Сущенко пояснив, чому вирішив іти на вибори від партії Порошенка

Роман Сущенко пояснив, що вирішив балотуватися від партії "Європейська Солідарність", тому що розділяє цінності політсили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для мене сьогодні велика честь бути на цьому майданчику. Серед вас є люди, чия підтримка допомогла мені швидше вирватися з пазурів окупанта. Після звільнення я вирішив почекати, осмислити все й усвідомити деякі серйозні речі. Важливо, що очікування оцінюється не тривалістю, а якістю. Той, хто вміє чекати, той перемагає. Сьогодні я пишаюся, що завдяки вам я вижив і сьогодні тут серед вас. Ми дихаємо в унісон", - сказав Сущенко.

Він зазначив, що в тяжкі часи українці іноді втрачають здатність мислити тверезо і критично.

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"Ті, хто думає будувати стіни, на жаль, не думають про мости. "Європейська Солідарність" - це та політична сила, яка будує мости гідності, патріотизму, мости відповідальності, демократії і справедливості. Мені дуже імпонує, що всі ми об'єднані неподільністю на раси, на релігії і на стать. Я поділяю цінності "Європейської Солідарності", а це - відповідальна, відкрита, правова, суверенна держава. Це - прозора і чесна влада, це - успішні громадяни, це - сильні громади, потужна армія, ефективні спецслужби. Це - інновації, традиції, екологічна, здорова земля. Це - щасливі сім'ї, батьки і діти. Я - за Україну без дилетантизму і популізму. Нехай Бог нам допоможе і дасть розуму зрозуміти, що ми можемо зробити, і дасть мудрості і мужності відмовитися від того, чого ми зробити не можемо. І головне - відрізнити одне від іншого", - зазначив Сущенко.

Нагадаємо, 31 серпня в Києві відбувся з'їзд партії "Європейська Солідарність". Стало відомо, що серед кандидатів "ЄС" в обласні і міські ради - колишні політв'язні Роман Сущенко та Володимир Балух.

До команди "ЄС" приєдналися активісти інших політсил. Так, Волинський штаб партії очолила волонтер Юлія Вусенко, депутат Луцької міськради від "Самопомочі". У Полтаві від "ЄС" йтиме громадська активістка Юлія Городчанин, яка балотувалася в парламент від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначає, що сьогодні необхідно створити єдиний патріотичний фронт.

Списки в обласні ради очолять народні депутати з фракції "ЄС" Михайло Забродський і Іванна Климпуш-Цинцадзе.