Лукашенко відправив у відставку посла в Іспанії Пустового, який виступив проти насильства силовиків
Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Іспанії Павла Пустового, який раніше висловився за перерахунок голосів на виборах і проти побиття мирних демонстрантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.
"Павло Пустовий позбавлений дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу за неналежне виконання посадових обов'язків. Це передбачено указом №327, який президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 31 серпня, повідомили БелТА у пресслужбі білоруського лідера. Також на підставі указу Павла Пустового звільнено від посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Королівстві Іспанія та за сумісництвом Постійного представника Республіки Білорусь при Всесвітній туристській організації", - наголошується в повідомленні.
Як повідомлялося, 19 серпня Павло Пустовий заявив, що для мирного вирішення ситуації в республіці необхідно перерахувати голоси на виборах президента, які пройшли 9 серпня.
Крім того, посол зазначив, що в республіці необхідно провести відкриті судові засідання щодо тих, хто бив мирних демонстрантів, провокував до жорстокості силовиків, "першими нападали з камінням і арматурою", затримував без підстав і знущався над затриманими громадянами, здійснював автомобільні наїзди на представників міліції, погрожував близьким і рідним безпосередніх учасників подій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=kP-3B2vseSc Столкновения протестующих с силовиками в Минске
но понять его можно - многие купились на огромный митинг против Луки...
думали вот-вот и Луку сметут, НО сябры спать пошли по домам как стемнело..
Испанцам подсказка - нового посла не принимать, поскольку его верительная грамота будет от "преза", которого Евросоюз не признал.
Відвертий фашист Жирик .. розповів, яку посаду отримає в Росії московський холуй і кривавий диктатор Лука ... якщо він не зробить Білорусь кацапською колонією в паРаші. "Тільки так, а не інакше". Жириновський спрогнозував долю для глави ката Білорусі Лукашенка якщо він не закабалить і програє протистояння зі своїм народом який бореться за суверенітет незалежність Білоруської держави . То тоді кремлівський виродок Лука .. займе посаду віце-прем'єра РФ по сільському господарству, буде курирувати вирощування бульби.