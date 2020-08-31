Люди зараз ставляться до карантину легковажно, тому ситуація може тільки погіршуватися, - експерт

МОЗ самостійно не впорається з пандемією COVID-19, якщо ставлення громадян до карантину не зміниться, а під великим напливом нових пацієнтів не встоїть жодна медична система.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив експерт Олексій Якубін на своїй сторінці в Facebook.

"Люди зараз відносяться до карантину більш легковажно, аніж ще 4 місяці тому. І якщо відношення наших громадян не зміниться, ситуація може лише погіршуватися, адже під великим напливом нових пацієнтів не витримає жодна медична система. Ми це бачили навесні в Італії", - підкреслив Олексій Якубін.

За словами експерта, карантинні та протиепідемічні заходи впровадженні для того, щоб Україну не спіткала катастрофа у всіх можливих сенсах цього слова і епідемія світового масштабу, це точно не той випадок, коли можна думати тільки про себе.

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"Приклади Ізраїлю, США та інших країн з потужними медичними системами ілюструють, що МОЗ самостійно не впорається в епідемією, якщо люди й надалі будуть ігнорувати рекомендації медиків", - зазначив експерт.

Також Олексій Якубін зазначив, що нинішня ситуація істотно відрізняється від того, що було на початку пандемії: кількість тестувань порівняно з квітнем збільшилася майже в 100 разів, на основі світового досвіду МОЗ зареєструвало протоколи лікування COVID-19.