Массачусетс и ускоренные курсы менеджеров по маркетингу Нежинского пединститута?
Однако ты видать ещё не до конца потерян для общества, если не смотря на множество дипломов не утратил способность задавать вопросы!
Так вот напоминаю - имя этого теоретика - Максвелл. Он автор фундаментальной системы уравнений в дифференциальной или интегральной форме, описывающих электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах.
Дело в том, что эти самые "известные микроволны" в микроволновке имеют некоторое отношение к электромагнетизьму.....
Кстати, возвращаясь к истокам нашей плодотворной дискуссии, позволю себе задать вопрос - как ты думаешь, когда ты в своей чёрной коробочке под названием "телефон" нажимаешь кнопочку "перевести с английского" - так вот при написании этой программы точно не использовались всякие там стилистические функции английского языка, которые изучают всякие там бесполезные бездельники?
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06.09.2020 09:22 Відповісти
А я чесно и откровенно не люблю ублюдков которые считают что они соль земли, а все вокруг пыль под ногами. И мне не надо в программе " переводить с английского". И выходя из дома утром не зазорно поздороваться с дворником, который может засунуть котлету в железной миске в микроволновку. Люди смогут прожить без таких как ты, а ты без них утонешь в говне умирая с голода.
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06.09.2020 10:02 Відповісти
А какое отношение дворники имеют к ТВОЕМУ мощному умозаключению:
«Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози», -Ты эту хрень читал? Она кому то нужна или полезна"?

Это дворники, здороваясь с тобой, за стаканом первача убедили тебя в бесполезности стилистических функций?
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06.09.2020 10:40 Відповісти
Нет. Убеждают меня такие как ты.
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06.09.2020 16:27 Відповісти
Нда...
Какое счастье, что вся эта шелупонь с двумя высшыми абразованиями в бессильной злобе осознавая собственное ничтожество не в состоянии остановить поступательное движение человеческой мысли...
Займись своим прямым делом - чисткой сараев!
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06.09.2020 19:29 Відповісти
Человеческую мысль не сможет остановить такое чмо как ты. Хотя ты очень хочешь, подменяя понятия. Ты одинок, ущерблен, завистлив, жаден и труслив. Ты понимаешь, что многие Люди лучше, умнее достойней тебя. По этому ты пытаешься унижать, обхихикивать, ты достойный лохторат скомороха. Но тебя и таких как ты становиться все меньше. Тебе страшно. Так что, ты мне надоел.
https://natribu.org/ua/
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06.09.2020 21:14 Відповісти
Нда....
Два высшых тибе - маловато будет!
Надо ещё хоть парочку, может тогда сможешь удержать в голове обсуждаемую тему:
«Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози», -Ты эту хрень читал? Она кому то нужна или полезна"?

Твои слова, голубь мой красноречивый?
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07.09.2020 09:30 Відповісти
у Кучера в Харькове нет шансов вообще.
ниочемный чел в принципе. никак себя не проявил, шо есть он, шо нет.
к сожалению конкурентов у вора гепы нет.
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31.08.2020 17:50 Відповісти
Думаю , шо из сего "победного списька" один-два просочиться во второй тур !
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31.08.2020 17:51 Відповісти
максимум
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31.08.2020 17:51 Відповісти
СПИСОК СБЕЖАВШИХ ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ЧТО ЛИ?..
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31.08.2020 17:54 Відповісти
Хороший слоган для СН: "Для нас нету дна, которое мы не смогли бы пробить в поисках нового дня..."
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31.08.2020 17:57 Відповісти
Ховайтесь, хто може!
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31.08.2020 18:00 Відповісти
Не знаю як в інших містах. але в Кропивницькому, кандидат від зеленої дрисні має шансів нуль цілих хрін десятих..
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31.08.2020 18:08 Відповісти
Народ хоть узнал кого забрасывать тухлыми яйцами , список зажопистов тоже опубликовать нужно - чтобы дважды не бегать
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31.08.2020 18:16 Відповісти
А як же Юзик (Корявченков)?! Вже не йде в мери Кривого Рогу?
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31.08.2020 18:27 Відповісти
Та,он ,Сівоха,і той в прольоті.Хіба може на мера Донецька бережуть.
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31.08.2020 20:44 Відповісти
Дебилы,***...
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31.08.2020 18:45 Відповісти
Хорошо, что собрали списочек. Прокатим их весело, народ?!
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31.08.2020 18:48 Відповісти
всіх вас, 73/43%зеюілів, всіх-всіх-всіх!
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01.09.2020 00:15 Відповісти
Мене,як львівянина цікавила лишень кандидатура на мера Львова...Тарас Кльофа..."Лікар,воїн,українець" - такий слоган вже йому придумали..."Он воєвал,тєперь он лєчіт" - майже як в "Бригаді"...Став депутатом місьради від Самопомочі,а недавно втругнув цікаву штуку...Вийшов з фракціі і обсирає Садового по повній...Це непорядно,як на мене,і попахіваєт гавнішком...Шансів в нього - зеро,його і раньше ніхто не знав,і тепер...якщо і знають,то саме з цієї,гавнистої сторони...
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31.08.2020 19:03 Відповісти
Садовий по повній обсирав Порошенка, і всі п'ять років ставив йому палки в колеса, отакий "патріот". Тому нехай і сам понюхає, заслужив.
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01.09.2020 06:14 Відповісти
весь "цімес" у Львові в Іншому...

