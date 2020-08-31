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Стерненко попросив прихильників приїхати на суд до Одеси: "Прокурор наполягає на СІЗО для мене"

Стерненко попросив прихильників приїхати на суд до Одеси:

Приморський районний суд Одеси переніс на завтра підготовче судове засідання у справі активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Про це Стерненко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання відклали на завтра на 10:00. Прокурор наполягає на СІЗО для мене. Прошу їхати в Одесу. Ви тут потрібні. Ви потрібні як поручителі і просто як люди, яким не байдуже", - написав Стерненко.

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Стерненко попросив прихильників приїхати на суд до Одеси: Прокурор наполягає на СІЗО для мене 01

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Автор: 

Одеса (5437) суд (11659) Стерненко Сергій (384) Михайлик Олег (51)


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Топ коментарі
+16
Самооборона. В нормальной стране ему от копов награда была бы за ликвидацию наемных убийц.
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31.08.2020 20:27
+16
Та невже... А коли повертаєшся з дівчиною додому, а на тебе нападають 2 амбали з ножами, то це ЩО ?
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31.08.2020 20:29
+14
Сизо? Рыговское "правосудие" оно такое...
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31.08.2020 20:11
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Сизо? Рыговское "правосудие" оно такое...
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31.08.2020 20:11 Відповісти
Закон нарушил так изволь отвечать а не звать толпу чтоб оказать давление на суд.
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31.08.2020 20:15 Відповісти
Що він порушив ?
Ти б радів, якби він вже згнив в могилі ?
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31.08.2020 20:16 Відповісти
Когда ты бежишь за нападающим 100 метров и добиваешь это уже не самооборона и даже не её превышение а чистое убийство.
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31.08.2020 20:23 Відповісти
Самооборона. В нормальной стране ему от копов награда была бы за ликвидацию наемных убийц.
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31.08.2020 20:27 Відповісти
Та невже... А коли повертаєшся з дівчиною додому, а на тебе нападають 2 амбали з ножами, то це ЩО ?
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31.08.2020 20:29 Відповісти
ПРо сто метров вопрос спорный, реально там меньше 30-40 м. Тут конечно есть к чему прикопаться, точно не чистая самооборона, но с другой стороны на человека совершается ряд покушений, он просит принять меры, его просьбы в наглую игнорят и угрожают...Понятно он ходит с ножем (хотя там еще доказать надо, что нож его), даже не с пистолетом, чтобы хоть как то защитить свою жизнь и жизнь своей женщины. На него опять нападют, очередное покушение...в аффекте он не просто дает отпор, а мочит киллеров. Это не убийство, это превыешние самообороны и любой нормальный адвокат это докажет.
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31.08.2020 20:30 Відповісти
Лучше бы он ходил с хорошим травматом или флобером. Эффект лучше и без таких последствий.
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31.08.2020 20:39 Відповісти
Не было там и превышения самообороны. Стерененко гнался за нападавшим, чтобы задержать его - это логично, потому что он именно так уже делал. Его девушка побежала за вторым. Она добивать его побежала? Человек с ранением в сердце (лезвие ножа Сергея 92мм) вполне может бегать, но рано или поздно - упадёт. Однажды мой сосед, получив удар в сердце большим кухонным ножом, добежал до моей двери и дважды позвонил. Открыл я не сразу, потому что была ночь. Правда когда открыл, он уже не дышал...
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31.08.2020 20:56 Відповісти
Юра, ты когда-нибудь в драке групповой участвовал или хотя бы ты один , а их двое? Даже без ножей, а с арматурами , ремнями с бляхами, кастетами? Наверное нет. Там или тебя или ты, особо времени нет раздумывать насколько я превышаю самооборону. Тем более это не первый случай нападения на него.
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31.08.2020 20:38 Відповісти
Что этот Юра видель в жизни кроме кацапских сериалов про ментов. Его бы уже при первом покушении повезли бы на дурку или на кладбище, причем покушения пальцем было бы достаточно, судя по тому что оно перепуганое пишет.
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01.09.2020 10:51 Відповісти
Юра палец нападавшего просто откусил бы с переляку, как моя 3-х летняя племяшка укусила палец стоматолога
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01.09.2020 12:47 Відповісти
"догнал добил" - дебилдетект
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31.08.2020 22:27 Відповісти
Вы уже купили билет в Одессу? Или на диване поддержите Стерненко?
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31.08.2020 20:46 Відповісти
На дивані. Нехай за це подякує.
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31.08.2020 20:48 Відповісти
юра,вкажи,який закон ти порушив
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31.08.2020 20:17 Відповісти
кацап, у тебя прокси отклеился
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31.08.2020 20:19 Відповісти
Кто тебя критикует? - расскажи дяде
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31.08.2020 20:28 Відповісти
Нападение зе-власти на Стерненко считаю нападением зе-власти на право украинцев на самооборону и самозащиту, а значит считаю зе-власть антинародной и считаю враждебной Украине.
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31.08.2020 20:22 Відповісти
100% !!!
Быдло врядли созреет до уровня людей, чтоб это понять.
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31.08.2020 22:30 Відповісти
Поймёт. Донести правильно надо и даже, чтоб вата поняла.
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01.09.2020 00:42 Відповісти
Стерененко виноват только лишь в том, что своими руками привел к власти тех кто сейчас творит бесспредел, уже по отношению к нему.
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31.08.2020 20:31 Відповісти
Таки да. Не буди лихо пока оно спит.. А разбудил -- не обессудь. ....
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31.08.2020 20:32 Відповісти
А всього лише 21.04.2019 треба було проголосувати за Порошенка, і от оцього, дикого НЕРЕАЛЬНОГО (ну хто про таке міг подумати при «кривавому баризі » ?!!!!) зашквару, сьогодні не було б і в помині !
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31.08.2020 20:33 Відповісти
И не постить перед этим такой херни. Посеяв ветер .....

