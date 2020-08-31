Відновлення стратегічного діалогу з РФ, перерваного через окупацію Криму, як і раніше неможливе, - представник Єврокомісії Стано

Росія відмовляється відновлювати консультації з Євросоюзом у сфері прав людини, тому відновлення стратегічного діалогу ЄС-РФ неможливе.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у понеділок представник Єврокомісії з міжнародних питань Петер Стано, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС багато разів пропонував російській стороні відновити консультації з прав людини. Але, на жаль, Росія не приймала це. Водночас відновлення стратегічного діалогу високого рівня Євросоюзу з РФ неможливе, адже він був призупинений у зв'язку з нелегальною анексією Криму у 2014 році", - підкреслив Стано.

Він також наголосив, що тенденція у сфері прав людини в Росії є дуже негативною.

Читайте також: ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в окупованому Криму, - посольство