Утому,що Андрійко Садовий "Доля" (за яким тюрма плаче) зараз старається протягнути своїм спаринг партнером у другий тур Синютку,свого зама 10 років,який зараз йде від "ЄС" Порошенко з дуже слабкими шансами,не дивлячись на досить значну підтримку Бариги у Львові..
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01.09.2020 16:29 Відповісти
Проституты и отбросы...Позорище продолжается. Значит то было еще не дно...
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31.08.2020 19:15 Відповісти
Всем надо идти в направление указанном ниже
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 1992
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31.08.2020 19:30 Відповісти
Что же у этих людей так в жизни не удалось, что они махнули на себя рукой и пошли кандидатами от Слуг... может им нужна какая-нибудь помощь ?
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31.08.2020 19:35 Відповісти
Конкурс "Самое тыпильное население городов 2020"
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31.08.2020 19:43 Відповісти
Таки комік: у Зеленського озвучили прізвище кандидата в мери Тернополя
31.08.2020, 16:52 • 828 • https://uainfo.org/blognews/1598881743-taki-komik-u-zelenskogo-ozvuchili-prizvishche-kandidata-v.html#mc-container 0

На VІІ позачерговому з'їзді партії "Слуга Народу" назвали кандитатів на посади міських голів обласних центрів
Про це https://khm.depo.ua/ukr/khm/taki-komik-u-zelenskogo-ozvuchili-prizvishche-kandidata-v-meri-ternopolya-202008311209120 передає Depo.Тернопіль.
На з'їзді пропрезидентської партії озвучили прізвище кандидата на посаду міського голови. Ним, як і очікувалося, став Віктор Гевко. Це - відомий далеко за межами Файного міста комічний актор, сценарист, капітан команди КВК V.I.P., триразовий переможць телешоу "Розсміши коміка", автор та актор скетч-шоу "Країна У", учасник проекту "Студії 95" - "Бійцівський клуб" Віктор Гевко.
Його брат Володимир Гевко - діючий нардеп від "Слуг народу", у 2010 році балотувався до Тернопільської міськради від партії "За Україну", а в 2015 році - від БПП.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1596372086-***********-narod-mae-ne-vpustiti-sviy-shans-zrobiti-pravilniy.html Український народ має не впустити свій шанс зробити правильний вибір на місцевих виборах, - Сергій Євтушок. ВІДЕО
Нагадаємо, у попередньому https://khm.depo.ua/ukr/khm/na-meri-ternopolya-slugi-svatayut-komika-202008311209048 списку кандидатів від пропрезиденської сили у Тернополі звучало це єдине прізвище.
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31.08.2020 19:50 Відповісти
Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог - Олег Филимонов;

ха ха еще один бывший комик цирк расширяется или маразм крепчал
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31.08.2020 19:52 Відповісти
Ну одно радует , что даже зебилы , ну которые слуги Бени ,поняли , что им хана по тому когда они на этиъ выборах пробздят все что можно , истерика будет только у Осла Оманского .
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31.08.2020 19:58 Відповісти
«Зеленский признал абсолютное и катастрофичное поражение еще до начала местной кампании» - политолог Август 31, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0.html#respond Комментарии: 0
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 8258Такого феерического слива под действующих меров или под кандидатов от оппозиции еще история Украины не знала.
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 9046

