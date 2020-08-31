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Новини Окупація Криму
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Відновлення стратегічного діалогу з РФ, перерваного через окупацію Криму, як і раніше неможливе, - представник Єврокомісії Стано

Відновлення стратегічного діалогу з РФ, перерваного через окупацію Криму, як і раніше неможливе, - представник Єврокомісії Стано

Росія відмовляється відновлювати консультації з Євросоюзом у сфері прав людини, тому відновлення стратегічного діалогу ЄС-РФ неможливе.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у понеділок представник Єврокомісії з міжнародних питань Петер Стано, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС багато разів пропонував російській стороні відновити консультації з прав людини. Але, на жаль, Росія не приймала це. Водночас відновлення стратегічного діалогу високого рівня Євросоюзу з РФ неможливе, адже він був призупинений у зв'язку з нелегальною анексією Криму у 2014 році", - підкреслив Стано.

Він також наголосив, що тенденція у сфері прав людини в Росії є дуже негативною.

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Автор: 

Єврокомісія (2144) Крим (14133) росія (64958) Стано Петер (110)


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а разве возможен диалог с представителями палаты № 6?....у них лишняя хромосома доминирует)))они верят в курицу с двумя головами))
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31.08.2020 21:53 Відповісти
Да балаболки вы все там в ЕС. Еслиб вы смогли убить Кацапию санкциями,вы бы уже давно это сделали.А так только трепеж один.
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31.08.2020 21:57 Відповісти
можем вам командировать ермака с дедушками
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31.08.2020 23:53 Відповісти
 
 