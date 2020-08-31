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Новини Місцеві вибори-2020
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ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко

ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко

"Опозиційний блок - За життя" - ворог України, п’ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час свого виступу на зборах фракції перед місцевими виборами, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"Вибори лише формально локальні. Але від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської дороги, але й доля країни в цілому. Насамперед ми повинні сформувати потужні фракції "Європейської солідарності" в усіх облрадах. Але особливо це важливо в південних та східних регіонах - для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму та проявами сепаратизму. Наше завдання на півдні та сході країни - мінімізувати результат ОПЗЖ. ОПЗЖ - це ворог, це п’ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на Путіна", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 31 серпня в Києві відбувся з'їзд партії "Європейська Солідарність". Стало відомо, що серед кандидатів "ЄС" в обласні і міські ради - колишні політв'язні Роман Сущенко та Володимир Балух.

До команди "ЄС" приєдналися активісти інших політсил. Так, Волинський штаб партії очолила волонтер Юлія Вусенко, депутат Луцької міськради від "Самопомочі". У Полтаві від "ЄС" йтиме громадська активістка Юлія Городчанин, яка балотувалася в парламент від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначає, що сьогодні необхідно створити єдиний патріотичний фронт.

Списки в обласні ради очолять народні депутати з фракції "ЄС" Михайло Забродський і Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У команді "ЄС" на місцевих виборах - колишні бранці Кремля Балух і Сущенко

Автор: 

місцеві вибори (1366) Порошенко Петро (15162) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+49
у тебе були всі можливості просто знищити всіх ригів і всяку пяту колону
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31.08.2020 19:21
+42
Да, пожалел вас Петро
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31.08.2020 19:22
+42
Порох виграв боротьбу за уми але програв боротьбу за тих в кого нема ума
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31.08.2020 19:26
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Хіба що є у калініна рука, а замість голови -- макітра, повна лайна.
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01.09.2020 09:31 Відповісти
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2763
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31.08.2020 23:48 Відповісти
Ось так виглядала казарма на окраїні Одесси, де я просидів три тижні під замком в 2018 році під час так званого військового стану. А на вулиці були плакати Армія-Мова-Віра. Так, деякі люди вірять...
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7108

ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4662
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2421
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01.09.2020 00:32 Відповісти
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 258
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01.09.2020 00:33 Відповісти
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9524ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9108
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01.09.2020 00:35 Відповісти
73 відсотки України вас підтримало...
Не повірило,що ПЄтя ПАТРІОТ..

І послало Баригу на...уй...
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01.09.2020 09:16 Відповісти
А ось так виглядав я.ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1586
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01.09.2020 00:37 Відповісти
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6984
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01.09.2020 00:44 Відповісти
http://i.piccy.info/i9/520a4d1548dedbdc948608a4d0778a02/1598909727/295102/1374530/2018_12_24_0719_1527.jpg
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01.09.2020 00:45 Відповісти
Коленовстан - 1/6 часть суши; 40% всех ресурсов Земли; 2%
населения Земли, 1,5% от мировой экономики. Из них: не имеют
отопления - 22 млн.чел. Не имеют
водоснабжения - 29 млн.чел. Не имеют канализации
- 35 млн.чел. Не имеют горячего
водоснабжения - 47 млн.чел. Не имеют природного
газа - 65 млн.чел. Не имеют доступа в
интернет - 78 млн.чел. Не имеют личного
автотранспорта - 90 млн.чел.

И живут за чертой
бедности - 30 млн. чел.
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01.09.2020 07:06 Відповісти
Є уточнення .
1\6 -це міф.

раша -це 1/9 поверхні суші.
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01.09.2020 09:13 Відповісти
За 100 лет на России вернулись
к тому, от чего пытались уйти убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100
лет и 100 млн. коту под хвост!
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01.09.2020 09:22 Відповісти
Это значит, что 8/9 суши где-то шляются. Непорядок, надо вернуть на родину!
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01.09.2020 09:41 Відповісти
Вертайся ти на свою "историческую родину", чи ти звідтіля строчиш свої дурниці.
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01.09.2020 09:46 Відповісти
Партія "Європейська солідарність" іде на місцеві вибори з командою, яка об'єднала патріотів із різних політичних сил, професійних і проєвропейських лідерів, щоб зупинити проросійський реванш і будувати європейське життя в Україні.
Джерело: https://eurosolidarity.org/2020/08/31/yevropejska-solidarnist-na-misczevyh-vyborah-obyednuye-patriotiv-ta-profesionaliv-shhob-zupynyty-prorosijskyj-revansh-i-buduvaty-yevropejske-zhyttya-v-********/ пресслужба "ЄС"
Дослівно: "Команди в обласні та міські ради очолять знакові особистості - зокрема, ті, хто добре знає, що таке європейські цінності, бо надто сильно відчули на собі російську реальність.
============
1.БАрига встав на виборах у місцеві ради на шлях голімого популізму,хоча можливий варіант,що всі більш-менш значущі фігури на місцевому політринку не ставлять ні на підтримку лузера Петра,ні на "зелень",що розгубила популярність.

