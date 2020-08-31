ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко

"Опозиційний блок - За життя" - ворог України, п’ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час свого виступу на зборах фракції перед місцевими виборами, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"Вибори лише формально локальні. Але від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської дороги, але й доля країни в цілому. Насамперед ми повинні сформувати потужні фракції "Європейської солідарності" в усіх облрадах. Але особливо це важливо в південних та східних регіонах - для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму та проявами сепаратизму. Наше завдання на півдні та сході країни - мінімізувати результат ОПЗЖ. ОПЗЖ - це ворог, це п’ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на Путіна", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 31 серпня в Києві відбувся з'їзд партії "Європейська Солідарність". Стало відомо, що серед кандидатів "ЄС" в обласні і міські ради - колишні політв'язні Роман Сущенко та Володимир Балух.

До команди "ЄС" приєдналися активісти інших політсил. Так, Волинський штаб партії очолила волонтер Юлія Вусенко, депутат Луцької міськради від "Самопомочі". У Полтаві від "ЄС" йтиме громадська активістка Юлія Городчанин, яка балотувалася в парламент від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначає, що сьогодні необхідно створити єдиний патріотичний фронт.

Списки в обласні ради очолять народні депутати з фракції "ЄС" Михайло Забродський і Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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