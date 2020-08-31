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Новини Окуповані території
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Умов для проведення виборів в ОРДЛО поки що немає, - "слуга народу" Корнієнко

Умов для проведення виборів в ОРДЛО поки що немає, -

Заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко не бачить умов, які могли б дозволити провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що немає умов безпеки для проведення виборів", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на запитання про можливі зміни до постанови Верховної Ради про місцеві вибори та про її відповідність Мінським домовленостям, які ініціює глава української делегації в Тристороннійї контактній групі Леонід Кравчук, Корнієнко сказав: "Я не бачу зараз ініціатив щодо цих змін з боку суб'єктів законодавчих ініціатив".

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Автор: 

вибори (6683) місцеві вибори (1366) Донбас (22354) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+4
Она будет только после полной деоккупации, контролем над границей и самой территорией и после управления этой территорией украинской военно- гражданской администрацией сроком равным сроку оккупации. ( на данный момент 6 лет)
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31.08.2020 18:47
+3
Блин как дети малые. Чего вы гавкаете из Киева, езжайте туда, и на месте проверьте условия для выборов, соответствие так сказать Украинскому законодательству. Надеюсь больше вас, дурней, мы не увидим...
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31.08.2020 18:50
+2
Хрен тебе , жополиз ватный .
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31.08.2020 18:50
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"пока что нет" ? Какая жалость !
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31.08.2020 18:43 Відповісти
Она будет только после полной деоккупации, контролем над границей и самой территорией и после управления этой территорией украинской военно- гражданской администрацией сроком равным сроку оккупации. ( на данный момент 6 лет)
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31.08.2020 18:47 Відповісти
Исходя из тупости тамошнего планктона, понадобится лет 300...
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31.08.2020 18:52 Відповісти
Хрен тебе , жополиз ватный .
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31.08.2020 18:50 Відповісти
Любишь своего фюрера, русский?
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31.08.2020 18:53 Відповісти
А що, Слов'янськ, Краматорськ і Лісичанськ вже не Донбасс? Прощавай Судети, співали фашики.
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31.08.2020 18:57 Відповісти
Мордовський?
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31.08.2020 19:41 Відповісти
Мені подобається дивитись на смолоскипну ходу на честь Бандери в Слов'янську.
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31.08.2020 19:45 Відповісти
А мені подобається в будь-якому місті.
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31.08.2020 19:47 Відповісти
Блин как дети малые. Чего вы гавкаете из Киева, езжайте туда, и на месте проверьте условия для выборов, соответствие так сказать Украинскому законодательству. Надеюсь больше вас, дурней, мы не увидим...
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31.08.2020 18:50 Відповісти
И Фокина с собой прихватите.
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31.08.2020 18:58 Відповісти
Это который «корабельная сосна»? Прикольный чел
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31.08.2020 18:51 Відповісти
Оно...
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31.08.2020 18:53 Відповісти
Так нафіга свистіти про це на кожному кроці?
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31.08.2020 19:11 Відповісти
"Корниенко не видит условий, которые могли бы позволить провести выборы на оккупированной части Донбасса". Пусть пойдёт, похмелится и вспомнит, какая страна позволяет провести "выборы" на её оккупированной части хоть "пока что", хоть когда-то.
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31.08.2020 19:17 Відповісти
Выборы - табу! 😂
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31.08.2020 20:59 Відповісти
Так а зачем тогда "пукать в лужу" с теми выборами? Кравчука и Фокина понять еще можна - старческое недержание.
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01.09.2020 11:14 Відповісти
 
 