Стерненко попросил сторонников приехать на суд в Одессу: "Прокурор настаивает на СИЗО для меня" - Цензор.НЕТ 2369
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31.08.2020 20:38 Відповісти
Стерненко попросил сторонников приехать на суд в Одессу: "Прокурор настаивает на СИЗО для меня" - Цензор.НЕТ 3391https://www.youtube.com/watch?v=LBXjc20oIKo
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31.08.2020 20:48 Відповісти
Высралось? Полегчало? Такая туфта на таких вот дебилов и расчитана. Даже склейки нормально слепить ума не хватило.
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31.08.2020 21:02 Відповісти
але Порошенка він на судилищі підтримав
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31.08.2020 23:10 Відповісти
він з кинджалом ходив?
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31.08.2020 20:35 Відповісти
Все так-правда на стороні Стерненка- але ж муляє його нерозбірливість і політична недалекоглядність у виборі Президента в минулому році! Топив проти Пороха нє па дєццкі! Жорстко- як він уміє! Тільки от при "марадьорі Пороху" - Стерненка ніхто не чіпав! А тепер при "кращому" президентові є всі шанси загриміти за грати! Ось такі жарти долі!
ПиСи В брудній акції "Тільки б не Порошенко"- зашкварилися багато "демократів-патріотів"- просто бісить Скрипін-мудило з Яневським яким теж дорікають справедливо "тількинепорошенковізм"- а тепер плачуться на Зе та борщі варять на каналі в прямих ефірах!
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31.08.2020 20:41 Відповісти
Выезжаю.
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31.08.2020 21:03 Відповісти
А где Правый Сектор и другие патриотические организации???
Поддержать Стерненко - дело чести для патриотических сил!
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31.08.2020 21:08 Відповісти
Сцыкун!
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31.08.2020 21:13 Відповісти
Да он как раз не сцыкун,он постоял за себя.А ты бы обосрался.
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31.08.2020 21:16 Відповісти
Стерненко попросив прихильників приїхати на суд до Одеси: "Прокурор наполягає на СІЗО для мене" - Цензор.НЕТ 9201
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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31.08.2020 21:18 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили... !!
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31.08.2020 21:45 Відповісти
Слишком хитрожопый, уже давно бы вышел по амнистии как правильный пацан.
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31.08.2020 21:41 Відповісти
Как хорошо со стороны наблюдать и делать выводы,кода тебя это не коснулось,да?
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31.08.2020 22:29 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.08.2020 21:44 Відповісти
Да посадите уже этого кренделя. Гамнюк, 5 лет обсирал Пороха. Обвинял в несуществующих грехах. Так что это карма, проще - бумеранг вернулся.
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01.09.2020 08:32 Відповісти
 
 