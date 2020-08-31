Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся

Президент Володимир Зеленський заявив, що пишається тим, що нардепів "Слуги народу" називали "зеленими кнопочками" і "принтерами".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час з'їзду "Слуги народу".

"Багато зроблено, але розслаблятися рано. Багато не зроблено, тому теж розслаблятися рано. Це був яскравий, насичений, але дуже непростий рік ... Але ми вистояли. І ви вистояли. Згадайте скільки дійсно було бруду і брехні на вашу адресу. Вас називали і "зеленими кнопочками" і "шаленим принтером", - я пишаюся цим. Говорили, що до влади прийшли тамади, то говорили про фотографів - все це не згадають ніколи наступні покоління. Залишаться тільки наші справи і наші з вами результати", - сказав Зеленський.

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