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Новини Коронавірус і карантин
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Люди зараз ставляться до карантину легковажно, тому ситуація може тільки погіршуватися, - експерт

Люди зараз ставляться до карантину легковажно, тому ситуація може тільки погіршуватися, - експерт

МОЗ самостійно не впорається з пандемією COVID-19, якщо ставлення громадян до карантину не зміниться, а під великим напливом нових пацієнтів не встоїть жодна медична система.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив експерт Олексій Якубін на своїй сторінці в Facebook.

"Люди зараз відносяться до карантину більш легковажно, аніж ще 4 місяці тому. І якщо відношення наших громадян не зміниться, ситуація може лише погіршуватися, адже під великим напливом нових пацієнтів не витримає жодна медична система. Ми це бачили навесні в Італії", - підкреслив Олексій Якубін.

За словами експерта, карантинні та протиепідемічні заходи впровадженні для того, щоб Україну не спіткала катастрофа у всіх можливих сенсах цього слова і епідемія світового масштабу, це точно не той випадок, коли можна думати тільки про себе.

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"Приклади Ізраїлю, США та інших країн з потужними медичними системами ілюструють, що МОЗ самостійно не впорається в епідемією, якщо люди й надалі будуть ігнорувати рекомендації медиків", - зазначив експерт.

Також Олексій Якубін зазначив, що нинішня ситуація істотно відрізняється від того, що було на початку пандемії: кількість тестувань порівняно з квітнем збільшилася майже в 100 разів, на основі світового досвіду МОЗ зареєструвало протоколи лікування COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Якубін (1)


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Топ коментарі
+4
Наденьте на этого эксперта конский противогаз, пусть в нем выезжает на репортажи. А если будет и после этого пистеть, нужно еще ему вспышку справа организовать с контролем лопатой по горбу.
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31.08.2020 18:19
+4
никто не относится к карантину легкомысленно, все прекрасно знают думающие люди, что карантин убивает больше чем сам вирус, карантин это вызов стране очень серьезный
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31.08.2020 19:39
+3
это выпускник МГУ, торгующий в качестве политолога своим ..лом на всяких политических шоу
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31.08.2020 18:33
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Цей експерт хто? Вузькопрофільний вірусолог?
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31.08.2020 18:16 Відповісти
это выпускник МГУ, торгующий в качестве политолога своим ..лом на всяких политических шоу
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31.08.2020 18:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/82781 Зараз епоха балаболів.В світі такі ж самі псевдоексперти.
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31.08.2020 18:34 Відповісти
Наденьте на этого эксперта конский противогаз, пусть в нем выезжает на репортажи. А если будет и после этого пистеть, нужно еще ему вспышку справа организовать с контролем лопатой по горбу.
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31.08.2020 18:19 Відповісти
Часто маску месячной давности одевают в АТБ по просьбе охранника или кассира . Согласен , для её владельца это бессмысленно , для окружающих есть шанс , если он в неё чихнёт , а не без неё . Деньги даем руками , сдачу получаем ими же . Все упаковки продуктов , овощей облапаны тысячу раз . Я не не призываю забить на меры , я просто умный .
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31.08.2020 18:20 Відповісти
Вы, *** работайте на получение вакцины, а не на пошив масок и запреты.
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31.08.2020 18:21 Відповісти
Какой ответственности можно ожидать от этих граждан если 73% считают что из комика выйдет достоиный лидер нации
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31.08.2020 18:22 Відповісти
по спряжению слово "лидер"*** просится на замену первой буквы на П....
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31.08.2020 18:25 Відповісти
...может, хоть таким путем популяция 73%-х сократится, жаль только, что нормальных людей за собой потянут...
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31.08.2020 18:28 Відповісти
А все зрозуміло,це ж політолог.Балаболи,залякали людей і назвалися експертами.Такі ж експерти ******* розповідати за ядерну зброю.
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31.08.2020 18:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474989 В спам московська тварино.
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31.08.2020 18:40 Відповісти
От як можна вірити політологам? Он навіть Портніков сказав.що Кравчук націоналіст.Люди не вірте шарлатанам.Вони за це отримують величезні гроші.
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31.08.2020 18:36 Відповісти
а можете ссылку указать, где Портников такое про Кравчука говорил, очень интересно
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31.08.2020 18:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/120306 Потрібно відео передивитися,якщо знайду.Напишу.
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31.08.2020 19:06 Відповісти
да если это много пересматривать, то ладно.
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31.08.2020 19:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/120306 Суботній політклуб 02.08.2020.Правда на ютубі чомусь зараз не знаходить.Я ж сам дивився.

Там були такі слова Портнікова:''Кравчук почав українізувати Україну і виводив на шлях до Європи, а оскільки це не подобалося москві, то вона зробила все, аби замінити «українського націоналіста», проєвропейського Кравчука на «проросійського» Кучму.''
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31.08.2020 19:31 Відповісти
Дякую!
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31.08.2020 21:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/120306 Поправочка 01.08.2020.
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31.08.2020 19:54 Відповісти
підтримую..

кожен має мати власний розум.
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31.08.2020 22:50 Відповісти
Ясен пень.Фонд для борьбы растащили,остаётся уповать,на самодисциплину.😂
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31.08.2020 18:37 Відповісти
А что это за з.лупа дрыщущая через журнашлюх под видом эксперда?
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31.08.2020 19:10 Відповісти
какая нах эпидемия? это та которую по поддельным тестам определяют? клоуны ***...е
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31.08.2020 19:18 Відповісти
никто не относится к карантину легкомысленно, все прекрасно знают думающие люди, что карантин убивает больше чем сам вирус, карантин это вызов стране очень серьезный
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31.08.2020 19:39 Відповісти
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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31.08.2020 21:46 Відповісти
За 5 місяців 2020 року в Україні померло 240 тисяч осіб, а від коронавірусу всього - 642 особи.
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31.08.2020 21:48 Відповісти
Жорсткі міри та контроль поліції, а інакше перехворіємо всі, а переживуть цю заразу "не только лишь все".
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31.08.2020 22:07 Відповісти
вообще то категорически против, а не "легкомысленно" !!!!!!!!!!
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31.08.2020 22:12 Відповісти
Скасування карантину призведе до катастрофи: у ВОЗ виступили з важливим попередженням
Понеділок, 31 серпня 2020, 22:27



Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус вважає, що оскільки в світі через коронавірус були введені різні обмежувальні заходи, то їх безконтрольне скасування може привести до справжньої катастрофи.

Про це він https://twitter.com/WHO/status/1300460580604575744 заявив під час брифінгу.
За його словами, країнам, які бажають відкрити кордони і пустити на самоплив поширення коронавірусу - потрібно чекати неприємних наслідків таких дій.

"Якщо країни серйозно налаштовані на те, щоб відкритися, вони повинні бути серйозно налаштовані на боротьбу з передачею COVID-19", - заявив Гебрейесус.

За його словами, чим більше "держави контролюють поширення вірусу, тим більше вони можуть відкриватися". Але скасовувати всі заходи разом без будь-якого контролю - "це шлях до катастрофи".
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31.08.2020 22:49 Відповісти
"Приклади Ізраїлю, США та інших країн з потужними медичними системами ілюструють, що МОЗ самостійно не впорається в епідемією...

Експерту невідомо,що що саме відносно епідемій СИстема охорони Здоров"я у США ,іІталії ХРІНОВі.Просто мало "ліжкомісць"....

Якби Супрун не розвалила нашу ,могли би поборотись з Ковід....
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31.08.2020 22:55 Відповісти
 
 