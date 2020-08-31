Зеленський: Деякі забули, для чого потрапили в Раду. Але вони "мікроби в здоровому організмі" і їх мало

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що деякі народні депутати від "Слуги народу" забули, для чого вони потрапили до Верховної Ради України, але "їх дуже мало і вони слабкі".

Про це він сказав на з'їзді партії "Слуга народу" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі люди, на жаль, забули, як вони сюди (до Верховної Ради. - Ред.) потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. І я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, навіть не згадає їхні імена", - сказав Зеленський.

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