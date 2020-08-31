Люди зараз ставляться до карантину легковажно, тому ситуація може тільки погіршуватися, - експерт
МОЗ самостійно не впорається з пандемією COVID-19, якщо ставлення громадян до карантину не зміниться, а під великим напливом нових пацієнтів не встоїть жодна медична система.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив експерт Олексій Якубін на своїй сторінці в Facebook.
"Люди зараз відносяться до карантину більш легковажно, аніж ще 4 місяці тому. І якщо відношення наших громадян не зміниться, ситуація може лише погіршуватися, адже під великим напливом нових пацієнтів не витримає жодна медична система. Ми це бачили навесні в Італії", - підкреслив Олексій Якубін.
За словами експерта, карантинні та протиепідемічні заходи впровадженні для того, щоб Україну не спіткала катастрофа у всіх можливих сенсах цього слова і епідемія світового масштабу, це точно не той випадок, коли можна думати тільки про себе.
"Приклади Ізраїлю, США та інших країн з потужними медичними системами ілюструють, що МОЗ самостійно не впорається в епідемією, якщо люди й надалі будуть ігнорувати рекомендації медиків", - зазначив експерт.
Також Олексій Якубін зазначив, що нинішня ситуація істотно відрізняється від того, що було на початку пандемії: кількість тестувань порівняно з квітнем збільшилася майже в 100 разів, на основі світового досвіду МОЗ зареєструвало протоколи лікування COVID-19.
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Там були такі слова Портнікова:''Кравчук почав українізувати Україну і виводив на шлях до Європи, а оскільки це не подобалося москві, то вона зробила все, аби замінити «українського націоналіста», проєвропейського Кравчука на «проросійського» Кучму.''
кожен має мати власний розум.
Всем 36и6!
Понеділок, 31 серпня 2020, 22:27
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус вважає, що оскільки в світі через коронавірус були введені різні обмежувальні заходи, то їх безконтрольне скасування може привести до справжньої катастрофи.
Про це він https://twitter.com/WHO/status/1300460580604575744 заявив під час брифінгу.
За його словами, країнам, які бажають відкрити кордони і пустити на самоплив поширення коронавірусу - потрібно чекати неприємних наслідків таких дій.
"Якщо країни серйозно налаштовані на те, щоб відкритися, вони повинні бути серйозно налаштовані на боротьбу з передачею COVID-19", - заявив Гебрейесус.
За його словами, чим більше "держави контролюють поширення вірусу, тим більше вони можуть відкриватися". Але скасовувати всі заходи разом без будь-якого контролю - "це шлях до катастрофи".
Експерту невідомо,що що саме відносно епідемій СИстема охорони Здоров"я у США ,іІталії ХРІНОВі.Просто мало "ліжкомісць"....
Якби Супрун не розвалила нашу ,могли би поборотись з Ковід....