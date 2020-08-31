Країни повинні розробити плани щодо карантину, виявлення і лікування хворих COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Країни, які мають намір відновити функціонування економіки і активізувати діяльність у різних сферах, повинні дотримуватися низки рекомендацій у сфері безпеки.

Про це заявив у понеділок глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ВООЗ повністю підтримує зусилля щодо активізації економіки і життя суспільства (низки країн). Ми хочемо бачити, що діти повертаються до шкіл, а люди - на робочі місця. Але ми хочемо, щоб це було зроблено безпечно", - сказав Гебреєсус на брифінгу ВООЗ.

"Ми вважаємо, що для того, щоб взяти під контроль (коронавірус - ред), всі країни, спільноти і окремі особи повинні зосередитися на чотирьох основних положеннях", - зазначив глава організації.

Зокрема, за словами Гебреєсуса, необхідно запобігти розширенню масштабів публічних заходів. Крім того, глава ВООЗ наголосив, що скоротити кількість смертей людей з коронавірусом можна шляхом введення заходів, покликаних захистити людей, які перебувають у групі ризику - людей похилого віку, осіб з проблемами зі здоров'ям і працівників на "передовій".

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Також він наголосив на необхідності дотримання основних правил - таких як соціальне дистанціювання, дотримання гігієни і використання масок. Також влада повинна розробити план із тестування, виявлення, ізоляції та лікування хворих, а також з відстеження контактів і подальшого карантину.

За словами Гебреєсуса, загальнонаціональних ізоляцій можна уникнути в разі своєчасного вжиття відповідних заходів.

Станом на 31 серпня в світі виявлено понад 25,4 млн випадків зараження коронавірусом, понад 852 тис. заражених померли. Тим часом 17,8 млн хворих видужали.

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