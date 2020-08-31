У провладних структурах є "заслані казачки": Фокін відреагував на критику Авакова і Єрмака
Заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін відреагував на критику своїх заяв про особливий статус для всієї території Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив "5 канал".
"Це означає, що в провладних структурах є заслані казачки. Якщо прихильники війни бісяться, отже, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", - сказав він.
Фокін заявив, що задоволений реакцією на слова і додав, що нібито "цитував положення мінських домовленостей".
На думку Фокіна, у владі його критикують за зв'язки з "попередниками".
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Ivan Ivanov #432727
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Victor B.
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