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Новини Місцеві вибори-2020
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У команді "ЄС" на місцевих виборах - колишні бранці Кремля Балух і Сущенко

У команді

Партія "ЄС" поведе на місцеві вибори команду патріотів і професіоналів, щоб зупинити проросійський реванш.

Про це йшлося на з'їзді партії, який відбувся в Києві, інформує Цензор.НЕТ. На думку учасників з'їзду, від результату загальнонаціональної виборчої кампанії залежить доля країни.

Серед кандидатів "ЄС" в обласні і міські ради - колишні політв'язні Роман Сущенко та Володимир Балух.

До команди "ЄС" приєдналися активісти інших політсил. Так, Волинський штаб партії очолила волонтерка Юлія Вусенко, депутатка Луцької міськради від "Самопомочі". У Полтаві від "ЄС" йтиме громадська активістка Юлія Городчанин, яка балотувалася в парламент від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначає, що сьогодні необхідно створити єдиний патріотичний фронт.

Списки в обласні ради очолять народні депутати з фракції "ЄС" Михайло Забродський і Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить доля країни. Перш за все ми повинні сформувати потужні фракції "Європейської Солідарності" у всіх облрадах. Але особливо це важливо в південних і східних регіонах - для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму і проявами сепаратизму", - зазначив у виступі на з'їзді п'ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.

"За підтримки активних громадян ми здатні захищати ті цінності, які за п'ять років покладені в основу державного будівництва. І армію, і мову, і віру. І ми дуже вдячні людям за підтримку і спільну боротьбу. Без вас ми б нічого не добилися", - додав він.

Порошенко зазначив, що немає жодних підстав розслаблятися. "Загроза московського реваншу не зменшується. Він - повзучий і повільний, малопомітний для більшості. Те, що нас не всі і не завжди розуміють, не повинно заважати нам говорити правду і попереджати про реальну небезпеку", - переконаний лідер "ЄС".

Порошенко додав, що "ЄС" йде на місцеві вибори, щоб захистити одну з ключових реформ - реформу децентралізації.

"Україна - сильна. Вона має достатній запас міцності, щоб вистояти проти ворогів і щоб придбати імунітет, який захистить від випадкових людей, яких іронія долі підняла до вершин влади. Україна буде європейською державою, членом Євросоюзу і НАТО", - переконаний Порошенко.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Порошенко Петро (15162) Сущенко Роман (486) Балух Володимир (310) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+23
В Добрий Путь, ЕС!
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31.08.2020 18:35
+16
...вася, "примитивно" - это то, что ты можешь увидеть в зеркале
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31.08.2020 18:35
+14
Тока за Филимонова !!!!

