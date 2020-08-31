ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко
"Опозиційний блок - За життя" - ворог України, п’ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час свого виступу на зборах фракції перед місцевими виборами, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.
"Вибори лише формально локальні. Але від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської дороги, але й доля країни в цілому. Насамперед ми повинні сформувати потужні фракції "Європейської солідарності" в усіх облрадах. Але особливо це важливо в південних та східних регіонах - для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму та проявами сепаратизму. Наше завдання на півдні та сході країни - мінімізувати результат ОПЗЖ. ОПЗЖ - це ворог, це п’ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на Путіна", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, 31 серпня в Києві відбувся з'їзд партії "Європейська Солідарність". Стало відомо, що серед кандидатів "ЄС" в обласні і міські ради - колишні політв'язні Роман Сущенко та Володимир Балух.
До команди "ЄС" приєдналися активісти інших політсил. Так, Волинський штаб партії очолила волонтер Юлія Вусенко, депутат Луцької міськради від "Самопомочі". У Полтаві від "ЄС" йтиме громадська активістка Юлія Городчанин, яка балотувалася в парламент від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначає, що сьогодні необхідно створити єдиний патріотичний фронт.
Списки в обласні ради очолять народні депутати з фракції "ЄС" Михайло Забродський і Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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Не повірило,що ПЄтя ПАТРІОТ..
І послало Баригу на...уй...
населения Земли, 1,5% от мировой экономики. Из них: не имеют
отопления - 22 млн.чел. Не имеют
водоснабжения - 29 млн.чел. Не имеют канализации
- 35 млн.чел. Не имеют горячего
водоснабжения - 47 млн.чел. Не имеют природного
газа - 65 млн.чел. Не имеют доступа в
интернет - 78 млн.чел. Не имеют личного
автотранспорта - 90 млн.чел.
И живут за чертой
бедности - 30 млн. чел.
1\6 -це міф.
раша -це 1/9 поверхні суші.
к тому, от чего пытались уйти убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100
лет и 100 млн. коту под хвост!
Джерело: https://eurosolidarity.org/2020/08/31/yevropejska-solidarnist-na-misczevyh-vyborah-obyednuye-patriotiv-ta-profesionaliv-shhob-zupynyty-prorosijskyj-revansh-i-buduvaty-yevropejske-zhyttya-v-********/ пресслужба "ЄС"
Дослівно: "Команди в обласні та міські ради очолять знакові особистості - зокрема, ті, хто добре знає, що таке європейські цінності, бо надто сильно відчули на собі російську реальність.
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1.БАрига встав на виборах у місцеві ради на шлях голімого популізму,хоча можливий варіант,що всі більш-менш значущі фігури на місцевому політринку не ставлять ні на підтримку лузера Петра,ні на "зелень",що розгубила популярність.
2.Таке вражіння,що Барига вирішив "осідлати" патріотичний електорат .
Що на це "Свобода" ?Як прореагують на це інші патріотичні партії.Чи у нас патріоти виключно в "ЄС" ?
Втім,з лозунгом "хто не за Порошенко,той за путіна" "ЄС" вже прої..али попередні вибори...
Напоминаю, у кого короткая память: ОПЗЖ - бывшая партия регионов. Порошенко - первый председатель именно этой партии. Министр Януковича. Ещё вопросы есть?
Вот он типа не знал, кто они такие, его соратнички, друзья и партнёры. Да он там с каждым из жопоблоковцев кореш уже лет по двадцать как. Тут вдруг его осенило... "Я *фигею*, дорогая редакция"...
у чесність і порядність Пєті...
у те ,що міг він стати Патріотом ))))))))
НУ що за люди в Інтернеті !!??
Мы ВСЕ помним..........жму руку.обнимаю.
Задля боротьби з проросійським реваншем списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе"
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Деталі: Також Порошенко зі сцени наголосив, що до "ЄС" долучився "найкривавіший з часів реформації пастор Олександр Турчинов" та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
Вєдьот на вибори в Совєти
Художника,директора музея Пєтя,
известного своим оригинальним стилем
(*уев и пи*д изображеньем стильним)
Правда градус пропаганди був набагато меншим.
І пітуШарія тоді ніхто і не подумав би виводити в ефір.
А зараз уже 4 медведчуківські канали.