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Незалежність антикорупційних інституцій є ключовим елементом боротьби з корупцією в Україні, - посольство США

Незалежність антикорупційних інституцій є ключовим елементом боротьби з корупцією в Україні, - посольство США

У США заявляють про підтримку антикорупційних процесів і інституцій в Україні.

"Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з народом України у його боротьбі проти корупції. Ключовим елементом цієї боротьби є захист незалежності антикорупційних інституцій, що відповідає напрямку реформ і євроатлантичній інтеграції", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Посольства США в Facebook у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Ситник про звільнення Холодницького: "Ніхто не вічний"

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився з САП.

Незалежність антикорупційних інституцій є ключовим елементом боротьби з корупцією в Україні, - посольство США 01

Автор: 

НАБУ (5062) корупція (4678) США (22568) Ситник Артем (862) Холодницький Назар (661)


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Топ коментарі
+2
У суда штата Делавэр есть вопросы и к фирмам Зеленского-Баканова по выводу Беней приватовских денег
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31.08.2020 17:14
+1
повіям в мантіях з проституційного суду плювати на міжнародний імідж України! вони не Ситника, і не НАБУ зробили нелегетимними, вони з України зробили посміховисько з корупційним присмаком!
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31.08.2020 17:02
+1
Кочмар! Не нужно было бухать на шару, раз. А два - нужно было хоть что то сделать а не бухать на шару.
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31.08.2020 17:06
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Балтимор, вчера. Хештаг #белыежизниневажны

https://twitter.com/US1776patriot/status/1300400381550194688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300400381550194688%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fforum.pravda.com.ua%2Findex.php%3Ftopic%3D1083810.0 https://twitter.com/US1776patriot/status/1300400381550194688
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31.08.2020 17:00 Відповісти
повіям в мантіях з проституційного суду плювати на міжнародний імідж України! вони не Ситника, і не НАБУ зробили нелегетимними, вони з України зробили посміховисько з корупційним присмаком!
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31.08.2020 17:02 Відповісти
Кочмар! Не нужно было бухать на шару, раз. А два - нужно было хоть что то сделать а не бухать на шару.
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31.08.2020 17:06 Відповісти
ну да ну да.... независимость антикорупционных институтов.....
Это уже даже не выглядит как стёб!
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31.08.2020 17:05 Відповісти
Независимо кто у власти в США,республиканец или демократ,дело Коломойского и Приватбанка дойдет до Суда или в штате Огайо или Дэлавэр....разницы нет...
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31.08.2020 17:06 Відповісти
Да всем насрать на коломойского) Ему в США кредиты дают)
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31.08.2020 17:07 Відповісти
Дятел..на кону 470 миллиардов долларов...Пинкертоны США сожрут себя...а докажут что БЕНЯ ВОР...баран ты одноклеточный...свали НАХ...
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31.08.2020 17:10 Відповісти
Мамаша вы нулями не тронулись?
У вас климакс мамаша)))
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31.08.2020 17:16 Відповісти
Твоя методичка устарела. В США Беню ждет ФБР, и уже давно.
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31.08.2020 17:11 Відповісти
У суда штата Делавэр есть вопросы и к фирмам Зеленского-Баканова по выводу Беней приватовских денег
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31.08.2020 17:14 Відповісти
Пяти американским компаниям, принадлежащим украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, утвердили кредитование на сумму в 13,3 млн. долларов США по федеральной программе по сохранению рабочих мест во время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют правительственные данные США, сообщает https://www.radiosvoboda.org/a/kredity-dlia-kompaniy-kolomoiskoho-v-spoluchenyh-shtatah/30783527.html "Радио Свобода" .
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31.08.2020 17:14 Відповісти
Как дали, так и обратно заберут. Не беспокойся.
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31.08.2020 17:18 Відповісти
зЭ-осел кивнул головой и подмял под себя последние «непослушные» и пока ещё не ручные САП и НАБУ
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31.08.2020 17:07 Відповісти
Какая борьба с коррупцией, Зеленая власть сейчас и возглавляет коррупцию, а антикоррупционные органы ей мешают воровать.
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31.08.2020 17:09 Відповісти
 
 