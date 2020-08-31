Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся
Президент Володимир Зеленський заявив, що пишається тим, що нардепів "Слуги народу" називали "зеленими кнопочками" і "принтерами".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час з'їзду "Слуги народу".
"Багато зроблено, але розслаблятися рано. Багато не зроблено, тому теж розслаблятися рано. Це був яскравий, насичений, але дуже непростий рік ... Але ми вистояли. І ви вистояли. Згадайте скільки дійсно було бруду і брехні на вашу адресу. Вас називали і "зеленими кнопочками" і "шаленим принтером", - я пишаюся цим. Говорили, що до влади прийшли тамади, то говорили про фотографів - все це не згадають ніколи наступні покоління. Залишаться тільки наші справи і наші з вами результати", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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ЧТО он наработал за год для Украины?
про"рал бюджет,фонд короновируса,зерно,территории на донбассе,
перечислять дальше?
ЖЖЁТ КАК ВСЕГДА ПРАВДУ
https://youtu.be/Cj5aAI0fEXA
- так они называли меня желтой рыбой???
- да! да! и еще червяком...земляным червяком..
- так они называли меня лягушкой?
да! да! и еще червяком...земляным червяком ))
..
Где наш -дед- ???
То смеялся
То щетинился как ёж
Он гад над нами издевался
Ну сумасшедший, что возьмёшь
В.С.Высоцкий.
Я очень ответственно заявляю, мысли они читают...пауза....лучше!!! наших с Вами создателей. Это я констатирую с грустью.
Вот такие вот бывают ......"принтеры".....
Да уж, его назвать "зеленой кнопочкой" могла только очень жадная до денег жрица любви в ролевых играх.
Про Юзика я ваще молчу.
Есть, чем гордиться, короче.
Також тут є купа шкіл адміністрації різного рівня. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d%27administration_(France)
Поки висновки не зробите і не приймете міри то так і будете майданити з періодичністю 3-5 років, а толку так і не буде.
мнение Август 29, 2020
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно…
Скажу свое на тему слитой операции по вагнеровцам.
https://scontent.fdnk6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/118519897_5208101539216057_570199559880866067_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7g968jRsEoYAX-boh0P&_nc_ht=scontent.fdnk6-1.fna&oh=c704c8bf7f72e56e30cbda5402c5d08f&oe=5F6EFB19
Об этом написал в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Сделаю оговорку - мое мнение по Бутусову и Женечки Шевченко всем известно. Особенно по Шевченко…
Но ситуация в том, что судя по всему большая часть информации, что они опубликовали - это правда.
Ермак действительно сломал операцию, которая велась в координации нескольких служб, ради того, чтоб не ссориться с русскими.
Если вам будут рассказывать про то, что это могло сорвать будущие обмены пленных - это манипуляция. Ситуация в том, что мы обменяли всех ключевых боевиков и шпионов. Не осталось никого.
Мы отдали людей, которые взрывали наших спецов в Киеве и Мариуполе. Сбивали самолеты. Мы отдали России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) людей, которые били Градами по Мариуполю. Мы даже беркутов, расстреливающих Майдан, отдали. Вы думаете, что каких-то ключевых граждан Украины Россия обменяет на пару сепарских бомжей? Нет, к сожалению. Нам нужен был обменный фонд. И Ермак его опрокинул.
У нас совершено преступление против государства. Предательство. Которое покрывается первым лицом.
Я могу понять, когда кумовство приводит к коррупции, и президент это покрывает.
Но мы стали свидетелями уникального случая. Мы стали свидетелями предательства, покрываемого президентом.
И это ситуация сейчас известна в ВР. Известна спецслужбам. Причем, как нашим, так и американским. Этой ситуацией пробуют воспользоваться россияне, чтоб посадить Зеленского на крючок, так как он понимает, что даже если он досидит до конца каденции - то ему придется бежать. Потому что это не Венедиктову по сфабрикованным делам на предыдущего президента направлять. Это преступление которое имеет место, свидетелей и фиксацию.
И тот факт, что спецслужбы опубликовали скомканное кондовое опровержение, хотя внутри этих же спецслужб обсуждается ****** ситуации - это не тушит пожар. И тот факт, что в ВР среди депутатов идет обсуждение формирования ТСК по этой ситуации и фигуры, которая её возглавит - все это пугает Зеленского.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA.html «Слуги народа» блокируют создание ВСК по предательству и срыву «вагнеровской спецоперации» - Лерос. Видео
За год мы получили не только президента, который обвалил экономику и внешнюю политику, но и стал предателем. И которым сейчас Россия может крутить как хочет. Потому что «перемирие», которое он инициировал, он будет поддерживать любыми путями и зашкварами. Пока есть перемирие - он может говорить, что это все было, чтоб не гибли парни. Но как только по нашим войскам ударят, причем ударят организовано и после того как восстановили и укрепили всю линию соприкосновения, в то время как нашим войскам запретили это делать - ну я например буду на Банковой одним из первых на митинге с требованием убрать президента-предателя-капитулянта.
И Зеленский боится. Потому что он уже давно не самостоятелен. И готов заручиться поддержкой любого, кто её даст. Он лучше всех понимает, как слабы его позиции и в какую задницу нас затащил.
И вот тот случай когда приходится думать - а что дальше? Медведчук за этот год укрепился. Бойко в лидерах при досрочных выборах. Нового лидера мы не воспитали. Опять Порох? Предположим. Но ЕС не будет партией власти. А у нас парламентско-президентская республика.
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно.
Ну и по ситуации по сливу операции с вагнеровцами - да, это правда. Да, у нас президент предатель. Да, глава ОП, задницу которого президент прикрыл - откровенный пророссийский чорт, работающий на россиян.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4.html «Радио Свобода» подтвердило справедливость обвинений в предательстве Ермака и Зеленского по «делу вагнеровцев»
Потому когда вы в очередной раз решите поругаться в патриотической тусовке - не забывайте, что возможно очень скоро вы все будете стоять на одном Майдане. Плечом к плечу. Возможно что очень, очень скоро…
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ЗЕ-БІ-ЛИ.