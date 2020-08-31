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Новини
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За липень українці заплатили за комуналку на 1,5 мільярда гривень більше нарахованого, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

За липень українці заплатили за комуналку на 1,5 мільярда гривень більше нарахованого, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Державна служба статистики оприлюднила звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг в липні 2020 року.

За оприлюдненими Держстатом даними, за цей період українці заплатили 9,3 мільярда гривень, що на 19,5% більше нарахованих сум, пише Цензор.НЕТ.

За липень українці заплатили за комуналку на 1,5 мільярда гривень більше нарахованого, - Держстат 01

За даними Держстату, нарахування за житлово-комунальні послуги в липні з урахуванням електроенергії становили 7,8 мільярда гривень.

У звіті зазначено, що заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги на кінець липня становила 55,8 мільярда гривень, що на 2,1 мільярда менше, ніж у червні (57,9 мільярда).

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Автор: 

комунальні послуги (569) Держстат (1604)


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Топ коментарі
+3
долги за отопление гасят, что непонятного?
зимой недоплачивали, летом переплачивают.
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31.08.2020 17:42
+2
Когда такое было, чтоб из пропасти что-то само прилетело обратно?
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31.08.2020 17:42
+1
Кому-то денег некуда девать... "Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них ї*ала." (с)
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31.08.2020 17:41
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Это означает, что с кого-то удалось выбить долг за коммуналку?
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31.08.2020 17:39 Відповісти
Нет , это потому что с октября будут назначать субсидию на отопительный сезон, а там при наличии долга 340 гривен идет отказ от предоставления, все очень просто народ погашает задолженность что бы иметь возможность оформить субсидию..( летом то она практически уже не кому не положена) Нюанс только в одном, 99% населения не "вкурило" что весной власть внесла изменение в формулу расчета при начислении субсидии, просто заменив в ней цифру "15" на цифру "20" что автоматически увеличило сумму обязательного платежа на 25%, так что теперь и зимняя субсидия многим будет не положена, а для остальных уменьшится на увеличившуюся сумму обязательного платежа.
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31.08.2020 18:15 Відповісти
Им их вернут или как?
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31.08.2020 17:41 Відповісти
Когда такое было, чтоб из пропасти что-то само прилетело обратно?
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31.08.2020 17:42 Відповісти
Вы имели ввиду «из бенино-ахметовских» офшоров и кипрских счетов их зЭ-слуг ?
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31.08.2020 17:45 Відповісти
Я ж и говорю - из пропасти.
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31.08.2020 17:45 Відповісти
да нет это говорит о нулевом доверии к ЗЕ власти прогнозов их в экономике и ожидании бездны в Украине тому народ и вкладывает гроши которые завтра станут просто для каминов запалим полено....
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31.08.2020 18:03 Відповісти
Кому-то денег некуда девать... "Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них ї*ала." (с)
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31.08.2020 17:41 Відповісти
долги за отопление гасят, что непонятного?
зимой недоплачивали, летом переплачивают.
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31.08.2020 17:42 Відповісти
"Хорошенький Буратино, богатенький Буратино" (С)
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31.08.2020 17:49 Відповісти
Не вірте в ці цифри - фігня. У сплату включене погашення боргів за попередні роки, а нарахування тільки за поточний рік.

"Ловкость рук і никакого мошенничества".
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31.08.2020 18:47 Відповісти
Мне одному интересен тот вопрос что конечными бенифициарами есть ахметов , Коломойский и т.д - а госстат и государственные предприятия душат работников за оплату коммуналок ....казалось бы причём какая кому разница - платишь ли ты Ахметову или фирташу или нет.....
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31.08.2020 19:08 Відповісти
и живые будут завидовать мёртвым...
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31.08.2020 19:33 Відповісти
кормильцам олигархам платит весь народ. спасибо.
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31.08.2020 23:00 Відповісти
 
 