ПОЧИТАЛ список так сказать кандидатов от так сказать партии так сказать президента так сказать Зеленского…
Своими впечатлениями от такого прочтения https://www.facebook.com/miha.anarchyst поделился в Фейсбуке около часа назад политолог Михаил Чаплыга.
«Ну что вам сказать… )))))) Такого феерического слива под действующих меров или под кандидатов от оппозиции еще история Украины не знала.
По-сути Зеленский признал АБСОЛЮТНОЕ и катастрофичное поражение еще ДО начала местной кампании.
По ОТГ - франшиза за бабло для местных ЗЕМЕЛЬНЫХ баронов и бандитов, а по крупным городам КАПИТУЛЯЦИЯ.
Вот и все! (с) йералаш…
Нет больше Зеленского и его типо власти. Признали поражение на собственном съезде...», - прокомментировал Чаплыга.
***
Вверху - сегодняшняя картинка от политолога Дмитрия Корнейчука.
На ней запечатлен известный юморист Олег Филимонов, который идет от «Слуги народа» в мэры Одессы.
При этом он https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/7264750/ заявил сегодня, что баллотироваться на должность городского главы Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Имена всех кандидатов от СН были объявлены на VII внеочередном съезде политсилы 31 августа.
«Украинцы достойны получить власть, близкую к людям, которая будет беспокоиться о комфорте и удобстве повседневной жизни, местную власть, которую можно будет контролировать не раз в полгода, а ежедневно… Мы создали для этого все необходимые законодательные условия, теперь пришло время воплощения реформ в жизнь, именно поэтому наша партия идет на местные выборы», - отметил во вступительной речи председатель партии Александр Корниенко, представив команду СН на местных выборах.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/623245751915956/ VІІ Позачерговий з'їзд партії «Слуга Народу»
Стартує VІІ Позачерговий з'їзд партії «Слуга Народу». Сьогодні ухвалюємо рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представляємо список наших кандидатів на посади мерів обласних центрів. Дивіться наживо.
Опубліковано https://www.facebook.com/sluganarodu.official/ Слуга Народу Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Так, кандидатом на должность городского головы Винницы будет действующий председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.
За кресло мэра в Днепре будет бороться главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
В Житомире кандидатом в мэры города от СН стал ректор Государственного университета «Житомирская политехника» Виктор Евдокимов, в Ужгороде - депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, в Запорожье - депутат Запорожского горсовета от партии «Новая политика» Виталий Тишечко, в Ивано-Франковске - Александр Богачов, который является помощником депутата от СН и руководительницы областной ячейки партии Елены Винтоняк, а также директором строительной компании «Мельник», в Кривом Роге - директор «Центрального горно-обогатительного комбината» Дмитрий Шевчик.
В мэры Кропивницкого «Слуга народа» выдвигает банкира Ольгу Ковалеву-Алокили, Львова - действующего депутата Львовского горсовета Тараса Клефу, Николаева - CEO интернет-магазина электроники LimeStore и главу общественной организации «Будущее Николаева» Татьяну Домбровскую, Одессы - актера Олега Филимонова.
В Полтаве на пост городского головы будет баллотироваться депутат Щербановского сельсовета Полтавской области, застройщик Сергей Иващенко, в Ривном - глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, в Сумах - парламентарий Татьяна Рябуха, в Славянске - депутат Славянского городского совета, предприниматель Ольга Алтунина, в Тернополе - участник проекта «Лига Смеха» в составе команды «VIP Тернополь» Виктор Гевко, в Харькове - председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, в Херсоне - ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кирилов, в Хмельницком - представитель областной партячейки СН Инна Ящук, в Черкассах - основатель группы компаний «УКРАВИТ», меценат, общественный деятель Виталий Ильченко, в Чернигове - бизнесмен Юрий Тарасовец, в Черновцах - председатель Черновицкой областной организации «Слуги народа» Виталий Другановский.
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31.08.2020 20:00 Відповісти
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 4342
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31.08.2020 20:02 Відповісти
бубочка мріє всю країну перетворити на одну суцільну клоунаду.
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01.09.2020 15:41 Відповісти
Досі дуже поважала Філімонова. Навіщо йому маратисъ об зелених? Тим більше йому вже 68.
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31.08.2020 20:05 Відповісти
Там свій до свого.
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31.08.2020 20:46 Відповісти
иуды
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31.08.2020 21:03 Відповісти
этот список скажут что был шуткой))) а реальный будет такой:
Харьков - кто нибудь из КВН "белых пиджаков ХАИ"
Киев - певицу "охрана-отмена"
Кривой рог - юзик
Львов - ольгу фреймут какую нибудь
Днепр-шоумена ласточкина. Ну а шо? в танцах участвовал как и сопля, как и тупой качек тищенко-значит прямая дорога во власть.
Полтава-Юрий Ткач-опять таки был в танцах, в КВН-значит в меры.
Одесса - Домбровский -блогер что порезал себе вены на суде и имеет 3 ходки на зону. Ватный опять таки-значит самое то.
Славянск-конечно же вату и преступницу штепу.
Ужгород-когото из местных контрабандистов сигарет в Венгрию...
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31.08.2020 21:46 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZUyzQzWpez2PXMV9L8VdRlPUqLtwiccg8jPNzmlzRs_jZW2ZjTNAmf3ljpNcYkpsKYBYRnUkfLcsFYYjycKV6fZoCwuLfucXTM7f81HEvvZaJ7agYP8cZNZFqP-ZA3XeXg&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/640472393539135?__cft__[0]=AZUyzQzWpez2PXMV9L8VdRlPUqLtwiccg8jPNzmlzRs_jZW2ZjTNAmf3ljpNcYkpsKYBYRnUkfLcsFYYjycKV6fZoCwuLfucXTM7f81HEvvZaJ7agYP8cZNZFqP-ZA3XeXg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год. ·

