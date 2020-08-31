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У провладних структурах є "заслані казачки": Фокін відреагував на критику Авакова і Єрмака

У провладних структурах є

Заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін відреагував на критику своїх заяв про особливий статус для всієї території Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив "5 канал".

"Це означає, що в провладних структурах є заслані казачки. Якщо прихильники війни бісяться, отже, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", - сказав він.

Фокін заявив, що задоволений реакцією на слова і додав, що нібито "цитував положення мінських домовленостей".

На думку Фокіна, у владі його критикують за зв'язки з "попередниками".

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Автор: 

Аваков Арсен (2189) Фокін Вітольд (98) Єрмак Андрій (1370)


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Топ коментарі
+68
В провластных структурах есть "засланные казачки": Фокин отреагировал на критику Авакова и Ермака - Цензор.НЕТ 9198
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31.08.2020 21:49
+67
Старпер спалил Ермака.
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31.08.2020 21:46
+61
Здравствуй, Альцгеймер.
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31.08.2020 21:46
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Пшёл на... на звалище політичної історії,скажемо так...
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01.09.2020 21:10 Відповісти
вот такие идиоты управляли страной в 90х.
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01.09.2020 21:45 Відповісти
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