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Новини
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У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати перерахували виплати для 1,6 мільйона пенсіонерів, - ПФУ

У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати перерахували виплати для 1,6 мільйона пенсіонерів, - ПФУ

У зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня цього року Пенсійний фонд України перерахував виплати для 1,6 мільйона пенсіонерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пенсійного фонду України.

У відомстві нагадують, що президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який Верховна Рада України ухвалила на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року, згідно з яким з 1 вересня збільшено мінімальну заробітну плату з 4 723 до 5 000 гривень.

Ця зміна стала підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки.

Читайте також: Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

"Перераховано пенсії 1,6 млн пенсіонерів. Пенсію у нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

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Нагадаємо, 6 серпня президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроєкт №3963, яким пропонувалося підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Верховна Рада прийняла цей закон на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.

29 серпня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав прийнятий акт. Водночас свій підпис поставив Володимир Зеленський.

На сьогодні день мінімальну зарплату в держбюджеті-2020 закладено на рівні 4723 грн.

Автор: 

пенсіонери (887) Пенсійний фонд (652) перерахунок (23) мінімальна зарплата (304)


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Топ коментарі
+4
Аж 2000!!! Да уж, к полварєніку можно тєпєрь купіть і полбуханкі.
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31.08.2020 22:28
+4
Это было-бы смешно,если-бы не было так грустно!Вдумайтесь-2000гр. пенсии за 35 лет стажа!!!И это подаётся как супер-достижение власти!Вопрос:а стоит-ли честно платить 35 лет налоги в этой стране?
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31.08.2020 23:30
+3
В связи с увеличением минимальной зарплаты пересчитали выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров, - ПФУ - Цензор.НЕТ 6529

...
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31.08.2020 22:27
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Но эпоха бедности то уже прошла! А всьо остальное- так, мелочи жызни!
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31.08.2020 22:29 Відповісти
В связи с увеличением минимальной зарплаты пересчитали выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров, - ПФУ - Цензор.НЕТ 6529

...
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31.08.2020 22:27 Відповісти
Аж 2000!!! Да уж, к полварєніку можно тєпєрь купіть і полбуханкі.
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31.08.2020 22:28 Відповісти
...социального
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31.08.2020 22:45 Відповісти
Где тут зеленые УраПатриоты, доказывающие весь год, что Нелох, с рукой Коломойского в жлопе, увеличит экономику на +40% за 5 лет??????
*****, поднять минималку пенсии (которую получает, наверное 50% пенсионеров) на 111грн - это великое достижение!
Кто подскажет, на сколько поднялись цены за последний год в Украине (без графиков и таблиц, просто в двух словах, по ощущениям)?
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31.08.2020 22:52 Відповісти
Ну шо, первообладателями нового повышения от зели будут Фокин и Кравчук, как самые бедные . Ну и за выполненные задания от цк КПСС! Зеля им так сказал!)
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31.08.2020 22:55 Відповісти
Принцип уравниловки никто не отменял вот и весь фокус
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31.08.2020 23:06 Відповісти
А те, кто Не достиг 65 лет, но имеют стаж 35 и более??? Те, кому 60, 61, 62??? Они что лысые? Почему увеличивают по возрастному принципу, а не по уплаченным налогам, стажу??? Должны пересчитать всем! Что за хрень в головах у власти? Задолбали.
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31.08.2020 23:12 Відповісти
Зальцман ориентируется только на маму римму и папу шуро! Остальным он НИЧЕГО не обищял! Так шо терпите, зетерпилы и нех вякать против нашего бубачьки! Он ,хоть и наркоман, зато найвеличайший шото там по шкале агэнта Ермака ( он же козырь.)))
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31.08.2020 23:23 Відповісти
А якщо працює, то він (вона) гірши пенсіонери?
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31.08.2020 23:23 Відповісти
Это было-бы смешно,если-бы не было так грустно!Вдумайтесь-2000гр. пенсии за 35 лет стажа!!!И это подаётся как супер-достижение власти!Вопрос:а стоит-ли честно платить 35 лет налоги в этой стране?
показати весь коментар
31.08.2020 23:30 Відповісти
 
 