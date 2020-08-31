У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати перерахували виплати для 1,6 мільйона пенсіонерів, - ПФУ

У зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня цього року Пенсійний фонд України перерахував виплати для 1,6 мільйона пенсіонерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пенсійного фонду України.

У відомстві нагадують, що президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який Верховна Рада України ухвалила на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року, згідно з яким з 1 вересня збільшено мінімальну заробітну плату з 4 723 до 5 000 гривень.

Ця зміна стала підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки.

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Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

"Перераховано пенсії 1,6 млн пенсіонерів. Пенсію у нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

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Нагадаємо, 6 серпня президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроєкт №3963, яким пропонувалося підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Верховна Рада прийняла цей закон на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.

29 серпня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав прийнятий акт. Водночас свій підпис поставив Володимир Зеленський.

На сьогодні день мінімальну зарплату в держбюджеті-2020 закладено на рівні 4723 грн.