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Новини Окуповані території
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Окупанти запросили на навчання до Криму представників Гвінеї і Мозамбіку, МЗС України нагадало їм про правову відповідальність

Окупанти запросили на навчання до Криму представників Гвінеї і Мозамбіку, МЗС України нагадало їм про правову відповідальність
Фото: Вести Севастополя

МЗС України випустило коментар щодо "незаконних військових заходів на територіях тимчасово окупованих АР Крим та м.Севастополь за участю представників Гвінейської Республіки і Республіки Мозамбік".

Текст опублікований на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, МЗС вважає "черговим свідченням відвертого нехтування Росією норм і принципів міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також чинним законодавством України "організацію Міністерством оборони Росії на окупованій території АРК і Севастополя "незаконного" міжнародного конкурсу "Глибина", який почалася 27 серпня 2020 в рамках Армійських міжнародних ігор "АрМІ-2020".

"Організація згаданого заходу, а також залучення до участі у ньому іноземних представників, зокрема Гвінейської Республіки та Республіки Мозамбік, є черговою спробою Росії легітимізувати на міжнародному рівні свою незаконну присутність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Представництво президента в АР Крим про обшуки у кримських татар: Це черговий злочин окупаційної влади. ФОТОрепортаж

Україна засуджує протиправні дії РФ, а також порушення представниками Гвінейської Республіки і Республіки Мозамбік норм міжнародного права і законодавства України.

Звертаємо увагу на необхідність дотримання усіма іноземними громадянами чинного Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Вкотре наголошуємо на неминучій правовій відповідальності за його порушення.

Росія повинна негайно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслюється в коментарі.

Автор: 

Крим (14133) МЗС (4110) росія (64958) військові навчання (2775) Мозамбік (8)


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Топ коментарі
+16
Вот эти ребята
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 2414 https://thumbs.gfycat.com/************************-size_restricted.gif
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31.08.2020 16:45
+13
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 8676
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31.08.2020 16:41
+10
Ёптить. С копьями приедут?
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31.08.2020 16:38
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Ёптить. С копьями приедут?
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31.08.2020 16:38 Відповісти
Вот эти ребята
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 2414 https://thumbs.gfycat.com/************************-size_restricted.gif
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31.08.2020 16:45 Відповісти
Ба! Да это ж негры! А в статье про представителей Гвинейского Республики и Республики Мозамбик... а в ящике не бубочка? Очень в стиле квартала...
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31.08.2020 17:01 Відповісти
Это новая модификация ПТУРа ?
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31.08.2020 21:38 Відповісти
С вальсом...
и, словно в забытьи, сидят и кушают бойцы товарищей своих...
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31.08.2020 16:45 Відповісти
Ти так не шуткуй, можливо в них коп'я з ядеиною головкой.🤣🤣🤣
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31.08.2020 20:36 Відповісти
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика

Понты колотить перед дикарями?
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31.08.2020 16:38 Відповісти
Та именно они же в союзе с Россией под предвдительством Миклухо-Маклая разбили НАТО, которое возглавлял Гитлер, в великой Отечественной войнушке...
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31.08.2020 16:42 Відповісти
Senator чи как там его, оценил бы такую трактовку закулисы истории
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31.08.2020 16:44 Відповісти
Ну, Senator тогда командовал тяжелыми противотанковыми психотропами. Эхо войны до сих пор откашлять не может...
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31.08.2020 16:46 Відповісти
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 37
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31.08.2020 16:43 Відповісти
BLM
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31.08.2020 16:39 Відповісти
гвинея это там где своих палЫтыческих оппонентов просто съедают на обед?
хорошая компания у русни.
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31.08.2020 16:40 Відповісти
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 8676
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31.08.2020 16:41 Відповісти
идет великий мганга?
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31.08.2020 16:42 Відповісти
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31.08.2020 16:43 Відповісти
we'll be forever loving Jah...
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31.08.2020 16:47 Відповісти
Просрать Украину и приобрести в качестве "союзничков" Гвинею и Мозамбик... Величайшая в мировой истории многоходовочка Темнейшего, на грани гениальности
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31.08.2020 16:41 Відповісти
Пол кацапской армии съедят.
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31.08.2020 16:41 Відповісти
перед этим замариновав ее бояркой.
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31.08.2020 16:43 Відповісти
пересадють з пляшок на банани чи ананаси
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31.08.2020 16:48 Відповісти
на кокосы
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31.08.2020 16:51 Відповісти
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 2295

