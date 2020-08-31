Лукашенко відправив у відставку посла в Іспанії Пустового, який виступив проти насильства силовиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Іспанії Павла Пустового, який раніше висловився за перерахунок голосів на виборах і проти побиття мирних демонстрантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

"Павло Пустовий позбавлений дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу за неналежне виконання посадових обов'язків. Це передбачено указом №327, який президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 31 серпня, повідомили БелТА у пресслужбі білоруського лідера. Також на підставі указу Павла Пустового звільнено від посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Королівстві Іспанія та за сумісництвом Постійного представника Республіки Білорусь при Всесвітній туристській організації", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 серпня Павло Пустовий заявив, що для мирного вирішення ситуації в республіці необхідно перерахувати голоси на виборах президента, які пройшли 9 серпня.

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Крім того, посол зазначив, що в республіці необхідно провести відкриті судові засідання щодо тих, хто бив мирних демонстрантів, провокував до жорстокості силовиків, "першими нападали з камінням і арматурою", затримував без підстав і знущався над затриманими громадянами, здійснював автомобільні наїзди на представників міліції, погрожував близьким і рідним безпосередніх учасників подій.