Окупанти запросили на навчання до Криму представників Гвінеї і Мозамбіку, МЗС України нагадало їм про правову відповідальність

Фото: Вести Севастополя

МЗС України випустило коментар щодо "незаконних військових заходів на територіях тимчасово окупованих АР Крим та м.Севастополь за участю представників Гвінейської Республіки і Республіки Мозамбік".

Текст опублікований на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, МЗС вважає "черговим свідченням відвертого нехтування Росією норм і принципів міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також чинним законодавством України "організацію Міністерством оборони Росії на окупованій території АРК і Севастополя "незаконного" міжнародного конкурсу "Глибина", який почалася 27 серпня 2020 в рамках Армійських міжнародних ігор "АрМІ-2020".

"Організація згаданого заходу, а також залучення до участі у ньому іноземних представників, зокрема Гвінейської Республіки та Республіки Мозамбік, є черговою спробою Росії легітимізувати на міжнародному рівні свою незаконну присутність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

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Україна засуджує протиправні дії РФ, а також порушення представниками Гвінейської Республіки і Республіки Мозамбік норм міжнародного права і законодавства України.

Звертаємо увагу на необхідність дотримання усіма іноземними громадянами чинного Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Вкотре наголошуємо на неминучій правовій відповідальності за його порушення.

Росія повинна негайно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслюється в коментарі.