Вимоги про компенсації у справі МН17 повинні розглядатися за українськими законами, на підготовку піде 4 місяці, - адвокат Шейнс
Вимоги компенсації з боку родичів загиблих МН17 мають розглядатися за українським законодавством.
Про це під час судового засідання у Нідерландах заявила Арлетт Шейнс, захисниця рідних, які втратили своїх близьких в авіакатастрофі МН17, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми просимо суд винести рішення щодо застосування українського законодавства", - сказала адвокат.
Вона наголосила, що важливо витребувати компенсації саме з виконавців, винуватців трагедії, бо лише так може бути відновлена справедливість.
А також зазначила: щоб підготувати відповідні вимоги про компенсації за допомогою української юридичної фірми з міжнародною репутацією, представникам родичів загиблих знадобиться близько чотирьох місяців.
За її словами, родичі загиблих порушили питання компенсацій в кримінальному суді, бо не хочуть розділяти кримінальний процес і розгляд питання щодо компенсацій, а також тому, що нідерландський кримінальний суд має іноземну цивільну юрисдикцію. Тобто, не потрібно окремого рішення інстанції, адже юрисдикція суду щодо вимог про компенсацію з боку родичів випливає з кримінального характеру справи.
Нідерландський прокурор заявила, що така практика застосовувалася раніше. "Ми згодні з представниками родичів щодо вимог про компенсацію і застосування українського законодавства", - сказала вона.
Наразі родичі загиблих у трагедії МН17 отримали компенсації від Малайзійських авіаліній, умови яких, на підставі конфіденційних угод з компанією, не можуть розголошуватися.
Родичі не отримали компенсацій за законом Нідерландів, бо вони можливі лише у тому випадку, якщо злочин було вчинено на території Нідерландів.
Бажання отримати компенсації висловили понад 300 рідних. Це - попередня цифра, адже, наприклад, в деяких юрисдикціях брати та сестри не мають права на компенсацію.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.
10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.
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А к кому именно иск ?
К государству Украина ?
А может есть подозреваемые, которые были уполномочены государством Украина, сбить самолёт?
Зачем раздувать зраду там, где её нет и быть не может.
Украина - страна, где произошло военное преступление - массовое убийство.
Поэтому по нидерландскому законодательству надо иск на моральную компенсацию подавать по месту совершения преступления.
Прекратите скабеевские намёки тут пускать...
Просто в пространство без определённого ответчика ?
Постараюсь пояснить:
Вопрос о компенсации будет рассматриватся судом Нидерландов по УКРАИНСКОМУ законодательству.
Почему? ПОТОМУ ЧТО - Родственники не получили компенсаций по закону Нидерландов, потому что они возможны только в том случае, если преступление было совершено на территории Нидерландов.Источник: https://censor.net/ru/n3216837
Но Нидерландский суд имеет право применить законодательство любой страны Нидерландский прокурор заявила, что такая практика применялась ранее.( "Мы согласны с представителями родственников относительно требований о компенсации и применении украинского законодательства", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3216837)
ВСЁ В ПОРЯДКЕ! НИКТО НЕ ОБВИНЯЕТ УКРАИНУ!Это ,чисто,юридическое крючкотворство "Без пол-литра не разберёшься!"
Я просто спросил - к кому конкретно иск по украинскому законодательству ?
Очень часто применяется практика взыскания с государства с последующим взысканием государством с виновных.
Юридические правила такие "закрученые" что "чёрт ногу сломит"
Писала мне, но не мне,
иск не к Украине, но Украине...
не хочется сломанных чертями ног
А как же организаторы или они снова окажутся безнаказанными и будут и дальше творит преступления?
Судебная практика ,обычно такая!
Я не юрист,но была несколько раз ,в своей жизни, Народным Заседателем( не Нидерландского суда,а только районного и городского...).
а вова с конторой как бы и ни при делах