Он, если вдруг трубу прорвёт, всегда расскажет смешной анекдот.
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31.08.2020 18:36
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а ти член ЕС?
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31.08.2020 19:08 Відповісти
2 агары за такое твой хозяин платит?
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31.08.2020 19:32 Відповісти
Хозяева и слуги есть у таких д.......в как ты.
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31.08.2020 19:57 Відповісти
"Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", - отметил в выступлении на съезде пятый президент, лидер партии Петр Порошенко.
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я от не зрозумів, у 2014 в БПП влилось до 80% ригів якраз у південних і східних регіонах...
що, навіть риги втекли?
А взагалі то БПП складалась у більшості з ригів
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31.08.2020 19:04 Відповісти
Угу, *************** Домбровская тебя в качестве мэра Николаева вполне устроит. Устроил же смотрящий "православная ****".
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31.08.2020 19:14 Відповісти
это не важно. повторяю на юге вальцманат не пройдет.
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31.08.2020 19:15 Відповісти
Конечно, не важно. Главное - шоб русня прошла.
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31.08.2020 19:17 Відповісти
Мокша твой дом ********** ты тут чужой вата
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08.09.2020 22:00 Відповісти
а взагалі то по всім опитуванням, ЄС програє жопоблоку
це означає, що у Бойці українці бачать меньше негативу, ніж у Порошенці
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31.08.2020 19:15 Відповісти
так и есть. больше вреда народу Украины чем принес винницкий мыролюбец не принесли и десяток боек.
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31.08.2020 19:17 Відповісти
Мокша тебе к чечену обслужи
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08.09.2020 22:02 Відповісти
Це означає що Україна таки лусне по Дніпру.
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31.08.2020 19:18 Відповісти
навряд
це просто означає, що у Порошенка дужа низька довіра українців і все
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31.08.2020 19:23 Відповісти
А при чому тут Порошенко, ви про Бойко писали, може бути ЮВТ, Смешко, Ляшко, але не Бойко. Тоді ДНР квіточками покажеться.
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31.08.2020 19:26 Відповісти
це означает - поросяку на гилляку.
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31.08.2020 19:34 Відповісти
Це означає-раша бота на бутилку- вон за паребрик
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08.09.2020 22:03 Відповісти
Жаль ни одна социологическая контора не моделирует такой теоретический второй тур. Мне тоже кажется, что Бойко с минимальным отрывом победил бы Порошенко во втором туре при крайне низкой явке избирателей.
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31.08.2020 19:24 Відповісти
Цікава думка, фіг його знає, нічого доброго такий другий тур не приніс би.
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31.08.2020 19:27 Відповісти
Тоже так считаю.
Но на сегодняшний день к сожалению социология показывает, что такой второй тур вполне реален. Достаточно Зеленскому не баллотироваться, либо растерять свой рейтинг ниже 15%. Его голоса рассыпятся на десяток разных кандидатов. И ву а ля.
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31.08.2020 19:49 Відповісти
Зе ТЕрмос и Бойко-наихудшие варианты лучше Порох уже увидели уже кто есть кто
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08.09.2020 22:04 Відповісти
Мне тоже интересно, кого же в Украине ненавидят больше - рыгов или ПЕС
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31.08.2020 20:28 Відповісти
А тебе из-за бугра какого хрена тявкать сиди себе там ровно
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08.09.2020 22:05 Відповісти
При этом скромно умалчивает, шо освобождены они благодаря усилиям Зеленского. А то так до сих пор бы сидели в пуйловской тюрьме вместе с Сенцовым и Клыхом.
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31.08.2020 20:27 Відповісти
Они ему нах не нужны были твоему Термосу предателю-ему нужно было спасти Пуйла от Гамбургского международногог морского суда по решению которого Пуйла бы через 2 дня опустили бы по самые не могу-ни один рашенский кораблик не вошел бы в большинство портов мира а некоторые могли быть арестованы
Операция называется-Спасение рядового Путина
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08.09.2020 22:08 Відповісти
Очень интересует мнение Балуха. Как ты относишься к офшорам Порошенко во время Иловайска?
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31.08.2020 20:28 Відповісти
точно так же как и к оффшорам зели и ВСЕХ других чиновников))))
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31.08.2020 20:49 Відповісти
Поскольку Балух выбрал Барыгу, мне интересно именно то, что я написал.
Так же интересно, как https://censor.net/ru/video_news/452590.
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31.08.2020 21:18 Відповісти
тебе мой совет, не смотри на ночь зик и ньюзван))) если есть факты то не трындите в один голос с медведчуком а идите к зеле, он аж кипит, так хочет посадить пороха
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01.09.2020 10:52 Відповісти
Мокша запаребриковый у Пороха в отличие от Зе Термоса не нашли ни одного офшора Портнов ездил в Панаму писал кляузу в ПРокуратуру их на Пороха в ответ получил уголонрвное дело за клевету И посадили бы если не удрал ворюга и преступник с которого Зе снял 6 уголовных дел
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08.09.2020 22:12 Відповісти
Я не поддерживаю Зеленского! И к офшорам отношусь очень плохо, т.к. через них уходит кровь экономики Украины.
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31.08.2020 21:20 Відповісти
оффшорами пользуется весь мир. если в оффшорах деньгам комфортней чем в украине то кто здесь виноват? почему то в италии, франции, германии этой проблемы нет а в сша есть свои оффшорные зоны
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01.09.2020 10:50 Відповісти
Мокша бот никто из них из патриотов (случайные не в счет а только патриотически настроенные люди) не идет за Медведчуком как бы тебе не хотелось
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08.09.2020 22:14 Відповісти
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