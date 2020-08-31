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Новини Місцеві вибори-2020
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Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся

Зеленський -

Президент Володимир Зеленський заявив, що пишається тим, що нардепів "Слуги народу" називали "зеленими кнопочками" і "принтерами".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час з'їзду "Слуги народу".

"Багато зроблено, але розслаблятися рано. Багато не зроблено, тому теж розслаблятися рано. Це був яскравий, насичений, але дуже непростий рік ... Але ми вистояли. І ви вистояли. Згадайте скільки дійсно було бруду і брехні на вашу адресу. Вас називали і "зеленими кнопочками" і "шаленим принтером", - я пишаюся цим. Говорили, що до влади прийшли тамади, то говорили про фотографів - все це не згадають ніколи наступні покоління. Залишаться тільки наші справи і наші з вами результати", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський: Деякі забули, для чого потрапили в Раду. Але вони "мікроби в здоровому організмі" і їх мало

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+74
Идиот..
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31.08.2020 17:47
+63
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 4163
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31.08.2020 17:55
+61
Мне кажется я понимаю почему он в армии не служил
Зеленский - "слугам народа": Вас называли "зелеными кнопочками" и "принтером" - я этим горжусь - Цензор.НЕТ 3994
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31.08.2020 17:53
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вы в своём уме?!
ЧТО он наработал за год для Украины?
про"рал бюджет,фонд короновируса,зерно,территории на донбассе,
перечислять дальше?
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31.08.2020 18:18 Відповісти
Чего ж, достижения есть - "обработался".
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01.09.2020 11:10 Відповісти
...эй, петрович,
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 3404
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31.08.2020 18:22 Відповісти
а еще они назьівали тебя земляньім червяком...
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31.08.2020 18:02 Відповісти
Не буду оригинальным, - "Идиот!"
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31.08.2020 18:05 Відповісти
Это точная линия поведения Осла.
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31.08.2020 18:12 Відповісти
Зельонскій скромно умолчал, якими перлами його називали.
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31.08.2020 18:05 Відповісти
Ни слова от главнокомандующего о войне с рашей и защите Украины .
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31.08.2020 18:06 Відповісти
За "достижения" в этой области, "кнопочками" точно не назовут!
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31.08.2020 18:17 Відповісти
Пора збиратися на Київ і гнати вувузєлу з банкової, поки воно не угробило Україну.
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01.09.2020 05:52 Відповісти
Вас называли " зелеными кнопочками" , а вы оказались " микробами" ( "Цитатник Зе")
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31.08.2020 18:09 Відповісти
Балашов о враньё Зеленского Саакашвили и кивы
ЖЖЁТ КАК ВСЕГДА ПРАВДУ

https://youtu.be/Cj5aAI0fEXA
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31.08.2020 18:11 Відповісти
не смотрел но плюсану.
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31.08.2020 19:17 Відповісти
Я горжусь шо у нас президент ссыкун кловун и долпо**п.
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31.08.2020 18:11 Відповісти
кто их так называл??? ))))


