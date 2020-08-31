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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко відправив у відставку посла в Іспанії Пустового, який виступив проти насильства силовиків

Лукашенко відправив у відставку посла в Іспанії Пустового, який виступив проти насильства силовиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Іспанії Павла Пустового, який раніше висловився за перерахунок голосів на виборах і проти побиття мирних демонстрантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

"Павло Пустовий позбавлений дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу за неналежне виконання посадових обов'язків. Це передбачено указом №327, який президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 31 серпня, повідомили БелТА у пресслужбі білоруського лідера. Також на підставі указу Павла Пустового звільнено від посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Королівстві Іспанія та за сумісництвом Постійного представника Республіки Білорусь при Всесвітній туристській організації", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 серпня Павло Пустовий заявив, що для мирного вирішення ситуації в республіці необхідно перерахувати голоси на виборах президента, які пройшли 9 серпня.

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Крім того, посол зазначив, що в республіці необхідно провести відкриті судові засідання щодо тих, хто бив мирних демонстрантів, провокував до жорстокості силовиків, "першими нападали з камінням і арматурою", затримував без підстав і знущався над затриманими громадянами, здійснював автомобільні наїзди на представників міліції, погрожував близьким і рідним безпосередніх учасників подій.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) посол (1096)


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Топ коментарі
+8
Пустовому респект за смелость.
Испанцам подсказка - нового посла не принимать, поскольку его верительная грамота будет от "преза", которого Евросоюз не признал.
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31.08.2020 22:47
+6
Лукашенко отправил в отставку посла в Испании Пустового, выступившего против насилия силовиков - Цензор.НЕТ 7161
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31.08.2020 22:12
+3
білоруси , потроху , прокидаються
https://www.youtube.com/watch?v=kP-3B2vseSc Столкновения протестующих с силовиками в Минске
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31.08.2020 22:15
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Лукашенко отправил в отставку посла в Испании Пустового, выступившего против насилия силовиков - Цензор.НЕТ 7161
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31.08.2020 22:12 Відповісти
у хитрожопого болотного раба не получилось усидеть на двух бутылках одновременно.
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31.08.2020 22:14 Відповісти
білоруси , потроху , прокидаються
https://www.youtube.com/watch?v=kP-3B2vseSc Столкновения протестующих с силовиками в Минске
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31.08.2020 22:15 Відповісти
Прокидаються то прокидаються. Але добре було б, коли б вони ще думати почали. То вони б зрозуміли, що в Білорусі опозиції нема. Це аферисти, які намагаються скористуватися тим, що білорусам надоїв Лука, прийти до влади, роздерибанити Біларусь і зробити з неї олігархію.
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01.09.2020 00:02 Відповісти
Подивіться не це фото. Хіба не видно, що там люди які не думають?
Лукашенко відправив у відставку посла в Іспанії Пустового, який виступив проти насильства силовиків - Цензор.НЕТ 7470
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01.09.2020 00:05 Відповісти
поторопился посол с осуждением..
но понять его можно - многие купились на огромный митинг против Луки...
думали вот-вот и Луку сметут, НО сябры спать пошли по домам как стемнело..
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31.08.2020 22:17 Відповісти
И как теперь бедному Пустовому домой возвращаться?
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31.08.2020 22:17 Відповісти
а ведь лукавый нне простит. его первого в смердящих болотах притопит. и правильно сделает. большой грех для раба кусать руку его кормящего.
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31.08.2020 22:20 Відповісти
Все в сад!
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31.08.2020 22:18 Відповісти
Лукашенко отправил в отставку посла в Испании Пустового, выступившего против насилия силовиков - Цензор.НЕТ 2140
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31.08.2020 22:19 Відповісти
Vybor ili s narodom ili s prorosiskoj xuntoj.Vybral narod ,nicego pri drugoj vlasti budet vostanovlen
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31.08.2020 22:47 Відповісти
Пустовому респект за смелость.
Испанцам подсказка - нового посла не принимать, поскольку его верительная грамота будет от "преза", которого Евросоюз не признал.
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31.08.2020 22:47 Відповісти
-
Відвертий фашист Жирик .. розповів, яку посаду отримає в Росії московський холуй і кривавий диктатор Лука ... якщо він не зробить Білорусь кацапською колонією в паРаші. "Тільки так, а не інакше". Жириновський спрогнозував долю для глави ката Білорусі Лукашенка якщо він не закабалить і програє протистояння зі своїм народом який бореться за суверенітет незалежність Білоруської держави . То тоді кремлівський виродок Лука .. займе посаду віце-прем'єра РФ по сільському господарству, буде курирувати вирощування бульби.
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01.09.2020 05:14 Відповісти
 
 