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Відновлення стратегічного діалогу з РФ, перерваного через окупацію Криму, як і раніше неможливе, - представник Єврокомісії Стано
Росія відмовляється відновлювати консультації з Євросоюзом у сфері прав людини, тому відновлення стратегічного діалогу ЄС-РФ неможливе.
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у понеділок представник Єврокомісії з міжнародних питань Петер Стано, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС багато разів пропонував російській стороні відновити консультації з прав людини. Але, на жаль, Росія не приймала це. Водночас відновлення стратегічного діалогу високого рівня Євросоюзу з РФ неможливе, адже він був призупинений у зв'язку з нелегальною анексією Криму у 2014 році", - підкреслив Стано.
Він також наголосив, що тенденція у сфері прав людини в Росії є дуже негативною.
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Юз
показати весь коментар31.08.2020 21:53 Відповісти Мені подобається 1
Михаил #414598
показати весь коментар31.08.2020 21:57 Відповісти Мені подобається 1
Unlucky Guy
показати весь коментар31.08.2020 23:53 Відповісти Мені подобається 1
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