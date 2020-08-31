Умов для проведення виборів в ОРДЛО поки що немає, - "слуга народу" Корнієнко
Заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко не бачить умов, які могли б дозволити провести вибори на окупованій частині Донбасу.
Про це він заявив на брифінгу в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Поки що немає умов безпеки для проведення виборів", - сказав Корнієнко.
Відповідаючи на запитання про можливі зміни до постанови Верховної Ради про місцеві вибори та про її відповідність Мінським домовленостям, які ініціює глава української делегації в Тристороннійї контактній групі Леонід Кравчук, Корнієнко сказав: "Я не бачу зараз ініціатив щодо цих змін з боку суб'єктів законодавчих ініціатив".
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