- так они называли меня желтой рыбой???
- да! да! и еще червяком...земляным червяком..
- так они называли меня лягушкой?
да! да! и еще червяком...земляным червяком ))
..
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31.08.2020 18:11 Відповісти
Покидьки!
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31.08.2020 18:12 Відповісти
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 9504
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31.08.2020 18:15 Відповісти
Більше пишатись, пристарілим зеленим мальчикам та девочкам, нічим. Факт.
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31.08.2020 18:15 Відповісти
Оно дебил...
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31.08.2020 18:16 Відповісти
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 8396
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31.08.2020 18:16 Відповісти
так уже ж посчитали, что прошлый парламент был продуктивнее
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31.08.2020 18:16 Відповісти
Ну и где же наш Джамал?
Где наш -дед- ???
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31.08.2020 18:19 Відповісти
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 5398
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31.08.2020 18:22 Відповісти
Он то плакал
То смеялся
То щетинился как ёж
Он гад над нами издевался
Ну сумасшедший, что возьмёшь
В.С.Высоцкий.
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31.08.2020 18:26 Відповісти
Шож вы так...то уголовника то кловуна в гетьманы выбираете? Так может вы не свободолюбивые козаки а макшанские вы***ки?
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31.08.2020 18:27 Відповісти
Я знаю ....еще одних, которые используют "принтеры"!.....по сути это небольшие шарики, напоминающие засохшую жвачку. Я за свою жизнь, только один раз держал его в руках. Функциональное назначение его - ретранслятор. С помощью его маленькие зеленые подключаются к вам и читают ваши мысли.
Я очень ответственно заявляю, мысли они читают...пауза....лучше!!! наших с Вами создателей. Это я констатирую с грустью.
Вот такие вот бывают ......"принтеры".....
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31.08.2020 18:27 Відповісти
А это от куда? не узнаю...
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31.08.2020 18:45 Відповісти
"Много сделано.." Що зроблено ,перерахуйте на пальцях однієї руки,який прорив здійснила Україна за влади Зеленського...
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31.08.2020 18:30 Відповісти
Чем оно "закинулось" перед этим выступлением? Трамадолом? Бутиратом? Ещё какой-то хренью? Ну явный неадекват. Люди добрые-это ж пи@дец.😮
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31.08.2020 18:30 Відповісти
все глупее и глупее, дебильнее и дебильнее. а он оказывается весь такой - насквозь, это не театр, а правда. с первых дней куча глупостей!
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31.08.2020 18:43 Відповісти
А Вакарчук прав . Можешь петь , пой . Советую Зеленскому : можешь смешить , твоё призвание - смешной жанр (клоун) . В стране война . Это должно быть на первом месте , а не гордость за "кнопочки и принтеры" .
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31.08.2020 18:33 Відповісти
Ну а что умного может сказать ЗЕлена дрысля?
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31.08.2020 18:45 Відповісти
Смакуйте дебіли! Чергова порція сечі вам в очі
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31.08.2020 18:40 Відповісти
Дебил а не президент.
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31.08.2020 18:46 Відповісти
Потому шо - презЕдент.
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31.08.2020 18:52 Відповісти
**********...
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31.08.2020 21:44 Відповісти
Опять врет, вас назвали зелеными)))
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 970
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31.08.2020 18:49 Відповісти
Полная неадекватность.
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31.08.2020 18:57 Відповісти
Так,я - гівнюк...І єтім я горжусь - сказав Зєля...І це є нищівний аргумент,проти якого не попреш...
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31.08.2020 19:06 Відповісти
Реально, воно ж хворе. То капець. То зелене чмо взагалі вже не тямить, що плете. От придурок.
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31.08.2020 19:08 Відповісти
А представте если бы на месте Зеленского был бы какой то дурачок(в сравнении с этим)
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31.08.2020 19:08 Відповісти
А ще, всіх вас, називають зеленими ган+++ми. Пишайтесь.
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31.08.2020 19:09 Відповісти
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 253
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31.08.2020 19:13 Відповісти
Шрек "Без табу" - зеленая кнопочка?
Да уж, его назвать "зеленой кнопочкой" могла только очень жадная до денег жрица любви в ролевых играх.
Про Юзика я ваще молчу.
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31.08.2020 19:21 Відповісти
А чего мы так застеснялись ? А как еще вас называли и называют ? Просьба огласить весь список. Ах, ну да. Стыдно. Мы уже не на подмостках. Это там мы были особо смелые. Хлопці, йдіть самі. Не чекайте, коли люди почнуть "дякувати"....
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31.08.2020 19:22 Відповісти
Оно гордится а мы презираем...Зелень она и есть зелень.Надежды на то что поспеет,увы никакой.
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31.08.2020 19:23 Відповісти
Как их только нек называют - и говном, и плесенью, и мудаками, и предателями, и клиническими идиотами...

Есть, чем гордиться, короче.
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31.08.2020 19:26 Відповісти
чем доволен? тем что устроил полный Хаос в стране?
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31.08.2020 19:29 Відповісти
З вами хоч не скучно.
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31.08.2020 19:29 Відповісти
тупой мудак
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31.08.2020 19:33 Відповісти
В залі сиділи делегати-"зєльониє кнопочкі", а в президії "корабєльниє сосни"
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31.08.2020 19:34 Відповісти
У вас проблеми від непрофесіоналізму. Державою повинні керувати професіонали, а для того зоб вони були, їх треба вчити в спеціально для того створених університетах/інститутах/школах, як це роблять в Франції. Я вже то тут писав, але повторюю, може до декого дійде і будуть зроблені потрібні висновки. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sciences+PO
Також тут є купа шкіл адміністрації різного рівня. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d%27administration_(France)
Поки висновки не зробите і не приймете міри то так і будете майданити з періодичністю 3-5 років, а толку так і не буде.
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31.08.2020 19:35 Відповісти
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 8041
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31.08.2020 19:36 Відповісти
неадекват Зеленый Дурак, или сцущий в глаза идиотам зеленой жидкостью вонючей, уж не знаю что реальнее - зеленые кнопочки и сумашедший принтер это 2 статьи для уголовных дел на этих депутатов в будущем
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31.08.2020 19:49 Відповісти
Небагато зеленим треба, щоб пишатись собою. Які такі справи мав на увазі зеленський?
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31.08.2020 20:00 Відповісти
вас называют зелеными идиотами и предателями.
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31.08.2020 20:04 Відповісти
Всіх слуг можна назвати- тля...
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31.08.2020 20:07 Відповісти
Ой, дурень
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31.08.2020 20:08 Відповісти
а Вы заметили какие щечки хомяка наело это недоразумение я так понял по столовой будет недостача
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31.08.2020 20:12 Відповісти
В Украине президент - предатель, а глава ОП работает на Кремль
мнение Август 29, 2020

Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 3027В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно…
Скажу свое на тему слитой операции по вагнеровцам.