Там не так много жрать. Головы им стерх уже отгрыз...
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31.08.2020 16:50 Відповісти
А кто еще оценит подготовку и технику?
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31.08.2020 16:42 Відповісти
Гвинея и Мозамбик? НАТО в смертельной опасности и подумывает сдаться)
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31.08.2020 16:45 Відповісти
Аби не Україна і не НАТО.
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31.08.2020 16:47 Відповісти
индусам в крым низя, у них хари кришна, и полная брахмапутра.
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31.08.2020 16:49 Відповісти
Кстати, вчера где то видел новость что Индия отказалась учавствовать в военных учениях раши "кавказ2020". Я тогда так и подумал, что это какая то провокация. Оказывается учения Крыму.
Индусы молодцы, вовремя поняли подвох...
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31.08.2020 16:48 Відповісти
як тобі таке, Вейшнорія?
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31.08.2020 16:49 Відповісти
Гвинею пригласили, а Бисау проигнорировали...
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31.08.2020 16:53 Відповісти
ты удмуртъ?
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31.08.2020 16:55 Відповісти
https://risu.ua/papuasi-prosyat-patriarha-kirila-rozpochati-v-*******-pravoslavnu-misiyu_n111591 Папуаси просять Патріарха Кирила розпочати в країні православну місію
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31.08.2020 16:55 Відповісти
и катриарху ******* вручили почетное кольцо в нос.
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31.08.2020 16:56 Відповісти
Это очень мощно!!!))))
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31.08.2020 16:55 Відповісти
Ихтамнеты ВагнерНЕТы Мозамбика и Гвинеи не допустят Майдан у Мавзолея.... чЛЕНИН лежит в ящике надежно...
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31.08.2020 16:56 Відповісти
Африканские армии отсталые учиться с ними вместе не чему.. зато русским девушкам будет радость! Удовлетворят свою ностальгию по ЧМ 2018
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31.08.2020 16:57 Відповісти
Вы шутите, а в Мозамбике такой генофонд пропадает Деткам даже силикон в губы не надо будет закачивать.
Окупанти запросили на навчання до Криму представників Гвінеї і Мозамбіку, МЗС України нагадало їм про правову відповідальність - Цензор.НЕТ 1960
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31.08.2020 17:30 Відповісти
Отнюдь.. Процесс идет! Даже предательница бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская уже этот генофонд опробовать успела.. +21 строго Окупанти запросили на навчання до Криму представників Гвінеї і Мозамбіку, МЗС України нагадало їм про правову відповідальність - Цензор.НЕТ 3230
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31.08.2020 17:53 Відповісти
А Вануату забыли?
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31.08.2020 16:57 Відповісти
сдулась расеюшка
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31.08.2020 17:01 Відповісти
Банані-то приглашеннім заготовили!? А то пальмофф в Криму не много...
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31.08.2020 17:02 Відповісти
Это они позавидовали, что у нас чернокожие солдаты НАТО на танках рассекают.
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31.08.2020 17:06 Відповісти
Не..Ну так славяне ж.До аннексии Крыма,там не слышали ни о террористах,ни о военных братьях из Гвинеи и Мозамбика.Парадокс.Нет солдат НАТО,зато есть солдаты братского славянского Мозамбика
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31.08.2020 17:17 Відповісти
Ничего необычного. Просто передовые державы делятся опытом
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31.08.2020 17:18 Відповісти
А они с собой Т-34 и Т-54 привезут из Гвинеи или с мусорки им кацапы найдут? Они на других рулить не могут. Только такие на вооружении. У Мозамбика тоже только Т-54.
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31.08.2020 17:28 Відповісти
Последние " союзники" империи., очередные " пехотинцы" Путина.
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31.08.2020 17:34 Відповісти
А кого кацапи зара окрім них можуть запросити?
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31.08.2020 18:29 Відповісти
Негры теперь главные союзники русни.Недаром Брин назвал рашку Снежной Нигерией
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31.08.2020 18:30 Відповісти
Военные Гвинеи и Мозамбика приветствуют крысян:

Окупанти запросили на навчання до Криму представників Гвінеї і Мозамбіку, МЗС України нагадало їм про правову відповідальність - Цензор.НЕТ 8491

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31.08.2020 18:38 Відповісти
А это какой род войск ? Вооружение странное, в красных чехлах...
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31.08.2020 21:45 Відповісти
Для опытов пригласили, наверное.
Вакцину испытают. А потом...
Подопытные животные были усыплены. И акт.
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01.09.2020 02:16 Відповісти
Наступают ночью. Козырь - Внезапность.
"Козырь". Тебе говорю - внезапность.
Наступают по дну марсианского/крымского канала.
При поддержке революционных марсиан Гусева.
Только успеть добраться до летучего яйца. Пусть попробует не пожертвовать за дело ОЗПЖ, заберут яму. Мальвина с Артемоном кошмарят аборигенов и снимают видосики. Дуремар прикрывает у Луки пустой кувшин и жрет пролетающие кости. Пиноккио больше молчит - маска не может скрыть нос.

Бред? Даа. Не безумнее нашей реальности.

А тьотя Соня
Жие у Занзібарі.
Розводить тьотя
На фермі кенгуру
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01.09.2020 02:41 Відповісти
 
 