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Зеленський: Деякі забули, для чого потрапили в Раду. Але вони "мікроби в здоровому організмі" і їх мало

Зеленський: Деякі забули, для чого потрапили в Раду. Але вони

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що деякі народні депутати від "Слуги народу" забули, для чого вони потрапили до Верховної Ради України, але "їх дуже мало і вони слабкі".

Про це він сказав на з'їзді партії "Слуга народу" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі люди, на жаль, забули, як вони сюди (до Верховної Ради. - Ред.) потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. І я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, навіть не згадає їхні імена", - сказав Зеленський.

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Автор: 

ВР (14943) Зеленський Володимир (23705)


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Топ коментарі
+35
Как самокритично ! Наконец-то , даже он понял своё истинное предназначение ...
Осталось смыть их всех вместе в унитаз истории
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31.08.2020 17:25
+24
уехал цирк, шатры снимая,
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
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31.08.2020 17:26
+16
О микробах, сказонуло недоразумение на посту президента ........
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31.08.2020 17:27
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Зеленский признал,что они все зеленые микробы. А от микробов, как известно нужно немедленно избавляться и чем быстрее,тем лучше.
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01.09.2020 14:30 Відповісти
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