2.Таке вражіння,що Барига вирішив "осідлати" патріотичний електорат .
Що на це "Свобода" ?Як прореагують на це інші патріотичні партії.Чи у нас патріоти виключно в "ЄС" ?
Втім,з лозунгом "хто не за Порошенко,той за путіна" "ЄС" вже прої..али попередні вибори...
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01.09.2020 09:12 Відповісти
Да ты что!!! А где ж ты был, пока они при тебе процветали, фука? Вот урод лицемерный, у меня слов цензурных нет! Прозрел он спустя пять лет президентства и ещё года в позорной отставке.
Напоминаю, у кого короткая память: ОПЗЖ - бывшая партия регионов. Порошенко - первый председатель именно этой партии. Министр Януковича. Ещё вопросы есть?
Вот он типа не знал, кто они такие, его соратнички, друзья и партнёры. Да он там с каждым из жопоблоковцев кореш уже лет по двадцать как. Тут вдруг его осенило... "Я *фигею*, дорогая редакция"...
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01.09.2020 09:45 Відповісти
невірять в доброту людську..
у чесність і порядність Пєті...
у те ,що міг він стати Патріотом ))))))))
НУ що за люди в Інтернеті !!??
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01.09.2020 12:09 Відповісти
лихо парашенка переобувается, ничему его жизнь не учит, просто циничный брехун и мародер.
Мы ВСЕ помним..........жму руку.обнимаю.
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01.09.2020 10:51 Відповісти
Судя из рейтингов - на врага работает другая партия.
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01.09.2020 11:19 Відповісти
Кто б говорил, "жму руку"
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01.09.2020 11:38 Відповісти
Порошенко веде на місцеві вибори експолітв'язнів Кремля та активістів



Задля боротьби з проросійським реваншем списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе"
.
Деталі: Також Порошенко зі сцени наголосив, що до "ЄС" долучився "найкривавіший з часів реформації пастор Олександр Турчинов" та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.



Вєдьот на вибори в Совєти
Художника,директора музея Пєтя,
известного своим оригинальним стилем
(*уев и пи*д изображеньем стильним)
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01.09.2020 12:06 Відповісти
Ньюзван ще при порошенко був. Чому він його не закрив?

Правда градус пропаганди був набагато меншим.

І пітуШарія тоді ніхто і не подумав би виводити в ефір.

А зараз уже 4 медведчуківські канали.
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01.09.2020 14:45 Відповісти
ОПЗЖ сильны потому что ты жалкий лузер и слизняк. Ты сдал русне парламент, "головнокомандувач"
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01.09.2020 16:12 Відповісти
Закрой хавало кацахлячье отродье ,и требуй того же и сейчас от слившимся с жопжз зендоном ,манипулируете твари временем и пространством .
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01.09.2020 16:49 Відповісти
Шо таке Петро Алексийовыч? Правда глаза колит? Петро нас всех продал ***** и даже глазом не моргнул. Почему не сел медведчук? Почему Авакян до сих пор министр? Где украинский флаг над Донецком?
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02.09.2020 09:24 Відповісти
Ну если это враг и агент Кремля, то почему Порось во время своего президенства ничего не сделал? Более того, допустил до переговоров по Донбассу, дал ему скупить кучу каналов, по которым он вещает свою пропаганду? Как так?
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01.09.2020 17:38 Відповісти
..верно на все 100%!!!..А теперь орёт,как недорезанный...Одна "контора",живущая по принципу.."Ну,как мы им дали??"
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01.09.2020 18:33 Відповісти
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1264
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01.09.2020 20:30 Відповісти
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