https://scontent.fdnk6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/118519897_5208101539216057_570199559880866067_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7g968jRsEoYAX-boh0P&_nc_ht=scontent.fdnk6-1.fna&oh=c704c8bf7f72e56e30cbda5402c5d08f&oe=5F6EFB19 Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 3027Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 6358

Об этом написал в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Сделаю оговорку - мое мнение по Бутусову и Женечки Шевченко всем известно. Особенно по Шевченко…
Но ситуация в том, что судя по всему большая часть информации, что они опубликовали - это правда.
Ермак действительно сломал операцию, которая велась в координации нескольких служб, ради того, чтоб не ссориться с русскими.
Если вам будут рассказывать про то, что это могло сорвать будущие обмены пленных - это манипуляция. Ситуация в том, что мы обменяли всех ключевых боевиков и шпионов. Не осталось никого.
Мы отдали людей, которые взрывали наших спецов в Киеве и Мариуполе. Сбивали самолеты. Мы отдали России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) людей, которые били Градами по Мариуполю. Мы даже беркутов, расстреливающих Майдан, отдали. Вы думаете, что каких-то ключевых граждан Украины Россия обменяет на пару сепарских бомжей? Нет, к сожалению. Нам нужен был обменный фонд. И Ермак его опрокинул.
У нас совершено преступление против государства. Предательство. Которое покрывается первым лицом.
Я могу понять, когда кумовство приводит к коррупции, и президент это покрывает.
Но мы стали свидетелями уникального случая. Мы стали свидетелями предательства, покрываемого президентом.
И это ситуация сейчас известна в ВР. Известна спецслужбам. Причем, как нашим, так и американским. Этой ситуацией пробуют воспользоваться россияне, чтоб посадить Зеленского на крючок, так как он понимает, что даже если он досидит до конца каденции - то ему придется бежать. Потому что это не Венедиктову по сфабрикованным делам на предыдущего президента направлять. Это преступление которое имеет место, свидетелей и фиксацию.
И тот факт, что спецслужбы опубликовали скомканное кондовое опровержение, хотя внутри этих же спецслужб обсуждается ****** ситуации - это не тушит пожар. И тот факт, что в ВР среди депутатов идет обсуждение формирования ТСК по этой ситуации и фигуры, которая её возглавит - все это пугает Зеленского.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA.html «Слуги народа» блокируют создание ВСК по предательству и срыву «вагнеровской спецоперации» - Лерос. Видео
За год мы получили не только президента, который обвалил экономику и внешнюю политику, но и стал предателем. И которым сейчас Россия может крутить как хочет. Потому что «перемирие», которое он инициировал, он будет поддерживать любыми путями и зашкварами. Пока есть перемирие - он может говорить, что это все было, чтоб не гибли парни. Но как только по нашим войскам ударят, причем ударят организовано и после того как восстановили и укрепили всю линию соприкосновения, в то время как нашим войскам запретили это делать - ну я например буду на Банковой одним из первых на митинге с требованием убрать президента-предателя-капитулянта.
И Зеленский боится. Потому что он уже давно не самостоятелен. И готов заручиться поддержкой любого, кто её даст. Он лучше всех понимает, как слабы его позиции и в какую задницу нас затащил.
И вот тот случай когда приходится думать - а что дальше? Медведчук за этот год укрепился. Бойко в лидерах при досрочных выборах. Нового лидера мы не воспитали. Опять Порох? Предположим. Но ЕС не будет партией власти. А у нас парламентско-президентская республика.
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно.
Ну и по ситуации по сливу операции с вагнеровцами - да, это правда. Да, у нас президент предатель. Да, глава ОП, задницу которого президент прикрыл - откровенный пророссийский чорт, работающий на россиян.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4.html «Радио Свобода» подтвердило справедливость обвинений в предательстве Ермака и Зеленского по «делу вагнеровцев»
Потому когда вы в очередной раз решите поругаться в патриотической тусовке - не забывайте, что возможно очень скоро вы все будете стоять на одном Майдане. Плечом к плечу. Возможно что очень, очень скоро…
***
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31.08.2020 20:15 Відповісти
аморальные рожи
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31.08.2020 21:07 Відповісти
ЗЕрыса довольная, процесс превращения Украины в Малороссию идёт полным ходом.
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31.08.2020 21:15 Відповісти
Все ваше шобло уже останется в истории как пердимонокль
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31.08.2020 21:16 Відповісти
всё правильно сказал.
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31.08.2020 21:31 Відповісти
а як вiслюк вiджерся за рiк на народних харчах... восени можна рiзати...))
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31.08.2020 21:43 Відповісти
Ви не слуги народу, а холуї олігархів.
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31.08.2020 22:02 Відповісти
Ви не слуги народу, а холуї олігархів.
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31.08.2020 22:03 Відповісти
Нет, их совсем по другому называют.
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31.08.2020 22:50 Відповісти
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 8129
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01.09.2020 00:08 Відповісти
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 8714
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01.09.2020 00:52 Відповісти
Та ні, які кнопки та принтери?
ЗЕ-БІ-ЛИ.
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01.09.2020 08:59 Відповісти
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