Експерти КНДІСЕ надали об'єктивний висновок у справі про вбивство Шеремета, - дисциплінарна палата ЦЕКК
Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) не вийшли за межі компетенції та надали об'єктивний письмовий висновок у справі про загибель Павла Шеремета.
Таке рішення було прийнято сьогодні, 31 серпня, під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Міністерстві юстиції України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.
Зазначається, що адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко ініціював розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів КНДІСЕ, які проводили експертизу у кримінальних провадженнях, пов’язаних зі смертю Павла Шеремета.
Згідно з висновком ЦЕКК експерти КНДІСЕ не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок. Варто зазначити, ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур. За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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эксперты подписывались под уголовной ответственностью - значит объективное.
кто не доволен тот в прокуратуру с жалобой на необъективность экспертов (и доказательствами конечно).
Мое заключение обосновано? Как это пределяют? Для примера.
но если Вы желает сделать экспертизу чего либо то необходимы такие условия:
- решение суда о проведении экспертизы и поручении ее именно Вам
- наличие у вас соответствующей лицензии
- Ваша подпись что Вы предупреждены о уголовной ответственности за объективность, правильность итд
- так же Вы обязаны проводить экспертизу согласно утвержденным методикам, где в том числе будет указано какими приборами и попугаями мерить ту реку
- конечно в этой гипотетической ситуации у меня есть лицензия. А британский эксперт украинскую лицензию имеет?
- да, я предупрежден об уголовной ответственности за умышленную ложь. Я совершенно уверен в том, что Земля плоская. А британский эксперт несет уголовную ответственность в Украине?
- да, конечно же я использовал исключительно сертифицированные в Украине приборы и меряю не попугаями, а в международной системе единиц SI, как вы можете видеть из изложенной аннотации.
Мое мнение обосновано?
А вы докажите!
Выфсеврети!
Ихтамнет!
Провели експертизу, не маючи методики?
А так можна?
Там з ними ще нєкоториє 73,22%.
Якщо суть не оцінювалась, то звідки ж ви, суки, могли вивести висновок про об'єктивність?!...
Розстріляти гнид - об'єктивна справедливість.
Процедуры соблюли, в сути не разобрались