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Новини Місцеві вибори-2020
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Сущенко пояснив, чому вирішив іти на вибори від партії Порошенка

Сущенко пояснив, чому вирішив іти на вибори від партії Порошенка

Роман Сущенко пояснив, що вирішив балотуватися від партії "Європейська Солідарність", тому що розділяє цінності політсили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для мене сьогодні велика честь бути на цьому майданчику. Серед вас є люди, чия підтримка допомогла мені швидше вирватися з пазурів окупанта. Після звільнення я вирішив почекати, осмислити все й усвідомити деякі серйозні речі. Важливо, що очікування оцінюється не тривалістю, а якістю. Той, хто вміє чекати, той перемагає. Сьогодні я пишаюся, що завдяки вам я вижив і сьогодні тут серед вас. Ми дихаємо в унісон", - сказав Сущенко.

Він зазначив, що в тяжкі часи українці іноді втрачають здатність мислити тверезо і критично.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко

"Ті, хто думає будувати стіни, на жаль, не думають про мости. "Європейська Солідарність" - це та політична сила, яка будує мости гідності, патріотизму, мости відповідальності, демократії і справедливості. Мені дуже імпонує, що всі ми об'єднані неподільністю на раси, на релігії і на стать. Я поділяю цінності "Європейської Солідарності", а це - відповідальна, відкрита, правова, суверенна держава. Це - прозора і чесна влада, це - успішні громадяни, це - сильні громади, потужна армія, ефективні спецслужби. Це - інновації, традиції, екологічна, здорова земля. Це - щасливі сім'ї, батьки і діти. Я - за Україну без дилетантизму і популізму. Нехай Бог нам допоможе і дасть розуму зрозуміти, що ми можемо зробити, і дасть мудрості і мужності відмовитися від того, чого ми зробити не можемо. І головне - відрізнити одне від іншого", - зазначив Сущенко.

Нагадаємо, 31 серпня в Києві відбувся з'їзд партії "Європейська Солідарність". Стало відомо, що серед кандидатів "ЄС" в обласні і міські ради - колишні політв'язні Роман Сущенко та Володимир Балух.

До команди "ЄС" приєдналися активісти інших політсил. Так, Волинський штаб партії очолила волонтер Юлія Вусенко, депутат Луцької міськради від "Самопомочі". У Полтаві від "ЄС" йтиме громадська активістка Юлія Городчанин, яка балотувалася в парламент від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначає, що сьогодні необхідно створити єдиний патріотичний фронт.

Списки в обласні ради очолять народні депутати з фракції "ЄС" Михайло Забродський і Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Сущенко Роман (486) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+40
Сущенку респект.
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31.08.2020 20:49
+24
Нащо переводити на россійскій язик?
Роман Сущенко свою промову виголосив чистою українською мовою:

