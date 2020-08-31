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Новини Коронавірус і карантин
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На Миколаївщині посилили карантин: закрили клуби і ресторани, заборонили концерти і дискотеки

На Миколаївщині посилили карантин: закрили клуби і ресторани, заборонили концерти і дискотеки

У зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Миколаївській області заборонили роботу дискотек, нічних клубів і ресторанів, де організоване дозвілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Миколаївської ОДА.

"Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації ухвалила рішення додатково заборонити на час дії карантину: проведення концертів (крім проведених установами культури, для яких концертна діяльність впродовж останнього року є основним видом діяльності); дискотек; роботу розважальних закладів (нічних клубів); діяльність підприємств громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.)", - сказано в повідомленні.

Таке рішення прийнято у зв'язку зі швидкими темпами зростання захворюваності коронавірусом.

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Зазначимо, що Миколаївщина в "зеленій" зоні, але показник захворюваності COVID-19 за попередні 14 днів на 100 тис. населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40 на 100 тис. населення).

Нагадаємо, в Миколаєві скасовано святкування Дня міста, заборонено масові заходи на два місяці, скасовується пільговий проїзд у громадському транспорті.

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1794) Миколаївська область (2261) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Де ж тепер зебіли будуть на сАбранія збиратись?
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31.08.2020 18:58 Відповісти
В МОРГЕ......
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31.08.2020 18:58 Відповісти
Свій Велюр є всюди.
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31.08.2020 19:07 Відповісти
глистам паразитам и вирусам кнопочкам и принтерам ....а какая разница.....
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31.08.2020 19:12 Відповісти
Случилось то,что и должно было случиться. "Наш" министр здравоохранения,которая "олекуцикэ доктор" (немножко доктор),как любят выражаться представители "нашей власти",и которая СОВСЕМ не имеет медицинского образования (вроде имеет юридическое,какое-то),и которая ходила по магазинам без маски,временами ковыряясь в носу,-она заболела Ковидом! Причем,положительный тест она сделала 25 08 20,а она сообщила об этом обществу 29 08 20,и это только после того как об этом начали сообщать в интернете! Разве такие люди,которые скрывают свою болезнь,подвергая свой народ большой опасности,разве они не преступники?
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31.08.2020 19:25 Відповісти
кто там что писал про КСУ.. где эта женщина?... в Украине правят санитарные врачи
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31.08.2020 19:35 Відповісти
Печально, но быдлом обычно правят исключительно итарасы..
Кто не верит, может посмотреть в сторону России, Беларуси и... та-дам... Украины
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31.08.2020 21:55 Відповісти
Доиграются... Немцы уже рейхстаг штурмуют.
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31.08.2020 20:50 Відповісти
Нельзя было подождать еще пару недель до закрытия курортного сезона? По прогнозу до 20 сентября по Украине-жара
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31.08.2020 22:55 Відповісти
 
 