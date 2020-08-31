У Запоріжжі закрили пляжі після того, як у Дніпрі виявили пляму шкідливої для здоров'я речовини, - міськрада

У річці Дніпро в Запоріжжі 29 серпня виявили пляму невідомої речовини. Міська влада закрила пляжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької міської ради.

"29 серпня в річці Дніпро фахівці міської рятувальної служби виявили пляму невідомої речовини. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела засідання з цього приводу. Було прийнято рішення звернутися в екологічну лабораторію для того, щоб її фахівці взяли проби і повідомили про склад речовини. На період вивчення цієї ситуації купання на міських пляжах вирішили обмежити. Інформацію про це доносили до відпочивальників на міських пляжах", - йдеться на сайті мерії.

У результаті проведених досліджень було підтверджено, що виявлена ​​речовина є шкідливою для здоров'я. Однак, за словами радника мера Запоріжжя Валерія Еделева, проби бралися безпосередньо в середині плями. Сьогодні фахівці братимуть проби на міських пляжах для того, щоб перевірити, наскільки це вплинуло на стан води. На даний момент міські пляжі залишаються закритими, купання на них заборонено. Рішення про можливе відкриття пляжів буде прийматися за результатами зроблених сьогодні аналізів води.

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Також міська влада звернулася до Держпродспоживслужби, екологічної інспекції з вимогою розібратися в ситуації.