Зеленський: Деякі забули, для чого потрапили в Раду. Але вони "мікроби в здоровому організмі" і їх мало
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що деякі народні депутати від "Слуги народу" забули, для чого вони потрапили до Верховної Ради України, але "їх дуже мало і вони слабкі".
Про це він сказав на з'їзді партії "Слуга народу" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Деякі люди, на жаль, забули, як вони сюди (до Верховної Ради. - Ред.) потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. І я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, навіть не згадає їхні імена", - сказав Зеленський.
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Gojib
показати весь коментар01.09.2020 14:30 Відповісти Мені подобається 0
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Осталось смыть их всех вместе в унитаз истории
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...