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Вимоги про компенсації у справі МН17 повинні розглядатися за українськими законами, на підготовку піде 4 місяці, - адвокат Шейнс

Вимоги про компенсації у справі МН17 повинні розглядатися за українськими законами, на підготовку піде 4 місяці, - адвокат Шейнс

Вимоги компенсації з боку родичів загиблих МН17 мають розглядатися за українським законодавством.

Про це під час судового засідання у Нідерландах заявила Арлетт Шейнс, захисниця рідних, які втратили своїх близьких в авіакатастрофі МН17, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми просимо суд винести рішення щодо застосування українського законодавства", - сказала адвокат.

Вона наголосила, що важливо витребувати компенсації саме з виконавців, винуватців трагедії, бо лише так може бути відновлена справедливість.

А також зазначила: щоб підготувати відповідні вимоги про компенсації за допомогою української юридичної фірми з міжнародною репутацією, представникам родичів загиблих знадобиться близько чотирьох місяців.

За її словами, родичі загиблих порушили питання компенсацій в кримінальному суді, бо не хочуть розділяти кримінальний процес і розгляд питання щодо компенсацій, а також тому, що нідерландський кримінальний суд має іноземну цивільну юрисдикцію. Тобто, не потрібно окремого рішення інстанції, адже юрисдикція суду щодо вимог про компенсацію з боку родичів випливає з кримінального характеру справи.

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Нідерландський прокурор заявила, що така практика застосовувалася раніше. "Ми згодні з представниками родичів щодо вимог про компенсацію і застосування українського законодавства", - сказала вона.

Наразі родичі загиблих у трагедії МН17 отримали компенсації від Малайзійських авіаліній, умови яких, на підставі конфіденційних угод з компанією, не можуть розголошуватися.

Родичі не отримали компенсацій за законом Нідерландів, бо вони можливі лише у тому випадку, якщо злочин було вчинено на території Нідерландів.

Бажання отримати компенсації висловили понад 300 рідних. Це - попередня цифра, адже, наприклад, в деяких юрисдикціях брати та сестри не мають права на компенсацію.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

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Автор: 

адвокат (935) Нідерланди (1554) суд (11659) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+6
Как-то нехорошим попахивает.

А к кому именно иск ?

К государству Украина ?
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31.08.2020 20:28
+5
Ну... Будемо відверті- вся політика команди Зеленського націлена на вмиротворення РФ, на дружбу з росіянами.
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31.08.2020 20:34
+2
Треба буде, ще залишать! А там і на спільні паради з обдрочєнцамі прідьотса ітті. Мір же скоро.
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31.08.2020 20:55
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Как-то нехорошим попахивает.

А к кому именно иск ?

К государству Украина ?
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31.08.2020 20:28 Відповісти
Ну... Будемо відверті- вся політика команди Зеленського націлена на вмиротворення РФ, на дружбу з росіянами.
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31.08.2020 20:34 Відповісти
наш вован уявив себе однією з голів росіскої гербової курки.
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31.08.2020 20:38 Відповісти
Есть вердикт суда, где признана Украина виновной?
А может есть подозреваемые, которые были уполномочены государством Украина, сбить самолёт?
Зачем раздувать зраду там, где её нет и быть не может.
Украина - страна, где произошло военное преступление - массовое убийство.
Поэтому по нидерландскому законодательству надо иск на моральную компенсацию подавать по месту совершения преступления.
Прекратите скабеевские намёки тут пускать...
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31.08.2020 20:39 Відповісти
к кому конкретно подавать иск по украинскому законодательству ?

Просто в пространство без определённого ответчика ?
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31.08.2020 21:05 Відповісти
Простите,уважаемые комментаторы! Вы не поняли сути вопроса.
Постараюсь пояснить:
Вопрос о компенсации будет рассматриватся судом Нидерландов по УКРАИНСКОМУ законодательству.
Почему? ПОТОМУ ЧТО - Родственники не получили компенсаций по закону Нидерландов, потому что они возможны только в том случае, если преступление было совершено на территории Нидерландов.Источник: https://censor.net/ru/n3216837
Но Нидерландский суд имеет право применить законодательство любой страны Нидерландский прокурор заявила, что такая практика применялась ранее.( "Мы согласны с представителями родственников относительно требований о компенсации и применении украинского законодательства", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3216837)
ВСЁ В ПОРЯДКЕ! НИКТО НЕ ОБВИНЯЕТ УКРАИНУ!Это ,чисто,юридическое крючкотворство "Без пол-литра не разберёшься!"
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31.08.2020 22:06 Відповісти
Да я и не писал, что кто-то обвиняет Украину.

Я просто спросил - к кому конкретно иск по украинскому законодательству ?

Очень часто применяется практика взыскания с государства с последующим взысканием государством с виновных.
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31.08.2020 22:17 Відповісти
А я и не вам писала.... Просто,прочла все комменты и мне захателось пояснить,чтобы было понятнее.
Юридические правила такие "закрученые" что "чёрт ногу сломит"
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31.08.2020 22:35 Відповісти
Ну вот и я о том же )))

Писала мне, но не мне,

иск не к Украине, но Украине...

не хочется сломанных чертями ног
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31.08.2020 22:45 Відповісти
"раздувать зраду" - это явно не на русском языке. Если уж решили писать на русском. Пишите пожалуйста на русском грамотно. Ибо это кривляние и высмеивание предательства вредит безопасности Украины. Таким образом нивелируется в украинском языке само понятие - "предатель". Это вброс ФСБ. Именно так работают спецслужбы, это азы.
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31.08.2020 21:12 Відповісти
Не кидайтесь на людей!! Вы же не зеБобик....
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31.08.2020 22:07 Відповісти
Я на ваш профиль посмотрел - мне стало всё понятно.
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01.09.2020 14:08 Відповісти
Наші залищили 150 опорних пунктів.
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31.08.2020 20:37 Відповісти
Треба буде, ще залишать! А там і на спільні паради з обдрочєнцамі прідьотса ітті. Мір же скоро.
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31.08.2020 20:55 Відповісти
Ох і мутняк ,адвокат наплів багато не зрозумілого але все «тіпа правильно». Ну ну ..
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31.08.2020 20:44 Відповісти
"Она подчеркнула, что важно потребовать компенсации именно с исполнителей (!!!), виновников трагедии, потому что только так может быть восстановлена ​​справедливость".

А как же организаторы или они снова окажутся безнаказанными и будут и дальше творит преступления?
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31.08.2020 21:03 Відповісти
Думаю,что будут наказаны! Скорее всего ,суд вынесет отдельное решение или определение о возбуждении отдельного дела, в отношении организаторов этого преступления.
Судебная практика ,обычно такая!
Я не юрист,но была несколько раз ,в своей жизни, Народным Заседателем( не Нидерландского суда,а только районного и городского...).
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31.08.2020 22:15 Відповісти
Це в якій країні Ви були Народним Засідателем?
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31.08.2020 23:17 Відповісти
какая разница по каким? фрау оплатит рюссише газолине, а те поделятся с убиенными
а вова с конторой как бы и ни при делах
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31.08.2020 23:09 Відповісти
 
 