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Новини Коронавірус і карантин
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Країни повинні розробити плани щодо карантину, виявлення і лікування хворих COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Країни повинні розробити плани щодо карантину, виявлення і лікування хворих COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Країни, які мають намір відновити функціонування економіки і активізувати діяльність у різних сферах, повинні дотримуватися низки рекомендацій у сфері безпеки.

Про це заявив у понеділок глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ВООЗ повністю підтримує зусилля щодо активізації економіки і життя суспільства (низки країн). Ми хочемо бачити, що діти повертаються до шкіл, а люди - на робочі місця. Але ми хочемо, щоб це було зроблено безпечно", - сказав Гебреєсус на брифінгу ВООЗ.

"Ми вважаємо, що для того, щоб взяти під контроль (коронавірус - ред), всі країни, спільноти і окремі особи повинні зосередитися на чотирьох основних положеннях", - зазначив глава організації.

Зокрема, за словами Гебреєсуса, необхідно запобігти розширенню масштабів публічних заходів. Крім того, глава ВООЗ наголосив, що скоротити кількість смертей людей з коронавірусом можна шляхом введення заходів, покликаних захистити людей, які перебувають у групі ризику - людей похилого віку, осіб з проблемами зі здоров'ям і працівників на "передовій".

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Також він наголосив на необхідності дотримання основних правил - таких як соціальне дистанціювання, дотримання гігієни і використання масок. Також влада повинна розробити план із тестування, виявлення, ізоляції та лікування хворих, а також з відстеження контактів і подальшого карантину.

За словами Гебреєсуса, загальнонаціональних ізоляцій можна уникнути в разі своєчасного вжиття відповідних заходів.

Станом на 31 серпня в світі виявлено понад 25,4 млн випадків зараження коронавірусом, понад 852 тис. заражених померли. Тим часом 17,8 млн хворих видужали.

Читайте також: У зоні ООС посилюються заходи щодо профілактики коронавірусу, - штаб

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Давайте зробимо цього Тедроса президентом України.
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31.08.2020 22:58 Відповісти
Ехх , ефіоп - ефійоптвою мать
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31.08.2020 23:03 Відповісти
Карантин в Украине незаконный и антиконституционный и это главное, а не ВОЗы и Шмозы. Конституционный суд для непонятливых зеленых чертей выдал на днях решение о неконституционности карантина.
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31.08.2020 23:20 Відповісти
И дальше что? А ничего. От слова вообще.
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31.08.2020 23:37 Відповісти
Иными словами: Мы (ВОЗ) кашу заварили, а вам (страны) расхлёбывать...
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31.08.2020 23:51 Відповісти
Фармакологічні міжнародні корпорації будуть створювати для їх наживи штучні віруси і ними інфікувати країни, а ВООЗ закрило очі і чомусь не звернулось , ні в Гаагу, ні в ООН щодо розслідування злочину цих потомків загону 731. Спочатку вони валили на Китай, мовляв це з їх ринку все і пішло від поїдання кажанів, потім коли з'ясували, що доктор Барік створив цю ковидну гидоту, ВООЗ заціпило, і тепер нам всі розказують: про карантин, про маски, дистанції, і ні слова про відповідальність тих падлюк, які фактично розв'язали світову біологічну війну. Китайській вчений з США коли побачив з чого зліпили ковидлу, він здригнувся і обіцяв все розказати, але його миттєво вбили. Білл Гейтс і його Мелінда вже долоні потирають від суперприбутків, всі тільки і говорять про ковидлу, вони дали хабарі і ВООЗ, яка вже в підтанцьовці в фармкорпорацій і урядам, в тому числі і зеленим піпам України, які вже у них мріють закупляти вакцину. Тому доктори Барік, Фергюсон, Андерсен, Фаучі і їх корпорації: СЕПІ, NIH, французькі, японські, іспанські і англійські компанії потирають долоні і очікують на прибуток, хоч їх потрібно сушити і просушити на шибеницях. Тупий Дональд зекономив на фінансуванні Гебрея і ВООЗ, мовляв нехай Білл їх проплачує, той і "проплатив", що світ здригнувся від пандемії думали, що лише третій світ буде здихати, а виявилось, що снаряд вдарив і про золотому мільярду. Отже вам будуть розказувати про все - тільки не історію звідки воно все пішло і яка ціль зброї.
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01.09.2020 07:59 Відповісти
 
 