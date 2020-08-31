У команді "ЄС" на місцевих виборах - колишні бранці Кремля Балух і Сущенко

Партія "ЄС" поведе на місцеві вибори команду патріотів і професіоналів, щоб зупинити проросійський реванш.

Про це йшлося на з'їзді партії, який відбувся в Києві, інформує Цензор.НЕТ. На думку учасників з'їзду, від результату загальнонаціональної виборчої кампанії залежить доля країни.

Серед кандидатів "ЄС" в обласні і міські ради - колишні політв'язні Роман Сущенко та Володимир Балух.

До команди "ЄС" приєдналися активісти інших політсил. Так, Волинський штаб партії очолила волонтерка Юлія Вусенко, депутатка Луцької міськради від "Самопомочі". У Полтаві від "ЄС" йтиме громадська активістка Юлія Городчанин, яка балотувалася в парламент від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначає, що сьогодні необхідно створити єдиний патріотичний фронт.

Списки в обласні ради очолять народні депутати з фракції "ЄС" Михайло Забродський і Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить доля країни. Перш за все ми повинні сформувати потужні фракції "Європейської Солідарності" у всіх облрадах. Але особливо це важливо в південних і східних регіонах - для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму і проявами сепаратизму", - зазначив у виступі на з'їзді п'ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.

"За підтримки активних громадян ми здатні захищати ті цінності, які за п'ять років покладені в основу державного будівництва. І армію, і мову, і віру. І ми дуже вдячні людям за підтримку і спільну боротьбу. Без вас ми б нічого не добилися", - додав він.

Порошенко зазначив, що немає жодних підстав розслаблятися. "Загроза московського реваншу не зменшується. Він - повзучий і повільний, малопомітний для більшості. Те, що нас не всі і не завжди розуміють, не повинно заважати нам говорити правду і попереджати про реальну небезпеку", - переконаний лідер "ЄС".

Порошенко додав, що "ЄС" йде на місцеві вибори, щоб захистити одну з ключових реформ - реформу децентралізації.

"Україна - сильна. Вона має достатній запас міцності, щоб вистояти проти ворогів і щоб придбати імунітет, який захистить від випадкових людей, яких іронія долі підняла до вершин влади. Україна буде європейською державою, членом Євросоюзу і НАТО", - переконаний Порошенко.