Стерненко попросив прихильників приїхати на суд до Одеси: "Прокурор наполягає на СІЗО для мене"
Приморський районний суд Одеси переніс на завтра підготовче судове засідання у справі активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Про це Стерненко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання відклали на завтра на 10:00. Прокурор наполягає на СІЗО для мене. Прошу їхати в Одесу. Ви тут потрібні. Ви потрібні як поручителі і просто як люди, яким не байдуже", - написав Стерненко.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Потім суд пом'якшив запобіжний захід.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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Ти б радів, якби він вже згнив в могилі ?
Быдло врядли созреет до уровня людей, чтоб это понять.
ПиСи В брудній акції "Тільки б не Порошенко"- зашкварилися багато "демократів-патріотів"- просто бісить Скрипін-мудило з Яневським яким теж дорікають справедливо "тількинепорошенковізм"- а тепер плачуться на Зе та борщі варять на каналі в прямих ефірах!
Поддержать Стерненко - дело чести для патриотических сил!
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!