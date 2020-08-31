Вимоги про компенсації у справі МН17 повинні розглядатися за українськими законами, на підготовку піде 4 місяці, - адвокат Шейнс

Вимоги компенсації з боку родичів загиблих МН17 мають розглядатися за українським законодавством.

Про це під час судового засідання у Нідерландах заявила Арлетт Шейнс, захисниця рідних, які втратили своїх близьких в авіакатастрофі МН17, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми просимо суд винести рішення щодо застосування українського законодавства", - сказала адвокат.

Вона наголосила, що важливо витребувати компенсації саме з виконавців, винуватців трагедії, бо лише так може бути відновлена справедливість.

А також зазначила: щоб підготувати відповідні вимоги про компенсації за допомогою української юридичної фірми з міжнародною репутацією, представникам родичів загиблих знадобиться близько чотирьох місяців.

За її словами, родичі загиблих порушили питання компенсацій в кримінальному суді, бо не хочуть розділяти кримінальний процес і розгляд питання щодо компенсацій, а також тому, що нідерландський кримінальний суд має іноземну цивільну юрисдикцію. Тобто, не потрібно окремого рішення інстанції, адже юрисдикція суду щодо вимог про компенсацію з боку родичів випливає з кримінального характеру справи.

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Нідерландський прокурор заявила, що така практика застосовувалася раніше. "Ми згодні з представниками родичів щодо вимог про компенсацію і застосування українського законодавства", - сказала вона.

Наразі родичі загиблих у трагедії МН17 отримали компенсації від Малайзійських авіаліній, умови яких, на підставі конфіденційних угод з компанією, не можуть розголошуватися.

Родичі не отримали компенсацій за законом Нідерландів, бо вони можливі лише у тому випадку, якщо злочин було вчинено на території Нідерландів.

Бажання отримати компенсації висловили понад 300 рідних. Це - попередня цифра, адже, наприклад, в деяких юрисдикціях брати та сестри не мають права на компенсацію.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

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