«Для мене сьогодні висока честь бути на цьому майданчику. Серед вас є люди, чия підтримка допомогла мені якнайшвидше вирватися з пазурів окупанта. Після звільнення я вирішив зачекати, осмислити усе і усвідомити деякі серйозні речі. Важливо, що очікування оцінюється не тривалістю, а якістю. Той, хто вміє чекати, той перемагає. Сьогодні я пишаюся, що завдяки вам я вижив і сьогодні тут серед вас. Ми дихаємо в унісон», - сказав Сущенко.
Він зауважив, що у лихі часи українці інколи втрачають здатність мислити тверезо і критично.
«Ті, хто думає будувати стіни, на жаль, не думають про мости. "Європейська Солідарність" - це та політична сила, яка будує мости гідності, патріотизму, мости відповідальності, демократії і справедливості. Мені дуже імпонує, що всі ми об'єднані неподільністю на раси, на релігії і на стать. Я поділяю цінності "Європейської Солідарності", а це відповідальна, відкрита, правова, суверенна держава. Це прозора і чесна влада, це успішні громадяни, це сильні громади, потужна армія, ефективні спецслужби. Це інновації, традиції, екологічна, здорова земля. Це щасливі родини, батьки і діти. Я за Україну без дилетантизму і популізму. Нехай Бог нам допоможе і дасть розуму зрозуміти, що ми можемо зробити і дасть мудрості і мужності відмовитися від того, чого ми зробити не можемо. І головне - відрізнити одне від одного», -
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31.08.2020 20:55
+19
Я разделяю ценности "Европейской Солидарности": суверенное государство, честная власть, успешные граждане, - Сущенко - Цензор.НЕТ 8850
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31.08.2020 20:56
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***** нужен был цемах любой ценой.
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31.08.2020 22:53 Відповісти
Барани на чолі з Ослом програють...
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31.08.2020 21:58 Відповісти
и ведь работать никто не идет, только баллотироваться...
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31.08.2020 22:32 Відповісти
потому, што петька - патриот, вон, даже прожажный зеленский суд признал пользу от "Роттердама"....
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31.08.2020 22:47 Відповісти
От любого претендента на пост мэра или депутата местного совета хотелось бы слышать, что они планируют делать в рамках своих полномочий, то есть какие проблемы конкретного села, города, области они видят и как предлагают их решать. Их размышления о геополитике, курсе Украины как государства... это интересно, но это не те вопросы, которые они уполномочены будут решать. В статусе мере или депутатов местных советом они будут заниматься вопросами строительства и ремонта дорог, вопросами ЖКХ, общественного транспорта, думать об уличном освещении, виадуках, мостах, детских садиках, парках и скверов ... и даже не всей Украины, а конкретного села, города, области. Вот эти вопросы пусть и освещают, а избиратели конкретного села (города, области) решают, доверить ли ему эту работу или нет.
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31.08.2020 23:26 Відповісти
Балух? Это часом не тот сепар?
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31.08.2020 23:32 Відповісти
Це не той та не сєпар. Балух - це кримський бандерівець.
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01.09.2020 00:21 Відповісти
Кстати, такой факт о Евросоюзе. Просто помните, что они готовы были сотрудничать и с Януковичем. При всем при том, кем он был, а они все прекрасно знали и понимали. Ведь это не ЕС дал заднюю, типа, не, ну с Украиной Януковича нам не по пути. Это Янукович дал заднюю. А так и ассоциация, и безвиз были бы еще при Януковиче. Вот такой поворот, в который Европа легко собиралась войти, но не вписался сам Янукович, россияне подрезали и сбросили с трассы.
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31.08.2020 23:33 Відповісти
Знаєш, у чому у тебе логічна помилка?
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01.09.2020 03:51 Відповісти
Спочатку поперся в паРашу під час війни з нею, там потрапив у руки ФСБ і невідомо, що там робив, тепер йде на вибори з російським шпигуном Порошенком. Капець крєндєль
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31.08.2020 23:53 Відповісти
Як там кремлівська зозуля-шпигунка себе почуває? Лабутени ще не відкинула?
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01.09.2020 00:23 Відповісти
Ваша "відданість" російському шпигуну Порошенку тримається на його грошах. А моя прихильність до Тімошенко тримається на переконаннях, що лише Юля зможе мою країну витягти з тої прірви, куди її заштовхали дебільні абинеюльки. Хто надійніше тримається в політиці, Пєця чи Юля?
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01.09.2020 07:24 Відповісти
прихильникам Юлєчки варто знати,що українською Тимошенко пишеться так само,як і російською....
ЦЕ Я МАЮ ЇХ ВЧИТИ ?
--------
лише Юля зможе мою країну витягти з тої прірви, куди її заштовхали

АГа і віддати її ХУ№лу.. Сущенко пояснив, чому вирішив іти на вибори від партії Порошенка - Цензор.НЕТ 1649
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01.09.2020 23:55 Відповісти
хм....теперь понятно почему его посадили на расее, умный бы туда не поехал.
Зеленский вас освободил,тебя и словоблуда сенцова.
Видимо зря.
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01.09.2020 10:45 Відповісти
Крысеныш.
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01.09.2020 17:50 Відповісти
Я разделяю ценности "Европейской Солидарности", а это - ответственное, открытое, правовое, суверенное государство.

Сущенко не в курсі напевне..


Справжніх цінностей Бариги...
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01.09.2020 23:57 Відповісти
Порошенко обіцяв 150 млн гривень Львову за підтримку судової реформи фракцією "Самопоміч"
П'ЯТНИЦЯ 03 ЧЕРВНЯ 2016

Сущенко пояснив, чому вирішив іти на вибори від партії Порошенка - Цензор.НЕТ 8382

https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-obeshchal-150-mln-griven-lvovu-1464944770.html#to-friend-form-656465
Гроші пропонувалося виділити для розрахунку з підрядниками за роботи з підготовки до Євро-2012
Президент України https://www.rbc.ua/ukr/news/press-konferentsiya-poroshenko-onlayn-translyatsiya-1464872015.html Петро Порошенко був готовий подбати про виділення 150 млн гривень на погашення боргів Львова в обмін на підтримку фракцією "Самопоміч" змін до Конституції в частині правосуддя. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна https://www.rbc.ua/rus/analytics/sudnyy-den-komanda-poroshenko-vytorgovala-1464919012.html "Судний день: як команда Порошенка виторгувала голоси за Конституцію ".
Так, у понеділок, 30 травня, Порошенко в присутності всіх лідерів фракцій і груп натякнув представнику "Самопоміч", що Львову виділять 150 мільйонів гривень, щоб місто могло, нарешті, розрахуватися з підрядниками за роботи з підготовки до Євро-2012. Але тільки, якщо фракція проголосує за зміни до Конституції.
"Садовий відмовився від такої щедрості, але президент не відступав. Він умовляв мера Львова по телефону, а напередодні голосування викликав в АП. Навіть давав того літаків, але лідер "Самопоміч" в столицю не полетів, аргументувавши це тим, що повинен бути на похороні загиблих рятувальників з-за пожежі на сміттєзвалищі під Львовом", с
https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-obeshchal-150-mln-griven-lvovu-1464944770.html
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02.09.2020 00:02 Відповісти
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