А вот и свежие рейтинги от Института анализа и прогнозирования... Опрос методом личного интервью.

Подтверждается то, о чем я говорил ранее - минимум 7 голосов из 10 отпавших от Слуг Народа падают в копилку партии Медведчука, а разрыв между ними уже меньше 5%. Еще одна тенденция - ОПЗЖ привлекает неопределившихся.

Динамика такова, что еще ДО 25 октября показатели сравняются - и с высокой вероятностью по результатам местных выборов партия Медведчука выйдет на первое место по стране.

Попытка "отсечь" Восток путем лишения местных жителей конституционного права на участие в выборах и "отсечение" провальных для СН регионов через введение жесткого карантина и ограничения в агитации и голосовании не помогут. Точнее, приведет к обратной реакции - к ускорению падения рейтинга СН и увеличению перетока голосов к ОПЗЖ.

Давайте вспомним! Это было чуть больше года назад! Зеленский пришел на огромном запросе людей на:

1) Искоренение политики Порошеко.

2) Обеспечение Субъектности и настоящего Суверенитета страны.
3) Адекватную тарифную и гуманитарную политику.

По факту мы получили в лице Зеленского:

1) Порошенко - 2...
2) Сдачу Суверенитета через Меморандум в МВФ и Кредитный Меморандум с ЕС...
3) Усиление тарифного гнета в интересах внешних игроков и укрепление гуманитарной политики Порошенко.

Но политика Порошенко уже получила свою электоральную оценку и колеблется на уровне 12-14%, а запрос на ПЕРЕМЕНЫ никуда не исчез...
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01.09.2020 16:23 Відповісти
На внеочередном съезде партии "Слуга народа" эта политическая сила утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3216786

Боже зроби так щоб не один "слуга народу" на переміг ні в одному місті України
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31.08.2020 21:48 Відповісти
Педагог!-Олег Филимонов...что тут добавить?
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31.08.2020 22:12 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1300504451158081536 1 ч

Съезд СН уж очень похож на позднюю КПРФ. Банально,надутые лозунги,имитация деятельности,бюрократизм. Пабедим! И от силы 2 кандидата еще как-то могут посоперничать за место мера Пустышки,аватарки Слили "слуги" города под местных царьков Зе даже обсуждать не хочу-словесный понос
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31.08.2020 23:22 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Такого слива на местных выборах страна еще не знала. Нет никакой партии СН,нет никакого Зеленского. Пшик! А нарциссился то как!
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31.08.2020 23:26 Відповісти
репетує главний...мером Киіва...може бути жінка...сюрпрайз. Це він про Верещук,яку клянуть всі мешканці того міста, де вона ще раніш зробила усім "сюрпрайз". Невірю, що у Киян не відкриються очі, вуха, мізки, свідомість....коли вони будуть дивитись у бюлетень виборця !
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31.08.2020 23:43 Відповісти
Отже, такі, як Верещук, якраз підходять слугам.
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01.09.2020 06:27 Відповісти
перестаньте панікувати,кияни.... )

