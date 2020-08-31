За липень українці заплатили за комуналку на 1,5 мільярда гривень більше нарахованого, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Державна служба статистики оприлюднила звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг в липні 2020 року.

За оприлюдненими Держстатом даними, за цей період українці заплатили 9,3 мільярда гривень, що на 19,5% більше нарахованих сум, пише Цензор.НЕТ.

За даними Держстату, нарахування за житлово-комунальні послуги в липні з урахуванням електроенергії становили 7,8 мільярда гривень.

У звіті зазначено, що заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги на кінець липня становила 55,8 мільярда гривень, що на 2,1 мільярда менше, ніж у червні (57,9 мільярда).

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