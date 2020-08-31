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Новини Убивство Шеремета
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Експерти КНДІСЕ надали об'єктивний висновок у справі про вбивство Шеремета, - дисциплінарна палата ЦЕКК

Експерти КНДІСЕ надали об'єктивний висновок у справі про вбивство Шеремета, - дисциплінарна палата ЦЕКК

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) не вийшли за межі компетенції та надали об'єктивний письмовий висновок у справі про загибель Павла Шеремета.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 31 серпня, під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Міністерстві юстиції України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Зазначається, що адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко ініціював розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів КНДІСЕ, які проводили експертизу у кримінальних провадженнях, пов’язаних зі смертю Павла Шеремета.

Згідно з висновком ЦЕКК експерти КНДІСЕ не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок. Варто зазначити, ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур. За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання.

Дивіться також: Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет. ФОТО

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

судмедекспертиза (32) експертиза (217) Шеремет Павло (520) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+13
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 4165
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31.08.2020 22:16
+9
Ну фсе, процедура соблюдена. А суть? Они не оценивали.
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31.08.2020 22:02
+9
Чергова сеча сеча в очі мудрому наріду...
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31.08.2020 22:08
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31.08.2020 21:57 Відповісти
Ну фсе, процедура соблюдена. А суть? Они не оценивали.
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31.08.2020 22:02 Відповісти
они не могут суть оценивать - они не эксперты
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31.08.2020 22:03 Відповісти
Тогда как они определили что заключение "полное, обоснованное и объективное"?
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31.08.2020 22:07 Відповісти
Об'єктивне - це значить на основі колегіального рішення.
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31.08.2020 22:10 Відповісти
Ще не чув такого визначення об'єктивності.
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31.08.2020 22:11 Відповісти
Об'єктивне = конвенціональне. Це з Совка, незаконне рішення приймається колегіально, а колегіальність його легітимізує.
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31.08.2020 22:14 Відповісти
процедуры соблюдены - значит полное и обоснованное.
эксперты подписывались под уголовной ответственностью - значит объективное.
кто не доволен тот в прокуратуру с жалобой на необъективность экспертов (и доказательствами конечно).
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31.08.2020 22:10 Відповісти
Не представляю себе, как можно определить обоснованность суждения, не обращая внимания на его суть.
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31.08.2020 22:17 Відповісти
в методиках написано что должно быть учтено и изучено чтоб заключение считалось обоснованым
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31.08.2020 22:22 Відповісти
Ну смотрите. Я экспертно заявляю что Земля плоская. Я произвел измерение кривизны поверхности реки на дистанции в 10 км. Если Земля имеет такой радиус, как на рассказывают, то отклонение от плоскости на такой дистанции будет более 3 метров. Я же обнаружил отклонение не более 10 см, что лежит в пределах точности измерений. Далее идет детальное описание эксперимента.

Мое заключение обосновано? Как это пределяют? Для примера.
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31.08.2020 22:29 Відповісти
я не знаю что такое "Я экспертно заявляю"
но если Вы желает сделать экспертизу чего либо то необходимы такие условия:
- решение суда о проведении экспертизы и поручении ее именно Вам
- наличие у вас соответствующей лицензии
- Ваша подпись что Вы предупреждены о уголовной ответственности за объективность, правильность итд
- так же Вы обязаны проводить экспертизу согласно утвержденным методикам, где в том числе будет указано какими приборами и попугаями мерить ту реку
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01.09.2020 00:10 Відповісти
- конечно в этой гипотетической ситуации я являюсь тем, кому это поручили
- конечно в этой гипотетической ситуации у меня есть лицензия. А британский эксперт украинскую лицензию имеет?
- да, я предупрежден об уголовной ответственности за умышленную ложь. Я совершенно уверен в том, что Земля плоская. А британский эксперт несет уголовную ответственность в Украине?
- да, конечно же я использовал исключительно сертифицированные в Украине приборы и меряю не попугаями, а в международной системе единиц SI, как вы можете видеть из изложенной аннотации.

Мое мнение обосновано?
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01.09.2020 19:37 Відповісти
ИНТЕРЕСНО КТО ЗАНЕС занесли каждому придурку много как юрист сталкивавшийся со сказочными делами у экспертов могу сказать эксперты по части чудес и взяток вполне даже тихо могли подвинуть судей ментов и прокуроров....
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31.08.2020 22:17 Відповісти
Они так "шутят", типа гнлавное, "чтобы костюмчик" сидел
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01.09.2020 10:03 Відповісти
Ваши доказательства - не доказательства!
А вы докажите!
Выфсеврети!
Ихтамнет!
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31.08.2020 22:02 Відповісти
Так як?
Провели експертизу, не маючи методики?
А так можна?
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31.08.2020 22:04 Відповісти
Чергова сеча сеча в очі мудрому наріду...
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31.08.2020 22:08 Відповісти
Не Право, а правілово. Кодла постановила, що на відео підозрювані...
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31.08.2020 22:08 Відповісти
белитристика...
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31.08.2020 22:12 Відповісти
Суть "экспертизы":
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 219
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31.08.2020 22:12 Відповісти
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 4165
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31.08.2020 22:16 Відповісти
Нє, нє.
Там з ними ще нєкоториє 73,22%.
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31.08.2020 22:37 Відповісти
"При этом указывается, что ЦЭКК оценивала не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур - Источник: https://censor.net/ru/n3216849"
Якщо суть не оцінювалась, то звідки ж ви, суки, могли вивести висновок про об'єктивність?!...
Розстріляти гнид - об'єктивна справедливість.
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31.08.2020 22:18 Відповісти
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 9618
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31.08.2020 22:35 Відповісти
Это уж точно, можно и не вешать эту табличку.
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01.09.2020 10:05 Відповісти
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 8302
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31.08.2020 22:39 Відповісти
А вот Вова с Аваковым и толстым обошлись без всяких экспертиз и поперлись к Савику публично обвинять невинных людей в смертоубийстве!Как это?
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31.08.2020 22:51 Відповісти
ЦЭКК оценивала НЕ СУТЬ экспертных заключений, а соблюдение процедур.
Процедуры соблюли, в сути не разобрались
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31.08.2020 23:25 Відповісти
Так можна, соблюдая нормы процессуального законодательства, "сажать" невиновных, главное процедура, а виноват не виноват, то не суть.
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01.09.2020 10:12 Відповісти
Процедура має бути одна - дострокові президентські.
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01.09.2020 01:44 Відповісти
Громадянам загрожує пожиттєве, а експерти ліплять "горбаті" висновки, які від них вимагають їх керівники і керівники керівників. Тому такі кравці діл повинні сидіти піввроку в тюрьмі за фальсифікацію доказів! Де розслідування про те хто їх просив підтасувати факти фан6тазією. Тому згодний з шановними дописувачами, потрібно нові вибори бо ця влада вже по вуха в лайні політичної корупції.
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01.09.2020 08:17 Відповісти
Дійсно "Авгієві конюшні" вже так загадилися що далі нікуди.
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01.09.2020 10:15 Відповісти
 
 