хоча.. враховуючи ,що кияни вибирали Льоню Космоса,то,якщо зірки зійдуться" ,то буде Верещук )))
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01.09.2020 16:09 Відповісти
Старый КВНщик Филимонов, чем ни новое лицо в политике? Больше, больше клоунов! Почему в Днепре не Женя Чепурняк (КВН ДГУ)?
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31.08.2020 23:53 Відповісти
От Сергея Рыженко такого не ожидал. Замечательный медик, но как человек оказывается не очень...
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01.09.2020 01:23 Відповісти
з медиків і вчителів найкраще набирати мітинги на підтримку Влади...НЕ ЗНАЛИ ? )))
у Львові теж лікар від ЗЕ -Кльофа.. )
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01.09.2020 16:10 Відповісти
В цирке запахло дымом.
Мечутся в растерянности....
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01.09.2020 09:01 Відповісти
Да Днепр..ну по новому беззаконию он сам не может выдвинуться Удачи
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01.09.2020 09:23 Відповісти
Вокруг Рыженко долгое время был нездоровый пиар. Неспроста!!!
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01.09.2020 10:32 Відповісти
Спочатку «ми всі були президентами», але потім деякі з нас стали «плутатися під ногами», а деякі стали «мікробами і бактеріями».
А які слова любові Зеленського до своїх громадян ви знаєте? 🤣
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01.09.2020 11:11 Відповісти
от ці вибори і покажуть тотальну "любов" народу до зеленої плісняви..
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01.09.2020 15:34 Відповісти
між прикормленим каломойським Риженко та Борьою, буду вибирати Борю. Навіть не обговорюється. Мені вистачить бєніного "президента", щоб ще й в мери в своєму місті отримати бєніного викормиша.
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01.09.2020 15:35 Відповісти
Все клоуны вышли на сцену.....
Жалкое зрелище.....
ЗЕдно!
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01.09.2020 15:54 Відповісти
слухайте, а як оце зрозуміти? Бо я щось розгубився:
Кандидатом в мери Дніпра від "Слуги народу" став депутат облради від партії Порошенка
ДНІПРО, СЕРЕДА 26 СЕРПНЯ 2020 17:13https://www.rbc.ua/rus/news/kandidatom-mery-dnepra-slugi-naroda-stal-1598451634.html НОВОСТЬ НА РУССКОМ

Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 9672
Фото: Сергій Риженко (oblrada.dp.gov.ua)

АВТОР: https://www.rbc.ua/ukr/author/rbk-ukraina.html РБК-УКРАЇНА

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https://www.rbc.ua/ukr/news/kandidatom-mery-dnepra-slugi-naroda-stal-1598451634.html#to-friend-form-1238619
Крім того, Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області
Головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні Сергія Риженка висунули на посаду мера Дніпра від "Слуги народу".
Про це стало відомо на презентації стратегії розвитку регіону до 2027 року, де був присутній президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Дніпропетровську область.
Варто відзначити, що Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області. У липні-грудні 2010 року - перший заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санлікар.
З грудня 2010 по червень 2011 року - голова Державної санітарно-епідеміологічної служби. З вересня 2011 року - головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні.
На сьогодні Риженко є депутатом Дніпропетровської облради від фракції "Солідарність".
Нагадаємо, результати липневого http://socis.kiev.ua/2020-07-20/ соціологічного дослідження "СОЦИС" http://socis.kiev.ua/2020-07-20/ свідчать, що за чинного мера Дніпра Бориса Філатова в Дніпрі готові проголосувати 43%.
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01.09.2020 15:56 Відповісти
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 6500
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01.09.2020 16:05 Відповісти
Народ не розуміє ...
Істинного демократизму Партії "СЛуг"..
Котрі ТАКИМ Списком заявляють -у вибори ми не вмішуємось,і всім іншим даємо ВСІ ШАНСИ !! взагалі
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01.09.2020 16:20 Відповісти
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