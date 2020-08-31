Незалежність антикорупційних інституцій є ключовим елементом боротьби з корупцією в Україні, - посольство США

У США заявляють про підтримку антикорупційних процесів і інституцій в Україні.

"Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з народом України у його боротьбі проти корупції. Ключовим елементом цієї боротьби є захист незалежності антикорупційних інституцій, що відповідає напрямку реформ і євроатлантичній інтеграції", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Посольства США в Facebook у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився з САП.