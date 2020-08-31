На Миколаївщині посилили карантин: закрили клуби і ресторани, заборонили концерти і дискотеки

У зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Миколаївській області заборонили роботу дискотек, нічних клубів і ресторанів, де організоване дозвілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Миколаївської ОДА.

"Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації ухвалила рішення додатково заборонити на час дії карантину: проведення концертів (крім проведених установами культури, для яких концертна діяльність впродовж останнього року є основним видом діяльності); дискотек; роботу розважальних закладів (нічних клубів); діяльність підприємств громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.)", - сказано в повідомленні.

Таке рішення прийнято у зв'язку зі швидкими темпами зростання захворюваності коронавірусом.

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Зазначимо, що Миколаївщина в "зеленій" зоні, але показник захворюваності COVID-19 за попередні 14 днів на 100 тис. населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40 на 100 тис. населення).

Нагадаємо, в Миколаєві скасовано святкування Дня міста, заборонено масові заходи на два місяці, скасовується пільговий проїзд у громадському транспорті.